年底大選綁「公投」選務爆量：多一個就多花一億，五個開票要到凌晨

（中央社）公投法修法後門檻降低，公投提案暴增，年底公投綁大選，中選會經過模擬，以5個公投案估算，大選與公投平均一人投票時間約90秒，凌晨0時40分可全數完成開票；若超過5案，時間會再往後延。

台灣過去10年僅6案交付公投，不過，公投法去年底修正通過後，提案門檻從千分之五，調降到萬分之一，如以第14任總統副總統選舉人數計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，導致今年公投案大增。

中央選舉委員會主任委員陳英鈐接受中央社專訪時表示，為避免公投干擾九合一地方公職選舉，投票部分，先領投九合一選舉票，再領投公投票；開票也是先開九合一的票，再開公投票。九合一和公投分開領投比較不會搞錯，如果一次領投，即使選票會分顏色，但顏色可能重複，民眾會亂掉，切割處理才能確保九合一選舉不受影響，「這是最高原則」。

九合一與公投合併選舉，投票所的動線設計，也跟以往不同。陳英鈐說，進入投開票所後，先有一個櫃台會查對身分證、投票通知單，接著開始領、投九合一選舉，一票一匭，投完後，接著再領、投公投票，原則上也是一票一匭，九合一選舉票匭與公投票匭之間會有「紅龍」區隔。經過模擬，估算平均一人投票時間約90秒。

開票方面，陳英鈐表示，九合一選舉中選會過去已有經驗，選務人員也很嫻熟，按表操課，全國1萬5888個投開票所預計晚間9時能完成開票，官方將在12時前公布選舉結果，過去有幾個投開票所速度較慢，這次都有特別叮嚀，「有把握九合一可以在午夜前處理完」。

公投開票部分，中選會以5個公投案估算，預計到次日凌晨0時40分可完成開票，凌晨2時官方宣布公投結果；若公投案超過5案，時間勢必得再往後延。若公投有5到10案，是否會一次開完票，陳英鈐說，中選會針對不同狀況都有研擬，「目前傾向一次開完」；若要一次開完，可能須找第二批工作人員輪班，需等最後確定幾案後才能決定。

談到國外經驗，陳英鈐說，有些國家並未一次開完，而是把票運到某開票中心，隔天再開，但這在台灣沒有施行過，難度很高。德國的公投開票還多加「整票」程序，把贊成、反對和廢票先分類，然後分別統計，可提高開票效率。

陳英鈐說，中選會首次因應可能有多個公投案的選舉，必須審慎因應，穩紮穩打，也因為時間匆忙，一切將以最小變動為原則，另一方面，中選會也會汲取各國經驗，在考量利弊得失下，與時並進。

公投投票年齡降為18歲，九合一選舉則是20歲才有投票權。中選會統計，公投投票權人約有1979萬人，九合一投票權人有1921萬人。

一個案要花一億元，選務花費和人力皆暴增

《中央社》報導，今年底中選會可能面臨公投爆量狀況，選務人力約須增加5到10萬人，總工作人員落在26萬人到31萬人之間；此外，公投選務基本花費新台幣5億元，每增加一案需增加1億元。

中選會初步估計選務經費，九合一地方公職選舉由地方政府編列，約32億元，較2014年增加一億元。公投案選務要花費約5億元，每增加一案，增加一億元；若5個公投案須花9億元、6案10億元、10案14億元。陳英鈐說，大概9月底前會知道有幾個公投案能成案合併大選投票。

陳英鈐表示，選務經費分為固定支出和變動支出，大宗支出包括選務人事費、印製選舉公報、投票通知與採購遮屏等。他舉例，印製選舉公報可能就要花近上億元，全國有900萬戶，一大張公報若花費10元，就要9000萬元。

選務人力方面，中選會初估，年底大選新增300個投開票所，共有1萬5888個投票所，九合一選舉工作人員約21萬5000人，（1萬5888個投票所x13.5名工作人員=21萬4488人）；公投工作人員，視案件數每一投票所增加3到6人，等於增加5萬到10萬人，總工作人員數落在26萬人到31萬人之間。

陳英鈐分析，每投開票所置主任管理員一人，津貼約3000多，基層工作人員也有2000多元，以增加5萬人估算，需花1億2500萬元；若增加10萬人，就要2億5000萬元。

此外，公投案一旦成案，每個公投案至少需辦5場電視說明會，一場估100萬元，一案就要500萬元，且要在一個月內辦完，換句話說，若有5個公投案，總共需辦25場說明會。

陳英鈐說，已向行政院長賴清德報告過，可能需要向行政院動支預備金。他說，請領預算、公開招標都需要作業時間，這次規模又空前龐大，一旦確定公投案數，就得趕緊作業。

另一方面，各縣市已經開始招募九合一所需的21.5萬名工作人員，陳英鈐說，大部分縣市已進行8到9成招募，希望8月底能完成；公投案所需的工作人員，將等確定案件數再行招募。

他說，各個投開票所的主任是靈魂人物，且必須是公教人員，這是優點、也是缺點，優點是公教人員負責任、有經驗；缺點是意願低落，碰到複雜度較高的公投綁大選，大家可能覺得「錢難賺」，歷年來招募其實都遭遇困難，但最後都能順利解決。

中選會受理37個全國性公投提案，進入第二階段連署的有20案。包括下一代幸福聯盟提的3個案子、國民黨提出反深澳電廠、反空污及反核食進口3個案子；此外，由前奧運選手紀政領銜的「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」，因中國打壓導致台中市主辦2019年東亞青運遭停辦，格外受到關注。

擔心電腦出錯，演練純手工計票

《中央社》報導，年底九合一選舉選務複雜，為確保安全性，中選會特別加強演練不靠網路的純手工計票。

中選會指出，各國的公投與選舉同時舉行是常態，不過，投開票方式與各國的公投制度、公投票設計和計票方式有關，狀況不盡相同：

美國加州：2016年有17項公投與選舉合併選舉，多個公投案印在一張公投票上，由選民圈選，並配合以電子計票。

瑞士：選務機關於選前將選票、公投票、信封郵寄給選民，選民圈選完畢後再寄回選務單位，極少部分人會前往投票所投票，也有部分地區採線上投票。採集中開票，以人工點算選票、公投票。

德國：沒有全國性的公民投票，但各邦有地方性公民投票，通常會與選舉合併舉行。開票先開選舉票、再開公投票，跟台灣一樣。

韓國：今年地方公職人員選舉，共有7種選票，分兩大類，以「領投、領投」方式規劃投票動線，較特別的是，投票完畢後，將票匭運送至開票中心，集中開票，工作人員1組10人依選舉種類整票，再用計票機計票，最後送點鈔機複驗。

陳英鈐說，台灣與韓國的制度最像，中選會這次規劃先領投選舉票，再領投公投票，與韓國「領投、領投」方式一樣。投票結束後，各投開票所當場開票，現場有監票員，開票結束後，投開票所回報選務單位，中選會透過封閉網路統計票數。

陳英鈐說，美國2016年大選系統傳出被駭之後，民眾認為電子投票、電子計票機都不可靠，重新恢復人工計票，還準備花上億美金改善全美的電腦設備。瑞士原預計2020年將全面使用電子投票，但擔心安全性問題，最後取消全面實施，改採自願制。

電子投票、計票的問題層出不窮，陳英鈐說，台灣的投票方式是滿可靠的。計票方面，雖說用內部的封閉網路計票相對安全，不過，為因應各種可能的狀況，他要求多做幾次安全測試，甚至演練當所有電腦當機或被攻陷後，如何用EXCEL檔「純手工」統計票數。

陳英鈐說，辦選舉對每個國家來說都是很大的挑戰，今年底有1萬5888個投開票所，需動員20多萬個工作人員，每個環節都必須一再演練，減少出錯的可能，才能確保開票順利。

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核稿編輯：楊之瑜