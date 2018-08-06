姚文智做了幾件非常「棒」的事，輔選真的很成功

我一直都說溝通的第一步，就是理解對方。

理解對方這件事情說起來很簡單，但其實非常困難，通常要先看懂對方的行為，了解行為背後的情緒，思考情緒背後的價值觀。之前姚文智抱貓抱錯被大家狂噴，今天他又做了一個二次元的素材，我不知道他做的目的，不過從行為來看，他做了幾件非常「棒」的事情：

自己合理化

不懂裝懂

貼標籤

當一件事情出錯，最簡單的方案就是認錯，然後讓時間過去，但姚卻選擇了翻舊帳來合理化，重新開啟衝突，但人家翻舊帳都是翻別人錯的，你居然是翻自己錯的。想想，你如果有一天晚上比較晚回家，老婆狂罵你，正常人大概是摸摸鼻子就算了，跟老婆道歉，但如果你過幾天，拿個心理測驗跟老婆說，你看上面寫晚回家的男人比較有責任感，我看老婆也許會直接爆炸。

自己翻自己的舊帳出來合理化，是第一個棒點。

接著是不懂裝懂，從上次的曬貓到這次的二次元，完全都是一樣的套路，溝通中常常說理解，那就是當你認為對方理解你的某部分，你就會覺得信任感倍增，但反過來說，當你發現對方自以為了解的時候，你就會直接爆炸。

這個概念就像是我們跟別人聊天，講到某個興趣的時候對方說他也是，接著你開始很認真的跟他熱聊，才發現他完全不懂，而這時候對方不但不是好好聽你說，反而是用他的主觀來壓你。

記得好久以前跟別人去烤肉，對方說他超愛烤肉，生火小王子，結果弄了半小時，火種都弄完了，火還在那邊，然後我就認真的幫忙，弄起來之後對方還跟我聊什麼肉應該怎麼烤，然後我就看著他把肉放下去瘋狂翻，然後肉渣黏的鋁箔都是......離題了。總之，就是寧願說你不懂，但願意去理解，可是不懂裝懂往往是大忌。

最後貼標籤就不說了，溝通超大忌。

第一次看到候選人直接說來罵的都是酸民，我後來想想怎麼不直接說不投給我的都是智障。記得之前有個立委在某次選舉完，說智力測驗沒有通過都被大罵，但大家好像很難記取教訓，總是喜歡貼人標籤。不過也不難想像，我常常遇到很多人其實根本沒有從對方的立場思考，而是自以為自己了解的就是一切。而如果你想成為一個別人口中不會溝通的雷，上面三點就是常踩的雷，我們再複習一下：

合理化：死不認錯，尤其翻舊帳來合理化

不懂裝懂：明明不是自己領域，硬要插手

貼標籤：只要人家跟他不同，就說對方是ＯＯ

政治人物想打入年輕人市場，你要做的根本不是演一個「跟年輕人一樣」的長輩，而是做一個會「讓年輕人喜歡」的長輩。即便前者能在一時蔚為轟動，但人生實在太長，總會被看破手腳。同樣的道理，如果你要追一個女生，並不是去假裝你的興趣，嗜好，飲食和對方一樣，而該想辦法告訴對方，你願意傾聽，你願意嘗試，你願意分享。

但說得簡單，做得難，假裝的人多，願意放下的少。

另外我覺得每個溝通都有一個終極目標，如果他的溝通目標，是要讓粉專文章有更多分享，那他的確成功了，但如果是為了選舉，我只能說他輔選很成功。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航