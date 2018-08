在羊比人多的紐西蘭，我的「搭便車初體驗」犯了三大錯誤

「搭便車」(Hitchhike)站在路邊豎起大拇指,等待好心人順路送你去下一個目的地。你可能十分鐘就有車搭,也可能等了一天原地不動。

在紐西蘭打工度假時,有天休假與一位當地朋友相約到附近遊玩,路上遇到一個日本女生在等便車,她停下車問她去哪裡,剛好順路就一起載她,短短一小時的路程,我們三個有說有笑的很開心。從沒搭過也沒讓人搭便車的我,好奇地問著我朋友,怎麼會想載陌生人呢?她說搭便車在紐西蘭習以為常,當地人或是旅客都會用這樣的方式來移動到不同的城市。此外,敢站在路邊等車勇氣可嘉,她想要認識這樣的人,又笑著說紐西蘭的羊比人多,能遇到人就是緣份。

而後在紐西蘭南島南邊旅行,停留因沃卡吉爾(Invercargill)幾天後,決定繼續北上到皇后鎮(Queenstown),但已經錯過當天的巴士,下一班車是隔天下午,不想瞎耗一天。非計畫中也沒想過,但既然機會來了,不仿來體驗便車旅行,豎起大拇指開啟我第一次的Hitchhike。很有行動力查好青年旅館的空房後,做好最糟狀況的備案(原封不動地再回去住一晚,隔天搭巴士【註】),便快速的打包行李前往一條接往高速公路,車流量最多的主要道路。

聽過很多次別人搭便車的經驗,甚至有人利用搭便車環紐西蘭,著實令我敬佩到五體投地,不過耳朵聽跟親身做真的是完全兩回事。

先來講我犯的三大錯誤:

地點:車流量最高的主要道路,車速都很快,就算有人想載我一程,想路邊停下車也很難。 時間:接近下班時間,幾乎都是趕時間或趕回家的人,而且很快太陽下山,若找不到車,得在天色昏暗拖著行李在路上走,等於把自己推向危險與麻煩。 對象:在這種天時地利人和無一符合的情況下,有人願意載我,應該會馬上答應,沒有想過,萬一遇到壞人怎麼辦。

我站在路邊兩小時後,手越舉越低,天色跟臉色一樣越來越沉重,心裡開始焦慮不安。只能說天公疼憨人,路邊真的停下一台小貨車,一位女生(我眼中看起來像個天使)出現在眼前。雀躍萬分地上車後,我們聊著天,她說她以前也經常搭便車旅行,因此看到我一個人在路邊,不加思索地停下車,也不問我要去哪裡,只說天色已經很暗了,不管我要去哪裡,晚上都先住她家一晚。隔天早上她會送我去最近的地方搭車,我內心的感動已經整個溢出。

接著她問:「你應該很少搭便車吧?」我才剛點頭,她馬上笑著對我說,看得出來。我遠遠就已經打燈叫你,還停在路邊等你一會,可是你都沒發現,只好下車叫你,你是搭便車界的遜咖。三大錯誤也全靠她的無私分享我才了解,搭便車也是門高深的學問啊。

到了她家跟著她與家人吃晚餐,桌上的餐點是當天打獵的戰利品,新鮮美味的肉排!她很驕傲地說 You can't get any fresher than this.(絕對吃不到比這更新鮮的肉排),餐後她帶著我參觀家裡的牧場,與我隨興地談天分享彼此旅程中的故事,我睡在牆上裝飾著各種打獵及釣魚工具的客房。

隔天起床後,才驚覺她家是在一片草原當中,門外停的是四輪傳動、越野車還有直升機!這也太酷了,她平凡的生活在我眼中是多麼的與眾不同。

因為那裏實在太偏僻,沒有巴士站,她便載我到一個最容易找到便車的地方,繼續旅程。離開前留下她的電話說,如果找不到便車,就到她家再住一晚也沒關係。我握著她的手直說真的非常感謝妳。

該說是託她的福,第二次只花了不到一小時就有人願意讓我搭便車。這次載我的是一個專門製作農場柵欄的公司老闆,他的工作是每天開車巡視各個地方的柵欄製作進度。他笑說他的工作是在兜風,問了我的目的地,說有順路,但離我的目的地還有另外兩小時的車程,他能載我到巴士站搭車。能前進也好過原地不動,放好行李上車出發。

一路上與他東聊西扯話家常,他也順便帶我參觀要巡視的農場。紐西蘭人很好客,經過他家還說午餐時間到了,先進來吃飯喝茶,跟我介紹他的家人,還鉅細靡遺地分享家中滿滿照片的故事。午飯後他突然說:今天的行程不急,我直接載你過去皇后鎮吧。我受寵若驚地說時間還早,自己找車即可,不能耽誤他的工作。只見他一派輕鬆地說,他也想兜風啊,我聽到這已經感激涕零,心想世界上的好人都給我遇到了。

不過他們兩位也都叮嚀我,以後要搭巴士,不要自己隻身一人搭便車,雖然紐西蘭很安全,但是小心為上策。他們真的很擔心我這個傻女孩,都像媽媽般說,安全抵達後記得傳個訊息,任何時候需要幫助盡管打電話給他們,而後每次旅行,都牢牢記住他們的叮嚀。

這兩次搭便車成功的經驗讓我的旅程又跨出新一步,每每想到這段故事,總是會為自己的勇氣鼓掌。

註釋:台北高雄每24小時有車,尖峰時間每15分鐘發車,巴士火車高鐵飛機,許多種交通工具任君選擇;紐西蘭跟台灣不一樣,每個路線的長途巴士一天只有一班,錯過請等隔天,遇到旺季可能買不到票,繼續再等一天。

