《舊港新灣》：僅僅一週時間，全球最大PVC公司台塑就此誕生

文：王御風

戲獅甲的民營企業

在1950年代的政府民營化政策中，除了四大公司外，最重要就是位於戲獅甲的台塑公司，這是臺灣石化產業發展的關鍵。至於四大公司中，戲獅甲也有工礦公司的高雄耐火材料廠及農林公司的高雄食品廠，最後則是有成有敗，高雄耐火材料廠順利出售給大華耐火材廠，高雄食品廠則乏人問津。另一個在戲獅甲重要的民營產業是木材產業，除了上述的復興木業外，另一個是在此時期成立的開南木業，這兩家與另一家林商號，更帶動高雄合板業的蓬勃發展。

相對而言，民營的鋼鐵業在此時期則成效較差。南部最大的民營鋼鐵廠：唐榮鐵工廠，在周轉不靈的情形下，由政府收購，變成公營機構。另一間新成立的祥泰鋼鐵，同樣因為經營不善而倒閉。在此時期，戲獅甲對臺灣經濟影響最大是塑膠產業的發展，並對後來的石化產業影響深遠，進而開創臺灣的「石化王國」，成為臺灣最主要的產業之一，此時期出現在戲獅甲的石化相關公司分別有台塑、南亞、國泰化工、中聯化工、中大化工，其中台塑集團的台塑、南亞公司最為重要。

台塑、南亞的創立

台塑公司的誕生與美援有密切的關係。臺灣塑膠工業公司前身福懋塑膠工業公司（以下簡稱福懋），是在上述美援時期第一個四年計畫中誕生，亦為臺灣塑膠產業的奠基者。台塑創建初期主要生產塑膠原料：聚氯乙烯（PVC，Poly Vinyl Chloride），迄今屹立不搖。

台塑誕生其實與台碱有關，台碱主要生產的燒碱，是用食鹽在水溶液中電解而得，同時也會產生氯氣。在1950年以前，燒碱主要用於製造肥皂及紙漿，氯則用於紙漿與漂白，兩者大約可平衡。但在1950年後，燒碱用量日增，但氯氣市場未以同樣增加，由於氯氣是有毒氣體，為恐貽害環境和人體，台碱需花費購買石灰加以吸收，再運往外海拋棄，十分浪費。

經安會的工業委員會認為可以運用這些多餘氯氣，做為臺灣化學工業發展的一個起點，位於戲獅甲的台碱與台肥都提出PVC，美援會、美國安全總署臺灣分署，以及擔任技術顧問的美國懷特公司對此均表同意。因為PVC主要原料是氯氣和電石，除了台碱的氯氣，電石則是由肥料公司所生產。電石（碳化鈣CaC2）遇水生成乙炔（C2H2），再將乙炔與氯化氫（HCl）合成製出氯乙烯單體（VCM），VCM再聚合製成PVC。

當時經安會內部對於這個工廠究竟是要民營或公營爭論許久，分為公營和民營兩派。公營派以台肥和台碱最積極，認為PVC塑膠前途有利，積極爭取。民營派以經安會主委尹仲容為主，也獲得美方支持，美國認為美援目的就是要培養臺灣的民間企業，因此在副總統陳誠及財政部長嚴家淦的支持下，決定將這座PVC工廠交給民間來辦理。但究竟要交給誰呢？

尹仲容原先屬意的是何義，因為何義擁有永豐化工，對於化學工業並不陌生。製造塑膠時須使用的電石，於製造肥料時也會使用，而永豐何家在日治時期即銷售肥料，因此尹仲容挑選何義並不意外。但何義經過研究後，認為臺灣當時塑膠下游產業並不充足，每天大約只能消化兩或三噸PVC粉，但根據行政院規劃，新工廠每天需生產四噸，如此每月將有一半生產的PVC粉無法銷售，因而中途退卻。

此時政府需要另找投資者，否則美方將會把78萬的援助撤回，工委會正愁找不到投資者，正巧此時王永慶透過其合夥人趙廷箴（其舅舅為行政院秘書長陳慶瑜），致函工委會，說有一千萬元要投資，但不知該投資何種事業，原本想投資水泥、玻璃，但都談不攏，後來工委會在找不到其他人狀態下，問其是否願意投資PVC，沒想到王、趙兩人均一口答應，自接洽到答應，僅僅一週時間，日後成為全球最大PVC公司的台塑，就在此因緣際會下誕生。

1954年初，王永慶、趙廷箴、張清來、陳天信、何義等投資創立福懋塑膠工業公司，並會同懷特公司作成PVC廠計畫，於1954年2月送美國華府，同年5月核准P/A四二四五號器材貸款798,000美元。

福懋雖獲得美援貸款，建廠過程歷經一些波折。1954年6月美援貸款獲華府國外業務署批准，並經臺灣政府與駐華安全分署簽訂合約。後因安全分署與美援會對於福懋之現款提存有意見，以及工程招標方面，原屬意美國懷特公司，後卻流標，改向日本廠商招標等過程，使得設施設備進口延宕至1955年6月28日始達成決標，至同年11月才開始交貨。

後來美國孟山都（Monsanto）公司又對此有意見，發動美國議員薛明敦（Symington）在國會中批評，要求安全總署取消此計畫，最後則因中共知曉此事，在廣播中說美國如何欺騙臺灣，遂使美國不敢取消，改以台塑邀請一個PVC工廠擔任顧問做下台階。

這個位於戲獅甲工業區內的台塑第一座工廠（台塑高雄廠），於1956年動工建廠，1957年3月完工，亦即後來的台塑高雄廠，4月更名為臺灣塑膠工業公司，5月26日正式生產，月產120噸。這是我國第一座生產PVC塑膠原料的工廠。

資料來源：台灣塑膠工業股份有限公司。Photo Credit: 遠足文化出版提供 台塑高雄廠建廠過程。

台塑的地點位於台肥、台碱及硫酸錏旁，由於戲獅甲早已是臺灣化學工業的主要聚集地（台肥、台碱、硫酸錏），因此當政府要發展同屬於化學工業的塑膠產業時，選在具有群聚效應的戲獅甲地區，也就不令人感到意外。

資料來源：底圖：Google Maps衛星圖（2017年）｜繪圖：徐乙仁、何彥廷套繪。Photo Credit: 遠足文化出版提供 臺塑、臺肥、臺碱及硫酸錏工廠分佈。

台塑雖順利開工，卻得面臨兩大難題：一、生產過剩。創廠初期生產規模是當時全世界最小的，只有日產四公噸，且臺灣內部市場需求規模小。二、生產成本偏高。PVC國際行情每噸售價800美元，台塑產量少、成本高，外銷市場沒有著落。

政府對於台塑困境，適時予以協助。首先，政府補貼進口原料稅捐以降低生產成本。PVC生產除VCM主原料之外，須進口如可塑劑、安定劑、填充劑和顏料等副料，當時此類副料所佔成品售價比率高達45％，導致外銷虧損。1958年1月，行政院外匯貿易審議委員會（以下簡稱外貿審議會）鑑於台塑所生產PVC國內市場小，且生產成本高，為協助該公司發展起見，決議准予台塑登記為外銷廠商，其外銷塑膠粒所得外匯准按80％登記進口原料，以資彌補，亦即進口原料採記帳方式，於出口後沖銷，免實質課稅，是一種獎勵出口的補貼。其次，1958年8月，外貿審議會將台塑外銷塑膠粒列入外銷貸款種類範圍，對於該公司資金調度也有所助益。

在政府協助之外，王永慶獨到而果決地採行「增加產量、降低成本」、「推廣銷售、擴大市場」，以及「建立從原料到加工的經營體系」等三項策略，順利開啟台塑的歷史新局。

王永慶認為，日產PVC四噸不但產量少，而且成本偏高，唯有增加產量，才能降低成本。因此，縱然開工第一年銷售成績慘澹，隨即向公司提出擴增產能的看法，歷經內部分歧，終於獲得美援經辦人沈觀泰的支持，1958年6月8日向行政院國際經濟合作發展委員會提出擴大生產計畫，初步從日產四噸提高至七噸，再擴大為日產19噸，預定於1960年2月全部完成。

正在包裝車縫的臺灣塑膠粉。｜資料來源：台灣塑膠工業股份有限公司。Photo Credit: 遠足文化出版提供

台塑第一次產能擴增於1958年冬完工，1959年間外銷市場逐漸打開。台塑乃順勢呈請經濟部批准進行第二次擴充設備計畫。這項計畫於1959年7月獲經濟部核准，並由中華開發信託公司貸予新台幣後結匯美金三十萬元，於貸款八個月後就外銷所得外匯中扣10％分三年還清。擴廠設備於1959年底至1960年9月，相繼核准進口，不久即完工。1960年4月7日《聯合報》以標題〈發展中的塑膠工業〉報導指出：「產品品質合乎國際水準，價格低廉。」至此，王永慶初步達成「增加產量、降低成本」的目標。

商品品質再好、價格再低廉，若無市場行銷或需求有限，終究難以擴大生產規模。台塑的行銷策略是先外銷而後再擴大內需市場。

早在1958年間物資局將PVC樣品送給國外廠商試用，輔導出口；1959年間，台塑總經理趙廷箴積極出國考察並拓展市場。官民同步進行的質量改善與市場擴展策略，明顯有其成效。1959年3月，台塑PVC原料開始外銷，順利出口韓國和菲律賓。接著越南、泰國、香港、伊朗等地來函洽購者更形踴躍，僅韓、菲兩地廠商與該公司簽訂的長期供應合約者，每月即各需供應50噸；此外，美國廠商於1959年10月間來台觀光時，與台塑簽約，自1960年7月份起，每月訂購PVC塑膠粉300噸。至1960年間，台塑PVC已經呈現供不應求的情況，又以外銷香港、菲律賓居多。至1961年全年，台塑PVC外銷金額達150萬美元，比1960年全年外銷額24萬美元，呈現高度倍增趨勢。1961年5月6日《聯合報》以〈塑膠公司外銷大增〉為標題報導：「台塑積極開拓國外市場之後，外銷數量大增。」短短三年間，台塑外銷策略相當成功。

內銷方面，臺灣既有塑膠加工業規模小。1952年4月間，18家塑膠業者發起籌組「臺灣區塑膠工業同業公會」，從業人員僅363名。台塑剛生產滯銷時，趙廷箴就立即出國考察PVC新產品，後來帶回塑膠鞋的製成設備，並且立即仿製給有興趣的廠商，擴大市場。

除此之外，台塑還自己下場，將下游的餅做大。早在台塑開工前夕，《聯合報》就指出：「臺灣塑膠公司開始生產後，尚將趕速建立一座規模較大的塑膠加工公司，以利用塑膠製造水管，建築材料，乃至於尼龍皮鞋，尼龍車胎等。該加工公司定名「南亞」，預計一年後完成」。可見王永慶創建台塑之初即已決意統合PVC的生產與加工，如此可確保PVC的產銷市場。

1958年南亞塑膠加工公司成立竣工，廠房設置在台塑高雄廠旁，生產PVC加工製品（二次加工），產品有膠布及膠皮等。待南亞技術漸成熟後，又成立新東塑膠的三次加工工廠，1961年初開工，生產雨衣、尿布、塑膠皮包等。這些產業策略不僅奠定台塑PVC在臺灣內部的基本市場，從而帶動塑膠加工廠紛紛建立，進而擴大內部市場的需求。新東後來併入南亞，南亞統合PVC下游的二次與三次加工產業。1967年台塑向政府申請設立聚丙烯腈纖維（Polyacrylic Fibro，即奧龍類纖維）工廠，即前鎮台麗朗廠，日產四噸。南亞和前鎮台麗朗廠乃是台塑向下游加工業發展的代表。這兩個廠同樣位於戲獅甲工業區中。

1962年9月26日，美援公署長柏森士參觀南亞塑膠公司。｜資料來源：高雄市立歷史博物館，登錄號：KH2002.015.309。Photo Credit: 遠足文化出版提供

在南亞帶動下，塑膠加工業者如雨後春筍，到處都有新的工廠設立。台塑為了吸收這些加工業者並促進PVC加工產業之發展，自1961年8月起將PVC原料價格平均降低20％出售，藉以增進新穎用品之產製，並開展加工品外銷市場。PVC售價係按照各用戶每月購用量多寡而訂定，每月購貨50噸以上者，每噸價格降15.28％，每月購貨十噸以下者，每噸價格降8.73％。總之，台塑以PVC打折優惠的促銷形式吸收國內塑膠加工用戶，也促進PVC下游產業的發展。整體而言，台塑是要把臺灣的塑化產業的餅做大，在擴大臺灣塑化產業規模的過程，從而奠定台塑在臺灣塑化產業的基礎。

在本時期，台塑公司在美援支持下，於戲獅甲踏出臺灣塑化產業第一步。在王永慶的成功經營下，從最早的乏人問津、慘淡經營，漸漸建立起外銷及內需管道，不僅外銷成功，內需的下游市場，也在戲獅甲成立南亞公司後，逐步帶動國內塑膠加工的榮景，1965年於台塑高雄廠附近設立了前鎮碱廠，生產碱液及塑膠增韌劑。1967年又興建前鎮台麗朗廠生產聚丙烯腈纖維。

台塑以PVC為核心發展出上下游龐大產業群，因而得以充分控制生產成本與銷售市場。回顧上述台塑發展歷程，1960年代乃是其運用電石法得以首度充分掌控塑化產業鏈的年代，從而奠定往後穩定發展的重要基礎。即使後來同為生產PVC的公司如華夏塑膠（1964）、國泰塑膠（1965）相繼成立，皆難以與其匹敵。此外，在1972年台塑仁武塑膠廠開工生產之前，台塑PVC工廠僅高雄廠一處，產能從創廠120噸每月提升至2,100噸每月（1963年），可見台塑創建的前15年間，其生產的核心重鎮即為戲獅甲的高雄廠。

相關書摘 ►《舊港新灣》：從工廠到「亞洲新灣區」，國家計劃經濟下的戲獅甲

書籍介紹

本文摘錄自《舊港新灣：打狗港濱戲獅甲》，遠足文化出版

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作者：王御風

近代高雄的發展與高雄港息息相關。1863年開港，1908年開始築港工程，高雄這個因高雄港而崛起的港市，除了原有的貨物運輸功能外，在日治末期隨著日本政府的南進政策，在戲獅甲地區興築了以軍需工業為主的工業港區。戰爭結束後，這個區域的軍事色彩逐漸淡去，但工業卻逐步增強，不僅奠定高雄成為「工業都市」的基礎，許多戰後與臺灣經濟息息相關的產業，如石化、鋼鐵業等，也從此地發跡。

從戲獅甲的變遷過程，可以看到臺灣工業發展的縮影。興起於日治末期的高雄戲獅甲工業區，為了配合日本帝國的南進政策，建立了煉鋁、機械、化學、肥料等工業。戰後中華民國政府接收後繼續沿用，進而發展塑膠、合板等產業，台塑第一個工廠也在此建立，自此開啟日後的石化產業。戲獅甲是臺灣最早形成、最重要的工業區，其歷史脈絡包含日治末期的軍需工業、戰後公營事業的接收、臺灣石化及重工業、國營事業民營化、舊港區活化、地方政府與中央之間的拉鋸，以及高雄市與高雄港發展等議題。

本書是第一本研究戲獅甲工業區的專著，各章依歷史發展鋪陳敘述：日治時期的萌芽；戰後的接收；美援扶持下的戲獅甲黃金時期；戲獅甲工廠轉型失敗後的衰微；戲獅甲工廠民營化後，在多功能經貿園區及亞洲新灣區的政策下，成為高雄新的商業中心。

本書特色

高雄戲獅甲是臺灣工業發展的縮影，本書是第一本研究戲獅甲工業區的專著。書中搭配數百張彩色照片和繪圖，圖文並茂，並在每一章最後以當時的地圖為底圖，繪製當時的發展概況。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺