孟加拉抗議進入第8天：一輛「超速公車」引發全城學生上街「接管交通」

7月29日開始，孟加拉首都達卡（Dhaka）因為一起公車車禍事故，衍生持續一週的示威抗議，抗議者訴求政府管制混亂的交通，部分學生自發性組成「糾察隊」，代替執法效率不彰的交通警察上街盤查車輛。但抗議行動在4日升溫成暴力事件，至少100人受傷，其間政府更祭出「網路管制」等手段。目前孟加拉總理在謝赫・哈西娜（Sheikh Hasina）已現身表示，將逐步兌現對學生的承諾，但部分學生仍拒絕回到校園。

兩名大學生被撞死，航運部長又失言

事件起源於7月29日，孟加拉兩名大學生遭超速的私營公車撞死，引發達卡民眾對於交通的憤怒。《赫芬頓郵報》報導，長期以來，孟加拉交通混亂無序，路上充斥無照駕駛的司機、未經登記的車輛和超速公車，加上警察腐敗、幾乎沒有交通執法。因此孟加拉每年至少有1萬2,000人死於交通事故。

事件當天， 航運部長沙賈汗・可汗（Shajahan Khan）不當的發言，更引爆民眾怒火。《中央社》報導，當時沙賈汗・可汗質疑，「為何民眾對於兩名孩童喪命如此憤怒，卻對前一天印度奪走33條人命的巴士車禍事故沒反應。」加上沙賈汗・可汗 與 運輸工會關係密切，這番言論猶如火上加油，雖然他事後隨即致歉，但大批民眾仍然在社群媒體要求他下台。

學生自發組成交通「糾察隊」，有的甚至只有13歲

《美國之音》報導，事故之後，上千名學生上街抗議，呼籲改善道路安全，學生的訴求包括，將29日的肇事者繩之以法，釋放抗議中被逮捕的學生，在學校附近設置天橋等。

其中，部分中學生身穿校服，從29日開始自發性聚集在達卡主要的十字路口，盤查來往車輛和巴士是否具有合格駕照，並檢查車輛狀況是否安全。有的學生藉由人牆隔出不同的車道，指揮小型車輛（自行車、機車）和汽四輪車輛（小客車、公車）分流，甚至隔出緊急通道，讓救護車等通行。根據《中央社》報導，響應活動的學生中，最年輕的只有13歲。

《紐約時報》訪問到一名剛高中畢業、參與活動的學生傑敏・達里・可汗（Tameem Dari Khan），他表示，「 如果像我們這樣的孩子都可以在交通管理方面建立紀律，為什麼交通警察無法做到呢？」他補充，「這是因為他們收受賄賂， 沒有把心思放在交通檢查上。」

示威活動變成暴力行動後，政府封鎖網路

由於示威活動不斷擴大。2日，孟加拉教育部長宣布中學停課，並向學生承諾，將考慮他們提出道路安全改革要求。

但4日開始， 原本的和平示威逐漸升級成暴力事件。 《紐約時報》和印度《第一郵報》報導，4日 下午，社交媒體上開始流傳「抗議者被非法逮補」的謠言，數千名抗議者於是包圍執政黨「人民聯盟黨」（Chhatra League）的辦公室抗議，引發衝突， 人民聯盟黨 和警察機構都指控學生暴力攻擊。

5日，部分學生遭到戴頭盔的親政府份子攻擊，至少100名抗議者受傷。此外，包括《美聯社》記者在內至少兩組記者指控，親政府份子蓄意攻擊帶著攝錄影機的媒體。「 人民聯盟」總書記奧巴杜爾 ・ 奎德（ Obaidul Quader） 受訪時則否認對抗議者發動攻擊，並表示學生遭到反對派煽動，也說：「如果他們攻擊人民聯盟黨的辦公室，難道我們要親吻他們嗎？」

《中央社》報導，在 達卡的吉加塔拉（Jigatala）地區， 也有目擊者說，5日 警方朝示威群眾發射橡皮子彈和催淚瓦斯。而警方否認對示威群眾發射橡皮子彈和催淚瓦斯。不過醫療人員表示，有數十人受傷，有些人情況嚴重，傷勢與橡皮子彈造成的傷口一致。

暴力衝突發生後，4日深夜，孟加拉電信部門將手機3G和4G網路服務關閉24小時，無法用手機連上網路的孟加拉網友紛紛在社群網站留言批評。孟加拉電信管理委員會（BTRC）主席哈克（Jahirul Haq）告訴《法新社》，他們接獲政府的「決定」，但未說明政府下了何種命令。一名匿名的資深電信官員說：「孟加拉電信管理委員會依政府命令降低網速。」

總理下令整合達卡公車，部分學生回到校園

《達卡論壇報》報導，5日，主管達卡南部市政的 市長賽義德 ・ 科孔（ Sayeed Khokon ）表示，已經接獲總理 謝赫・哈西娜 的指示，將和地方政府及農村發展部協商，試圖將達卡私營的公車整合進達卡六大公車公司，並將目前混亂的路線進行整合，避免不同公司惡性競爭。

《第一郵報》報導，目前，部分學生也宣布將結束抗議，回到教室， 港口城市吉大港（Chittagong）的抗議學生6日恢復上課後，當局也保證滿足他們的要求。《美國之音》則報導，有部分學生表示，在他們的要求被接受前，要繼續抗議。

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核稿編輯：羊正鈺