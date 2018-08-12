《大地歡喜的感恩奇蹟》：如何改善土壤這件事，是田埂上的雜草教會我的

文：村上貴仁

植物培育植物的祕密

相信了豐穰之後，你就會逐漸明白：一切皆完美的真實。「感恩農法」之所以會成功，是因為能夠打從心底去相信，所有都存在於豐穰之中，一切皆可從豐穰中獲得。這並不是單純盲目的相信，而是只要觀察農田裡大地及作物的變化，就能看見豐穰賜予我們一切的事實。

持續不斷地說出「感恩」，使我漸漸感覺到，周圍的林林總總全都變成了夥伴；不只是人而已，綠草、小蟲、細菌、農具及農業機械也是如此，全部都是我的夥伴，而且有了想要認同它們的存在的想法。正由於是夥伴，就會變得想要一一瞭解各式各樣的細節：性格、偏好、能做什麼、想做什麼等等。因此，我從認識這些夥伴開始起步，用盡全力來觀察。

觀察完後，我終於領會了豐穰是完美的這件事。

想收成優良的蔬菜，土壤非常重要，這是眾所皆知的事。

「你有在做什麼土壤改善嗎？」經常有人這麼問。

「並沒有耶。」如此回答之後，接下來一定會被這麼說：

「應該因為是商業機密，沒說罷了。」

真的是什麼也沒做啊，也沒有什麼機密好說的，因為完全是公開透明的。

我相信，土壤改良的最佳辦法，就是不要去做任何非自然的事情。人類雖然擁有自然的治癒能力，可是與大自然所富含的相較起來，實在不成比例。大自然只要按照原始天然的條件放置著，治癒能力就會愈來愈高，滋養出該土地原有的健康狀態；在其間，土壤會借助植物、小蟲、微生物等多樣生命的力量。

過去農業的思考邏輯是，種植作物時會從土壤汲取營養素，因此為了補足流失的部分，就必須在土地上施用肥料。

然而，在觀察農地裡的眾夥伴之後，我逐漸明白，那並不是一件單純可用加減算法來討論的事情。

比方說，假設有一塊用來栽種高麗菜的農地，而高麗菜需要大量的鈣質才能成長。於是，農夫就誤以為高麗菜收成之後，農地的鈣質會變得不足。以往農業的做法是，為了補充鈣質就灑下鈣肥。

「感恩農法」的話，則不使用肥料，放置土壤不加以干預。猜猜看，這樣會發生什麼事呢？

結果很有意思噢。放任不管後，農地就雜草叢生；那些草又是什麼種類呢？偶然間落下的種子會胡亂地生長嗎？

並非如此哦。

只有含某種特性的草會生長，並覆蓋整片農地；名為藜草（Chenopodium album）或紅根豬草（Amaranthus retroflexus）等，可以長到一個人高的野草。這兩種草擁有一項共通的性質，就是可以在體內合成鈣質。只要把那些野草回收入土，就能使缺少鈣質的土壤補足鈣質，意外使其恢復到營養素剛剛好的健康狀態。

真是令人驚訝的運作模式啊！果然是無敵的自然治癒力呢。

我做了這樣的一個實驗：在農地的一隅栽種了高麗菜，旁邊再種馬鈴薯。

收穫之後，我仔細觀察會有哪一種野草長出來。

種了高麗菜的那一角落，如同之前描述的，長出了可以用來補充鈣質的野草。馬鈴薯不太會消耗土壤裡的養分，種完之後的農地，竟然出現土地養分變得過多的情況；在採收過馬鈴薯的土地上長出的野草，擁有會吸收多餘養分的性質，如禾本科的稗草等植物。

施撒肥料的農地，會冒出各種不同的野草，可是不放肥料的話，野草似乎就會依照原本栽種的是高麗菜或馬鈴薯，分布清楚地長出來。不覺得很厲害嗎？是野草在為我改善土壤，沒有商業機密或其他的，你可以自由利用這項「技術竅門」喔（笑）。

野草可以協助改善土壤這件事，是田埂上的雜草教會我的。剛開始實行自然栽培的時候，雖然沒有使用農藥及肥料，卻很努力地除去全部的野草。那時能夠收成的，就只有小指頭大的紅蘿蔔，以及比乒乓球還小的洋蔥而已。

當時很煩惱為什麼種不出品質好的作物。然後有一天，看到田埂上的野草，突然「誒～」地想了一下。既沒有誰去施肥、也沒有播種，野草卻每年茂盛地生長著。為什麼會這樣呢？是什麼在滋養著那些野草呢？我是那種一旦開始想到，就會打破砂鍋問到底的性格，那天起我就開始在田埂上徘徊。

「啊～原來如此！」某個瞬間突然靈光乍現。

培育今年野草的功臣，正是去年的野草呀；去年的野草若是母親，今年的野草就是孩子啊。我終於明白了，去年的野草變成了營養，促使今年的野草成長。

要是這樣的話，除掉野草就不妙啦，因為就像是奪走了母親一樣嘛。好，我們家的農地就讓它雜草叢生就好；野草應該會變成養育之母，幫助我們把高麗菜、紅蘿蔔、洋蔥養大。

結果圓滿得絲毫不差。從此以後，我家的農地儘管野草遍生，卻成了一個能夠栽種出優良蔬菜的地方。

透過堅信豐穰的力量，不加插手做多餘的事，就得到了好的結果。

大自然教導我關於微生物與土壤的關係

探索土壤中的微生物如何工作，也是很有意思的事情。微生物大致可分為「好氧性細菌」與「厭氧性細菌」兩種；好氧性細菌喜歡空氣，厭氧性細菌則厭惡空氣。基於那樣的性質，農地的表層部分覆蓋著好氧菌，下層部分則存在著厭氧菌。

好氧菌與厭氧菌一邊分工合作，一邊幫我們將泥土中的有機物進行分解，繼而轉換成植物可吸收的營養素，還能把有害物質變成無害物質。好氧菌及厭氧菌的平衡一旦崩壞，就會使土壤變得不健康，無法收穫良好的作物。若使用了農藥及肥料，一定會破壞細菌的平衡，導致寶貴的微生物變得不能充分發揮功能。

在探索微生物的過程中，偶然碰上了非常有趣的事。

挖開農地的土地之後，約在十公分至二十公分深左右的位置，有一層特別堅硬的土壤，稱為「硬盤層」（或稱「犁底層」）。請用鐵棒刺入農地看看。也許大多數人都會認為，不管多深都能輕易插進土裡，但是在絕大部分的農地裡，都會擊中這塊硬盤層，結果只能刺入十公分或二十公分深而已。

若有硬盤層的話，蔬菜的根就無法往下扎得更深，只好往橫向伸展。在硬盤層也容易積水，還有泥土的溫度會下降，因此造成作物的成長變差。長得高的作物，因為根部沒有往下伸展的關係，只要下大雨或遇到強風吹襲，馬上就會倒下了。這個原因也使白蘿蔔的生長，無法超過硬盤層的深度，因此就長成了歪七扭八的形狀。

由於這個緣故，每戶農家都抱著頭為硬盤層而傷透腦筋。今日，有的農家會使用大型機械砸碎這個硬盤層。不過，就我個人的調查發現，用蠻力破壞硬盤層後，雖然立刻能把鐵棒刺入大約五十公分深的地方，但只要過了一個星期，二十公分深的位置，就會有硬盤層再次牢牢地生長出來。

為什麼硬盤層會形成呢？又為了什麼目的而存在呢？

我一時陷入了苦惱，千頭萬緒地想了好一陣子。最後，我找出了解答，不過讓我獲得線索的，可是我家農地隔壁的田埂。雖然也是田埂教會了我野草的重要性，但是大自然啊，一直都是我們的老師，可學的內容猶如山高。

我也用鐵棒去刺了田埂，探索底下是不是也有硬盤層；結果鐵棒往下深入到五十公分、六十公分處。我不禁思考：誒，這是怎麼一回事啊？

山上的土壤也很鬆軟，鐵棒可以刺到很深的地方。山上有許多高大的樹木聳立，假如二十公分深的地方就存在著硬盤層，樹根不能再往下伸得更長，那麼無論往橫向蔓延得多廣，長至一定高度的樹木應該會立刻倒下吧。高達十公尺、二十公尺的大樹，即使有颱風來襲也不會倒，原因就在於樹根已經扎得相當深了。

田埂及山上都沒有硬盤層，可是，農地有。這要如何解釋呢？

土壤由微生物所製成。那麼，硬盤層的形成該不會也跟微生物有關係吧？

我當時這樣思考。

從微生物分布的角度來看，硬盤層的周圍都是厭氧菌在負責。厭氧菌是為了什麼目的要製造出硬盤層呢？這道謎題，越是探究越是深不可測。

日夜不歇、不斷地想，答案還是出不來。

就在那時，我的腦海浮現了「豐穰」兩字。

孕育出百樣生命的源——「豐穰」。大地也是豐穰的一部分。繼續往大地裡挖掘下去，想必會碰到豐穰才是。而植物的根，是朝著豐穰而伸展的。厭氧菌在那裡製造了一道名為「硬盤層」的防線，那道防線雖然在農地裡看得到，田埂及山上卻沒有。好吧，接下來該怎麼去做推理呢？

農地與田埂、群山的差異在於，農地會使用農藥與肥料、並進行除草，是非常人工化的地方；反觀田埂與山野，卻完全沒有實行多餘的活動。差異之處會不會就隱藏著解開謎底的關鍵呢？

以假設性的說法來解釋：所謂的豐穰，就宛如母親的子宮，此處住著新生兒，而母親的身體是用來保護小寶寶的。如果有害物質進入了母親的體內，生理系統應該會設法堵住該物質。

那我們能不能這麼想呢——土壤中也有同樣的自然治癒力量在運作著。

我因此成立了這樣一個反說。

「 厭氧菌守護著大地，不讓農藥及肥料等毒素入侵豐穰，於是築起了硬盤層。」

你認為如何？

然而，僅用反說是得不到解答的，還需要提出證據才行。只不過，我並不是科學家，所以我決定用忠於自我的、「感恩農法」式的實證來說明。

相關書摘 ►《大地歡喜的感恩奇蹟》：農藥與肥料如何破壞土壤的「陰陽平衡」？

書籍介紹

本文摘錄自《大地歡喜的感恩奇蹟：種出不會腐爛的蔬菜，我從大自然學到的5個生命體悟》，時報出版

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作者：村上貴仁

譯者：蘇楓雅

從今天開始練習感恩。

只要說上自己年齡一萬倍次數的「感恩」，

就能為全家人帶來奇蹟與幸福。

位於北海道洞爺的佐佐木農場，占地是東京巨蛋的四倍。身為農場主人的村上貴仁在經歷過名喚「大地」的四歲兒子突然死去的悲慟後，決定從根本開始重新檢視自己的人生觀，深入覺受「生命」為何物，不殺害蟲、野草、病菌，也不噴灑農藥。

同時，村上從書上讀到「感恩的奇蹟」這句話：「只要說上自己年齡的一萬倍次數的『感恩』，就能為家人帶來奇蹟。」抱著不想再失去家人的信念，努力說完36萬遍「感恩」的村上，即使妻子活在瀕死邊緣，農場也幾乎倒閉，仍然可以笑著度日……村上最後到底體驗到什麼不可置信的生命奇蹟呢？

如果你也想讓自己的人生變幸福，只要將「感恩農法」的五大原則實踐在生活中：

1. 認同生命力

我們無法只靠自己生存在這世上，而是需要仰賴其他生命維生；認同這項事實，學會尊重和感謝自己以外的生命，繼而衍生出共存共榮的生活之道。

2. 感受能量

不管是人、植物、物質、還是場所，全部都有能量。並非從他人身上奪取以提高能量，應以一起互相提升為目的；大家的能量一旦提高了，整體的能量自然會跟著變高。

3. 相信豐穰

「豐穰」是孕育出生命的力量，是大自然的恩賜，也是能量的充電器，只要願意相信其存在，無限的能量就可以源源不絕地湧入，也能避免從別人身上奪取能量的想法。

4. 瞭解陰陽

萬事萬物，皆以陰陽法則為基礎而建立起關係。從人的健康到人際關係，只要理解了陰陽屬性，就能明白自己為何會處於現在的狀況中，也會逐漸看得到該怎麼做才能突破困境。

5. 確保循環

大自然沒有開始也沒有結束，純粹只是在循環而已，但並非在同一位置重複地繞圈轉動，而是逐漸以螺旋狀變化下去。只要這個循環順暢無阻，就能收穫豐盛的作物，也能走在一條無比燦爛的人生道上。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九