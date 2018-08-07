《舊港新灣》：從工廠到「亞洲新灣區」，國家計劃經濟下的戲獅甲

文：王御風

國家政策下的戲獅甲

戲獅甲地區，在短短80年間，經歷了極大變化。原來僅是高雄港畔的空地，在築港後，臺灣總督府將此地規劃以軍需為主的工業區，一根根煙囪開始在港邊冒起白煙，也帶來當時臺灣少見的鋁業、化學、機械工業，成為臺灣最重要的工業聚落。

這些工廠，雖然在二戰期間受到盟軍轟炸，但戰後中華民國政府接收並修復，加上從中國遷來及後續開闢的新工廠，使得戲獅甲成為臺灣最重要的重工業及化學工業群聚區域，戰後臺灣重要的石化產業，也是由此地萌芽。戲獅甲另一個特色，就是以公營事業為主，也看到當時國家主導經濟發展的情形。

在產業及環境快速變遷下，許多工廠遷移至其他區域，也有許多經營不善者被合併、閒置。1990年起啟動的新園區規劃，以往的工業區變成了商業區，往日的工廠痕跡幾乎消失殆盡。從歷史的脈絡來看，產業、土地（工廠）的變遷，以及國家扮演的角色，可見證整個戲獅甲的變化，更可說是臺灣工業體制及地景變化的縮影。

歷史變遷

戲獅甲原是高雄港灣旁傳統農漁小聚落，許多魚塭散落於四周，高雄築港計畫第二期將此劃入築港範圍，開始產生變化。1935年日本鋁在此設廠，1936年高雄市都市計畫變更，將此地劃為工業區域，為全臺最早的工業港區，其主要發展的化學、鋼鐵金屬機械工業，則是臺灣罕見。值得注意的是，日治所劃設的工業區範圍，日後並無太大變動。

設立於戲獅甲工業區的工廠，與往昔臺灣以當地原料，且偏向食品加工的工業型態不同。主要是以軍事為主，如日本鋁公司多半運用在軍機、南日本化學及旭電化的碱氯工業、塩野義為了熱帶瘧疾的製藥、畜產興業的軍用罐頭製造，可見此地工廠設立目標非常明確，一般也忽略整個區域中，幾乎有一半是軍事倉庫，還有防禦敵軍轟炸的高射砲部隊。

也因為這是以軍需為主的工業、軍事倉庫區，在運輸上特別重要，不僅挖掘了十字型運河，也興建以貨運為主的臨港線，這條臨港線，戰後依舊擔負重任，如今更搖身一變，成為全臺首條輕軌捷運。

戰後中華民國政府接收臺灣，主管全國經濟事務的經濟部資源委員會對於戲獅甲頗有興趣，所有工廠幾乎都被接收，成為公營事業集中區域。1949年政府撤退來臺後，隨之撤退的兩大兵工廠（26及60兵工廠）也進駐於此，同時還有大批眷屬，讓此地的市場（前鎮第一公有市場）、小學（獅甲、復興、愛群）、中學（市立三中）一一成立，成為戰後公營事業發展的典型區域。

臺灣產業原本就以農業為主，加上1949年來臺的大批人員，使得肥料工業成為此時期最重要產業，26兵工廠也搖身一變成為「高雄硫酸錏廠」，加上台肥第四廠，戲獅甲也成為臺灣肥料主要供給區。

1950年起，在美援支持下，臺灣經濟重心漸漸由農業轉向工業，身為工業重鎮的戲獅甲自然扮演吃重角色，除原有公營事業外，民營事業也發展出塑膠原料（PVC）及木材工業（合板業）兩大主軸，不僅都與臺灣塑膠公司的王氏昆仲有密切關係，也是高雄及臺灣在1960年代極為重要的產業，戲獅甲進入黃金時期，同時也面臨飽和。1960年代後期，政府開始配合高雄港擴建，發展中島商港區及臨海工業區，許多公司開始向臨海工業區擴廠。

1970年代後期開始，政府開始將高雄產業重心分為四部分：一是在高雄港發展貨櫃轉運業務，二是從中島商港區開始設置加工出口區，三是利用中油高雄廠建立一輕的機會，壟斷石化產業上游，並在旁設置石化專區，形成石化產業聚落。四是以中船、中鋼、台機為主，臨海工業區為腹地，發展重工業。後兩者均是以戲獅甲原有產業為基礎，最後石化專區一如政府所願成功，台塑也在仁武建立台塑仁武廠，但臨海工業區的重工業區則因幾項投資，以及重用軍系領導而失敗。

石化產業遷離、重工業失敗，以及原有產業的衰敗，使得戲獅甲公司多半虧損，加上高雄人口快速成長，戲獅甲外圍已成為住宅區，許多工廠的污染導致民眾抗議並要求遷廠，於是這些公營企業該如何處理，成為政府頭痛之處。

在1990年代以前，政府因應公營企業的虧損，以併入其他賺錢的公營企業為主，如臺灣鋼廠併入台機、農化廠併入台糖，台碱、中台化工、中國磷業併入中石化，台鋁併入中鋼。在1990民營化旋風崛起後，政府希望以釋出股票方式，轉手給民間經營，但打先鋒的中石化、中華工程因接手企業引起民間財團化疑慮，遂使得政府做法改變，就是依舊釋股，讓官股雖不過半，但仍是可主導的最大股，如中鋼、台肥均是。但面對虧損連連的企業，卻無法如此，最後僅能分廠出售，如台機在戲獅甲區域內兩廠區，分別售予統一及東南水泥。

無論如何，此時的戲獅甲已不適合繼續維持工業區型態。1999年配合全球經貿型態轉變，以及舊港區重新開發的風潮，政府推出「多功能經貿園區」，將工業區土地升級為商業區，但區內業主的開發並不積極，僅有統一夢時代等少數案例，使得政府決定以公共建設來帶動區內發展，於是推出「亞洲新灣區」，以輕軌捷運、高雄展覽館等五大建設，刺激業主跟進，也收到不錯的成效。

戲獅甲的產業發展，可說是臺灣工業區的縮影，從農田轉為工廠，帶動附近發展，但在居民增多、產業變遷後，又需要再度轉型，從污染性工業變成休閒觀光產業。但不論如何轉型，「國家」的角色都是最重要，且隱身於後的操盤手。

國家與產業：計畫經濟下的戲獅甲

戲獅甲工業區的成立到如今的轉換，背後的主因都與國家政策息息相關，日治時期的軍需工業、戰後資源委員會與行政長官公署的接收，到日後美援時期扶持台塑在戲獅甲落地生根，以及1980年代軍事工業再度介入、1990年代的民營化政策，乃至於最近的多功能經貿園區、亞洲新灣區，都與政策脫離不了關係，這也是臺灣經濟的一大特點。

換言之，戲獅甲可以說是一個臺灣經濟的縮影，也說明了臺灣經濟在發展上的「國家」角色重要性。但成功故事容易被歌頌，失敗故事卻容易被忘記，不管是1960年代，以公營事業為主帶動的工業起飛，或是蔣經國時代的十大建設，時常被歌頌。但從戲獅甲發展案例來看，卻可發現公營事業常被政治左右，且其銷售對象，也往往是公營機關，無法像民營公司建立長久來往的客戶鏈，使其喪失市場競爭力。如中台化工因建廠時需要購買的機器，被當做外交籌碼，以致日後生產成本偏高。甚至1980年代軍事工業再起，大量軍事將領擔任公營事業董事長，也是1980年代公營事業由盛轉衰的主要原因之一，這都與國家政策有關。

同樣的，1990年代的民營化被抨擊為「財團化」，也因國家面對衰敗的公營企業，將「民營化」當作是唯一良方有關，此時輿論力量逐漸茁壯，因此民營化完全不可擋，卻讓戲獅甲許多土地售予私人企業。但在另一個同樣未能完全落實的「亞太營運中心」政策下，卻誤打誤撞成為戲獅甲翻轉的多功能經貿園區及亞洲新灣區。

同樣是不成功的國家政策，但結果卻不相同，其中關鍵在於「國家」力量逐漸衰微，隨著民選市長、總統的一一落實，地方首長力量增強，多功能經貿園區及亞洲新灣區的政策已不再由國家完全主導，反而地方開始出現主導性。

在「亞太營運中心」下所誕生的「多功能經貿園區」是極為有趣案例，「多功能經貿園區」不僅沒有如上位計畫「亞太營運中心」消失，反而在地方政府規劃下，藉由「亞洲新灣區」補足「多功能經貿園區」的不足，成為戲獅甲翻轉的關鍵，可見地方政府的能力及主導性，與以往已大不相同。

戲獅甲從一開始，就是「計畫經濟」下的產物，迄今仍無改變，但最大的變化是誰在主導「計畫經濟」？從以往的國家，到現在聲勢越來越大的地方，中央與地方的拉距，以及地方間的政商關係，又將是另一個影響發展的關鍵。

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書籍介紹

本文摘錄自《舊港新灣：打狗港濱戲獅甲》，遠足文化出版

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作者：王御風

近代高雄的發展與高雄港息息相關。1863年開港，1908年開始築港工程，高雄這個因高雄港而崛起的港市，除了原有的貨物運輸功能外，在日治末期隨著日本政府的南進政策，在戲獅甲地區興築了以軍需工業為主的工業港區。戰爭結束後，這個區域的軍事色彩逐漸淡去，但工業卻逐步增強，不僅奠定高雄成為「工業都市」的基礎，許多戰後與臺灣經濟息息相關的產業，如石化、鋼鐵業等，也從此地發跡。

從戲獅甲的變遷過程，可以看到臺灣工業發展的縮影。興起於日治末期的高雄戲獅甲工業區，為了配合日本帝國的南進政策，建立了煉鋁、機械、化學、肥料等工業。戰後中華民國政府接收後繼續沿用，進而發展塑膠、合板等產業，台塑第一個工廠也在此建立，自此開啟日後的石化產業。戲獅甲是臺灣最早形成、最重要的工業區，其歷史脈絡包含日治末期的軍需工業、戰後公營事業的接收、臺灣石化及重工業、國營事業民營化、舊港區活化、地方政府與中央之間的拉鋸，以及高雄市與高雄港發展等議題。

本書是第一本研究戲獅甲工業區的專著，各章依歷史發展鋪陳敘述：日治時期的萌芽；戰後的接收；美援扶持下的戲獅甲黃金時期；戲獅甲工廠轉型失敗後的衰微；戲獅甲工廠民營化後，在多功能經貿園區及亞洲新灣區的政策下，成為高雄新的商業中心。

本書特色

高雄戲獅甲是臺灣工業發展的縮影，本書是第一本研究戲獅甲工業區的專著。書中搭配數百張彩色照片和繪圖，圖文並茂，並在每一章最後以當時的地圖為底圖，繪製當時的發展概況。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺