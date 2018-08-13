你害怕面對死亡嗎？給「陪伴臨終者」的13點提醒與建議

文：瑪姬．克拉蘭、派翠西亞．凱莉

請從自我檢視開始。當你遇上自己或他人的困境時，你通常用什麼方式對抗壓力？你的強項和弱點是什麼？你的這些反應對於臨終者會產生什麼影響？你害怕死亡嗎？如果是，你知道原因嗎？你有沒有過不好的經驗？你對死亡的恐懼是否因為電視電影把它描繪得過度誇張、暴力？你是不是不敢面對未知的世界？

最重要的是：

你為什麼想要陪伴某個人走過臨終的旅程？

你是否出於義務，還是為了實現自我，或其他目的？

你想從盡力幫助臨終者的經驗中，得到圓滿的感覺嗎？

你的目標和臨終者的目標一致嗎？

你有沒有試著幫助他利用剩餘時間，挽救或彌補某些關係？

你是否願意傳遞愛、感謝和告別的訊息？

你想學到一些足以面對自己生命的領悟嗎？

請把你的情緒記錄下來。假如所愛的人即將離去讓你感到憤怒，你能否找出憤怒的癥結？你可以如何平緩怒氣呢？若你對於照顧臨終者感到緊張，請試著釐清恐懼的根源。是否因為要談到死亡？是否不知道該說什麼、該做什麼？是否不想流淚、不想表現出難過的樣子？是因為悲傷和沮喪阻止你做出任何反應嗎？保持疏離是想要逃避現實？忽視事實，就能躲避它嗎？

值得深思的生命體悟

面對死亡，的確很難，無論生理或心理都非常難熬，很容易讓人痛苦到無法自拔，最後欲哭無淚，體能耗盡，完全被擊垮。

當你能夠照顧好自己，才能把別人照顧得更好。允許其他人分攤你的重擔與責任，分享那小小的成就和大大的悲哀。要充分休息，享受飲食，規律運動。每天都要做一些讓自己放鬆的活動。定期走出戶外，做一些和民生家務無關的事。看一場電影、聽一場音樂會，或是吃喝玩樂。和支持你的朋友去享用一頓大餐，參加一個同好聚會，嘗試各種放鬆身心的方法，例如音樂、冥想、塑像、祈禱。如果需要的話，也可以找心理諮商師談一談。

做完自我檢測之後，環顧四周，你會尋求他人的幫忙嗎？在這個艱困的時刻，有人理解你的情緒起伏嗎？有沒有人讓你不會害怕向他坦露傷痛與憂喪，不論是家人、朋友或諮商師？

你是否信任醫護專業人員？他們是否樂意回答你的問題，並提供資訊和建議，在現實面和精神面幫助你處理這個困境？

你有沒有足夠的資源幫助臨終者得到實際的照顧？如果沒有，可以從何處取得協助呢？而現實生活的事項，諸如醫療保險的理賠、遺囑、律師、償還帳款、產權移轉和股權移轉，應如何在死者與生者之間圓滿解決呢？

當你分析了自己的意願、處理技巧、目標和資源之後，也要考慮涉入此事的其他人（包括臨終者）。每一個參與的人有什麼習慣、反應和目標？他們和你的目標一致或衝突？這些激盪會對造成什麼影響？它們會對臨終者最需要的照護團隊帶來什麼衝擊呢？

具體提醒與建議

回想一下臨終者面對死亡的的反應──否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受。記住，這些情緒會出現在臨終者身上，也會出現在相關的人身上，他們正掙扎著要正視診斷的事實，調整自己的生活，和這個疾病和平共處，並且為那個即將來臨的死亡做好準備。

你愈早釐清這些問題，就可以愈早做好準備，面對變化的出現；這些變化不只是發生在臨終者身上，也會出現在你的感覺、與人應對的狀況。請記住，需要是會改變的，試著保持彈性。

以下為詳細的提醒，將有助你辨認、理解和回應「臨死覺知」：

仔細聆聽臨終者所說的話。你可以在床邊放一支筆和一本筆記，讓任何人都能記下臨終者的手勢、對話，或任何不尋常的言語。然後和別人討論。 務必記住：無論多麼模糊或混亂，每一個溝通都包含一些重要訊息。臨終者所說的話並非全是意義重大的，卻值得你多多留意，以免錯失重要訊息。 留意主要跡象：放空的眼神；視線焦點穿透眼前的人；心煩意亂或像是在隱匿什麼；看起來不合宜的笑容或舉止，例如指著什麼東西、伸手觸碰別人看不到的人或東西，或揮開他們；沒有明顯理由卻一直挑剔床單或想要下床；當你不明白這些表達時，只會覺得惱怒。 對於你不明白的事，請溫柔追問，例如：「能否告訴我發生什麼事了？」展開對話，或問：「你今天好像不太一樣，可以告訴我原因嗎？」 採取開放的、鼓勵的問法。好比說，臨終者的母親早就逝世，他卻說：「我母親在等我。」你可以反問他：「你母親在等你？」或說：「我很高興你和母親這麼親，願意多談一些嗎？」 對於臨終者所說的話，接受它、相信它吧。如果他說：「我見到一個美麗的地方！」就回答：「我很替你高興，我可以看出那讓你多麼快樂。」或說：「謝謝你告訴我這件事，我真的很想知道，你最近情況如何？願意跟我多說一些嗎？」 別爭辯或挑釁。若你說：「你不可能見到你母親，她已經過世十年了。」只會加重臨終者的沮喪和孤立感，甚至使他不願意進一步與你溝通。 臨終者可能運用一些來自他人生經驗的意象，例如和他的工作或嗜好有關的事物。飛行員會說他已經準備好下一段航程了。順著這個隱喻，問他：「你知道會在何時離開嗎？」或「機上有沒有你認識的人？」或「我可以做什麼，幫助你順利啟程嗎？」 若你無法了解，就承認吧。你可以說：「我猜你是想告訴我某件重要的事，但是我想破了頭，還是不懂你的意思。請別對我失去耐性。」 別催促他。讓臨終者自己控制談話的廣度與深度。他們可能無法用言語表達經驗。當你催促他說，會讓他更加灰心或不知所措。 別讓臨終者有挫敗感。若他提供的資訊實在太混亂，或是表達得太過模糊，請讓他明白你感激他的努力。你可以說：「我可以看得出來你很難描述這個經驗，但是我很感謝你願意和我分享。」或「我知道你有點累了（或有點生氣了、有點灰心了），我們晚一點再談會不會比較好？」或「不必擔心，我們繼續努力，可能會成功的。」 若你不知道該說什麼，就別說話。有的時候最好的回應是握住他的手，或是對他微笑、撫摸他的頭。身體觸碰往往代表重要的意思：「我陪著你。」再不然，你也可以說：「真有趣，讓我想一想。」 有時候臨終者會選擇向一個看起來不太可能的人吐露心事。臨終者常想對他們覺得安全的人表達重要訊息，他們不會因為坦白而感到不舒服或想要躲開。若你是外人，卻被選來擔任這個角色，請盡可能溫柔且完整地將訊息轉述給親友。他們可能更能聽出訊息裡的真意，因為他們和他很熟。

若你得到的訊息屬於「我現在經歷了什麼」的範疇，他們可能會讓你知道：臨終之路並不孤單，他們正前往另一個地方，因為預見自己將去向何處，所以他們覺得很自在；而且他們有可能知道離去的確切時刻。當這種「臨死覺知」愈來愈強，他們的焦慮和恐懼會轉化成安適。所有見證這種轉化的人同樣會感到安適。

若你聽到的訊息是「我需要什麼才能安寧離去」這一類，臨終者是在請求你幫他完成重要的事。如果情況適當，請把這個要求轉述他人尋求協助。你可以對臨終者說，你察覺到那個要求相當重要，而且很努力要幫他完成心願，並時時向他報告進度。若你無法達成那個要求，請誠實以對，並且表示你很同情他的失望。

若你聽到的訊息屬於「選擇時機」，你必須了解一件事：如果臨終者希望你在他死時可以在場，你可能就會在場；如果他不要你在場，你可能就不會在場。所以就繼續做你該做的事吧，別擔心你到底要不要在場。而且屆時你無法在場也不用覺得遺憾。把它當作是臨終者的選擇吧！那可能是他要送給你的禮物──不想讓你目睹他的死亡。

若臨終者表達需要做信仰上、道德上、關係上的和解，請盡可能幫他完成。對他說你會想辦法幫他尋求和解，並且描述你正在做什麼事。若無法成功，要溫柔且誠實地對他說明。

若你聽見的訊息落在「被拖住」那一類，請複習所有類別的訊息，再加上溝通，看能否找出什麼遺漏的元素。記得對臨終者解釋，你正試著了解該提供他什麼幫助。

若臨終者的狀況不差，則可以談論他的夢。這種情況下，死亡通常不會很快發生。解讀夢境並不容易，何妨問臨終者覺得那個夢代表什麼，思考那個夢所反映的心情與感情為何？它讓臨終者覺得驚嚇、孤獨、失落、焦慮嗎？和他談一談，分享你的想法。你可以說：「在我聽來，你好像對那個夢感到害怕。」或說：「有什麼事嚇著你嗎？」若你能辨認出夢境的隱含情感，就能幫助臨終者了解他的需求。

書籍介紹

《生命最後的禮物︰正確看待臨死覺知，傾聽臨終者的話語，做出有效的溝通》，商周出版

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作者：瑪姬．克拉蘭、派翠西亞．凱莉

譯者：李文綺

本書主要介紹「臨死覺知」，揭露人們在接近生命終點時會有什麼樣的知覺，以及臨終的人需要什麼才能安寧地離開。這樣的覺知主要發生在那些緩慢辭世的人身上，臨終的人企圖描述他們對死亡的感知經驗時，但往往被人遺漏、誤解或忽視，因為這些溝通太過模糊、太出乎意料，或者是以象徵性的話語傳達。

當生命剩下最後的幾個小時、幾天或幾個禮拜時，臨終者常會說出或表示出一些完全不合邏輯的想法，而家人或朋友可能會說：「她開始神遊了」或「他搞不清楚狀況」；旁觀者不管是否出於好意，也經常說病人「失去理智」或「快不行了」或「意識不正常」。醫護專業人員，尤其是醫生和護士，也可能把這些顯然不合邏輯的說法視為「錯覺」或「幻覺」。家人、朋友和專業療護的人經常因此感到挫折感和惱怒，可能會試著哄哄病人，或者施用藥物來停止他們的錯覺。可是這些做法只會讓臨近生命終點的人疏遠他們信任的人，變得更加孤獨而迷惘。

現在，你可以有不同的做法。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航