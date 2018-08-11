玩過開心農場的你，是否聽過「珊瑚農場」？

什麼是珊瑚？簡單來說就像是森林裡的樹林，樹一年年的長大茁壯開支散葉，珊瑚好比海裡的森林，珊瑚是一種活化石，生活在海裡，生長速度緩慢每年只長大幾公分，現在海底看到的珊瑚都是經過幾千萬年時間才形成的。

因各種原因斷裂的珊瑚因為失去營養導致外觀變白，但並沒有死掉，透過照顧就能恢復其生長力，假以時日便能再度長大。玩過開心農場，但有聽過珊瑚農場嗎？珊瑚保育場（也稱珊瑚農場）是保育珊瑚的其中一種方式。

我在馬爾地夫工作時，剛好是珊瑚保育場計畫的最初期，從規劃、尋找地點、執行到完成，每個過程都全程參與。當時全部由潛水中心的員工一手計畫，工作除了潛水就是珊瑚保育場，經常晚上加班做人工魚礁，一得空就往珊瑚保育場跑，照顧珊瑚，風雨無阻，投注不少心力，幾個月後才終於建造好。

耕田的農夫，享有豐收的稻穗，天天風吹日曬雨淋還得時時施肥灌溉。要建置珊瑚農場也一樣，有很多事情得做，分別有幾個不同階段。

一、製作人工魚礁

首先得蓋海床，敲敲打打鐵工廠般的好幾天後，蓋好海床後搬運放進海中。放進去水中緊接著開始水下工程，為了確保地基穩固，不被風浪破壞，在水中拿著大鐵槌敲敲打打鑽地基。以前一年連小支的小鐵鎚也沒用幾次，一拿起比我腿還長的工程用鐵槌，重量還跟雷神索爾手上的槌子差不多，光拿著就很重，下水後要敲敲打打，差點手軟。

初次看到內心就已出現「Mission impossible」的OS，才敲幾下就已精疲力盡，默默地遞給強壯男教練接手，到後期才總算練出神力女肌力…比最初多敲幾下。

Photo Credit: 顏孝真提供

二、收集珊瑚

家蓋好了，就是要帶受傷的珊瑚回去照顧。海中千百種珊瑚不是看到就撿，需挑選破碎斷裂但仍健康的珊瑚，並依照當地海水潮汐狀況決定適合培育的種類。除了這些條件，也選擇較容易保育且生長速度快的珊瑚。

因為必須很接近珊瑚，為避免任何轉身或動作等，任何不經意造成的撞擊損傷，我們只用自由潛下水找尋適合的珊瑚種類。基本上是先浮潛在水面上尋找，看到了才潛下水，一拿到也儘快拿上船上的收集箱。

三、運送

人身上少數的細菌都有機會使珊瑚生病，即使隔著手套還是必須減少珊瑚與人體的接觸。也因為珊瑚一旦離開海水太久以及陽光照射可能影響健康，每天能採集的數量跟時間都十分有限，每次出發都像是在打仗般，收集後盡快運到珊瑚保育場。

四、種植

工程最浩大的一環，要在海中完成所有動作，每次下水一待至少半天。剛開始還沒抓到種植的技巧，經常昨天才確認穩固種好的，晚上稍有水流珊瑚全部沖落地，隔天得從頭開始，心涼了一半。只能回來再次討論修正，網路找資訊、請教珊瑚保育師，嘗試不同的方式，這樣來來回回了幾個月，才終於全部種好，感動的內心戲簡直可以拿奧斯卡了。

令人開心的是，當我們開始種植珊瑚後，沒多久就開始有魚過來了，時常邊種邊看魚圍繞在我們剛種植好的珊瑚床上，看來魚也很期待牠們的新家。

Photo Credit: 顏孝真提供

五、觀察、紀錄生長

完成建置，挑戰才開始，珊瑚不會一瞑大一吋，必須定期照顧、清潔及長期觀察、記錄生長狀況，每隔一段時間都要做比對，不斷做調整。

珊瑚農場在哪裡？

世界各地都有珊瑚保育計畫，如美國、澳洲、斐濟、泰國、菲律賓……等地，馬爾地夫亦有兩間渡假村有珊瑚農場，我參與的是Centara Grand（中央格蘭島）。有機會到這裡度假，記得去參觀看看。

珊瑚農場通常設在室內保育池或海中淺水處，為避免遭到破壞，周圍都有特別標示保育區，一般遊客請止步。想參觀可詢問工作人員並在其陪同下參觀。

你也想種珊瑚嗎？

若你是個愛海的人，想參加珊瑚培育計畫，許多地方開放珊瑚認養或體驗種植珊瑚的活動。多數機構都是非營利組織，需要大家共同參與協助，整年都有短期或長期的義工計畫；時間允許的話，鼓勵各位成為愛珊瑚的一份子，這是一個非常有趣也有意義的活動。

藉此我更深刻的瞭解到，珊瑚對整個海洋生態的重要性。海洋是自然之母，珊瑚礁是世界上最大的生態系統，全世界有50%以上的魚類在此生活、居住及覓食，失去珊瑚等於失去食物，人類也離不開海洋生態鏈。氣候變遷造成海水暖化的情形若持續惡化，海洋生態將瀕臨滅絕，每個人都應該盡力去保護珊瑚生態。

保護海洋非常簡單，不亂丟垃圾、不破壞珊瑚，並以防曬衣物取代防曬乳。防曬乳內含過多化學物質，一滴就能夠殺死一大片珊瑚，即使市面上有推出珊瑚友善（Coral friendly）的防曬乳，但我並不相信由不同的化學物質成分所製造的產品，對海洋能夠多友善。或許傷害會降低，但不使用才是最不傷害珊瑚的方法。去海邊玩的時候請以防曬衣物取代防曬乳，夏天來臨時，請用愛護海洋的方式去玩水。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航