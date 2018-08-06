【插畫】為什麼民眾感受到的政治不是藍與綠，而是一片黑？

動物辛球

當我看到媒體把蔣月惠冠上「女版柯文哲」「政治素人」等等的封號，我打從心裡覺得這對她一直以來的努力，不是什麼肯定，而是試圖把她標籤化與炒作更多新聞話題，蔣月惠跟柯P爆紅的方式，從頭到尾完全不同。

蔣月惠從2005年就開始參選屏東縣議員，落選了三屆後終於在2014年當選，她不是什麼今年發生了什麼事後才決定參選議員的人，而是老早就一直用自己的方式努力，有著自己的初衷，長期站在街頭為自己拉票，十三年在屏東苦苦經營，卻等到現在才因為咬警案爆紅，作為一個身處媒體關注邊疆屏東縣的政治運動參與者，蔣月惠不是什麼典型的政治素人。

她是「被蓋住的政治素人」。

如果你去Google搜尋2014年1月至2018年6月的「蔣月惠」新聞，你會發現只有二十篇不到，其中最有趣的還跟政治無關，那是由於蔣月惠擅長數鈔票，而被找去上吳宗憲的過年特別節目，這樣一位充滿話題性，故事背景動人的政治人物，在網路盛行的年代卻還等到現在才被發掘，這其實跟媒體資源分佈不均，以及地方性媒體的「選擇性」報導有很大的關係。全國性報導的媒體很常受到社會大眾的監督，網友的批評也都很及時，在這時代要做假新聞或是去惡意下標題攻擊（例如之前的柯P事件），很容易就會被揭發，但這些議題通常僅限於「全國性」或是「知名人物」，地方性的報導所受到的關注，恐怕不到百分之一。

而地方性媒體往往跟當地的勢力有糾葛，諸如政府單位，地方仕紳等等，當然仍有很多優秀的地方記者努力的在做新聞，但某些地方記者能黑到什麼程度，嘴臉有多難看，當過警察的應該很有感這我不便多說，他們大都必須選有利的一派站，因為在一個地方深耕不容易，因此地方記者最容易變成政令發表器，政府說什麼他們就報什麼，或是一些有頭臉的政治人物幹了什麼事，他們也會跟著報，很簡單因為其中有利益可以靠，像蔣月惠這樣讓人拿不到好處的人物，自然也就沒什麼新聞會產生，不管她再有話題性做再多事情，在地方媒體的眼中，可能都比不上縣長夫人跑去當愛心媽媽來得有價值。

蔣月惠會爆紅，這不是什麼「選騙子不如選瘋子」，而是台灣人都期待有真誠的政治人物能當選，為這社會服務，同時我們該思考的是台灣還有多少個好的民意代表，因為這一層「沒有利益的媒體布」，而得不到關注同時也受到各種壓力，讓他們的努力無法被社會看見，地方性的媒體資源壟斷，從過去到現在，其實在台灣社會正不斷發生，過去惡勢力控制媒體的例子，就是像1994年的屏東縣議長鄭太吉，直接找人去把民眾日報砸爛，這也是為什麼人民對政治不信任的原因。

因為在很多縣市甚至是直轄市，民眾感受到的政治不是藍與綠，而是一片黑。

►為什麼這11個縣市長參選人選舉經費超標也不違法？

本文經動物辛球授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航