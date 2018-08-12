《大地歡喜的感恩奇蹟》：農藥與肥料如何破壞土壤的「陰陽平衡」？

文：村上貴仁

「五大原則」之四——「瞭解陰陽」

前面，我已經花了不少篇幅講解關於豐穰的事，畢竟這是維繫我們生命的重要力量，所以再怎麼說也說不盡。我認為，相信豐穰而生活的人，跟抱持懷疑、否定豐穰而活著的人，人生會有極大的差距。

產生懷疑的時候，請把手放在胸膛上看看，感受心臟的鼓動。是誰在令它跳動的呢？事實擺在眼前：絕不是自己的意志力在使心臟跳動。然而，確實有某股力量在使它跳動，令心跳日夜不休地持續著。若能從這一點感覺到不可思議、感激的真情，那麼篤信豐穰就已經近在咫尺了。

豐穰不僅出現在農業裡。無論是製造業還是服務業，相信豐穰、不斷珍惜的話，處理工作的手段也會漸漸變得不同。請你務必藉由這個機會，認真思考關於豐穰的道理，若能如此就再好不過了。

那麼，回過頭來說五大原則，前面已經談過第一是「認同生命力」，第二是「感受能量」，第三是「相信豐穰」。接下來談第四個原則：「瞭解陰陽」。

陰與陽的概念，從遠古時代，就屬於中國某派思想的一部分；描述一切萬物都含有陰性或陽性的性質，世間的物質及現象也都是根據陰陽的平衡而成立、存在的。所謂陽性，指的是動勢多、消耗能量多的物質；陰性則指靜態的物質。

一旦瞭解陰陽的平衡有多麼重要、大自然中陰陽平衡是如何順暢運轉，那麼從事農業的方法、每一天的生活作為，以及思考方式也會跟著大幅改變，整個人會變得能夠與豐穰輕易地聯繫在一起。

由於陰陽的觀念是非常深奧的思想，為了能簡單理解，我將從人類的身體與飲食這個角度談起。夏天是陰性的嗎？還是陽性的？太陽閃耀著熾熱光芒，人們的活動力旺盛，因此夏天屬於陽性。反之，冬天就是陰性的。

燥熱的夏天，人會變得渴望喝什麼、吃什麼呢？大概就是冰啤酒、冰淇淋、西瓜、番茄⋯⋯對吧。身處陽性的環境當中，人就會渴求陰性的飲品及食物；啤酒、冰淇淋、西瓜、番茄等全都是會使身體變冷的陰性飲料和食物。身體透過食慾，試圖取得陰陽的平衡。天氣寒冷的時候，人會想吃可以使身體變暖的食物，也是基於同樣的道理。

體內的陰陽一旦失去平衡，人就會生病。我想，你可能聽過「長壽飲食法（Macrobiotic）」，那是一種以玄米菜食為主的健康飲食方式。今日，雖然流行在時尚的餐廳享用「長壽飲食法」的餐點，這種飲食法最初卻是以治療病症的食療方法而傳播開來的。名為櫻澤如一的食養家，從自己本身對抗病魔的經驗當中，證實從飲食著手、調整好陰陽平衡就能治病，「長壽飲食法」就是他將自己的心得系統化的成果。將食物與哲學連結合一，可說是劃時代的創舉。讀到櫻澤先生的著作時，常常出現令人如醍醐灌頂般的字句，「原來如此、原來如此」，無不令人頻頻點頭稱是。

基本上來說，大部分生病的人的體質都偏陰性。所以照這個邏輯，應該盡可能攝取陽性的食物，達到陰陽的平衡。現在，體溫低、容易怕冷的民眾大幅增多，也有許多醫師表示，由於這個原因導致癌症等重病患者亦逐日變多。原因也許是過度攝取陰性食物的關係，又或者，冰箱及冷氣機的普及，也許跟身體容易變冷的原因也有關連。

陽性食物指的是白蘿蔔、牛蒡、紅蘿蔔等根莖類蔬菜。就植物來說，長得高的屬於陰性，在地面爬行蔓延的、潛藏在地面下的屬於陽性。太陽是陽性最強的代表，所以就如同正負極會相吸、正正極會相斥一樣，陰性的物質會被太陽吸引，陽性的物質會朝著與太陽相反的方向去生長。人類也一樣，一般來說，身材苗條高䠷的人屬於陰性，矮胖的人屬於陽性的情況是常見的。動物界也一樣，瘦高的長頸鹿屬陰性，矮身的豹屬陽性。

大自然總是為了取得陰陽的平衡而運作著。觀察農地時，會發現很有趣的現象：某塊農地裡茂盛生長著高高的雜草，隔壁的農地卻遍是低矮的雜草。我一度不可思議地思考著為什麼會形成這番風景，嘗試仔細探究了之後，發現陰性的農地會長出陽性、低矮的草，陽性的農地會長出陰性而瘦高的草。這麼一來，就能調節陰陽的平衡了。

即使人類也一樣具備了調節陰陽平衡的作用。可是，現代人過於習慣人工的生活，陰陽的調整能力錯亂，一年從頭到尾都在吃陰性的砂糖，連冬天也吃冰淇淋，沉湎在容易使身體寒冷的飲食生活之中。健康不幸崩壞的人不在少數，似乎是負責守護身體的本能出現了偏差的緣故。我雖然非常愛吃「Pocky棒」，但是吃完甜食之後，就會變得想吃鹹的東西；我的身體就是依照這樣的方式，來恢復陰陽平衡的啊（雖然聽起來像是吃Pocky棒的藉口～笑）。

去觀察人類的話，就會漸漸明白一個有趣的現象；不光是透過飲食來調節陰陽的平衡，也有利用環境來進行調節的人。

「陽性的人，會傾向在屋內放置高高的觀賞植物，或者使用間接照明讓房間變暗一些。」

有一次在某處說出了這樣的話後，其中一位經營者竟捧腹哈哈大笑。

「簡直就是在說我嘛。」那人如此回應道。

他是個典型充滿陽光的人。日後，有次到他家拜訪，整個房間像是從日劇裡搬出來的帥氣場景，卻極陰暗，儘管我非常不適應，對他而言卻是相當靜謐的環境。雖然可以說那是人類感性上的扭曲，但縱使如此，任誰都會透過某種形式，試圖去維持陰陽的平衡。

企業也遵循同樣的邏輯，隨時在努力取得陰陽的平衡。

雖說一種米養百樣人，只要成為群體，就會有形形色色的人；既然有開朗健談的人，就會有沉默文靜的人。就是因為有各式各樣的人，才能夠獲得平衡。

假設，自己所屬的工作場域裡，來了一位不同性質的人，我們要做的不是去排除那個人，而是思及那人來的目的是為了調整集團內的平衡，繼而心生感謝之意。實際上，若仔細觀察，就應該會逐漸發現，只要有那個人在，「現場的能量」會變得安穩下來。以陰陽的法則來行事的話，那個人就會是不可或缺的存在。

包括人類在內，大自然無時無刻不在拚命地努力為萬物消減陰陽的偏差。

瞭解陰陽，帶著這份意識生活，不管面對任何事，都能夠心存感謝，並從中尋得真義。

從農地裡學到的陰陽平衡

一旦理解陰陽的法則，即使是踏入農地，都會讓我注意到各種事物。

農藥或肥料，無論哪一個都是極強的陰性；將那些大量撒在農地裡，就會使土地變成陰性的。這麼一來，為了取得平衡就變成需要陽性的物質。陽性的草會想要冒生出來，可是人會去除草，結果造成農家無法充分務農。那種情況下，在陰性農地裡工作的人，只好必須變成陽性的才行。

變成陽性的意思，就是不停地來回勞動，人在農地裡工作會變得慌張且匆忙；那個也不得不做，這個也不得不處理，致使心情急躁不定，甚至會不小心受傷。與此同時，金錢的流動也變得激烈，就算收成、獲利很多，也會很快地往外花出去。

自從停止使用農藥和肥料後，我也經由觀察農地、關注小蟲，逐漸變得能夠帶著愉快的心情投入工作。我認為，由於農地取得了陰陽平衡，所以我內在的平衡也跟著好轉了起來。常見有些人走入自然栽培的農地之後，病症就意外痊癒了，也許就是調整了陰陽平衡的緣故。

讓我再多談一點關於肥料和平衡的關係。

許多農家都深信不疑，施加大量肥料就會收穫大量作物。如果想要擁有更多的收穫，就花更多錢買肥料，使勁地撒滿整片農地。一時之間，收成量會大幅增加，因此達到不得了的效果，隔年也會再施用肥料。

那樣做，後續會發生什麼事呢？如同前面所描述的，放入肥料後，厭氧菌為了保護豐穰，會製造出硬盤層，使作物的根無法往更深處延伸下去。如此一來將適得其反，導致無法收穫好的作物。

接著，小蟲會為了要進行無毒化而聚集過來，造成遍地作物都慘遭蟲子啃食。農家因為受到蟲害的困擾，應該會想用噴農藥來殺死全部的蟲子。只不過，消滅蟲子也是暫時的，因為會影響到微生物，進一步造成土壤逐漸惡化；然後病原菌爆發，導致作物腐爛。此時，就會變成想依靠殺菌劑來對付處理，

這麼一來就沒完沒了，人與豐穰漸行漸遠，招來更多棘手的難題。儘管如此，農藥與肥料的神話仍歷久不衰，反而讓農家更加想要依賴藥物。

譬如身體不舒服的時候，如果失去食慾，就怕不吃東西會使體力愈來愈弱，所以會勉強進食。但這麼一吃，不適的情況愈發嚴重；那種時候，反而應該不要進食。

沒有食慾的時候，也可以當作是身體要藉由不攝取營養，來試圖恢復陰陽的平衡。當身體不適時，選擇不吃東西，健康會自然復元，這也頗為常見。

也有人透過斷食使健康好轉。我們一般會認定，透過進食可以使人變得有元氣，但是，吃得過多破壞了陰陽平衡、使人生病的情況也很多，利用不吃食物來恢復健康也是可能的。要去醫院看病之前，短時間內先只吃很少東西，不知不覺就治好了的例子很多，我想那應該跟陰陽平衡有關係。

在農地裡，那樣的概念也活生生地擺在眼前。我想，在小學或中學都學過，植物為了生長所必需的三大營養素是：氮、磷酸、鉀。

磷酸和鉀因為會跟土緊密地黏在一起，所以會在土壤內長期殘留。而氮氣因為會隨著水而流動，所以無法留在土壤裡。換句話說，一般而言，土地多半會變成氮氣不足。遇到這種情形，為了增加氮氣，就會放入氮氣肥料。可是，這麼做會導致土壤漸漸偏向陰性，造成平衡的崩壞。

關鍵是，調整陰陽的平衡。於是，我所思考的，並不是去補充缺乏的氮氣，而是去除破壞土壤平衡的原因，也就是磷酸及鉀。不過，至於到底該怎麼做才好，並不是立刻就有答案出現。還得不到答案的時候，借助於豐穰的力量就是最佳的辦法；意思就是，選擇拿植物的力量來使用。

我種下了小麥，理由是，小麥具有回收磷酸及鉀的性質。利用種植小麥，可減少磷酸和鉀的含量，並重新設定陰陽的平衡。可是，對土地來說，卻落入一個營養缺少的貧瘠狀態，繼續這樣下去，會變得無法孕育作物。

那種時候，只好交給豐穰去處理；儘管營養素不夠，但因為土地的性質平衡，豐穰的力量會變得容易發揮作用。接著，就長出了許多不同種類的野草，這些野草適度地增加氮氣、磷酸、鉀的比例，為我創造出一個調節好陰陽平衡的富饒土地。

要取得土壤的陰陽平衡，大豆可作為一種有效的作物。大豆是不可思議的植物，具有把空氣中的氮氣吸進去，再供應給大地的特性。針對營養失調的劣質土地，我會建議用栽種大豆來解決，促使土地吸收氮氣等等，在改善土壤方面很有成效，是最樂於幫助失衡土地優化的作物。耕種幾年的大豆試試看，慢慢就會看見結實纍纍，那正是土地變得有元氣的證據，所以接下來栽種不同的作物，就會產出優良的果實。請你一定要親自體驗看看。

相關書摘 ►《大地歡喜的感恩奇蹟》：如何改善土壤這件事，是田埂上的雜草教會我的

書籍介紹

本文摘錄自《大地歡喜的感恩奇蹟：種出不會腐爛的蔬菜，我從大自然學到的5個生命體悟》，時報出版

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作者：村上貴仁

譯者：蘇楓雅

從今天開始練習感恩。

只要說上自己年齡一萬倍次數的「感恩」，

就能為全家人帶來奇蹟與幸福。

位於北海道洞爺的佐佐木農場，占地是東京巨蛋的四倍。身為農場主人的村上貴仁在經歷過名喚「大地」的四歲兒子突然死去的悲慟後，決定從根本開始重新檢視自己的人生觀，深入覺受「生命」為何物，不殺害蟲、野草、病菌，也不噴灑農藥。

同時，村上從書上讀到「感恩的奇蹟」這句話：「只要說上自己年齡的一萬倍次數的『感恩』，就能為家人帶來奇蹟。」抱著不想再失去家人的信念，努力說完36萬遍「感恩」的村上，即使妻子活在瀕死邊緣，農場也幾乎倒閉，仍然可以笑著度日……村上最後到底體驗到什麼不可置信的生命奇蹟呢？

如果你也想讓自己的人生變幸福，只要將「感恩農法」的五大原則實踐在生活中：

1. 認同生命力

我們無法只靠自己生存在這世上，而是需要仰賴其他生命維生；認同這項事實，學會尊重和感謝自己以外的生命，繼而衍生出共存共榮的生活之道。

2. 感受能量

不管是人、植物、物質、還是場所，全部都有能量。並非從他人身上奪取以提高能量，應以一起互相提升為目的；大家的能量一旦提高了，整體的能量自然會跟著變高。

3. 相信豐穰

「豐穰」是孕育出生命的力量，是大自然的恩賜，也是能量的充電器，只要願意相信其存在，無限的能量就可以源源不絕地湧入，也能避免從別人身上奪取能量的想法。

4. 瞭解陰陽

萬事萬物，皆以陰陽法則為基礎而建立起關係。從人的健康到人際關係，只要理解了陰陽屬性，就能明白自己為何會處於現在的狀況中，也會逐漸看得到該怎麼做才能突破困境。

5. 確保循環

大自然沒有開始也沒有結束，純粹只是在循環而已，但並非在同一位置重複地繞圈轉動，而是逐漸以螺旋狀變化下去。只要這個循環順暢無阻，就能收穫豐盛的作物，也能走在一條無比燦爛的人生道上。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九