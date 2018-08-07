《銀娜的旅程》：一個完全正常的人，突然間就因為種族的不同，而變成了恥辱

文：洪素珊（Susanne Hornfeck）

「姆媽，姆媽，我要問妳一件事！」

伊娜衝進廚房，姆媽正在做豬肉餅。現在因為星期天只能吃大鍋菜的關係，所以星期六就可以吃煎肉餅了。

「慢一點兒，伊娜。妳今天為什麼這麼晚才回來？」

「英格今天沒來學校，所以我和珞特下課後，就到卡塔琳娜教堂廣場去看看發生了什麼事。結果英格家的蛋糕店前面站了好多人，店面的櫥窗被打破了，玻璃碎片散得到處都是，外牆上還貼了張字條寫著：『不要跟猶太人買東西！』我們看見英格的媽媽在店門前掃玻璃碎片，但是不敢上前去問她英格怎麼樣了，她一直在哭。珞特說，因為英格的爸爸是猶太人。姆媽，真的是這樣嗎？」

「好了好了，妳現在先把外套脫掉，我們坐下來再說。」伊娜感到姆媽在拖延時間。她知道姆媽的態度非常保留，但這次她沒法等瑪爾塔來了再問，因為這問題太重要了，她必須知道好友到底發生了什麼事。

「事情是這樣的，英格的母親娘家姓賽登史帝克，後來嫁給了方克斯坦先生，他是個猶太人。」

「但為什麼這樣就不能跟方克斯坦先生買蛋糕了呢？他做的核桃果醬蛋糕是全布蘭登堡最好吃的啊！還有，他們為什麼要把店面的玻璃櫥窗打破呢？」

「希特勒早就看猶太人不順眼。他希望『清除猶太人』。也就是說，他不希望猶太人住在德國，所以猶太人才會處處受刁難、受歧視。前幾天，有個信仰猶太教的年輕人，在巴黎開槍打死德國大使館的一名職員。希特勒昨天因此發表了極煽動的反猶太演說，要求所有的猶太人應該為這件事負責，為這件事受到懲罰。我很難過英格的父母因此受到了連累。」

「我一點兒也不知道英格是猶太人。她爸爸看起來跟海報上的醜陋男人完全不一樣啊，而且上宗教課的時候，英格一直都選基督教。」

「對納粹來說，這不完全是宗教信仰的問題，他們是把猶太人當作另一個種族。」

「那也不能就把他們趕走啊！我不也是屬於另外一個種族嗎？是吧！」

「沒錯，伊娜。但沒有人會把妳趕走的。問題在於，納粹認為猶太人是比較低等的人種。」

這晚臨睡前，伊娜對著洗臉台上的小鏡子，仔細端詳了自己：濃密閃亮的黑髮，直垂及肩，剪成了典型娃娃頭，額前的劉海，剛好垂在丹鳳眼上方。眼睛下面是寬寬的腮幫子，還有比她那些德國好友都要深一些的膚色。在露天泳池游泳的時候，她的德國好友很快就會被太陽曬得紅通通的，伊娜卻一點事都沒有。難道她也屬於比較低等的人種嗎？剛到德國的時候，伊娜也曾因為她來自不同的國家而受到嘲笑，卻從來沒人對她說過這種話。今天為什麼紮著金髮辮子，有著湛藍眼睛的英格，反而屬於低等的人種呢？明天她一定要搞清楚，英格到底發生了什麼事。

第二天早上在教室，伊娜發現英格的位子還是空的。

她壓低了聲音對珞特說：「英格還是沒有來。今天下午我要過去看看，也許她生病了。妳要不要一起去？」

「沒時間。今天希特勒少女團要練習體操舞，我們小隊長指定我做副手，沒辦法開溜。」

「後邊倒數第二排安靜！」辛德瑪荷小姐打斷了兩個人的對話。

伊娜才不會改變預定的計畫。她心中其實有點兒氣珞特和她的希特勒少女團。有什麼了不起的事非得去做，竟然連好朋友都不能去看一下！但姆媽跟她說過關於猶太人的事，多少解釋了珞特的態度。

這天下午，伊娜做完功課，就對姆媽說她要到城堡大院玩。事實上，她出了門就向右轉直往磨坊路，不一會兒她就站在糕餅店門前。被砸破的櫥窗，已經用木板釘住。她逕自穿過後院入口，經過烘烤房，到了方克斯坦家大門前按門鈴。方克斯坦一家住在咖啡館二樓，英格的媽媽打開了門，她梳著髮髻的頭髮略顯散亂，眼眶也紅紅的。

「您好，方克斯坦太太，我想來看看英格。」

「啊，是伊娜，真高興能看到妳，快進來吧！英格在她房間，妳知道在哪兒吧！」英格媽媽說完，很快又消失在廚房裡。

伊娜朝著英格房間走過去。她們倆經常一起在這房間裡玩洋娃娃。伊娜小心翼翼將門打開一條細縫，英格正蜷曲在沙發上，雙眼好紅，哭得腫得像銅鈴一樣。她沒有跟伊娜打招呼，只是不停抽咽著。

「英格，妳怎麼了？生病了嗎？」伊娜緊挨著好朋友，在沙發上坐下。

「沒有，我沒病。但是妳看見那些人把我們的店砸成什麼樣子了嗎？昨天晚上SA到我們店裡來，砸壞了所有的東西，聽說還有很多猶太人開的店也一樣。而且他們說爸爸還得賠償一切的損害，以後我們的咖啡館或蛋糕店恐怕再也不會有人來了。」

SA——又是一個縮寫。但伊娜現在已經知道那是代表「衝鋒隊」，也就是那些穿著褐色上衣，手臂上綁著卐字標記的人。當初她還以為那些人是佛教徒呢，真是差太遠了！

「怎麼會這樣！我一點兒也不知道妳是猶太人。」

「我不是啊！要爸爸媽媽都是猶太人，才能算是猶太人。但我也不是雅利安人。那些人說，我媽媽嫁給猶太人是民族的恥辱，她沒有保持『雅利安人種』的純粹血統。」

「人種！」——伊娜漸漸憎惡起這個字來。本來一個完全正常的人，突然間就因為種族的不同，而變成了恥辱。伊娜不由自主握住英格的手。英格大大歎了一口氣，接著說：「他們大概很快就不准我跟妳們一起去上學了。我爸爸說，去學校沒有什麼意義了，我們必須盡快離開這裡。很多猶太人都已經移民到美國或別的國家。我們沒有親戚在國外，所以沒人可以投靠，況且去這些國家都需要簽證，只有上海不要。」

「上海？」剎那之間，伊娜完全說不出話來。「你們想去上海？」

「不是想去，是必須去。不然還能去哪兒？爸爸說，這裡不能待了，反猶太情緒愈來愈高漲，情況只會愈來愈糟糕。」

伊娜的腦海迅速閃過英格即將面臨的狀況：她在短時間內，必須面對道別、分離，去到一個全然陌生的環境。上海，那個伊娜日日思念、夜夜夢回、時時企盼回去的家鄉，對英格來說，卻是全然陌生的地方，未來充滿了不安。她很快就會失去這裡所有的一切，被迫放棄心愛的東西。到了上海，她那金辮子和湛藍眼睛，會像伊娜的黑頭髮和丹鳳眼在布蘭登堡一樣引人注意，讓人側目。但這一切她都不能跟英格說，當務之急是趕快安慰她的好朋友。

「我告訴妳，上海很漂亮！房子和街道都比這兒大得多，連河流也是。反正一切都比較大、比較吵、花樣也比較多。路上到處都是人，他們還會彼此聊天，每個人都很親切友善，熱心助人。最棒的是，上海有好多好吃的，有些水果妳連見都沒見過。吃飯時候，就算嘴裡有東西也可以講話，打嗝也沒關係。晚上可以比較晚睡，不像在這裡，早早就得上床。冬天也沒有布蘭登堡這麼冷，不用穿扎人的毛襪，也不用喝噁心的牛奶。」伊娜忙不迭的一口氣說到這兒，終於停頓了一下。為了讓好友對自己的家鄉有個好印象，她雜亂無章的把想得到的事，一股腦兒的說了出來。英格卻潑了她一頭冷水。

「妳告訴我這些有什麼用？到了那兒我一句話也聽不懂，他們說的全是中文。那些方塊字我一個也不認識。」

「這我可以教妳。而且妳是跟爸爸媽媽一起去啊，又不是一個人去。」突然，伊娜聽到方克斯坦家客廳裡的壁鐘敲了起來。「哎呀，糟糕，我得走了。姆媽不知道我來。英格，別哭！明天我們就開始上中文課。」

伊娜一路沉思著，根本不知道自己怎麼回到家的，更忘了先前跟姆媽說要到城堡大院去玩，其實是在撒謊。當她上氣不接下氣地站在廚房裡，衝口而出的第一句話竟是：「姆媽，妳能想像英格要去上海嗎？」

姆媽聽到這個消息，就沒有像伊娜那麼吃驚了。

「是啊，那恐怕是方克斯坦家最後的一條路，因為他們在國外沒有親戚可以投靠。到上海不需要簽證，只需要船票。」

「但是英格很不快樂耶。」

「所以妳要好好安慰她，並盡可能告訴她關於妳家鄉的一切。這樣她對上海就可以先有個概念了。」

「沒錯，所以我今天下午在她那裡。而且我們說好，我要開始教她中文。」

「這個主意很好，伊娜。」

「那我明天下午可以再過去囉？」

「當然可以。不過記得早一點回來，妳在晚飯以前還要練一下鋼琴。」

英格真的不再到學校了，換成伊娜去她那裡。整個上午，伊娜都在想該如何執行她的新任務。得先教英格必要的詞彙及常識，就像當初瑪爾塔在郵輪上教她的一樣。但她會做得比瑪爾塔好，因為她完全可以體會英格現在的心情。她還清楚記得，當初自己是怎樣既羞怯又好奇地向堂姊探詢德國的一切。伊娜手中握著一雙從上海帶來的筷子，她已經準備好把它當作教具了。

下午踏進英格房間的時候，伊娜馬上就用中文很清楚的把「Nǐ hǎo ma?」

三個音對好友「唱」了一遍。

「這是幹嘛呀？」英格錯愕的問。

「上中文課！這句話字面的翻譯就是：你—好—加上問號。你好的意思就是『guten Tag』。中文的『ma』如果放在句子最後，就表示是個問句。其他的字通通不用動，既沒有字尾變化，也沒有陽性、陰性、中性，詞序都不用變，很棒吧？」

「Nǐ hǎo ma?」英格試著說。因為她的音感很好，聽力也強，雖然是第一次說中文，所有的聲調全部正確。英格還不知道，說中文的時候，如果有一個音的聲調是錯的，可能整句話意思就完全不一樣了。

「Wǒ hěn hǎo, xièxie!」伊娜回答她——我很好，謝謝——但問候的程序還沒有結束。「中國人什麼事都會先想到吃，因為我是妳的客人，所以妳現在要問我，是不是吃過飯了。中文說：Chīf àn le méiyǒu?」

「Chīf àn le méiyǒu?」英格馬上依樣畫葫蘆。

「吃飯——完成式——沒有，」伊娜口譯著。「中文『le』這個字表示事情已經完成了，『méiyǒu』則表示還沒發生。問句的形式就是把『吃飯了』和『沒有』放在一起。如果吃過了，妳就重複問句的第一部分回答『吃了』；如果還沒有吃，就用句子的第二部分回答『沒有』。不過馬上就告訴主人『我還沒有吃飯』感覺不太禮貌，通常要等人家問過三遍以後再回答。」

英格馬上就明白箇中道理：「所以我現在必須再問兩遍，然後妳才可以回答，其實妳心裡早就想要吃一塊蛋糕了，對吧？我這就給妳拿去。」英格反應之快，真讓伊娜讚歎不已。

說到做到，兩個小傢伙嘴裡塞滿了蛋糕，一邊嘻笑著，一邊繼續上課，英格把雞蛋糕掰碎，笨拙地用筷子一小塊一小塊的往嘴裡送。

英格突然驚訝的發現，在班上一向安安靜靜的伊娜，總是讓人覺得需要保護的小不點，怎麼突然間就變成了這麼充滿鬥志、精力旺盛的人！英格入迷又帶點害怕的聽著伊娜講述她家鄉的一切。上海，這個一開始只讓她感到恐懼的地方，現在在她腦海裡已漸漸有了雛形。伊娜興致高昂，將一個陌生的世界直接帶進了英格的房間。這間臥室本來只是兩個孩子玩洋娃娃的地方，但這些娃娃現在無人理會，只能無助的坐在沙發的一角，睜著會眨動的藍眼睛，呆呆的凝視著房間裡發生的一切。對兩個小女孩來說，玩洋娃娃的日子已經過去了……

書籍介紹

本文摘錄自《銀娜的旅程（認同三部曲1）》，左岸文化出版

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作者：洪素珊（Susanne Hornfeck）

譯者：馬佑真

繪者：賀艮得（Günter Hornfeck）

在敵對的雙方之間，卻發生了真摯的友誼

一位中國小女孩飄洋過海，她踏上的每一片土地都成為遠方

戰火與憤恨燃燒的年代，陌生的人們接納她、眷顧她、也改變她

這是一段改編自真人實事的故事。

1937年中日戰爭爆發，七歲的陳銀娜從上海飄洋過海來到德國，寄養在馮．史坦尼茨太太家。陳家與馮．史坦尼茨家的友誼可追溯至1900年的義和團事變。因著當年的友誼，銀娜得以到德國小城布蘭登堡躲避日禍。但抵達不久，戰爭再度威脅到銀娜的生活，希特勒揮軍波蘭，掀起第二次世界大戰。銀娜密切關注著戰局，卻意外發現：侵略她祖國的日本，如今成為第二家鄉德國的同盟；而她遭到納粹迫害的猶太朋友，則選擇逃往中國。逐漸長大的銀娜終於明白，在個人生活中的「朋友」、「敵人」和「家鄉」，有時竟和大環境所定義的如此不同。戰爭結束一段時間後，銀娜從歐洲來到台灣，一個她感覺很熟悉但又很陌生的國度。接下來，她又將展開什麼樣的人生呢？

本書特色

本書改編自前台大外文系教授蕭亞麟老師傳奇般的人生經歷。在不平靜的時代，身為一個中國小孩，銀娜前往德國度過少女時代；當她再度從歐洲遷往台灣，卻發現此地依然給她陌生之感。究竟何處才是她歸屬的地方？

當戰雲密布、人心惶惶之時，人們在故事裡依然表現出純樸與善良的天性。正是因為他們對銀娜的接納，她才能夠帶著這樣的祝福，在每一個落腳的地方尋找、打造自己的家園。這是一本善意之書，讓我們相信在殘酷的時代中，依然有著愛與信任的存在。

Photo Credit: 左岸文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺