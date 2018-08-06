限時大使24小時離境，沙國為何槓上「沒什麼貿易關係」的加拿大？

（中央社）

沙烏地阿拉伯6日表示，已對加拿大大使下逐客令並召回沙烏地大使，同時凍結所有新貿易活動，藉以抗議加拿大要求釋放維權人士。沙烏地限加拿大大使在24小時內離境，這次撕破臉讓兩國關係急轉直下，全因沙烏地指控加拿大「干預」內政。

這波行動凸顯沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）指揮的外交政策近來益發強勢。加拿大日前要求沙烏地即刻釋放在新一波鎮壓行動中逮捕的人權活動人士。

沙烏地外交部推文說：「加拿大的立場是公然干預沙烏地阿拉伯王國內政。」推文還說：「沙烏地阿拉伯王國宣布召回駐加拿大大使商議。我們將加拿大駐沙烏地大使列為不受歡迎人物，限他在24小時內離境。」沙烏地外交部也宣布凍結與加拿大所有新貿易和投資往來，同時不排除採取進一步行動。

《路透社》報導，加拿大外交部官員目前尚未對此發表評論。

人權觀察（Human Rights Watch）1日表示，沙烏地在7月30日逮捕女權活動人士沙瑪爾・巴達威（Samar Badawi）和尼斯馬・薩達（Nassima al-Sadah），這兩人是沙國政府打壓維權人士的最新受害者。自5月以來，已有十多名女權活動者被當局鎖定。

加拿大3日表示，「嚴重關切」沙烏地阿拉伯又有民間人士和女權人士遭到逮捕事件，其中包括沙瑪爾。加拿大外交部推文說：「我們呼籲沙烏地有關當局即刻釋放他們，以及其他所有和平人權活動人士。」

Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 2018年8月3日

沙瑪爾的弟弟拉伊夫．巴達威（Raif Badawi）是民主倡議部落客，2012年遭沙國政府逮捕，當局以「侮辱伊斯蘭教」為由判處1,000下鞭刑及10年有期徒刑，引發國際憤慨。拉伊夫的妻子殷森．海達（Ensaf Haidar）獲得加拿大庇護，目前住在加拿大養育三個孩子，最近剛成為加拿大公民。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）4月就曾對拉伊夫持續被監禁表達嚴重關切。

部分觀察家認為，沙烏地驅逐加拿大大使，目的是想對的西方國家政府傳遞訊息，警告他們別插手沙國事務。

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）教授莫馬尼（Bessma Momani）告訴《法新社》說「與加拿大斷交會比其他國家容易。當中沒有強烈的雙邊貿易關係，對杜魯道政府出擊，有望引起沙烏地鷹派區域盟友共鳴。有麻煩的是加拿大數以萬計沙烏地學生。」

《Fortune》曾報導，2017年11月，年僅32歲的王儲穆罕默德・沙爾曼奪權成功後，便公開聲明他改造沙烏地阿拉伯經濟與社會的願景，他確實鬆綁了「女性駕駛禁令」，也開設沙烏地阿拉伯第一家電影院。

然而人權觀察家表示，穆罕默德王儲2018年開始，故態復萌地強制逮捕異議人士，令人憂慮。「王儲一方面承諾他是個改革者與進步主義者，另一方面卻又加強對異議、言論自由、以及任何形式自由思想的強制取締。」國際特赦組織中東活動執行長哈迪德（Samah Hadid）表示。

《路透社》報導，穆罕默德王儲強制逮捕的異議人士中，包括不少沙國的女權運動者，自 5月以來，沙烏地阿拉伯當局逮捕了超過10名女權運動者，包括 伊蔓・納芙言（ Eman al-Nafjan）、盧賈因・哈特羅爾（Loujain al-Hathloul）、 阿齊扎・尤瑟夫（ Aziza al-Yousef）、伊紗・曼恩（Aisha al-Manea）、伊芙雷・伊摩蒂里（Ibrahim Modeimigh）和穆罕默德・拉比（Mohammed al-Rabea）等。

7月30日被捕的沙瑪爾、尼斯馬和這些 女權運動者都從共同推動「女性駕駛禁令」，並致力於廢除「男性監護制度」。 有關官員稱，被捕的女權人士中，有七人與外國實體有可疑接觸而被捕。

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核稿編輯：羊正鈺