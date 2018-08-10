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2018/08/10, 生活
《先生白書》：我在冨樫義博身邊當助手的日子
Photo Credit：時報出版
我們想讓你知道的是
「一旦把角色也交給助手畫，我的漫畫家生涯，就等於是完蛋了。」跟著前助手深入漫畫工作現場，一窺鬼才漫畫家冨樫義博老師，最真實的面貌！
唸給你聽
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文：味野久仁和
漫畫之神
角色描線
書籍介紹
《先生白書：從《幽☆遊☆白書》到《靈異E接觸》，我在冨樫義博身邊當助手的日子。（限量別冊特裝版）》，時報文化出版
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作者：味野久仁和
譯者：簡捷
休刊？任性？不修邊幅？前助手爆料！你不知道的冨樫義博！
長得像不良分子，白天走在路上也會被警察盤查。非常喜歡打電動，但在編輯無聲的壓迫下，還是會乖乖回到桌前奮戰。工作桌放在廚房、腰痛起來就趴在地上畫圖，還養了條蛇當寵物。就算被截稿日追得喘不過氣，也不願意將角色的描線交給助手。
他說：「一旦把角色也交給助手畫，我的漫畫家生涯，就等於是完蛋了。」跟著前助手深入漫畫工作現場，一窺鬼才漫畫家冨樫義博老師，最真實的面貌！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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