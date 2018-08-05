同志運動會巴黎登場，美法菲等國挺「台灣隊」幫揮國旗

巴黎同志運動會今（4）日揭幕，這也是台灣首次組代表隊前往參加，雖然在七月底時傳出，原本打算首次以「台灣隊」名稱參加國際賽事卻遭中國打壓被要求只能以「台北隊」出賽，不過主辦單位後來決議，開幕式不提供各參賽隊伍的國旗，但各隊仍可表達自己的特色文化，也可揮舞自己的代表旗幟，台灣隊帶著青天白日滿地紅旗幟入場，並舉起寫有「台灣，亞洲第1個婚姻平權合法化的國家」（Taiwan, the 1st Asian country to legalize Equal Marriage）的布條。

台灣同志運動發展協會7月底時在官網上發現名稱遭改，原本不確定是否還能拿國旗進場，以台灣名義參賽，參賽名稱也一路從「台灣（中華民國）」、「台灣（中華台北）」、「中華台北」改到最後定案的「台北」；主辦單位「同志運動聯盟」（FGG）則決議，開幕式只播放法國國歌及揮舞法國國旗，不過後來台灣的選手仍順利自己帶著國旗進場。

台灣同運會的臉書上發佈數張開幕式現場的照片，表示當台灣隊舉著布條和國旗進場時，在場的各國選手都為台灣歡呼，更感動的是，包括法國、美國、菲律賓等各國的選手朋友，都主動為台灣揮舞國旗，讓他們非常感動。

《中央社》報導，同志運動會於1982年在舊金山首度舉辦，宗旨是對抗運動中的恐同心態並彰顯多元價值，每4年舉辦一次，今年是第10屆，首度由巴黎主辦，有91國、共1萬317人參與36項賽事，預計可吸引30萬名觀眾。台灣隊一行共25人，包括參賽選手18人，分別參加競速滑輪、網球、游泳、桌球等7個項目。



巴黎同志運動會共同主席皮可（Manuel Picaud）接受費加洛報（Le Figaro）訪問時曾表示，這不是只限LGBT族群的活動，各項賽事頒獎時播放的音樂將是同志運動會主題曲，而非各國國歌，也不會像奧林匹克運動會一樣依獎牌列出各國成績榜。



開幕式在巴黎的尚布恩體育場（Stade Jean Bouin）舉行，主辦單位開放各代表隊持自己喜好的旗幟入場遊行，因此不只有一般體育賽事常見的國旗，各種區域旗、彩虹旗令人眼花撩亂；遊行隊伍也不只以國家區分，例如美國參賽人數達3362人，分成舊金山、紐約、華盛頓特區及各州一一出場。

美國舊金山、法國和菲律賓選手都幫台灣揮國旗

由於好幾個國家隊都聽說了同志運動會官方網站於7月把參賽隊列表的「台灣」改成「台北」，當台灣隊員穿著印有TAIWAN的T恤走在活動場地，有熱心人士主動向他們索取中華民國國旗，準備在遊行時聲援台灣，聲勢浩大的舊金山隊和法國隊都是如此。

Photo Credit: 中央社

一名台灣隨隊人員表示，有澳洲人、加拿大人說「我們知道你們是台灣」，他們知道台灣名稱被擅改的事，並為此表達同情。



團長楊智群接受中央社記者訪問時說，法國壘球聯盟成員向他們索取了數十面國旗，說要在遊行時帶上場，這兩天也遇到一些團體希望取得代表台灣的識別或旗幟並且願意聲援，「他們覺得用『台北』不夠尊重台灣這個地方的人，想幫忙做這些事，當然我們也很感謝。」

《中央社》報導，游泳選手兼隊長游坤義解釋，主辦單位鼓勵各國展現文化特色，由於這是台灣首度組隊參加，於是選擇有「領導者」概念的官將首為主題；臉譜有各種顏色，象徵彩虹；只畫臉部一部分，則象徵「正在出櫃」。

台灣參加國際活動，少有機會讓青天白日滿地紅旗出現。游坤義說，「如果其他國家能自由地展現國旗，我們當然也不落人後」，況且大會不主動提供旗幟，也尊重各隊表現自我的想法。



他說，最重要的是想告訴大家，台灣在亞洲第一個做到婚姻平權，「對我們來說，台灣是一個代表我們群體、社會的價值象徵」，私下與主辦方交流時也表示，在運動場上不追究台灣這個名字的角色，最大的共識是台灣是一個代表人權、民主、自由、人道的象徵。

《風傳媒》報導，主辦單位表示，舉辦同志運動會不僅展現運動家精神，更能傳遞多元文化、促進社會開放，以及塑造良好的觀光形象，經濟方面也受益，預估這次賽事能帶動高達1億3600萬歐元（約新台幣47億元）的經濟效益；此外，法國也利用舉辦這次賽事，提倡環保和永續發展議題，用可回收資源製作所需用品，力推使用大眾運輸及電動車。

法國政府大力支持舉辦同志運動會，法國巴黎銀行（BNP Paribas）、法國汽車大廠「雷諾」（Renault）和美國工業巨擘「通用電氣」（General Electric）都是運動會的主要贊助商，法國在討論同性婚姻時，社會也曾經陷入激辯，不過2013年同婚合法化後至今已5年時間，法國在台協會主任紀博偉（Benoît Guidée）先前接受《風傳媒》專訪時就曾強調，「同婚這個議題已是過去式，沒有什麼好再爭論的」。



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核稿編輯：楊之瑜