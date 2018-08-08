《英格的孤島》：從德國流亡到上海，猶太女孩除了中文還得學日文

文：洪素珊（Susanne Hornfeck）

當英格再度去學校上課，原先設在外白渡橋頭的英國崗哨，已經撤走。她十分想念那個警衛。以前放學回家經過橋頭，站崗的哨兵都會衝著她微微一笑，帶給她一種很安全的感覺：她知道，自己又回到了公共租界。現在，蘇州河的這一邊，也被日本人統治了。到處都是一小隊一小隊穿著長統黑靴、荷著槍、胸前交叉背著兩條彈鏈的日本皇軍。

他們或徒步、或騎馬、或坐在卡車上，在整個城市中穿梭巡邏。就連在學校，現在除了原先白底藍星的旗子外，還加升了一面日本軍旗：襯著白底的大紅太陽，放射出耀眼的光芒，照耀著整個亞洲，整個大東亞共榮圈。

而且，又要學一個新的外語！

「唉喲我的媽呀，現在還得學日文。」當英格看到學校發的新課表時，不禁唉唉叫了起來。

為了讓所有大東亞共榮圈內的「臣民」，將來都能彼此了解，彼此溝通，即日起全部的學校都必須開始教授日文。對英格來說，唯一可感安慰的是，日本在很久以前就引進了中國文字，這些中國字在日文裡被稱為「漢字」（Kanji），它們的讀音雖然跟原本的中文不一樣，日本人甚至還發明了一套自己的音標，叫做「平假名」（Hiragana），但英格已有的中文底子，還是很有助於漢字的學習，而且還能藉此不斷增加。

相對的，所有跟美國有關的事物，都被嚴格禁止了。甚至連《聖誕鈴聲》這首經典名歌，都不准在慶祝聖誕節的時候播放。反正也已經沒有什麼值得慶祝的事了：聖誕假期的第一天傳來消息，香港也已經落入了日本人的手裡。

「妳班上是不是也少了一半的同學？」幾個星期後，兩個人一天在後院碰到，三毛提出詢問。

「沒有啊，怎麼了？」

「那想必是因為你們學校大部分是德國小孩的緣故。我們那裡英國及美國的同學，現在都不准到學校來上課了。大家都議論紛紛，說他們將會跟他們的爸媽一起，被關到集中營裡去，因為現在英國和美國是敵人了。很多家庭也早就打包好行李，離開上海了。」

「敵人？誰的敵人？」

「當然是日本人的，笨丫頭！」

「但對我來說，日本人才是敵人。」

「也許吧，妳會這麼覺得，是因為妳已經是上海人了。」聽到三毛把自己當作「自己人」，英格覺得很滿意，不過他接著又說下去：「但日本和德國現在是結盟的兄弟，妳還沒聽說過『軸心國』嗎？德意志國、義大利和日本連結成一個『軸心』，因為三國都信奉法西斯主義，所以就逕自將世界版圖給瓜分了：歐洲屬於德國，地中海區域就劃給義大利，日本人則獨佔全亞洲。美國和英國當然不允許他們這麼亂搞，所以這兩國現在就變成了『敵人』，雖然大家在上海其實都相處得挺好的。」

「太可怕了。你想想看，睡一覺醒來，不知道什麼人就突然變成敵人了！」英格知道這種感覺，類似的經驗她已經有過一次。「那你所謂的『集中營』又是怎麼回事？」對於這個字，英格一聽就心有餘悸，她非弄清楚不可，到底是個什麼狀況。

「首先，所有的人必須戴上一個紅色的臂章，上面寫著國家的第一個大寫字母，然後他們就會被帶到位在郊區的集中營去隔離起來。」紅色臂章，黃色星星，大大的「J」字蓋在護照上……這一切都是如此熟悉，熟悉得讓人不寒而慄。希望爸爸聽到這些消息，不要又驚惶失措才好。她必須要再多了解一些情況才行。

「你確定，日本人在認定德國人的時候，是不分雅利安人和猶太人的？」

「據我所知是沒有。對日本人來說，猶太教只是一種信仰，跟其他的宗教一樣。而且，我們在歷史課上學過，以前有個很富有的猶太人，在這個世紀初的時候，曾經幫助過日本人跟俄國人打仗。」

「那麼說，到頭來我們還得感謝日本人了。」英格說完，咬著下嘴唇陷入了沉思。

即使是在「飛達咖啡」店內，也感覺到了政治局勢的變化。因為少了英國和美國固定上門光顧的常客，店中出現了很多空位。帶著小猴子的貴婦也已經很久沒有上門，顯然她已即時離開了上海。至於米樂先生是否真的淪為「猴子騎師」，英格永遠也無法知道了。

現在店裡最常聽到的，是說德語的聲音。自從和上海統治者結為盟國後，某些人顯然罹患了「大頭症」，總是愛在店裡頤指氣使，刻意叫囂。面對那些傲慢的語氣和惡劣的態度，費德勒先生從不動怒。畢竟他從1926年起，就已經在這個城市落戶開店，幾十年來，他為客人送上的蜂蜜蛋糕和肉桂蘋果捲，始終維持著一定的服務態度和品質。

但店面要維持起來，卻是日益困難。日本人顯然準備打一場長期的戰爭，對於某些食物和日用品，遂採取了配給措施。於是像小麥和白糖等，都必須要有配給票才能換到；而配到的實物，從來就不可能夠用，尤其對一個糕餅店的師傅而言。蘋果捲那層酥脆香甜的外皮，現在要如何才能烤得出來？從國外進口的物資，因為海路封鎖的關係，根本進不了上海；而來自中國內陸的補給，由於日本軍一路向西挺進，也愈來愈難運達。一定得想辦法「權宜」才行。費德勒大師著名的核桃捲，現在已改用自製手搖機磨出來的花生醬當作內餡兒了。方克斯坦大師對這種有違「職業道德」的行為相當不悅，但情勢比人強，他也沒有更好的辦法。

讓他心裡不舒服的，還不止在烘烤房裡做這種「權宜代替品」一事。每天晚上，他伏案閱讀《上海猶太紀事報》，這份報紙雖以英文命名，但報導的內容多半與德國猶太難民有關，方克斯坦先生總是愈看愈沉默。媽媽和女兒都感覺到，日趨尖銳的政治情勢，深深困擾著爸爸。

又是該開家庭會議的時候了。對方克斯坦一家人來說，現在已變成慣例：所謂開家庭會議，就是全家來玩一盤「不要生氣！」。大家在一邊玩的同時，一邊把可能遇到的問題、困難拿出來討論，最後再跟遊戲的棋子一樣，全部收回紅色的盒子裡，蓋上蓋子，回歸平靜。這次會議是方克斯坦太太提出的，所以吃完晚飯後，她就把棋盤拿出來，擺好在飯桌上。

「你們聽說了嗎？敵軍的家屬都必須到集中營去的消息？」英格的紅色棋子還沒完全擺好，就先丟了個爆炸性的話題。

「但我們德國人並不是敵軍啊。」方克斯坦太太趕緊接話，試圖緩和局面。

「三毛也是這麼認為，他說日本人分不出猶太人和雅利安人的區別。」英格補充說明，好讓爸爸安心。

「是有可能，但那也只是針對妳們兩個。我的護照上蓋了個『J』字，就表示我是個無國籍的人。納粹在我離開德國的時候，不僅確保了我失去所有的身家財產，也失去了我的公民權利。」

媽媽和女兒驚訝地互看一眼，不知道該如何接話才好。她們都沒有想到情況會是這樣。

「但你還是德國人啊！」英格語氣十分堅持。

「對上海領事館的人而言，卻不是這樣。他們不再覺得要為我的事情負責。而且，誰知道納粹那些人又會想出什麼花樣。」方克斯坦先生憂慮地表示。近日謠言四起，眾說紛紜，都傳納粹的外交領事，也想在上海進行「清除猶太人」的行動。

這個情況其實完全違反了方克斯坦太太要全家玩遊戲的初衷。「我們先不要杞人憂天吧，威利。他們能把我們怎麼樣呢？說起來，我們現在的生活真的算是很安定了，我幫人修改衣服的生意，最近也讓襪子愈裝愈滿了。」方克斯坦太太已經不再相信世界上任何一家銀行，所以她現在把賺來的錢，都攢在英格一隻穿不下的半統襪裡。

「爸，該你了。」英格催促著。

「要真沒事就好了。」父親嘴裡嘟囊著，但也隨即集中精神到遊戲當中，擲出骰子。

「英格，我有話跟妳說。」一天早晨，當爸爸去烘焙坊上工以後，方克斯坦太太一臉正經地對女兒說。

又發生什麼事了？英格驚訝地自忖，對母親這樣慎重其事地提出要求，她相當不習慣。通常一家人如果有什麼事要商量，都會把「不要生氣！」搬出來，一邊玩一邊討論。但現在兩個人也要玩嗎？而且在這麼一大清早的？

「要我把棋盤拿出來嗎？」

「不用，不用，不是要商量事情，」看著女兒驚訝的面孔，母親不禁笑了起來：「是咱們母女倆，要說些女人之間的悄悄話。」

英格眼珠子咕碌咕碌轉著，心中已經猜到八成，老媽要跟她談什麼了。

「英格，妳開始發育了，這幾個月以來，已經有了個真正的小胸部，我覺得十四歲的女孩子，不能再這樣裡面什麼都不穿地到處亂跑。這個學期，妳也得在白色制服襯衫裡面，戴上胸罩才行。」

說的可容易，難不成說戴就戴？英格從她同學那裡早就聽說了各種情況，女孩子們在下課時，最常討論的就是這些話題。

「妳是說『黛安芬讓妳的曲線登峰造極』，對吧？」女兒語帶嘲諷地說，同時頂了母親一句：「問題是，海路全被封鎖了，根本沒有船可以進來。」

同盟國的砲艇不僅阻斷了糧食的運輸，連絲襪、胸罩這些外國僑民非常需要的物資，也全部被阻隔在外，進不了上海。

「中國女人都是怎麼穿的呢？」媽媽很想知道一下。

「妳自己也看到的嘛，中國女人可沒有那麼會晃來晃去的大胸部，她們就只穿一件肚兜，像內衣一樣的小衫，就像它的名字一樣，把肚子的部分遮起來。」

「我是在想，也許可以用薄的棉布來幫妳縫個胸罩。可惜這裡買不到有彈性的布料，但只要能固定好，相信即使在這麼熱的天氣，穿起來也還是會很舒服的。」

但英格可不太能想像，那會是個什麼景象？尤其是在練習功夫的時候。說到這裡，英格突然有種預感，覺得方克斯坦太太對女兒身體變化的關心，似乎跟擴張生意的新點子有關。

「那妳是要我穿著這種內衣，到處去展示，還是怎麼樣？」

「不是，不是，我根本還沒有想那麼多，」母親馬上予以否認。「我只是想，先幫妳量一下尺寸，然後來試做一件看看。」

「那好吧。」英格放棄繼續爭議，抬高了雙臂，以便母親用軟尺幫她量身。讓老媽忙碌一點兒，至少就不會一天到晚來干涉她的生活了。

雖然英格拒絕到處去「展示」那件被迫穿上的新內衣，但在上體育課前換衣服的時候，還是馬上就引起了大家的注意。

「喂，妳身上穿的那是什麼？」所有人的目光都集中到英格身上，後者正想辦法迅速把運動衫套過頭去。

「不怎麼性感。」已曲線畢露的艾絲特做出評論。對一頭踏著粗獷男靴到處橫行的德國母牛來說，本就沒什麼性感可言。

「德國訂製。」另一個同學吃吃笑了起來。不過嘲弄很快就過去，因為這個問題大家都有，但大家卻又都束手無策，不知如何解決。就連公共租界內那家超級奢華的女性內衣店，也已經快沒有存貨了。

「讓我們瞧瞧嘛！」一個同學把英格的運動衫再度拉高，她只好不情願地站在原地，接受來自四面八方的審視。

「嗯，到處都是縫印，真的是特製訂做的，」又一個同學非常內行地發表了意見，「是誰幫妳做的？」

「我媽。」

「妳想，她也可以幫我縫製一個嗎？」突然，艾絲特神情嚴肅地問英格，她因為發育得早，對該項需要特別迫切。

「我可以幫妳問一下。」英格簡短地回答。果不其然，她成功地開啟了成為內衣代言人的路。

回到家，英格向母親報告了同學們的反應。她的心情是有些複雜的，一方面很享受這突如其來的目光焦點，另一方面，也對自己能幫母親獲得訂製合約，感到驕傲。

「但我可不要她們全都到這裡來啊！」小妮子堅持。

「我可以教妳怎麼量尺寸。妳帶一卷軟尺到學校去，把我需要的數字寫在紙條上，再帶回來給我就行了。」

「噁，那我還得摸她們那些大胸部！」

但最後，英格還是決定要以做生意賺錢為重。於是內衣的訂單不斷湧進來，一副副胸罩就像剛出爐的小麵包一樣，源源不斷地送出去。當然，這個副業，她對三毛可是隻字未提。

馬年的暑假讓英格和三毛最感遺憾的，就是「滄州飯店」舉辦經年的夏日露天電影院，正式宣告結束了。一方面因為旅館住宿的客人不夠，另一方面，沒有新的電影來源也是原因之一。現在的統治者，禁止所有的好萊塢電影在上海市內放映。除了日本片外，電影院裡一再上演的，就只有一部《奧林匹克．一九三六》。那是一部由德國人拍攝的紀錄片，內容是1936年在柏林舉辦的奧林匹克運動會。英格說服了三毛跟她一起去看。

當然，作女兒的竟然把父母辛苦賺來的錢，拿去看一部希特勒的政治宣傳電影，看他在開幕式上現身致詞；還有在一週新聞集錦中，看軸心國如何慶祝他們在歐洲及太平洋戰場上的勝利，這件事絕不能讓老爸老媽知道。不過他們反正從來也搞不太清楚，自己這個寶貝女兒每天都在幹些什麼。

英格舒服地窩在三毛身邊的高背座椅上，因為買的是最便宜的前排座，她必須歪著脖子才能看到銀幕，但英格一點兒也不在乎。坐在這裡，不但位子加了軟墊，而且也不會像在「滄州飯店」的花園裡一樣，被蚊子叮得滿身包。

混合著思念和厭惡之情，英格緊緊盯著銀幕上自己完美入鏡的家鄉，以前的家鄉。看到成千上萬的群眾，在柏林奧林匹克的運動會場上，對著元首瘋狂歡呼的一幕，讓她不禁起了一身雞皮疙瘩。而當銀幕上美國的短跑健將傑西．歐文斯，穩健地衝過終點，贏得了100公尺金牌時，戲院裡佔絕大多數的中國觀眾，當場歡聲雷動，鼓掌叫好。

英格緊張地在黑暗中抓住三毛的手。

「這樣不會太危險了嗎？」她小聲地對他說。這個人畢竟是「頭號敵國」的選手，而且還是個黑人。

她心懷戒懼地轉頭看向站在門邊的日本警衛。就像上海所有的公共場所一樣，現在連電影院也都出現站崗的日本士兵。還好那相當挑釁的一刻只持續了幾秒鐘，再說，那也可以解釋為，觀眾對傑出運動員的支持和讚賞。日本警衛沒有反應。

英格和三毛暗自鬆了一口氣，同時交換了一個會心的眼神。三毛有個很大的優點，就是什麼都不用多說。對於不同種族之間所有可能存在的衝突與緊張，他的感覺是非常敏銳的。仗著電影院裡一片漆黑，英格讓自己的手在三毛手裡，多停留了一會兒。那種感覺很好。

相關書摘 ►《英格的孤島》：甜蜜夾雜恐懼，猶太女孩的上海「落髮記」

書籍介紹

本文摘錄自《英格的孤島（認同三部曲2）》，左岸文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：洪素珊（Susanne Hornfeck）

譯者：馬佑真

上海本是遠東的「大世紀遊樂場」，也是二戰前後歐洲猶太人的避難地，

卻一步步淪為日軍的圍城，漫天戰火裡的一座孤島。

來自布蘭登堡的猶太小女孩，在上海發現了自己、也發現了中國。

1938年11月9日深夜，納粹發動了捕殺猶太人、砸毀猶太商店的全面破壞行動，史稱「水晶之夜」。

方克斯坦家的糕餅店也未能倖免於難。方克斯坦太太隨即採取行動：一方面營救身陷集中營的先生，一方面想辦法買到了船票。夫妻倆帶著獨生女兒英格，從布蘭登堡出發，踏上了流亡的旅程，前往當時唯一接納他們的城市——上海。

當爸爸媽媽開始在十里洋場為了生存而奮鬥，小英格則踏上了她的冒險之旅：探索陌生的城市、融入陌生的人群、戰勝陌生的語言，甚至靈活地運用中國朋友伊娜送她的筷子大啖中國菜。

流亡上海被方克斯坦夫婦視為「困坐愁城」；但八年的「客居」卻讓英格有了新的家鄉。綁著金色麻花辮的小女孩，漸漸長成了一個有主見的年輕女郎。終於，戰爭結束了。但接下來的路，她要怎麼走呢？

Photo Credit: 左岸文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺