航空公司把「台灣改中國」，交通部研議反制：禁停空橋、調整時間帶

中國民航局日前要求44家外籍航空公司，在官網上將「台灣」改成「中國」，目前，部分國家已依照中國指示，在官網上將原本的「台北，台灣」改成「台北，中國」，也有部分航空公司雖取消「台灣」，但未列上「中國」。目前，交通部正研議反制措施，針對為台灣冠上「中國」者，打算提出禁停空橋、調整「時間帶」等懲罰。

中國民航局日前發函給44家定期飛來台灣的外籍航空公司，要求航空公司不得將台灣列為「國家」，必須改為「中國台灣」，並以7月25日為最後底線，44家外籍航空目前已全數更改。

《聯合報》報導，各航空公司過去半個月，幾乎每天名稱都有所更動，《聯合報》記者統計至5日，法航、荷航、泰航等16家更名為「台北，中國」；另有11家雖取消「台灣」，但未列上「中國」，例如美國聯合航空原本列「Taipei，TW」，「TW」現已被拿掉，但中國城市北京、上海等，原本後面的「CN」也已消失，兩岸獲得同等待遇；也有部分航空公司乾脆直接取消「國家」，將台灣列在「東北亞區」。

交通部研擬反制措施，可能包括調整「時間帶」、禁停空橋

《中國時報》報導，交通部長吳宏謀表示，中國對我方不友善，台灣是主權國家，「一定會做出有效反制作為」，否則外籍旅客在看到航空公司的「中國台灣」時，不清楚在哪裡，是不能接受的，對外籍旅客來講也不公平。

《自由時報》7月22日報導，在中國改名大限還沒到期前，鑽研「國際航空法」的清大科技法律研究所教授黃居正就建議政府，全面檢討中國民航業者班機起降的「時間帶」，作為反制。

《聯合報》報導，據了解，交通部上週開會研討，將以「是否冠上『中國』為區分」，對外籍航空公司獎懲並施。

冠上「中國」者，研擬採取兩招反制措施，包括遠端停機（不停靠空橋），另也研議調整「時間帶」。時間帶指的是航空公司的班機起降時間的安排，會影響航空公司的航線設計，若航空公司只分配到凌晨之類的紅眼班機，也將嚴重影響商機。

而對於技術性未加「中國」者，交通部則研擬給予降落費減免、設施使用費減免。交通部官員也一度討論桃園機場過夜機坪少，是否可能研議將部分更名航班改到台中機場過夜。

交通部官員表示，這個措施盼能在無形中提供航空公司正確方向，可學美國聯合航空的調整方式，「重點是後面不要加CN」。

航空從業人員：時間帶是國際約定，不是說改就改

然而，部分航空業者對交通部的反制措施並不贊同。

《蘋果日報》報導，有航空從業人員指出，桃園機場針對空橋使用是有付費的，收入最終將挹注「民航作業基金」，用來改善我國民航的軟硬體設備，例如導航設施等；不給停空橋，民航作業基金收入減少，可能會造成惡性循環。

至於時間帶分配，航空業人士表示，時間帶涵括一架航空器從起飛到降落所使用的飛航情報區、航空管制及機場等設施資源，在獲得申請同意後，航空公司才能更改下一季的班表。

該航空從業人員表示，每年IATA（國際航空運輸協會）會開兩次會議，協調全世界各航空公司的時間帶分配，也藉此處理各航空公司所申請的相關航線。因此航空從業人員指出，關於時間帶的國際約定不是說改就改，有些時間帶的爭取甚至是航空公司彼此間因商業利益交換、購買而來的。

《ETtoday》報導，也有航空業者擔憂，如果台灣拿時間帶來對外籍航空施壓，對方可能也採取「不給台籍航空好航班時間、空橋」等相應措施。

針對反制措施，交通部仍研議中

《華視》報導，吳宏謀表示，交通部確實已在研議反制策略，但「不會與全世界為敵，將循序漸進、曉以大義，要求各航空公司調整。」仍是希望互相尊重、互惠，本週將與外交部、國安會共同討論，等方案成熟，就會對外說明。

《聯合報》報導，航政司表示，民航局已將初步研議提至交通部，但目前仍在保密階段，仍有待高層最後決策，「各種方式都還未成熟」；交通部民航局則表示只是技術階層評估，「這是政策上的決定，不方便說。」

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核稿編輯：羊正鈺