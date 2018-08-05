北京工作室突遭強拆，艾未未：既是政治原因也是經濟原因

中國藝術家艾未未4日在他的Instagram上發布影片，提到他位在北京的工作室「左右」無預警遭到中國政府強拆，拆遷人員沒有預先警告便開始進行拆除工作，並在文末寫上「再見（farewell）」 。

艾未未表示，「我很吃驚，因為距離我們最後搬出去的時間還有兩個星期，也沒有任何通知……我們還有很多作品和一些設備在裡面。」

《上報》報導，據《法國新聞社》（AFP）報導，艾未未工作室的租賃契約已在2017年秋天到期，也因此他被認為「很快就會離開工作室」。 他的助手透露，因為藝術品的數量太多，來不及將所有藝術品移出，強拆可能對艾未未的部分作品造成威脅。

據《美聯社》報導，過去一年中，北京以安全改建的名義，無預警驅逐北京城郊區的老舊建築，包括草場地附近的畫廊，這塊北京藝術家雲集的區域在艾未未到來後便快速發展，這段時間以來卻成為政府強拆的目標，因為他們往往被視為政治異議的中心，佔據房地產開發商可以出售的土地，導致生活在這片土地上的藝術家經常面臨手足無措的驅逐。

《香港01》報導，北京朝陽區政府幾個月前就已經對草場地藝術的各個藝術場館發出拆遷令，包括德薩和藝瑯國際都在7月1日接到搬遷命令，要求在31日前搬離正在舉辦藝術展的場館。

艾未未表示，自己也不清楚當局對「左右」工作室強拆是否出於政治原因，然而他指出：「它既是經濟的原因也是政治的原因。但所有原因都一樣，都是展現了權力對個人的蔑視。至少可以看到權力方管理的方式，都是很粗暴的。」

Ai Weiwei（@aiww）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 4 日 下午 11:03 張貼

艾未未表示，雖然他不是外地人，也不是「低端人口」，但在這個體制下，其實都並無差別。他指出：「作為首都，北京對外來人口需求是很大的，而且是外來人口支撐了北京過去30年的發展。現在由於各種原因，在清除外來人口。我雖然不屬於外來人口，但我的工作室的這種處境，和大多數外來人口是沒有差別的。」

《公視新聞》報導，「左右」工作室經理指出，拆遷的事情發生太過突然，「我們一直跟他們管理的人約定是8月15號（前搬走），我們會把這個房子交給他們，我們也完全從這裡撤離。」

這間工作室從2006年開始，一直是艾未未的主要創作場所，是東德風格的建築。廠房的租賃契約，早在去年到期，但因為存放的藝術品數量太多，無法即時遷移。

「左右」工作室經理指出，「他們給我打電話說必須3天(內撤離)，後來我們就加快腳步，前（3）日他們這個裡面一個相當於工程部的管理人就打電話給我說，『我們要捅你們的窗戶了』。」

艾未未多次遭中共當局打壓封殺

艾未未於1957年出生於中國北京，是中國詩人艾青的兒子，他1981年到美國留學，當時原本決定永遠不再回中國，不過後來為了照顧家人仍返回北京，並在北京建立自己的工作室，開始進行許多實驗藝術創作計畫，作品當中不乏許多諷刺和針砭中國當局的象徵及隱喻，被視為「異議份子」。

《聯合新聞網》報導，2009年3月，艾未未在網路上發起512地震公民調查活動，號召上千名志工調查在四川地震中罹難的孩童名單，並將其作為作品在歐洲展出，同年年5月，他的新浪博客被北京當局關閉，招致官方嚴厲封殺。

《維基百科》指出，同年8月12日，艾未未應四川維權人士譚作人的律師邀請，作為證人前往成都出庭，當天凌晨在酒店遭公安破門而入，一名搜查人員重擊了艾未未頭部且被非法拘禁至庭審結束；9月14日艾未未在德國美術館佈展時陷入昏迷，診斷為「外力導致的腦出血」，進行緊急腦部手術，該過程被拍成紀錄片《老媽蹄花》上傳網絡。

這也並不是艾未未第一次發生工作室被強制拆除的情況。2008年，艾未未曾應上海市嘉定區邀請，在馬陸鎮藝術區設立工作室。但工作室才剛完成後，馬陸鎮當局卻認定為違章建築遭到拆除。



2011年4月3日，艾未未在北京首都國際機場被帶走，秘密關押81天，引發了世界多個國家的抗議浪潮，當局被迫以「取保候審」名義釋放艾，宣布艾「實際控制」的發課文化發展公司須補交1522萬元人民幣(約220萬美元)稅款和罰金。十天內，有3萬名網民借錢給艾未未以示聲援，金額達903萬元。從2011年4月3日至2015年7月，中國當局無理由、無手續扣押艾未未護照。



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核稿編輯：楊之瑜