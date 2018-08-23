重慶紅衛兵大亂鬥：「八一五派」與「反倒底派」悲劇

文：江仲淵

今天重讀了梁啟超的生平歷史，發現到他死後歷經文革時，墓碑是被砸爛，屍體是被挖出來遊街的。說來慚愧，看到此處後小編我竟獵奇心大開，打算上網goggle一下有沒有屍體的遊街照片，結果照片到是沒找到，卻讓我讀到了一段更為有趣的歷史──紅衛兵內戰

相信大家對於文革的第一映像應該就是：

幾個男的跪坐在眾人面前，脖子上掛了個寫著「我是惡霸」「我是地主」之類話語的木牌 佛像被砸爆 （這招是老毛偷學孫文的） 毛語錄不能帶進廁所

沒錯！這雖然是個刻板印象，但是文革確實是這樣執行的，當時全中國也都瀰漫著這股潮流，內地重慶也不例外。

重慶紅衛兵為了有效的執行毛主席的旨意，於1966年8月15日成立了「紅衛兵重慶警備區」，這是一個武裝團體，對外號稱「八一五派」（題外話：他本來可以更早創立的，只不過8月15是二戰日本投降日，他們認為在這時間成立如同給日本傷口撒鹽，於是就延期了）。

有認真看課本的人應該都知道，在文革最激烈的時期為1966年至1967年，當時青少年下課後聽的不是抖音，而是《敬祝毛主席萬壽無疆》《社會主義好》《學習雷鋒》等洗腦音樂，上課讀的不是白居易的無病呻吟詩句，而是毛澤東思想、馬克思主義，在這種情況下，每個學生的思想都產生了偏差，激進至極。後來有某些激進派學生質疑「八一五派」太保守了，不符合真正的毛澤東思想，於是從中分離出另一派，創立更為激進的「反到底派」。

不知道為何，兩岸雙方似乎都把文革塑造成「無知鄉民跟著主席來造反。」但我想聲明，各位讀者別以為搞派別以及搞文革的都是些土氣農民，其實絕大數的知識份子也狂熱於造反，只不過參加文革的人中沒受教育的太多了，所以才導致了此等刻板印象。像是「八一五派」和「反到底派」就有百分之三十的青年是有在讀書的知識份子，但是「受毛主席感召」所以跑出來搗亂。

回到正題，「八一五派」反對「反到底派」脫離，「反到底派」反對「八一五派」保守。兩派都認為自己才是革命的正統，批評另一方是反革命團體，雙方越鬧越不合，開始展開「械鬥」，你沒聽錯，台灣在清治時期最盛行的族群鬥毆遊戲居然紅到了對岸，雙方兩派拿著菜刀互砍，然後砍前還得說：「你不忠於毛主席！」

群眾的械鬥據點大部分集中在大學校和各工廠公司，你可能會問：「校長、老闆，你不管管你們的學生和員工嗎？」但他們大概會說：「是我叫他們打的，你這白癡。」當時的校長和老闆可謂是紅衛兵的「重點照顧對象」，第一批遭受批鬥的階級就是他們，有些牆頭草校長、老闆為了避免遭受批鬥，只好裝做忠於毛主席，不是「八一五派」的精神領袖之一就是「反到底派」的精神領袖之一，可想而知文革時期的價值到底有多扭曲，竟連校長都來砸佛像！

來舉個雙方械鬥的事件來說吧，四川有位曾是紅衛兵阿伯曾回憶道：

記得武鬥剛開始時，還沒有槍炮這些高級殺人武器，找準目標，搬起地上的石塊磚頭直接扔來扔去才是王道！後來慢慢發展到使用自製的長矛大刀。雙方可都沒有金庸小說中神奇厲害的點穴功夫，打起仗來，只能進行一刀一槍的肉搏戰，手段殘忍到令人看了頭皮發麻，噁心加反胃。

當時雙方不只要相互械鬥，還相互爭地盤（吐槽：這跟之前大力曲締的黑幫份子有啥不同.....）他們最愛爭的地方為兵工廠，先前八年抗戰時國民政府遷都內地作戰，為戰略需求建設了許多兵工廠，光是重慶有八個大型兵工廠，產量佔中國軍工企業四分之一，而八一五和反倒底派各佔領幾座兵工廠後就自行生產武器來互打。

Photo Credit: 《人民畫報》 @ public domain 1967年的紅衛兵在天安門廣場

曾是礦工的72歲王老伯，經歷了當年的武鬥，他曾回憶道：

我們礦上的工人，開始時大家用的是鋼釺（形似匕首的金屬銳器），後來搶了兵工廠的武器，部隊也放任不理；最慘烈時，子彈碰子彈，戰鬥打得十分激烈，之後還出動了坦克、大炮，和打仗一樣。

你沒有看錯，確實是坦克沒錯。雙方在初期佔領兵工廠時還頗有人性的，沒有造大砲和坦克（其實是沒有科技點），後來武鬥的次數逐漸上升，武器的需求越來越大、殺人的武器越來越高科技，連兵工廠裏生產的槍炮、坦克、軍艦（噸位很小，近似於土製小砲艇）全都派上了用場。

雙方的優勢是這樣的：「八一五派」因為是正統紅衛兵，因此得到了政府軍的支持，人數、槍枝彈藥都很充足。而「反到底派」很有戰略眼光，佔據了多數兵工廠，裝備佔據優勢，他們甚至還有3艘炮船組成的小艦隊。

雙方的鬥爭一直從1967年7月持續到1968年夏，總共發生了械鬥31次，其中動用槍、炮、坦克及炮船等軍械兵器24次，每次的重大勝利幾乎都是人多的「八一五派」拿下，但「反到底派」始終無法被徹底消滅。

直到後來這場內戰終於引起了時任中共副主席林彪和總理周恩來的注意，才被予以直接干預，兩派人馬這時才默默放下武器，重新拿起鋤頭或榔頭，回歸正常生活。

關於這兩大派的械鬥，中共似乎有點想掩蓋住這則消息，還把這事件給「不定名」，還好墓碑以及活下來的人們給予了這段歷史的延續及講述。

關於死亡人數，至今未有官方說法，有說死了645人。不過另有說法指，僅在1967年7月發生的楊家坪武鬥，就有1170人死亡，失蹤600餘人，3000餘人受傷，而這僅僅只是31次武鬥的其中之一而已。

Photo Credit: 孟昭瑞 @ public domain 1966年等待接見的紅衛兵

據《一個紅衛兵的反思》一文回憶當時情境：

武鬥、抄家、打人，在當時是普遍現象，人人參與。時過境遷，很多人不願意再說，並不是不反思，他們是懶得說。換言之，就是「而今識盡愁滋味，欲說還休，欲說還休，卻道天涼好個秋」，他們中多數人沒有做過大惡，多數人就是跟著抄家起哄。

另外，小編我認為《一個紅衛兵的反思》這段回憶最具有反思意味，可以說得上是紅衛兵橫行的主要原因，充分表達出了中國人在思想歸屬及倫理取捨下的恐怖矛盾：

空軍大院的孩子都有那種硬頭的軍用飛行靴，他們把人打倒後，還用飛行靴踹。我看到被踹的人腦袋嘣嘣地與水泥地撞擊，鮮血直流。當時我有點受不了，我就撲上去抱著那個人頭，大叫「別打了，太殘忍了，要把他打死了。」

就在我大喊時，一個不知來自哪個部隊大院的高中生，將我一把拽起來，一通訓斥：「你是什麼階級感情，你知道他是什麼人嗎？他是流氓，他是我們這個社會的渣子，他是人民的敵人！」聽了這番話，我的第一反應是慚愧，我簡直就覺得自己的階級感情出了問題，我怎麼就不能站在無產階級一邊呢？結果我一咬牙，就投身在打人的行列中了。

而那些在械鬥當中死亡的人們，遺體都會被放在紅衛兵墓群（正式名稱為重慶文革墓群），墓群佔地約3000平方米，有131座墳塋，埋藏573人，那墓群老實說還挺壯麗、漂亮的，多數合葬墓主體設計摹仿天安門人民英雄紀念碑，建造這墓群的人們似乎是想藉這著機會說：「來加入革命吧！死後還能進超大的漂亮墓喔！」

他們意圖讓這些時代下的瘋狂群眾向犧牲者看齊，趨之若鶩地奔赴「英雄」之路，哎.....當時建造這墓時，大家確實是這樣宣傳的。可是到了現代，中國察覺到留著這種崇拜搗亂者的墓似乎還蠻丟臉的，於是以保護文物為名不予以開放，周圍築起了一排水泥牆，只留個口，口上還有鐵欄杆阻擋去路，如果有紅衛兵家屬要進去祭拜還要提前申請。

至於保護文物的藉口，根本不攻自破，1985年，時任重慶市委書記廖伯康批示了「三不原則」：不拆除、不宣傳、不開放。中共對文革墓群疏於管理，走廊雜草叢生，青苔肆意橫行；墓碑任憑風吹雨打，墓誌銘早已毀損不堪。封鎖地點不是為了保護，而是為了掩蓋過去的罪惡。

爬過鐵欄杆大門，只見墓碑之莊嚴，仍屹立於綠林中，墓碑主體題字多為龍蛇競走、橫空出世的毛體狂草：「死難烈士萬歲」 。點綴其間的有時代特徵鮮明的激烈口號：「頭可斷，血可流，毛澤東思想不能丟；可挨打，可挨斗，誓死不低革命頭」；或表示悼念之意的毛澤東、魯迅詩句：「為有犧牲多壯志，敢教日月換新天」「血沃中原肥勁草，寒凝大地發春華」等。

或是刻有塑造看板英雄般的政治評價：「在文化大革命中始終不移地站在毛主席的革命路線一邊，勇敢戰鬥在鬥爭的最前列，為捍衛毛主席的革命路線他灑盡了最後一滴血，江X嘉同志為革命而死，死得其所重於泰山。」

可惜的是，在中共政策的轉變，以及封閉文革、天安門等負面事件的狀態下，文革墓群的珍貴文史將隨著時間流逝而不復存在。

寫到此處，我不禁同情了那群革命瘋子，他們在武鬥中無謂喪命，誤認為自己的行動是獻身偉大的理想，死後也一度被自己一派組織當成光榮的烈士宣揚。然而，隨著時間的塵埃落定，歷史卻證明這是一場由國家最高領導人導演的民族悲劇。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航