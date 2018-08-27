在羊比人多的紐西蘭，我的「搭便車初體驗」犯了三大錯誤

「搭便車」（Hitchhike）站在路邊豎起大拇指，等待好心人順路送你去下一個目的地。你可能十分鐘就有車搭，也可能等了一天原地不動。

在紐西蘭打工度假時，有天休假與一位當地朋友相約到附近遊玩，路上遇到一個日本女生在等便車，她停下車問她去哪裡，剛好順路就一起載她，短短一小時的路程，我們三個有說有笑的很開心。從沒搭過也沒讓人搭便車的我，好奇地問著我朋友，怎麼會想載陌生人呢？她說搭便車在紐西蘭習以為常，當地人或是旅客都會用這樣的方式來移動到不同的城市。此外，敢站在路邊等車勇氣可嘉，她想要認識這樣的人，又笑著說紐西蘭的羊比人多，能遇到人就是緣份。

而後在紐西蘭南島南邊旅行，停留因沃卡吉爾（Invercargill）幾天後，決定繼續北上到皇后鎮（Queenstown），但已經錯過當天的巴士，下一班車是隔天下午，不想瞎耗一天。非計畫中也沒想過，但既然機會來了，不仿來體驗便車旅行，豎起大拇指開啟我第一次的Hitchhike。很有行動力查好青年旅館的空房後，做好最糟狀況的備案（原封不動地再回去住一晚，隔天搭巴士【註】），便快速的打包行李前往一條接往高速公路，車流量最多的主要道路。

聽過很多次別人搭便車的經驗，甚至有人利用搭便車環紐西蘭，著實令我敬佩到五體投地，不過耳朵聽跟親身做真的是完全兩回事。

先來講我犯的三大錯誤：

地點：車流量最高的主要道路，車速都很快，就算有人想載我一程，想路邊停下車也很難。 時間：接近下班時間，幾乎都是趕時間或趕回家的人，而且很快太陽下山，若找不到車，得在天色昏暗拖著行李在路上走，等於把自己推向危險與麻煩。 對象：在這種天時地利人和無一符合的情況下，有人願意載我，應該會馬上答應，沒有想過，萬一遇到壞人怎麼辦。

我站在路邊兩小時後，手越舉越低，天色跟臉色一樣越來越沉重，心裡開始焦慮不安。只能說天公疼憨人，路邊真的停下一台小貨車，一位女生（我眼中看起來像個天使）出現在眼前。雀躍萬分地上車後，我們聊著天，她說她以前也經常搭便車旅行，因此看到我一個人在路邊，不加思索地停下車，也不問我要去哪裡，只說天色已經很暗了，不管我要去哪裡，晚上都先住她家一晚。隔天早上她會送我去最近的地方搭車，我內心的感動已經整個溢出。

接著她問：「你應該很少搭便車吧？」我才剛點頭，她馬上笑著對我說，看得出來。我遠遠就已經打燈叫你，還停在路邊等你一會，可是你都沒發現，只好下車叫你，你是搭便車界的遜咖。三大錯誤也全靠她的無私分享我才了解，搭便車也是門高深的學問啊。

到了她家跟著她與家人吃晚餐，桌上的餐點是當天打獵的戰利品，新鮮美味的肉排！她很驕傲地說 You can't get any fresher than this.（絕對吃不到比這更新鮮的肉排），餐後她帶著我參觀家裡的牧場，與我隨興地談天分享彼此旅程中的故事，我睡在牆上裝飾著各種打獵及釣魚工具的客房。

隔天起床後，才驚覺她家是在一片草原當中，門外停的是四輪傳動、越野車還有直升機！這也太酷了，她平凡的生活在我眼中是多麼的與眾不同。

因為那裏實在太偏僻，沒有巴士站，她便載我到一個最容易找到便車的地方，繼續旅程。離開前留下她的電話說，如果找不到便車，就到她家再住一晚也沒關係。我握著她的手直說真的非常感謝妳。

該說是託她的福，第二次只花了不到一小時就有人願意讓我搭便車。這次載我的是一個專門製作農場柵欄的公司老闆，他的工作是每天開車巡視各個地方的柵欄製作進度。他笑說他的工作是在兜風，問了我的目的地，說有順路，但離我的目的地還有另外兩小時的車程，他能載我到巴士站搭車。能前進也好過原地不動，放好行李上車出發。

一路上與他東聊西扯話家常，他也順便帶我參觀要巡視的農場。紐西蘭人很好客，經過他家還說午餐時間到了，先進來吃飯喝茶，跟我介紹他的家人，還鉅細靡遺地分享家中滿滿照片的故事。午飯後他突然說：今天的行程不急，我直接載你過去皇后鎮吧。我受寵若驚地說時間還早，自己找車即可，不能耽誤他的工作。只見他一派輕鬆地說，他也想兜風啊，我聽到這已經感激涕零，心想世界上的好人都給我遇到了。

不過他們兩位也都叮嚀我，以後要搭巴士，不要自己隻身一人搭便車，雖然紐西蘭很安全，但是小心為上策。他們真的很擔心我這個傻女孩，都像媽媽般說，安全抵達後記得傳個訊息，任何時候需要幫助盡管打電話給他們，而後每次旅行，都牢牢記住他們的叮嚀。

這兩次搭便車成功的經驗讓我的旅程又跨出新一步，每每想到這段故事，總是會為自己的勇氣鼓掌。

註釋：台北高雄每24小時有車，尖峰時間每15分鐘發車，巴士火車高鐵飛機，許多種交通工具任君選擇；紐西蘭跟台灣不一樣，每個路線的長途巴士一天只有一班，錯過請等隔天，遇到旺季可能買不到票，繼續再等一天。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航