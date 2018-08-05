「資安模範生」台積電全台產線當機，中毒原因極可能在「USB」

全球晶圓代工龍頭、以市值6.4兆元的台積電，前（3）日晚上爆發電腦遭病毒感染事件，工程師疑在更新程式時，將USB插入電腦，導致竹科、中科及南科等3廠部分產線停工，消息在網路上傳開並有許多網友懷疑是駭客攻擊，台積電連夜緊急召回工程師處理，根據台積電說法，目前已經控制情況，預計下午會恢復運作，但並未公布確切損失金額。



（中央社）台積電創辦人張忠謀交棒退休不到2個月，台積電就爆發病毒感染事件，造成機台當機，震撼各界，專家表示，資安事件發生在紀律嚴明的台積電，令人難以想像。



台積電創辦人張忠謀6月5日剛交棒退休，沒想到8月3日傍晚出現機台因病毒感染無法運作情況，且影響遍及竹科、中科與南科廠區，台積電幾乎所有的台灣廠區都受到影響。台積電隨即緊急召回工程師處理，並調查發生原因，同時召開會議應變。



消息今天傳開後，市場傳言紛飛，一度傳出台積電是遭駭客攻擊。台積電上午即否認並非遭駭客攻擊，而是受到病毒感染。台積電下午公告進一步說明電腦病毒感染情況，表示目前已控制病毒感染範圍，同時找到解決方案，受影響的機台正逐步恢復生產。



受病毒感染的程度因工廠而異，台積電表示，部分工廠在短時間內已恢復正常，其餘工廠預計在一天內恢復正常。



台積電不願透露發生原因，僅表示內部已掌握發生原因與源頭，可以判定這次並不是駭客攻擊事件，也不是有人刻意鎖定攻擊，並可以確保事件不再發生。



工研院產業科技國際策略發展所總監楊瑞臨認為，不管是刻意或疏失，資安事件發生一定是人為因素，只是事件發生在紀律嚴明的台積電，令人難以想像。



台積電不評論事件是否有人為疏失，表示目前以恢復生產為首要重點工作，並將與客戶溝通，內部還不談相關責任追究。



楊瑞臨說，台積電內部營運流程複雜，能夠快速在一天內掌握原因與源頭，並將影響控制在可承受的程度內，台積電應變能力值得肯定，相信經過這次事件後，台積電資安防護將更完整與細膩，對長期發展將是正面。

南科、中科、竹科都受影響，證交所要求輸入重大訊息

《蘋果日報》報導，台積電的生產線機台電腦是封閉系統，以確保作業時不受外界攻擊，未料前晚9時許，員工進行生產線機台軟體更新時，疑似誤將未經掃毒完成的USB插入機台電腦，病毒瞬間蔓延，導致台灣的3座生產基地同受影響。台積電員工私下透露，意外首先發生在竹科的晶圓12廠，研發生產線發現電腦中毒，導致機台無法運轉，僅中國廠區未受波及。



由於事發突然，工程師上網爆料，陸續傳出台積電遭駭客、電腦病毒攻擊等消息，甚至一度誤傳工廠員工因毒氣外洩而中毒，之後再傳出被病毒及駭客攻擊，甚至連門禁系統都掛了，遭緊急call回的工程師，根本無法入廠工作。

一名不願具名的員工說，當時公司為了找出中毒來源，確實一度關閉門禁系統，並緊急召回維修工程師進廠，讓機台停機，進行掃毒檢查。受影響的廠區包括竹科的晶圓12廠、中科的晶圓15廠與南科的晶圓14廠。

《自由時報》報導，台灣證券交易所表示昨（4）日一早已經與台積電相關主管聯繫，初步了解損失不嚴重，部分產線已經恢復正常，但由於市場消息紛亂，從人員中毒到傳出全部廠區產線都停擺，網路上甚至傳出台積電廠房連門禁系統都失靈等，為避免投資人以訛傳訛，證交所要求台積電需在公開資訊觀測站中輸入重大訊息，而台積電也在昨日下午三點二十六分輸入相關資料，同時也發出「聲明稿」，強調「不是被駭客入侵」。

台積電必須輸入重大訊息，但不用舉行重訊說明會，證交所主管說，主要原因是此次電腦染毒的損失未達「重大」的程度；而所謂「重大損失」，依規定上市公司預估損失達股本20％或新台幣三億元以上，才符合「重大」要件。

雖然外界謠傳受損金額超過三億，不過台積電目前並未公佈確切受損數字；《經濟日報》報導，法人估計，台積電生產製造中斷必須報廢的晶圓約在5,000到8,000片，以每片8,000美元，匯率以新台幣30.5元兌1美元計算，影響台積電本季營收約20億元。台積電本季預估新台幣營收約2,570億~2,600億元，營收目標將因而短少0.75%~0.8%。

資安防護「模範生」為何出包？專家分析：極可能是USB

《數位時代》報導，台積電副總經理暨財務長兼發言人何麗梅則在接受彭博電訪時表示，過去台積電也曾遭受病毒攻擊，但這次第一次產線被病毒影響。

《蘋果日報》報導，微驅科技總經理吳金榮則對此次的事件表示十分驚訝，因為台積電的資安防護是國內科技業的模範生，每年編列防護的預算也有相當規模，但百密還是有一疏。



吳金榮表示，為了確保安全，一般廠房的生產線機台是屬於獨立的內部網路系統，不會與辦公的系統相通，就是為了預防這些問題發生，這是一般企業基本做法，台積電的防護應該會更嚴格，至於為何會發生這種原因，有待台積電公布。

國內大型金控資安最高主管則分析，因台積電的產線系統採「實體隔離」，依照過去實務經驗來看，最可能是員工使用USB裝置時出了問題，「過往實體隔離的案例中，USB佔了8成」。



這名資安主管指出，採用實體隔離的電腦，在更新軟體版本時，多半限制不能使用網路來更新，須以USB裝置來更新，也因此，必須頻繁的使用USB，但「USB本來就是個病毒大媒介」，因此猜測台積電本次遭病毒攻擊，USB是罪魁禍首的可能性最高。

一般來說，公司電腦要求使用USB前，必須經過掃毒才可使用，資安主管也說，「第一，有些新種病毒是掃不到的」，其次，過去經驗也常見「掃A用B」，他表示，譬如說這次更新軟體，需要用到3個USB裝置，工程師也把這三個USB裝置掃過毒了，但操作到一半才發現得用到第四個USB裝置，工程師一時疏忽，就忘記掃了第四個USB，都可能釀成中毒慘事。

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核稿編輯：楊之瑜