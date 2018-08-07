一場西日本豪雨，可能沖垮安倍「三連任」美夢？

文：鄭仲嵐（BBC World Service駐台特約記者）

西日本豪雨的警鐘

颱風雲雀甫剛於7月底在登陸日本中部三重縣，在盤旋於日本海上方高氣壓逼迫下，以一個氣象觀測史上相當罕見的左彎往西日本侵襲後，隨即左偏登陸中國的上海與華南地區。而隨後下一波颱風珊珊也迅速形成，於8月7日起逐漸影響日本關東地區。今年的日本夏天，除了酷熱猛暑導致全國超過兩萬人中暑被送醫外，更多的是颱風的外圍環流下，帶來豐沛的雨量。

然而慘痛的災害教訓，同時發生在7月初，當時颱風巴比侖直撲西日本，與其他環流交互衝擊下，帶來強勁雨勢，卻也造成西日本地區至少220人死亡。其中，又以岡山縣的真備町當地受災最嚴重，單單該町便有多達51人死亡；岡山縣的房屋毀損超過1.4萬戶，同樣都是二戰之後最慘烈的情況。

日本官方在災後，進行一連串檢討。8月1日時，發表未來將設置「災害對應」的作業團隊，並由內閣官房副長官杉田和博為首，對與往後災害的避難與受災戶支援等，連結防災情報與避難自治體的區域情報等，進行更精確的「初動對應」。2日時更宣布對各災區投入總數約1,058億日幣，約合台幣290億的經費協助重建，期盼災民生活早日回復正軌。

Photo Credit:Reuters/達志影像

災前自民黨的宴席

這次的西日本豪雨影響甚鉅，災害發生之餘，卻也發生意外插曲。事實上，恰巧就在7月5日豪雨開始發威之際，安倍晉三出席位於東京赤坂眾議員宿舍內的「赤坂自民亭」晚宴，並與許多年輕議員與黨內幹部們一起酒杯歡談。隨後，這些歡聚照片還被官房副長官西村康稔傳到推特上，引發議論：「原來災難發生之際，總理居然在觥籌交錯？」

根據常識來說，縱使是與會人士，通常這樣的照片也是不可能公開的，僅作為私人珍藏用。西村康稔居然「白目」到直接上傳到推特，還標明「一片祥和的氣氛中，就算是年輕議員也都不忌諱地一直拍照拍到高興為止！」隨後如同上述所言，豪雨帶來慘痛災情，豪雨當天的酒席成為在野黨與民眾砲轟的對象，西村本人也不得不在11日於推特上「謝罪」表示：「之前的投稿讓很多人感到不愉快，真的從心底表達最深歉意，我本人也在反省中。」

不過傷害已經造成，安倍晉三也於隨後7月17日時緩頰說：「對於類似西村的行為，我已經請他以後要多注意。」但對於當天出席自民亭宴會一事，安倍則不認為有什麼不妥：「政府一直都有萬全的準備應付災情。」

根據日本《每日新聞》紀錄，當天安倍晚上8：28前往宴會，晚上9：38分回到官邸。雖然沒說喝的很久，但是歡聚照片中，桌上擺著安倍晉三出生地山口縣的「獺祭」日本酒，也讓在野黨國民民主黨黨魁玉木雄一郎譏諷，「長州維新志士看到現在的長州政治家變成這副德性，都會哭出來的啊！」

過往的常勝安倍依舊？

自民黨即將於9月舉辦總裁選舉，目前總理兼任自民黨總裁的安倍晉三，有希望再度以高票獲得連任。原先自民黨總裁有其兩連任限制，但是在2017年，黨內修改兩連任限制的束縛。過往自民黨總裁只能當兩年，昔日跟中華民國關係甚好的佐藤榮作就一度連選四屆，當了八年。但是在2003年的小泉純一郎時期，總裁改為當三年，最多只能兩屆。在兩連任的限制廢除後，如果這屆安倍再當選，有望再當三年到2021年為止。

不過這次的西日本豪雨，應變上多多少少讓安倍威信受到一定程度挑戰，尤其最嚴重的災區岡山縣，更是傳統自民黨鐵票區。

在2017年的眾議院選舉，自民黨拿下284席，岡山五個選區全都被自民黨拿下，輕騎過關。隸屬岡山五區的現任厚生勞動大臣加藤勝信，更囊括超過七成選票；但在這次的豪雨中，另一位岡山一區的自民黨議員逢澤一郎，還在7月7日豪雨持續橫掃之際，貼出在別的縣市大吃壽司的照片，等到被批評時，才趕緊發文表示：「我已經跟防衛省長官通過電話，務必求他們全力救援。」不論首相還是當地議員，反應好像都慢了一拍。

不過，目前態式來看，安倍晉三的總裁連任之路似乎還是相對穩定。原先被認為總裁選戰最有力的競爭對手，是60歲的前外務省大臣岸田文雄。連續當選九次眾議院議員的他，在2012年的安倍第二次政權時便委以外務省大臣的重任，也出身悠久的政治世家，卻於7月24日召開記者會表達不出馬參選，還表示「將輔佐安倍，持續在西日本豪雨復舊與對美外交一起努力。」如此一來，安倍整合了岸田派、麻生派、細田派與二階派，擁有最多的派系支持。

少了岸田當競爭對手，安倍只需擔心前內閣府特命擔當大臣的石破茂，不過兩人早在2012年的總裁選戰交手過一次，安倍贏得勝利，此次石破茂再出戰，除非有高人相助，不然勝選機率不大。

Photo Credit: Reuters/達志影像

防災政治的不確定性

對於政治家來說，考驗他們行政判斷能力最好的時機就是天災，就好比過去台灣八八風災之際，當時馬政府的救災判斷或多或少也受到當時的在野黨批評。甚至當時行政院秘書長薛香川更是因為吃父親節大餐，面對媒體後問無意間說了：「是父親節耶！拜託！」，成為有名的政治人物對災害的「自然反應」。而再把時間時間拉近一點，最近颱風瑪莉亞來襲時，藍綠兩黨也可以因為要不要放颱風假而陷入口水戰，再再凸顯防災上的政治學中，有其眉角必須注意。

就以日本來說，過去2011年的三一一大地震，造成毀滅性的慘劇，卻也讓當時好不容易拿回執政權的民主黨自此威信掃地，造成2012年時，自民黨順利地拿回政權。民主黨本身則是分崩離析，轉進成為不同的小黨，但是整體勢力愈來愈薄弱。這次的西日本豪雨災情，雖然也有輿論認為，5日當時災情演變太激烈，安倍應該也不知會如此迅速惡化，但無疑正給了自民黨一次經驗，對於預想外嚴重的災情，該如何第一時間反應。

雖然自民黨總裁選只是黨內事務，但對於安倍鞏固自身威信來說，卻是相當重要的步驟，這同時間也影響到他本人是否能以總裁甚至是首相身份再未來訪問中國。縱使目前安倍的連任態勢依舊不可動搖，但他本人畢竟尚未開金口正式宣布選第三任，一切都還是未知數。但無論如何，接下來還有颱風即將襲來，過去颱風災情給安倍所上的一課，能否在未來看見更改善的契機，全日本人民都在關注。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航