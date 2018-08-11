日本最大直播平台CEO：瘋狂工作沒什麼不好，我用三倍的密度過生活

文：前田裕二

瘋狂工作，沒什麼不好

進入UBS任職後，我有兩個具體目標。第一，持續提升業績，希望在將來能與宇田川先生並駕齊驅，甚至超越他；第二，在美國工作。進公司後除了學習股票知識外，我也努力自學英文，希望未來赴美工作。我的第二個目標在我進公司的第二年實現了！由於某位投資人給了我正面評價，讓我的業績一下躍升到第一名，因此獲得轉調UBS美國總公司的機會。

我意氣風發前往紐約，對新進員工來說，這無疑是破例拔擢的升遷機會，我的努力終於獲得回報的喜悅真的難以形容。在紐約總公司的工作內容，主要是擔任北美地區機構投資者針對日本股票的證券經理人，起初我感到無比刺激，我獲得了一筆訂單，那是間員工數只有三人卻運用3,000億圓資金的團隊。我向加拿大籍客戶長期推薦了SoftBank，因為「未來這間公司會成為世界第一」，三個月後我又獲得兩筆十億圓的訂單。

交易的速度感與金額規模的大小，與過去在日本時截然不同，我對於自己正身處世界經濟的最前線而興奮不已。就算到了紐約，我還是拿下了業績冠軍，我和在日本時一樣每天奮發工作，不論工作多優秀的美國人，都很注重家庭與私人時間，上班以外的時間絕不工作。

就算到了紐約，我還是維持五點就到公司，美國同事早上進辦公室時，我早就開始工作，大部分同事們的工作，我在中午前就完成了。晚上的時間也是一大商機，紐約時間晚上八點，大約是東京時間的早上九點，所以當美國同事們回家與家人共享天倫之樂時，我則留在公司埋首於日本股市。這段時間偶爾會有鑽研股市的客戶，所以我會向他們提出日本股票的買賣建議，走運時還能獲得訂單，我就像這樣，瘋狂地沉迷於工作中。

「Yuji真是瘋狂」、「這樣很快就會燃燒待盡了」，周遭的人總是這麼說，但我還是維持我一貫的作風，依舊為工作燃燒生命。我們這一層的辦公室只有我一個日本人，我就像為了顛覆美國人心中內向、害羞的日本人形象，用我獨特的方式扮演一個瘋狂的角色。

你是否不可取代？

我在紐約的生活相當舒適自在，外語溝通無礙，也結交許多好朋友，也曾想過就這樣在紐約定居下來也不錯，工作表現不但穩定還持續成長中。在美國客戶也會對業務進行評價排行，我依舊維持著好成績。其實我們也會對客戶進行評價排行，其中被稱為「Tier 1」的一級頂尖客戶就是由我負責，這份工作曾經讓我有了往後就可以從此一帆風順，業績持續成長的驕傲心態，此外還有種登頂後的空虛感。

此時，一件我從未想過的突發事件把我拉回了現實，送我吉他的親戚大哥的一封訃聞，讓我震驚不已。我在大學時期曾和他一起玩樂團，關係真的很親密，因為他的過世，「死亡」這個問題突然從天而降讓我不得不面對。

一年後、一個月後，甚至是明天，我也有可能會從這個世上消失，我開始思考自己能否在世上留下不可取代的價值？過去的我一無所有，一心只想著要賺錢，追求他人眼中的菁英之路，用盡一切不向逆境屈服，想要用飛黃騰達做為自己人生的最佳證明，為此我可以不眠不休，只朝著目標勇往直前。然而，因為親人逝去的打擊，讓我重新冷靜下來釐清自己的想法。

生命何時會劃下句點我無從得知，我想把握在世的時間創造新價值，在我過世後也能持續給人們幸福與新的附加價值，接下來的人生我想把能量放在能創造出能擁有長久影響力的事物上，親人的離世讓我重新賭上人生邁向新的道路，未來只能靠自己開創。

我重新燃起「把工作辭了自行創業吧！」的熱情，我想要開創新的「0→1」的商業模式，帶給社會不可取代的價值感，這個念頭就在是我轉調美國後兩年的2012年年底油然而生。

有熱情，更要有方向

我竭盡畢生心力開創了SHOWROOM，對於SHOWROOM能帶來世人的未來，我比任何人都深信不疑。說得極端一點，因為我擁有熱情，這是種讓人賭上人生的一切也無妨的能量，正是因為這股動力能讓我心甘情願貢獻一切。工作的成敗與否和動力有很大的關係。

舉例來說，DeNA的新進員工要先擔任EC業務，每天要向很多企業撥打數十通、數百通電話，基本上都是全軍覆沒。然而，同期的新人中，絕對會有一個人可以交出亮眼的成績單，他與其他人的差異不在談話技巧或運氣，我認為就是動機與幹勁。

想要比其他同期更早加薪、得到社長的表揚、希望受女同事歡迎，任何理由都可以，有清楚明確的動機才最重要，有這份動力並努力達成的人，自然就能得到自己想要的。

動力勝於任何工作技巧，職場技能、計算能力、語言能力，這些商場人士必備的工作武器，都遠遠不及「熱情」。就算熱情不是解決所有事的萬靈丹，但想要用超高速順利達陣，首先就需要動力做為燃料。

不僅看得深還要挖得深

世上絕大多數的課題都能靠動力解決。任職UBS期間，工作上雖然需要一定程度的證券知識、工作技能，但我能獲得最終勝利的關鍵在於，對工作投入的熱情遠勝於其他人。

現在，我想透過SHOWROOM帶給社會更多歡樂，因為我心中有這樣的願景，為了實現這個目標，我使出渾身解數，投入一切熱忱。面對接踵而來的問題、毫不留情的打擊，我仍屢次挺身面對，因為我已下定決心要讓SHOWROOM成功。為了產生這樣強大的動力，就必須學會「洞察」，一旦觀察過於隨意草率，就很難持續努力。

我時常被問「為何能在外商證券公司這麼成功？」、「創立新事業的祕訣是什麼？」，答案只有簡單的一句話，就是「努力」。仔細分解「努力」兩個字後，可以解讀成「洞察」和「貫徹」，就像是要比賽誰能在藏有寶物的礦山裡先找到寶物一樣。

大多數人都會先表現出熱情然後說「看我的厲害」，然後開始埋頭苦挖，一旦開始作業後就會覺得自己很努力工作，所以就停止思考了。然而，持續一陣子後疲勞感襲來，腦中就會閃過「說不定寶物根本就不在這」的念頭，最後只留下滿滿的挫敗感。

如果是我，會先思考「這麼大的礦山，寶物究竟藏在哪？」、「如何才能最有效率地進行開挖？」，假設都確定了以後才開始動作。就算身旁的競爭對手早已開始挖掘，我還是會先向鄰近住戶打探消息、詢問曾實際發現寶物的當地居民、找尋寶物地圖或探測機等等的資訊，用各種方法去驗證我的假設。假設礦山的開挖地點有A至Z，當察覺C與D非常有可能藏有寶物時，就捨棄其他地點，專攻在C與D的位置，找出挖掘點就是所謂的「追根究柢」。

追根究柢後，就要不計一切地挖掘，直到找到寶物為止，經過一連串的假設確定寶物所在地後，就毫不猶豫地去進行吧。我現在舉這個例子大家會覺得理所當然，但實際應用在工作上時，能先確定工作本質再執行工作的人，其實非常少。

不論投注多麼高度的熱情，若在行動前未能確實「追根究柢」，所有的付出都是枉然。若以業界普遍常用的管理流程PDCA：Plan（計畫）、Do（執行）、Check（檢核）、Act（行動）來說，就是基本中的基本，沒辦法提升動力的人，大多都會忽略這種基本功。

明知要遠航，卻沒有帶著指引方向的羅盤，不確定正確的行進方向，途中就會不曉得該何去何從，就只能在廣闊的大海上漂泊。這個時候，不如先靠岸上陸，找出自己真正該去的方向後再出航，看似浪費時間繞了遠路，但這才是最好的做法。對於自己應該前進的道路，要在當下非常肯定並且深信不疑，當你能徹底做好理所當然的基本工作時，內心就會自然湧現動力了。

用三倍的密度過生活

創立SHOWROOM僅短短數年，時常有人問我如何讓公司做到擁有高評價又能持續成長。我的前一份工作，也是在短時間內獲得高評價，這股衝勁的源頭究竟是什麼？前述也曾多次提到，答案其實很簡單，就是因為「努力」，因為我付出的努力壓倒性地勝過其他人。

SHOWROOM的服務就是一種世界觀，在SHOWROOM工作的每個人，都打從心底認同並深愛著這個世界觀，即使是犧牲一切也想要在這工作，24小時365天，都奉獻給工作與同事也甘願。

由於投入的時間驚人，一周的工作密度就像三周一樣密集，我並不是誇大其辭，投入SHOWROOM的第一年就等於其他新創公司的三年之久，這一年當中我都以公司為家，幾乎沒有踏進家門，除了工作還是工作。

書籍介紹

本文摘錄自《有天，不再為現實出賣熱情：日本最大直播平台CEO首度公開，把熱情轉換成人生與創業勝算的祕密心法！》，三采文化出版

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作者：前田裕二

譯者：卓惠娟、李伊芳

《哈佛商業評論》選出「開拓次世代的20位年輕領導者」

日本現在最受注目的年輕創業家

一個八歲男孩靠一把吉他、街頭演唱起家到成為日本最大直播頻道CEO！

從街頭演唱到世界聞名的拼搏人生！

「裕二，這把吉他拿去彈！我沒在用了。」

小學二年級的夏天，因為母親離世讓我的世界分崩離析，之後我過著輾轉在親戚家生活的日子，沒有母親的這個世界，對我已經沒有生存意義……直到小學六年級，大我十歲的親戚哥哥給了我一把YAMAHA的吉他，這把吉他讓我贏得「人生的勝算」。

人生常會突然出現高牆或障礙，乍看之下令人束手無策，但千萬不要因為競爭而被束縛，正眼面對自己的命運，一決勝負。不是與人決勝負，而是學會不被命運擊倒，從我的故事出發，讓更多人懂得與別人建立更緊密的關係。雖然這是本商業主軸的書，但希望藉由我的人生故事和經歷，讓許多人懂得與別人建立更緊密的關係。關係的建立、努力的重要、人生的羅盤，是這本書最大的重點，也希望這本書能為每位讀者的帶來「人生的勝算」。

不同的人生階段，不同的啟示。

街頭演唱時期，

→給人感動和建立信賴關係，是所有人都該有的初心。

外商公司的上班族時期，

→即使在高強度的競爭意識下，「同理心」的人性關鍵才最有溫度。

「SHOWROOM」成立初期，

→就算輸了贏來的一切，與自己命運的競爭，才最重要。

「SHOWROOM」事業穩定期，

→開始思考「要在社群時代活下來的「溝通」究竟是什麼？」、「直播服務的未來又在哪？」

Photo Credit: 三采文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺