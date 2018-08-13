《優雅老化的大腦守則》：為什麼人要睡覺？這些洞見對年老的大腦有重要關聯

文：麥迪納

抓住腦波節奏

這場神經上的足球賽——術語叫做相對歷程理論（opponent process theory） ——的特色在大腦的腦波，我們可用一種網狀的腦波儀來來偵測大腦表面的電流，藉此觀察到腦波。

白天由白隊完全掌控，你的大腦那時的電流形態叫做β波（beta wave，貝塔波）；晚上當黑隊崛起時，β波就被比較放鬆的α波（alpha wave，阿爾法波）所取代，它使你愛睡，眼皮睜不開，最後你進入睡眠狀態。在這過程中，你的大腦往下經歷三個階段，逐漸到達深度睡眠（deep sleep）。這個最深度的睡眠特徵是腦波變得很大，叫δ波（delta wave，德爾塔波），這就是「慢波睡眠」（slow-wave sleep, SWS），在這個時候是很難把人叫醒的。我們的睡眠約九十分鐘一個週期（cycle），嬰兒約六十分鐘。

但是很難並不是不可能，事實上，在一個半小時之後，你的大腦會自動把你叫醒。很大、很慢的δ波開始退去，你開始沿著睡眠階段逐漸往回走，也就是說「越來越不想睡」。這時，你的眼球開始跳動，為什麼要跳，也沒有人知道，這個階段叫做「速眼動睡眠」（rapid eye movement, REM，又稱快速動眼睡眠）——事實上是速眼動睡眠一（REM-1）。它跟前面的深度睡眠在質上很不同，因此前面的睡眠叫做「非速眼動睡眠」（non-REM sleep，又稱非快速動眼睡眠）。在速眼動期你比較容易被叫醒。

但是如果一切正常的話，你不會醒來，黑隊會繼續主導局面，你經歷速眼動睡眠一陣子後，又重複前面三個階段，進入深度睡眠，大而祥和的δ波再度出現，使你在那裡再睡六十分鐘。

前面為什麼說速眼動睡眠——（REM-1），是因為它只是你那天晚上經歷很多階段的第一個，你基本上還會再經歷四個速眼動睡眠，那一夜才會過去。每一個速眼動睡眠後面都伴隨一組深度睡眠，只有在第五個速眼動睡眠之後，白隊才開始反攻，從黑隊手中奪回賽場，讓你開始白天的工作。兩隊之間的擺盪完全沒有暫停時間，不會插播廣告，即便你是千百個不願意，白隊白天就是要叫你起來，黑隊晚上就是要叫你睡覺。

直到你步入老年，情況開始有所不同。它們還是想維持這個你來我往的節奏，但是越來越力不從心。

上面是我們怎麼睡覺，但是為什麼要睡覺呢？這個答案就像你心情不好一樣的明顯。當你不睡覺時，你脾氣暴躁、容易生氣，一點小事就跳起來，最主要的是，你覺得累。所以睡眠一定跟充電、恢復體力有關，對嗎？

錯，至少一部分錯。生物能量的分析顯示睡覺時，只有節省一百二十卡路里的能量，等於一碗湯的熱量，而這都要怪你的大腦，因為它用掉你攝取能量的百分之二十，而且為了讓你活命，它得一天二十四小時、一週七天待命，全年無休。只節省一碗湯的能源實在不怎麼樣，所以恢復體力不是我們睡覺的原因。

那麼，為什麼我們要睡覺呢？從演化的觀點來看，在東非大草原上，即使躺下來睡十分鐘都是不智之舉，尤其在黑夜。然而，我們卻每天都躺在大草原上，麻痺不動幾個小時，而這個期間正是花豹出沒的時間，為了節省一百二十卡路里，這代價未免太大了。

直到最近，研究者才找出一些端倪，這些洞見對我們年老的大腦有很重要的關係。本章就兩個最大的突破點來談一下，我們為什麼要睡覺。

睡覺是為了學習（第一重大發現）

第一個突破來自記憶的研究。如你所知，你的大腦白天忙著記錄各種活動，有些可以忘記，有些很重要，有些需要時間做進一步的處理。你的記憶系統不停地在工作，大腦至少有兩個區塊在忙記憶的事情。

第一個是皮質，是大腦最外層的組織，像包裝紙一樣包覆著腦，跟智力有關。第二是海馬迴，我們前面經常提到這個形狀像海馬、深藏在皮質下的結構。這兩個地方彼此有神經迴路密切連接，當記憶形成時，電流在迴路上跑來跑去，像青少年在傳簡訊一樣互相交流。這個電流活動把記憶的碎片保留住，稍後再來進一步的處理。

稍後是什麼時候呢？科學家現在知道是「稍後的那天晚上，慢波睡眠的時候」。在你深度睡眠的時候，你的大腦重新活化白天的記憶，把那個貼著「稍後處理」的記憶拿出來，接著大腦會重複白天的電流形態幾千次來強化連接，固化這些訊息，這叫離線處理（offline processing）。假如你不重新活化這些記憶，這些記憶就不能保存太久。

這些研究發現無疑給我們投下一顆震撼彈，所以你需要睡覺不是為了休息而是為了學習。晚上當你眼睛閉上，沒有外界的訊息進來轟炸你、跟你搶注意力的資源時，是處理白天來不及處理的訊息的最好時候。

研究也發現睡眠有助於其他的功能，如幫助消化、維持免疫系統活躍。我們終於慢慢開始了解人為什麼要睡覺，不是因為我們需要休息（rest），而是我們需要重新啟動（reset），當你休息的功能出問題，重新啟動就變成一個挑戰了。

很不幸，這就是你年老時的狀況。

慢效應的酸液

我在樓下有個盒子，每次我看到它都會沮喪，因為裡面是我孩子小時候的錄影帶。

為什麼要沮喪？並不是因為影片的內容，那些錄影帶是我最珍貴的記憶，我會沮喪是因為影片的儲存方式，是VHS格式。我最近才發現，如果我把這些帶子留在原來的地方，就等於把它放在慢效應的酸液中，它們會開始化學侵蝕，隨著時間逐漸流失裡面的訊息。這種自然的分解並不是馬上產生，它跟環境的因素有關，如溫度、濕度。假如我什麼都不做，裡面的訊息就會流失——正確來說是會變得破碎。若儲存在六十度的溫度（假設濕度是合理的），十六年後，帶子會碎掉；若是增加溫度到七十度，那麼八年帶子就碎掉。而我最老的帶子是十九年，你說我怎麼會不沮喪？

老化就跟自然的風化一樣，不論你的訊息是儲存在磁帶裡，或是儲存大腦的認知歷程中，都會受到自然風化的損壞。而睡眠的歷程也不能免疫。簡單的說，睡眠歷程也會退化，就像是你大腦中的 VHS錄影帶一樣，你的睡眠也變得破碎了。

尤其慢波睡眠在你年老後會減少。在你二十幾歲時，你晚上大約花百分之二十的時間徜徉在療癒的慢波中，讓它修補你的身體。但是到你七十歲時，你的慢波睡眠只剩下百分之九，而處理記憶、清除垃圾都得在慢波睡眠時進行，你就了解睡眠的必要性了。

為了說明睡眠的改變，我舉一個典型的夜晚休息為例，比較兩個人的睡眠，一個年輕、一個年老。

假設一個慈祥的祖母和她二十歲的孫子諾亞，都在晚上十一點鐘上床睡覺。十分鐘以後，孫子順利地進入非速眼動睡眠，在午夜十二點以前已經悠游於慢波之中了。

祖母也做同樣的事，但歷程就沒有這麼平順。她一樣由淺入深地睡覺，但是在進入第二階段的非速眼動睡眠時，她突然好像從睡眠的波浪中起來換氣，在晚上十一點半左右醒了過來。現在她要重新入睡。她也在午夜之前到達了慢波睡眠，但是跟諾亞不同的是，她在慢波睡眠停留得不久，十二點半時她又醒來了，又得重新入睡。她像乒乓球一樣，往返整夜，最後一次到達慢波睡眠約是凌晨兩點半，假如她真的有到的話。她的經驗叫做碎片睡眠（sleep fragmentation）。諾亞就不一樣了，他很平順的經過了四到五次的非速眼動／速眼動睡眠週期，在慢波的海洋裡愉快地游了四次，一覺睡到天亮。

又是什麼因素控制著諾亞和他祖母的睡眠經驗呢？要說明這一點，我得帶你去科羅拉多州（Colorado）的波德（Boulder）走一遭。

控制全世界的小鐘

在科羅拉多州的群山中，埋著一個小小的機器，它的摧毀力比世界上所有的核子彈綜合起來還更強，假如這項科技停止運作，人類文明將會變成人質。警察、消防和緊急救護的溝通系統會突然中斷；供電系統會失去同步性，然後超載，造成全世界的災難性停電；華爾街和全球金融部門會突然動彈不得，好像癲癇發作一樣；高速市場交易會凍停在數字燈上；衛星通訊會中斷，導致飛機飛到一半不知身在何處，假如你在用手機的衛星導航開車的話，你也會不知道你在何處。不過無所謂，反正電話本來就不通了，你的手機也只能拿來玩之前下載的《憤怒鳥》。整個文明會像瘸了瞎了似地停擺。

什麼樣的毀滅儀器有可能讓現代人類經驗付出這麼大的贖金？這答案似乎平淡無奇，埋在科羅拉多山中的是一個小鐘，驅動它的引擎只有一個原子的大小，這個東西叫做NIST-F2，是世界上最準確的原子鐘（atomic clock）。它利用銫（cesium）原子內部的天然振動來決定什麼是「秒」，全世界大多數的基礎設施都要和它同步，只要它無恙，世界文明就可以蓬勃發展。這個強大的計時器要三億年才會誤差一秒。

你的大腦內部也深埋著一個小小的神經組織，只有兩萬個神經元而已，叫做上視神經叉核（suprachiasmatic nucleus, SCN，又稱視交叉上核），位在你眼睛後方幾英寸的地方，掌管著你身體的心律調節器，相當於掌管著人類文明的銫原子鐘。它是透過電流的輸出、荷爾蒙的分泌和基因展現的型態來決定它的天然節律，而且是可以測量得到的。這些細胞的節律本能之強，強到你可以把它們從大腦中抽出，放在培養皿中，它們還是會依二十四小時的週期有節律地跳動。它們控制著科學家稱之為人身體的晝夜系統（circadian system）。

而它就是為什麼你不能像過去一樣睡個好覺的原因。

這個晝夜系統就像一個故步自封的獨裁者一樣獨立運作，然而它的行程卻是可以改變的——這是我們有一點點能力可以控制睡眠的原因。上視神經叉核直接從眼睛接受白天的訊息，透過視網膜投射（retinal projection）感應光線，能幫助上視神經叉核調整自己的節律和地球自轉同步。接著上視神經叉核用這些資訊使你在晚上昏昏欲睡、白天維持清醒。（這個功能不是控制睡眠的唯一因素，身體的核心體溫等等也很重要。上視神經叉核也不是只有控制睡眠，壓力荷爾蒙皮質醇也受到嚴格的晝夜節律控制，消化也是。這是因身體各處還有許多其他的生理次時鐘〔sub-clock〕，它們會跟上視神經叉核相互聯繫，以達到節律的同步，就像你的手機會跟銫原子鐘同步一樣。）

那麼，上視神經叉核如何控制睡眠呢？這個才華洋溢的神經結跟大腦很多區域都有互動，包括腦幹（brain stem），這是產生睡眠週期最重要的地方。上視神經叉核透過荷爾蒙如退黑激素（melatonin，又稱褪黑激素）來調節人體的生理時鐘。

這個荷爾蒙並不是由上視神經叉核所製造，而是由位於它後面幾英寸、豌豆大小的松果體（pineal gland）所製造。晚上的時候，上視神經叉核會把松果體的開關打開，褪黑激素就流到血液中，一整夜在血液中循環，直到第二天早上九點左右濃度才大為降低。

失去你的節律

為什麼當我們年紀大了，睡眠會從平順變成碎片？研究者發現老化的大腦有幾個有趣的變化，都跟晝夜節律（circadian rhythm）有關，而且大部分跟上視神經叉核有關。

其實老化並沒有影響上視神經叉核的神經元數量或它的整體大小，如果能把祖孫兩人的上視神經叉核拿出來檢視的話，你會發現，從外表其實分不出來哪個是祖母的、哪個是孫子的。

但是內部結構就不一樣了，大部分跟上視神經叉核有關的節律系統因年齡而改變了。電流的輸出改變了，分泌調整節律的荷爾蒙的能力消失了，上視神經叉核中產生節律的基因展現下降了。這些對睡眠和清醒都有可測量到的效應，尤其是褪黑激素和皮質醇的濃度。研究者認為這些改變對整個身體有廣泛的影響，最主要當然是影響你的一夜好眠，這是為什麼祖母無法一覺到天亮而孫子可以的原因。

這對祖母有沒有大礙呢？碎片式的睡眠對祖母的認知有傷害嗎？過去研究者會說「有的」。睡眠認知假設（sleep cognition hypothesis）過去認為大部分跟年齡有關的認知缺失可以歸因到睡眠不足，但是它被稱為「假設」就表示未被證實。最近仔細的檢視發現睡眠認知假設太過簡單，甚至趨近錯誤。研究者一開始以為年輕人的數據可以套用到老人身上，下面兩個例子可以清楚說明這個錯誤。

記憶

就像一首歌在你腦海中不停播放一樣，大腦在晚上會把白天發生的事拿出來一次又一次地重播。我們前面有談過這個現象，說它可以幫助記憶固化，形成長期記憶。後來的研究發現這個好處只發生在六十歲以下的人身上，之所以如此，是因為他們發現大腦裡有個皮質紋狀體網路（corticostriatal network）會隨著年齡而改變。這個網路包含跨越左腦與右腦的迴路，且通常負責調節跟目標導向行為有關的感覺。在老人身上，這些迴路不像年輕時那麼活躍。當研究者用測試年輕人的測驗，去測試老人大腦的離線處理技術時，發現老人並沒有享受到年輕人的那種好處。

執行功能

睡眠不足跟缺乏許多社交上的潤滑行為有關，包括執行功能。這個發現來自睡眠剝奪（sleep deprivation）的研究，受試者大部分是自願的美國大學生，而許多研究者就假設老人家也會有相同的缺陷。但是他們沒有，老人的睡眠剝奪實驗並沒有顯示超過基準線的執行功能缺失，包括測量衝動控制、工作記憶和注意力聚焦。

為什麼睡眠不足不會傷害老人家？有些研究者認為自然老化所帶來的認知缺失已經差到底，所以無法再差了。認知損傷已經完成，已到達最低點，要再壞也沒地方可壞下去，這叫做「地板效應」（floor effect）。不過同樣的道理，他們也好不起來、就是這樣了。

不過情況並非如此無望，甚至用地板效應來解釋也是個錯誤。《舊約聖經》中的一則故事給了我們一個正確方向。

早早開始

你可能還記得《聖經》中的約瑟，他是雅各的倒數第二個兒子，也是埃及帝國僅次於法老的最高官員。他之所以得到這個位子，是因為在一場世界上最奇怪的工作面試中，他替法老王解釋了兩個非常費解的夢。第一個夢跟牛有關，有七頭母牛從尼羅河中走出來，牠們長得又肥又漂亮，一副懶洋洋，上岸後啃著旁邊的草地。緊接著有七頭醜陋的牛也出了尼羅河（《聖經》上引用法老王的話：「我從來沒有看過這麼醜的牛！」），這幾隻瘦得皮包骨，看樣子在打架。接著好像史蒂芬．金（Stephen King）的恐怖小說情節，這些瘦牛搖身一變成為獵食者，攻擊牠們肥美的同胞，把牠們吃掉。第二個夢也是一模一樣的恐怖劇本，只不過換了主角（是七枝會兇殺同類的麥穗）。約瑟正確地解夢，指出這兩個夢代表了警告，埃及將會有七年的豐收，然後七年的飢荒，假如人們要想存活下去，他們得早早耕地，儲存糧食，以備荒年之需。

所以他得到了這個職位。

我們學到什麼呢？為了減少老化後片斷式睡眠對我們的影響，要未雨綢繆。假如你不想老的時候認知功能衰退，你得在中年的時候養成好的睡眠習慣。

這就是睡眠研究者史考林（Michael Scullin）的想法。他和一位同事閱讀了過去五十年的睡眠論文，從中尋找睡眠型態，他們用下面這幾句來綜合他們的發現：

維持好的睡眠品質，至少在你年輕和中年時就要養成這個習慣，這會提升你的認知功能，保護你在老的時候不受認知能力下降的傷害。

現在就養成好習慣，等到認知的荒年來臨時，就會看到好處。

相關書摘 ▶《優雅老化的大腦守則》：阿茲海默症最珍貴的研究貢獻，來自一群修女

書籍介紹

本文摘錄自《優雅老化的大腦守則：10個讓大腦保持健康和活力的關鍵原則》，遠流出版

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作者：麥迪納

譯者：洪蘭

老化不是疾病，就像青春期不是病一樣，他是一個自然的歷程。此書還告訴我們一個好消息：你的確會越老越聰明，尤其是語意記憶（字彙庫）和程序記憶。老人的大腦仍然有彈性，也有可塑性，我們可以把這種豐富的反應模式叫做「智慧」（wisdom）。就像喬治‧柏恩斯的生活給我們的啟示 : 他在八十歲時還因熱門電影《噢，上帝啊！》（Oh, God!） 贏了一座奧斯卡金像獎。

這個受人矚目領域現在叫做「老人學」（geroscience）。作者以幽默流暢的筆觸，帶領讀者進行一趟奇幻的腦內探險，有科學理論和觀察，讓你輕鬆就能明白大腦科學豐碩的研究成果。每個章節也都依據大腦運作的方式，提供一些具有創意的點子，有些方法一點都不困難，讀完會讓人迫不急待地想運用在生活中。

10個讓大腦保持健康和活力的關鍵原則

Be a friend to others, and let others be a friend to you（做人的朋友，也讓別人成為你的朋友）

Cultivate an attitude of gratitude（耕耘感恩的態度）

Mindfulness not only soothes but improves（正念不但撫慰，同時增進我們的大腦功能）

Remember, it’s never too late to learn – or to teach（記住，學習永遠不嫌晚，教導別人也是）

Train your brain with video games（用電玩遊戲訓練你的大腦）

Look for 10 signs before asking, “Do I have Alzheimer’s?”（在你問 : 「我有沒有得阿茲海默症？」之前，先看看你有沒有十個症狀）

MIND your meals and get moving（注意你的飲食，起來動一動）

For clear thinking, get enough （not too much） sleep（思考要清晰，先要睡得飽，但不要睡太多）

You can’t live forever, at least not yet（你不能永遠活著，至少現在還不能）

Never retire, and be sure to reminisce（永遠不要退休，而且一定要緬懷往事）

依照以上10條大腦守則努力去做，便能優雅、不成為別人負擔的老去。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航