父親對孩子成長的積極性意義：給爸爸的四個原則

文：林麗玲老師（MBPS正念親職教養系統創建者）

記得聽過一個土著的儀式，儀式的大意是這樣：小男孩到了青少年期難以管束的年齡，便會有幾個族中勇士在一個風和日麗的早晨來到小男孩家。這些男人全身赤裸，只在身上用自己的鮮血黏上一些白鳥的軟毛。他們手中揮舞著牛吼器，代表著精靈的聲音，而這些男人是以神靈的身份來的。

此時，男孩首先會向他的媽媽尋求庇護，她會假裝試著要保護他。但是男人直接就帶走他，去經歷象徵一連串成年活動的洗禮，割包皮、喝人血等。就像在孩童時代喝媽媽的母奶一樣，現在要喝男人的血，才能轉變成有勇氣的男人。在這樣的儀式中，小男孩從此被祝福在行動上要蛻變成一個善戰智勇的男人。

想著這幕圖像，心中興起一個念頭：小男孩有勇士們引領進入社會及生命的新領域，那麼我們的孩子的引航者在那呢？那位智慧勇士是誰呢？

父親，對！就是父親。儀式中所象徵的能量在現代的社會裡最能勝任的就是父親了。

我有一位女性朋友，家種了一株桔子樹，因為天氣多變，時而颳風下雨、時而太陽剛烈，所以桔子樹的果實及葉子掉了一些，朋友很心疼地趕緊拿了塑膠袋把樹包住，免得被風雨傷害。

然而，他的先生認為此刻桔子樹需要的是從根而來的水份，才能得到根本的滋養，才有能力抵擋外在的侵害，自然的雨水正是桔子樹要的，包住它反而無助於生長。

到底桔子樹需要什麼呢？

我想視情況而定，當評估風大雨強對幼苗有傷害時，給些輔助性的保護，其它時候桔子樹也得自然體驗風雨日曬，獨立生長，所以二者配合照顧桔子才可長得好吧！

就像這棵桔子樹般，孩子除了保護之外，也需要透過各種試鍊，才能茁壯、有力量的生存著。男（父）性及女（母）性能量都是一個人在成長中需要培養的全人能力，所以在教養的過程中這兩種能量是缺一不可的。也因如此，自然也安排了二種力量在在孩子身邊。也就是生命中兩個極重要的人——父親與母親——分別扮演著保護及教育、社會化的力量。

然而天性使然，母親較易自然的呈現包容、體貼、溫柔母性的保護面，孩子因此得到情感的滋養。成長中，孩子也需要理性、勇氣、計畫、分析的能量，父性能量的注入，將幫助孩子發現從根而來的能力、力量與潛質。而父親就是引領孩子有勇氣、有智慧地進入社會及生命的新領域的那位最佳引航者！

「父親」，對孩子角色認同及自我概念的形成，也有著深切的影響。對小男孩來說，很希望仿同父親，會學著爸爸拿公事包上班的樣子，若父親終日忙於工作，男孩子和父親相聚的時間少，將失去可以不斷的與父親接觸，以學習成為一個男性的機會。父親對小女孩來說，他的重要性與男孩相等，因為父親是她生命中第一個接觸到的男人，而生命中的第一個男人，能對她關心和愛，心底會有滿滿的信心和能量，也將使得女兒喜歡模倣媽媽，以讓爸爸也像喜歡媽媽一樣喜歡我，而能順利的走入認同女性的過程。

不過，在臨床服務的經驗中，除了父親離世之外，孩子成長過程中，我發現孩子往往比較容易得到母親的呵護與照顧，而父親則因為許多因素而缺席。這些原因包括：

傳統價值觀

男主外，女主內的想法根植在心中，對男女的角色期待是媽媽在家裡負責家務，因此教養責任都由媽媽來擔負，而爸爸主要的責任在維持家計。即便雙薪家庭的興起使得家庭結構起了變化，從原來的大家庭變成小家庭，在父母雙方都投入工作的情況下，雖然，父親已被要求介入育兒的行列，但在父親所要扮演的所有角色，包括：兒子、先生、父親、朋友、職業角色等，在工作壓力下，被歸類為家庭內部的「父親」角色也是最容易被忽略與放棄的。

缺乏父親角色學習

許多父親自己在當小孩時，對父親的印象就是兇兇的、有距離的、高高在上的，不斷的被要求。很少能夠與父親分享心情或輕鬆的在一起。因此，當有一天自己有了小孩時，也不知道如何與孩子相處。

工作地點遠

由於現代的地球村生活型態，使得父親的工作地點不再侷限居住地點附近或是國內，所以無形中減少了許多與孩子相處的機會，扮演父親角色的時間也相對的減少。

夫妻關係影響

很多時候，當父親與孩子之間有衝突時，母親總是像母雞護著小雞一般，常常太感情化或失去原則的坦護孩子，使得父親在心理上感到孤單與挫折，而影響到夫妻之間的關係，常常不是更想突顯自己的能力，而更往外面的事業去發展，就是離場退出家庭內應扮演的角色，以減少磨擦。還有，很多父親因離婚也離開父親角色。

以上各式原因，讓父親似乎成了賺錢、忙碌、嚴肅的、令人害怕，難以接近、疏離的代名詞。可惜的是，孩子也失去父性能量點滴注入成長過程的機會。

父親對一個人成長實在有著不可取代的積極性意義，包括：

父親是力量及權威的象徵，來自父親的肯定與認同，孩子將有自尊與自信，情緒也會比較穩定，把能量放在學習上。

父親的理性、有法則、勇敢的特質，會讓孩子習得面對問題的能力。

父親示範良好的夫妻關係，營造安定的家，會使得孩子擁有安全感及歸屬感。

親愛的父親，是的，您對孩子的影響性和重要性是不容質疑。如何善用自己天生智慧、理性、勇敢的能力，理解孩子的需要，去做對孩子生命發展有意義而且有幫助的事呢？在此提供一些原則給您做參考：

1. 當自己的加油站

從太太懷孕的那一刻就是當爸爸的開始，這時候你的太太會用大部份的能量來調適身心，偶而會忽略了你，這一刻也就是開始當大人，開始關照另外一個生命，及關照自己的開始。記得常常為自己加油，讓自己在有充分的能量之下，去關照新的開始及另一個來自於你的生命。

2. 抱持永遠的學習心

世界上沒有任何人生來就是好父親，必須透過不斷的學習，具有耐心與愛心，碰到與孩子有關的新的事物及新的課題時，能夠永遠保持一顆研究的心，去探求每一個行為背後的含義及發展需要。

正視每一個與孩子相處的時間：成為好爸爸的條件不是你與孩子相處的時間的長短，而是相處的品質而定，十分鐘全心和孩子在一起，全心聆聽孩子說話，陪他玩他想要玩的、陪他聊他想聊的話題，比一個小時跟他在一起，可是你卻在滑手機、看電視、或不斷說自己的意見還要有價值。

3. 成為孩子永遠的後盾

讓孩子感受到有一個爸爸會保護他，不會受到外界的威脅和可以一起對抗內在的恐懼。有覺察的不用會使得孩子呈現懦弱、無自信或對權威和社會規則極度反叛的否定、冷漠、嘲諷、忽視、恐嚇、處罰等拒絕的態度來教育及面對孩子。

4. 和另外一半成為共同合作體

學習和太太分工，儘早加入育兒的工作。因為少親密接觸，就會產生距離感，當然孩子也是一樣。另外，常常告訴太太你的困難，如：「當我和孩子有衝突時，若此時你一直護著孩子，不斷指責我，會讓我更憤怒，更想罵孩子。」並告訴太太你的希望。如：「當我教育孩子時，若孩子哭哭鬧鬧，請幫我並支持我，告訴孩子用說的表達想法，而不是哭鬧。謝謝你！」

孩子需要一個肯扮演父親角色的爸爸，這個爸爸不需要什麼都厲害，所需要的只是要能感受到孩子有什麼需要，以及願意做孩子可靠的人生嚮導和友好的侍衛，當然這些是可以不斷在生活中嘗試，也不斷調整的過程。

祝願所有父親，能連結自己內在勇氣與智慧，並傳承這份無以取代的勇氣與智慧給孩子！

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本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九