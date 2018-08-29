有害健康卻令人無法自拔：垃圾食物該不該加上警語？

文：在宇宙牧羊的擺渡人

食品的安全近年來成為政府與民眾關心的重點。除了近期美國加州星巴克因被指控他們販賣的咖啡可能有高含量的致癌化學物質「丙烯醯胺」，需要列入警語。除了食安，食品類的警示標語也在台灣開始有了更多的討論。

而說到最可能先討論加上警語的食品項目，除了咖啡，就是長期被各式健康組織及家長抗議抵制的垃圾食物：洋芋片、漢堡、薯條類、含糖飲料等食物。如果這些食物都標上了警示標語，真的對我們健康有效嗎？這邊來聊聊筆者的看法。

為什麼我們那麼愛垃圾食物？

首先對於警語有個初步的了解，顧名思義就是在於有健康疑慮的食物包裝成分上，給上警告的標語：「此食物可能有引起損害健康的疑慮，所以如果你要吃，請自行承擔這些後果。」台灣對於食品廣告的限制其實這幾年才有明顯的規範，現在警語的部分，藥品、食品、化妝品及有關醫療之廣告須取得衛生署檢核之證明文件外，煙草不得作電視廣告、酒類廣告時段限制於晚上09:00至次日凌晨06:00前播出，避孕藥物品則限於晚間10:30後播出，嬰兒配方食品及四月以下嬰兒使用之完整配方食品廣告不得播出等。但垃圾食品除了熱量標籤，還未有具體的標示。

近幾年，已有科學家有確鑿的證據顯示，含有大量糖分、脂肪與鹽的食物有如古柯鹼、海洛因等毒品，會改變大腦的化學作用，使人成癮。有人說，現有的資料已足以讓政府規範速食業，並規定在糖與脂肪含量達到危害健康程度的產品上標示警語。就有一位鼓吹規範速食業的律師說，目前證據已多到可對業者提出法律訴訟，控告他們明知故「販」，銷售有害健康的食物，如同一九八○、九○年代的菸草業。

全球罹患肥胖症的人數不斷飆升，可見愛吃垃圾食物的人顯然不少；而我們為什麼對這些有害健康的食物如此無法自拔？

嗜糖和炸物，研究從這而來：多巴胺成為我們追求垃圾食物的動力

二○○一年，神經學家妮可．艾維納和巴特利．霍柏開始研究「糖癮」是否有什麼生理上的根源。他們在實驗室餵老鼠吃尋常的飼料和水之餘，外加一天十二小時餵食糖漿，含糖量和一般市售飲料差不多。艾維納和霍柏說，一個月後，這些受試老鼠出現了和有嗎啡癮的老鼠相同的行為：狂吃糖漿一陣子之後，一旦停止餵食，就會呈現焦慮狀態，也就是戒斷症狀。最重要的是，研究人員發現老鼠每次在吃糖漿時，大腦便會釋出神經傳導物質多巴胺，而且吃了數週之後依然如此。

這種情況並不正常。多巴胺會促使人追求歡愉，無論追求的是食物、毒品或性愛都一樣。大腦的這種化學物質對學習、記憶非常重要，同時會塑造腦部的報償神經迴路。艾維納說，老鼠吃到新的食物時，就會釋出多巴胺，但碰到吃慣了的食物不會，然而糖漿卻是例外。她說：「這正是毒癮的特點之一。」

台灣可以執行垃圾食物標語嗎？

綜觀以上研究與報告，垃圾食物看來對於我們的健康有不少負面的影響。那台灣有可能進行垃圾食物的警語規範嗎？

目前來看，雖然討論可行性的聲量有逐年增加，但在相關食品廠商的大力反對下，目前尚未有進入相關的具體討論議題與措施。所以如要開始有更健康的飲食習慣，只能先從民眾開始做起：據癌症基金會的調查指出，兒童的飲食與父母一致性程度高，且最容易接觸並上癮垃圾食物的就是在學學童。如果要孩子的飲食健康，就必須盡量準備蔬果食用，以身作則，開始培養孩子辨別什麼是對健康有益的食物。

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航