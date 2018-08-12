【大人學】幽默不只是搞笑，而是一種綜觀大局的超脫

文：姚詩豪

在前幾天的大人學仁愛教室開幕趴中，有位男生把我拉到一旁，慎重其事地對我說：「嗨！Bryan，我追蹤你的文章，參加你的課程有一陣子了。有個問題藏在心裡好久，真的非常非常想知道你的答案。」他的誠懇讓我有點緊張，但我還是施以一個專業網紅的微笑：「你說啊～別客氣！」「我想知道......」他真的說出來了：「到底要怎麼做才能培養出跟你一樣的幽默感啊？我很需要你的分享。」

其實我不是第一次被問到這個問題，每隔一段時間總是會被問到培養幽默感的事。但因為我從來沒被同性告白過，所以當聽到對方問的是幽默感，我還是難掩內心的失落......XD

當天現場非常熱鬧，很難長篇大論回覆（說真的，我也沒有好答案）。我只回了「有機會多看書，尤其是哲學書」然後就被另一群人叉開話題，所以今天就來隨意聊聊「幽默感」這回事。

其實一直到今天，我對於「如何培養幽默感」這回事還真的沒有能說服我自己的好答案。我翻過一些書籍與網路文章，談的不外乎是一些「平常多累積笑話」、「保持一顆愉悅的心」、「試圖多跟人群接觸」這些雞湯。我不確定真的照做幽默感就會上升，畢竟我身邊就有幾位愛講笑話、心情愉悅也喜歡人群，卻沒有什麼幽默感的人。

回到聚會上我給那位朋友的答案：「多看哲學書」。其實我並不是亂講的。因為在我心中，所謂幽默感並不光是純搞笑，而是一種對眼前世界的「超然觀點」。要有這樣的觀點，關鍵是「綜觀大局」以及「跳脫自我」的能力，而不是口才訓練。

我直接講幾個我腦袋裡想到的「幽默典範」，免得講一堆越聽越玄乎的大道理。

典範一：放開那個女孩兒

有一老一少兩個和尚要渡溪，看到有位小姑娘也想過去，但溪水湍急所以不敢涉足。於是老和尚問過小姑娘後，就一把抱起她渡溪。小姑娘謝過後這兩組人分頭離去。老和尚安然自若，但年輕和尚心裡卻忐忑不安，一個時辰後終於忍不住開口了：「師父，出家人講六根清淨，您剛剛抱了那位女施主，豈不是犯戒了嗎？」老和尚笑著說：「剛才渡完溪我就放下了，你怎麼還抱著不放呀？」

典範二：我們兩人都搞錯了

某位知名作家在公開場合受訪，記者提起另一位作家的作品問他的意見。這位作家把對方的作品大大地讚譽了一番。記者卻說，那位作家對您的作品可是批的一文不值呢！請問你有何看法？這位作家微笑著說：「那一定是我們兩個都搞錯了吧！」（這是一個真實故事，但詳細人名與細節我忘記了）

典範三：大家都是照稿念的

美國總統雷根在職期間，曾發生伊朗囚禁美國人質事件。伊朗對媒體釋出一段影片，當中美國人質對著鏡頭控訴美國政府的種種不是，造成民眾嘩然。記者訪問雷根的時候，雷根安慰大家：「我們一定會救出人質，但請大家對於影片中人質的話不用太在意，我自己上電視講話時也都是照稿子念的。」

典範四：署名卻忘了內容

有次英國首相邱吉爾進行公開演講，講完後讓民眾傳紙條提出問題。結果有張紙條送上來，只寫了「笨蛋」兩個字。於是邱吉爾便回覆說：「這張問題我無法回答，因為提問者署名之後忘記寫內容了！」

典範五：也只好去照鏡子

首富華倫巴菲特有次在大學演講，有位學生提問：「全球的媒體與投資人都常常仰望您對於經濟的看法，那麼當您自己面對不確定的時候，都如何獲得好的建議呢？」華倫巴菲特回答：「通常這個時候，我也只能去照照鏡子了。」

以上五個典範，除了第五個我確實看過演講影片外，其他都是從書本或網路上讀到的。所以到底是不是真有其事我也不清楚，但我認為這無損於一個幽默段子的特徵，那就是：超脫。

老和尚被小和尚質疑道德完美，尤其還涉及青春肉體，一般人應該臉紅心跳甚至惱羞成怒，積極辯駁吧？但老和尚的回答一整個跳脫了「質疑 vs. 被質疑」的局，還一語雙關地噹了小和尚一記，又大器又有趣啊。

知名作家被同業批評，而且被記者大剌剌地當眾揭露，一方面尷尬，一方面多少也讓人生氣。厲害的是幽默者再度跳脫「批評 vs. 被批評」的局勢，輕描淡寫地化解窘境。

雷根的例子更是鮮明，我認為台灣沒有一個政治人物能夠做到如此超脫。在一個如此危急的國際事件中，身為總統還能以「自嘲」的方式應對，我認為不光是雷根本人很幽默，也代表美國是個幽默接受度很高的民族。至於邱吉爾與巴菲特的妙答，在我看來也是一種超脫的境界。當有人對我們質疑、抨擊或是拿困難的問題考我們時，你能夠跳脫出自己的緊張情緒，從一個全然不同的觀點來看事情嗎？如果能做到，我認為你就能掌握幽默的核心。

在網路上看到兩則與幽默有關的報導。其中談到有項針對適婚女性做的調查，如果只能有一個選項，妳期待男性最關鍵的特質是什麼？答案就是「幽默感」。另外一則報導則提到，幽默感與智商有明顯的相關性。雖然我懷疑以上兩篇都來自神秘的英國研究機構，但顯然我們這個社會對於幽默這項特質非常推崇。這讓我相信幽默背後所代表的，不是只有好笑，而是某種難得的智慧。

很抱歉，寫到這裡我仍舊無法為大家理出「培養幽默感的系統化做法」，也請大家不要再寫信要我開這門課了。但我們每個人都可以做的是，多練習以「上帝」，或至少以「第三人」視角來看待生活裡的種種遭遇，尤其是令人不悅的遭遇。我認為這樣的心態距離真正的幽默感，雖不中，亦不遠矣。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航