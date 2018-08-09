從澳洲航行到台灣的「裸：泰德美術館典藏大展」：如何重啟一絲不掛的身體論述（上）

文：陳沛妤

2017年1月，雪梨藝術節舉辦了一場具備高度話題性演出，名為「NUDE LIVE」，以6位雪梨舞團（Sydney Dance Company）的裸體舞者在美術館空間作各種不同的行為演出。這個表演的特色有二：一是舞者運用身體與展示空間的展品作結合，具備了繪畫的身體、雕塑的軀體與舞蹈的肢體；另一個特色在於使用的不只是身體，或更具體的說，是真正純粹的身體：一絲不掛的裸體。

最受矚目的不是觀眾進美術館看不動的裸體（藝術作品）與會動的裸體（裸體舞者），而是有幾場特殊演出要求觀眾也要一起裸體。

之所以能讓這場裸體演出順利進行，是作為首場「裸：泰德美術館典藏大展」巡迴演出的澳洲，在地理位置與文化思想的成熟度之下，才能具備高度承擔此條件的表演。

光是想到這裡，腦海中的幻想已不再只限於對裸體繪畫的欣賞，更激起人們好奇的，是想像著觀看演出的過程中，真實的裸體在眼前不停移動，認識的、不認識的、各年齡層的、不同國家的人在眼前，強迫刺激你的視覺感知，卻又必須維持自律的道德行為。

If you're still on the hunt for tickets to 'Nude Live', visit the Tix for Next to Nix booth @sydney_festival village in Hyde Park #SydFest pic.twitter.com/iOO73hSwVJ — Sydney Dance Company (@sydneydanceco) 2017年1月17日

再凝視裸體：用當代的媒介視角思考裸體與藝術的關係

「裸：泰德美術館典藏大展」目前巡迴到高雄市立美術館，是回到英國前的最終站，也是台灣首度用「裸」的主旨舉辦的展覽。在裸體藝術的探討可以粗略分為兩種思維，其一是關於天然主義（le naturisme）的崇尚，最早是在1778年，由法語區比利時人勃朗松（Jean Baptiste Luc Planchon）所提出。

泛指涉及回歸大自然的生活哲學，即：裸體主義，而裸露的身體在歐美與澳洲的沙灘上則稀鬆平常。另一種探討的思維則是自古希臘藝術以降，對於身體曲線以及肌肉的力與美為出發點，提倡身體提供視覺上的欣賞，無論是公元前四世紀古希臘著名的雕刻家普拉西特列斯（Praxiteles），或是文藝復興時期畫家山卓．波提且利（Sandro Botticelli）最著名的作品《維納斯的誕生》（The Birth of Venus）等。

Photo Credit：@Wiki Public Domain Sandro Botticelli 最著名的作品《維納斯的誕生》（The Birth of Venus）

可見裸體藝術並不是一個新的議題，然而，透過新南威爾斯國際策展總監賈斯汀．派頓（Justin Paton）重新發想為一個新形式的展示與論述方式。

對「裸」的思考的並非純粹在裸體藝術中探討視覺美感，而是將裸露的身體當作具有物質性的存在，以一個身體介質的方式承載關於情慾之外，還有政治、歷史、精神狀態與肉身作為物件的媒材等表現形式，讓身體不只是身體，還能透過視覺理解肢體本身夾帶的訊息。

作為首展的澳洲，在藝術創作脈絡與地理文化上本身就觸及開放式身體、女性主義、種族平等與性別平等的社會情境，無論是因為英國殖民或多元種族移民之故，或是氣候與環境上遼闊讓人們不得不自然而然地將身體解放在充斥著海灘的島嶼。

Photo Credit：陳沛妤攝影 澳洲展覽現場照：辛迪．雪曼 《粉色浴袍》（Pink Robes）

尤其是雪梨，一個擁有知名潛水海灣與沙灘的地方，讓心情也狂野起來。因此在「裸：泰德美術館典藏大展」展覽選擇的作品上，以知名藝術家鮮少被注意到的作品為挑選標準，在澳洲的展間中除了原本就展示本次台灣也看的到的展件之外，更特別的是策展人派頓另挑幾件與澳洲有關的藝術作品，作為澳洲站的限定展件。

而此次的展出的作品是1982年《粉色浴袍》（Pink Robes）系列的三張無題作品（Untitled #97'），一改普遍對雪曼多變妝扮的印象，這三張照片是他看似最極簡的妝扮，幾近素顏的他表情嚴肅地抱著身上的浴袍，雖然沒有裸露任何性徵而讓四肢與肩膀取代，卻可以強烈地感受到一股不可言喻的性感刺激。

照片上的光線卻使用幽暗的光影戲劇性突顯臉上的表情與性感的肢體動作，透過撤退到黑暗的陰影中來保護自己，陰影中的她看起來像是反抗觀察者，突顯了影像媒體中的肖像作為被凝視的對象，挑戰觀者的眼光與被攝者直視觀眾的衝擊感。

Photo Credit：陳沛妤攝影 澳洲展覽現場照

另一件作品「游擊隊女孩」（Guerrilla Girls）的妝扮卻是將自己打扮成大猩猩，以匿名的方式控訴藝術圈的性別不平等待遇，並將作品輸出成大型廣告看板。此次展出的作品為1989年「女性是否要祼體才能進大都會藝術博物館？」（Do women have to be naked to get into the Met. Museum?）

諷刺的點出了以裸作為展題，大量充斥女性身體的展示空間背後，在道德觀念與社會機制之下是否也保有性別平衡？而這樣的問題不僅僅在美國發生，在澳洲本土更是積極探討與立法關於性別資本遭受不平等對待的問題，此議題在全世界都普遍存在著，是關乎你我且不容忽視的權益。

展覽資訊

名稱：「裸：泰德美術館典藏大展」

時間：2018/07/14－10/29

地點：高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航