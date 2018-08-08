要求被害人「重演」性侵，日本何時能擺脫粗暴的「辦案技巧」？

小林美佳有一天在回家路上被陌生男子拉上廂型車強暴。八年後，她在2008年出書公開案發過程，以及隨之而來的噩夢。

澳洲人凱薩琳・珍・費雪（Catherine Jane Fisher），2002年在日本遭到一名美軍士兵強暴。她向警方報案卻不被受理，反而讓她覺得自己像個罪犯，最後費雪決定主動出擊，向法院起訴強暴犯，並公開自身遭遇。

她們二位都是打破日本對性侵沉默的勇敢女性。最近，又有一位女性加入她們行列，她就是28歲的伊藤詩織。

BBC在2018年7月播出的紀錄片《日本的隱蔽之恥》（Japan's Secret Shame），就是以伊藤自述於2015年被熟人強暴的事件為主要內容。雖然小林、費雪和伊藤的經歷前後跨越15年，但她們的故事卻驚人類似。三人都提到警察的辦案手法粗暴，不重視性侵案件，不支持被害人，而且社會大眾有時並不願意了解她們的痛苦。

其中一個細節特別駭人，日本警方在辦案時，有時會強迫被害人用一個真人大小的人偶重演性侵過程，並由警員在旁觀察、提問。這種「辦案技巧」十分粗暴、沒有必要而且對被害人造成二度創傷。

小林美佳｜Photo Credit: AP/達志影像

根據官方數據，日本超過95％的性侵事件沒有報案，理由顯而易見。日本人普遍「不好意思」討論強暴案件，輿論則常一味責備被害人而非侵犯者。

直到去（2017）年修法之前，日本法律對強制性交的定義僅限於男性陰莖插入女性陰道。許多性侵被害人——包括部分女性和不分年齡的所有男性——就因這種規定而無法尋求司法伸張正義。

2017年，日本國會修改性侵法律，將性交定義擴及強制性的口腔和肛門插入，加重刑期，並允許公訴機關主動偵辦，不須被害人同意。這些做法都有助改革，但沒有改變關鍵問題，包括法律本身及其實施方式。

日本政府不應坐待被害人挺身而出，應當立刻發揮領導作用，改變近期修正後仍極其落伍——且充滿性别歧視——的性侵事件處理制度。

法律依舊將強制性交罪限於使用「暴力或脅迫」的情況下，除非是監護人對兒童施暴。這項要件昧於事實，因為強制性交常常不需要使用顯而易見的武力或威脅——例如，因高度驚恐而無法反抗，因藥物或酒精而失去意識，或存在權力不對等的作用。以「暴力或脅迫」為犯罪構成要件，使許多原應屬於強制性交的案件遭到排除，因為公訴人被迫要去證明一種不應有的要件，而且這種要件比起未獲同意更難加以證明。

由於社會對性暴力的觀念不斷演進，世界許多國家都在修正法律定義，以反映強制性交的本質在於未經同意，而非使用武力。

日本政府也應該刪除這項要件，並且進一步訓練檢警人員如何以正確且人性化的方式處理性侵案件，包括不再要求被害人重演受暴過程。

日本政府還應當設立24小時報案專線，並在全國各地設置單一服務窗口，確保所有被害人都能立即獲得富有同理心的法醫驗傷，並符合醫學和司法程序標準。政府亦須確保所有被害人都能得到女性警察人員協助，後者應具備處理性暴力案件的特殊專長，並有社工人員的支持與合作。

此外，政府應持續改善被害人保護工作，例如性病篩查與治療、艾滋病預防性投藥、驗孕和人工流產手術。被害人還需要法律援助和長期的心理諮商與同儕互助。

這些要求並不過分，也不新穎。

其中一些要求早在多年前就已由聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》專家委員會提出，日本已在1985年批准該國際公約。有些要求是日本辯護士連合會曾經提出的建議。另有些要求曾由日本內閣府男女共同參畫局的研究委員會提出。

日本政府應向這幾位勇敢女性、以及全世界證明，她們的聲音不會被忽略。