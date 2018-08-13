- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
《優雅老化的大腦守則》：為什麼人要睡覺？這些洞見對年老的大腦有重要關聯
我們想讓你知道的是
電流的輸出改變了，分泌調整節律的荷爾蒙的能力消失了，上視神經叉核中產生節律的基因展現下降了。這些對睡眠和清醒都有可測量到的效應，尤其是褪黑激素和皮質醇的濃度。研究者認為這些改變對整個身體有廣泛的影響，最主要當然是影響你的一夜好眠，這是為什麼祖母無法一覺到天亮而孫子可以的原因。
文：麥迪納
抓住腦波節奏
這場神經上的足球賽——術語叫做相對歷程理論（opponent process theory） ——的特色在大腦的腦波，我們可用一種網狀的腦波儀來來偵測大腦表面的電流，藉此觀察到腦波。
白天由白隊完全掌控，你的大腦那時的電流形態叫做β波（beta wave，貝塔波）；晚上當黑隊崛起時，β波就被比較放鬆的α波（alpha wave，阿爾法波）所取代，它使你愛睡，眼皮睜不開，最後你進入睡眠狀態。在這過程中，你的大腦往下經歷三個階段，逐漸到達深度睡眠（deep sleep）。這個最深度的睡眠特徵是腦波變得很大，叫δ波（delta wave，德爾塔波），這就是「慢波睡眠」（slow-wave sleep, SWS），在這個時候是很難把人叫醒的。我們的睡眠約九十分鐘一個週期（cycle），嬰兒約六十分鐘。
但是很難並不是不可能，事實上，在一個半小時之後，你的大腦會自動把你叫醒。很大、很慢的δ波開始退去，你開始沿著睡眠階段逐漸往回走，也就是說「越來越不想睡」。這時，你的眼球開始跳動，為什麼要跳，也沒有人知道，這個階段叫做「速眼動睡眠」（rapid eye movement, REM，又稱快速動眼睡眠）——事實上是速眼動睡眠一（REM-1）。它跟前面的深度睡眠在質上很不同，因此前面的睡眠叫做「非速眼動睡眠」（non-REM sleep，又稱非快速動眼睡眠）。在速眼動期你比較容易被叫醒。
但是如果一切正常的話，你不會醒來，黑隊會繼續主導局面，你經歷速眼動睡眠一陣子後，又重複前面三個階段，進入深度睡眠，大而祥和的δ波再度出現，使你在那裡再睡六十分鐘。
前面為什麼說速眼動睡眠——（REM-1），是因為它只是你那天晚上經歷很多階段的第一個，你基本上還會再經歷四個速眼動睡眠，那一夜才會過去。每一個速眼動睡眠後面都伴隨一組深度睡眠，只有在第五個速眼動睡眠之後，白隊才開始反攻，從黑隊手中奪回賽場，讓你開始白天的工作。兩隊之間的擺盪完全沒有暫停時間，不會插播廣告，即便你是千百個不願意，白隊白天就是要叫你起來，黑隊晚上就是要叫你睡覺。
直到你步入老年，情況開始有所不同。它們還是想維持這個你來我往的節奏，但是越來越力不從心。
上面是我們怎麼睡覺，但是為什麼要睡覺呢？這個答案就像你心情不好一樣的明顯。當你不睡覺時，你脾氣暴躁、容易生氣，一點小事就跳起來，最主要的是，你覺得累。所以睡眠一定跟充電、恢復體力有關，對嗎？
錯，至少一部分錯。生物能量的分析顯示睡覺時，只有節省一百二十卡路里的能量，等於一碗湯的熱量，而這都要怪你的大腦，因為它用掉你攝取能量的百分之二十，而且為了讓你活命，它得一天二十四小時、一週七天待命，全年無休。只節省一碗湯的能源實在不怎麼樣，所以恢復體力不是我們睡覺的原因。
那麼，為什麼我們要睡覺呢？從演化的觀點來看，在東非大草原上，即使躺下來睡十分鐘都是不智之舉，尤其在黑夜。然而，我們卻每天都躺在大草原上，麻痺不動幾個小時，而這個期間正是花豹出沒的時間，為了節省一百二十卡路里，這代價未免太大了。
直到最近，研究者才找出一些端倪，這些洞見對我們年老的大腦有很重要的關係。本章就兩個最大的突破點來談一下，我們為什麼要睡覺。
睡覺是為了學習（第一重大發現）
第一個突破來自記憶的研究。如你所知，你的大腦白天忙著記錄各種活動，有些可以忘記，有些很重要，有些需要時間做進一步的處理。你的記憶系統不停地在工作，大腦至少有兩個區塊在忙記憶的事情。
第一個是皮質，是大腦最外層的組織，像包裝紙一樣包覆著腦，跟智力有關。第二是海馬迴，我們前面經常提到這個形狀像海馬、深藏在皮質下的結構。這兩個地方彼此有神經迴路密切連接，當記憶形成時，電流在迴路上跑來跑去，像青少年在傳簡訊一樣互相交流。這個電流活動把記憶的碎片保留住，稍後再來進一步的處理。
稍後是什麼時候呢？科學家現在知道是「稍後的那天晚上，慢波睡眠的時候」。在你深度睡眠的時候，你的大腦重新活化白天的記憶，把那個貼著「稍後處理」的記憶拿出來，接著大腦會重複白天的電流形態幾千次來強化連接，固化這些訊息，這叫離線處理（offline processing）。假如你不重新活化這些記憶，這些記憶就不能保存太久。
這些研究發現無疑給我們投下一顆震撼彈，所以你需要睡覺不是為了休息而是為了學習。晚上當你眼睛閉上，沒有外界的訊息進來轟炸你、跟你搶注意力的資源時，是處理白天來不及處理的訊息的最好時候。
研究也發現睡眠有助於其他的功能，如幫助消化、維持免疫系統活躍。我們終於慢慢開始了解人為什麼要睡覺，不是因為我們需要休息（rest），而是我們需要重新啟動（reset），當你休息的功能出問題，重新啟動就變成一個挑戰了。
很不幸，這就是你年老時的狀況。
慢效應的酸液
我在樓下有個盒子，每次我看到它都會沮喪，因為裡面是我孩子小時候的錄影帶。
為什麼要沮喪？並不是因為影片的內容，那些錄影帶是我最珍貴的記憶，我會沮喪是因為影片的儲存方式，是VHS格式。我最近才發現，如果我把這些帶子留在原來的地方，就等於把它放在慢效應的酸液中，它們會開始化學侵蝕，隨著時間逐漸流失裡面的訊息。這種自然的分解並不是馬上產生，它跟環境的因素有關，如溫度、濕度。假如我什麼都不做，裡面的訊息就會流失——正確來說是會變得破碎。若儲存在六十度的溫度（假設濕度是合理的），十六年後，帶子會碎掉；若是增加溫度到七十度，那麼八年帶子就碎掉。而我最老的帶子是十九年，你說我怎麼會不沮喪？
老化就跟自然的風化一樣，不論你的訊息是儲存在磁帶裡，或是儲存大腦的認知歷程中，都會受到自然風化的損壞。而睡眠的歷程也不能免疫。簡單的說，睡眠歷程也會退化，就像是你大腦中的 VHS錄影帶一樣，你的睡眠也變得破碎了。
尤其慢波睡眠在你年老後會減少。在你二十幾歲時，你晚上大約花百分之二十的時間徜徉在療癒的慢波中，讓它修補你的身體。但是到你七十歲時，你的慢波睡眠只剩下百分之九，而處理記憶、清除垃圾都得在慢波睡眠時進行，你就了解睡眠的必要性了。
為了說明睡眠的改變，我舉一個典型的夜晚休息為例，比較兩個人的睡眠，一個年輕、一個年老。
假設一個慈祥的祖母和她二十歲的孫子諾亞，都在晚上十一點鐘上床睡覺。十分鐘以後，孫子順利地進入非速眼動睡眠，在午夜十二點以前已經悠游於慢波之中了。
祖母也做同樣的事，但歷程就沒有這麼平順。她一樣由淺入深地睡覺，但是在進入第二階段的非速眼動睡眠時，她突然好像從睡眠的波浪中起來換氣，在晚上十一點半左右醒了過來。現在她要重新入睡。她也在午夜之前到達了慢波睡眠，但是跟諾亞不同的是，她在慢波睡眠停留得不久，十二點半時她又醒來了，又得重新入睡。她像乒乓球一樣，往返整夜，最後一次到達慢波睡眠約是凌晨兩點半，假如她真的有到的話。她的經驗叫做碎片睡眠（sleep fragmentation）。諾亞就不一樣了，他很平順的經過了四到五次的非速眼動／速眼動睡眠週期，在慢波的海洋裡愉快地游了四次，一覺睡到天亮。
又是什麼因素控制著諾亞和他祖母的睡眠經驗呢？要說明這一點，我得帶你去科羅拉多州（Colorado）的波德（Boulder）走一遭。
控制全世界的小鐘
在科羅拉多州的群山中，埋著一個小小的機器，它的摧毀力比世界上所有的核子彈綜合起來還更強，假如這項科技停止運作，人類文明將會變成人質。警察、消防和緊急救護的溝通系統會突然中斷；供電系統會失去同步性，然後超載，造成全世界的災難性停電；華爾街和全球金融部門會突然動彈不得，好像癲癇發作一樣；高速市場交易會凍停在數字燈上；衛星通訊會中斷，導致飛機飛到一半不知身在何處，假如你在用手機的衛星導航開車的話，你也會不知道你在何處。不過無所謂，反正電話本來就不通了，你的手機也只能拿來玩之前下載的《憤怒鳥》。整個文明會像瘸了瞎了似地停擺。
什麼樣的毀滅儀器有可能讓現代人類經驗付出這麼大的贖金？這答案似乎平淡無奇，埋在科羅拉多山中的是一個小鐘，驅動它的引擎只有一個原子的大小，這個東西叫做NIST-F2，是世界上最準確的原子鐘（atomic clock）。它利用銫（cesium）原子內部的天然振動來決定什麼是「秒」，全世界大多數的基礎設施都要和它同步，只要它無恙，世界文明就可以蓬勃發展。這個強大的計時器要三億年才會誤差一秒。
你的大腦內部也深埋著一個小小的神經組織，只有兩萬個神經元而已，叫做上視神經叉核（suprachiasmatic nucleus, SCN，又稱視交叉上核），位在你眼睛後方幾英寸的地方，掌管著你身體的心律調節器，相當於掌管著人類文明的銫原子鐘。它是透過電流的輸出、荷爾蒙的分泌和基因展現的型態來決定它的天然節律，而且是可以測量得到的。這些細胞的節律本能之強，強到你可以把它們從大腦中抽出，放在培養皿中，它們還是會依二十四小時的週期有節律地跳動。它們控制著科學家稱之為人身體的晝夜系統（circadian system）。
而它就是為什麼你不能像過去一樣睡個好覺的原因。
這個晝夜系統就像一個故步自封的獨裁者一樣獨立運作，然而它的行程卻是可以改變的——這是我們有一點點能力可以控制睡眠的原因。上視神經叉核直接從眼睛接受白天的訊息，透過視網膜投射（retinal projection）感應光線，能幫助上視神經叉核調整自己的節律和地球自轉同步。接著上視神經叉核用這些資訊使你在晚上昏昏欲睡、白天維持清醒。（這個功能不是控制睡眠的唯一因素，身體的核心體溫等等也很重要。上視神經叉核也不是只有控制睡眠，壓力荷爾蒙皮質醇也受到嚴格的晝夜節律控制，消化也是。這是因身體各處還有許多其他的生理次時鐘〔sub-clock〕，它們會跟上視神經叉核相互聯繫，以達到節律的同步，就像你的手機會跟銫原子鐘同步一樣。）
那麼，上視神經叉核如何控制睡眠呢？這個才華洋溢的神經結跟大腦很多區域都有互動，包括腦幹（brain stem），這是產生睡眠週期最重要的地方。上視神經叉核透過荷爾蒙如退黑激素（melatonin，又稱褪黑激素）來調節人體的生理時鐘。
這個荷爾蒙並不是由上視神經叉核所製造，而是由位於它後面幾英寸、豌豆大小的松果體（pineal gland）所製造。晚上的時候，上視神經叉核會把松果體的開關打開，褪黑激素就流到血液中，一整夜在血液中循環，直到第二天早上九點左右濃度才大為降低。
失去你的節律
為什麼當我們年紀大了，睡眠會從平順變成碎片？研究者發現老化的大腦有幾個有趣的變化，都跟晝夜節律（circadian rhythm）有關，而且大部分跟上視神經叉核有關。
其實老化並沒有影響上視神經叉核的神經元數量或它的整體大小，如果能把祖孫兩人的上視神經叉核拿出來檢視的話，你會發現，從外表其實分不出來哪個是祖母的、哪個是孫子的。
但是內部結構就不一樣了，大部分跟上視神經叉核有關的節律系統因年齡而改變了。電流的輸出改變了，分泌調整節律的荷爾蒙的能力消失了，上視神經叉核中產生節律的基因展現下降了。這些對睡眠和清醒都有可測量到的效應，尤其是褪黑激素和皮質醇的濃度。研究者認為這些改變對整個身體有廣泛的影響，最主要當然是影響你的一夜好眠，這是為什麼祖母無法一覺到天亮而孫子可以的原因。
這對祖母有沒有大礙呢？碎片式的睡眠對祖母的認知有傷害嗎？過去研究者會說「有的」。睡眠認知假設（sleep cognition hypothesis）過去認為大部分跟年齡有關的認知缺失可以歸因到睡眠不足，但是它被稱為「假設」就表示未被證實。最近仔細的檢視發現睡眠認知假設太過簡單，甚至趨近錯誤。研究者一開始以為年輕人的數據可以套用到老人身上，下面兩個例子可以清楚說明這個錯誤。
- 記憶
就像一首歌在你腦海中不停播放一樣，大腦在晚上會把白天發生的事拿出來一次又一次地重播。我們前面有談過這個現象，說它可以幫助記憶固化，形成長期記憶。後來的研究發現這個好處只發生在六十歲以下的人身上，之所以如此，是因為他們發現大腦裡有個皮質紋狀體網路（corticostriatal network）會隨著年齡而改變。這個網路包含跨越左腦與右腦的迴路，且通常負責調節跟目標導向行為有關的感覺。在老人身上，這些迴路不像年輕時那麼活躍。當研究者用測試年輕人的測驗，去測試老人大腦的離線處理技術時，發現老人並沒有享受到年輕人的那種好處。
- 執行功能
睡眠不足跟缺乏許多社交上的潤滑行為有關，包括執行功能。這個發現來自睡眠剝奪（sleep deprivation）的研究，受試者大部分是自願的美國大學生，而許多研究者就假設老人家也會有相同的缺陷。但是他們沒有，老人的睡眠剝奪實驗並沒有顯示超過基準線的執行功能缺失，包括測量衝動控制、工作記憶和注意力聚焦。
為什麼睡眠不足不會傷害老人家？有些研究者認為自然老化所帶來的認知缺失已經差到底，所以無法再差了。認知損傷已經完成，已到達最低點，要再壞也沒地方可壞下去，這叫做「地板效應」（floor effect）。不過同樣的道理，他們也好不起來、就是這樣了。
不過情況並非如此無望，甚至用地板效應來解釋也是個錯誤。《舊約聖經》中的一則故事給了我們一個正確方向。
早早開始
你可能還記得《聖經》中的約瑟，他是雅各的倒數第二個兒子，也是埃及帝國僅次於法老的最高官員。他之所以得到這個位子，是因為在一場世界上最奇怪的工作面試中，他替法老王解釋了兩個非常費解的夢。第一個夢跟牛有關，有七頭母牛從尼羅河中走出來，牠們長得又肥又漂亮，一副懶洋洋，上岸後啃著旁邊的草地。緊接著有七頭醜陋的牛也出了尼羅河（《聖經》上引用法老王的話：「我從來沒有看過這麼醜的牛！」），這幾隻瘦得皮包骨，看樣子在打架。接著好像史蒂芬．金（Stephen King）的恐怖小說情節，這些瘦牛搖身一變成為獵食者，攻擊牠們肥美的同胞，把牠們吃掉。第二個夢也是一模一樣的恐怖劇本，只不過換了主角（是七枝會兇殺同類的麥穗）。約瑟正確地解夢，指出這兩個夢代表了警告，埃及將會有七年的豐收，然後七年的飢荒，假如人們要想存活下去，他們得早早耕地，儲存糧食，以備荒年之需。
所以他得到了這個職位。
我們學到什麼呢？為了減少老化後片斷式睡眠對我們的影響，要未雨綢繆。假如你不想老的時候認知功能衰退，你得在中年的時候養成好的睡眠習慣。
這就是睡眠研究者史考林（Michael Scullin）的想法。他和一位同事閱讀了過去五十年的睡眠論文，從中尋找睡眠型態，他們用下面這幾句來綜合他們的發現：
維持好的睡眠品質，至少在你年輕和中年時就要養成這個習慣，這會提升你的認知功能，保護你在老的時候不受認知能力下降的傷害。
現在就養成好習慣，等到認知的荒年來臨時，就會看到好處。
相關書摘 ▶《優雅老化的大腦守則》：阿茲海默症最珍貴的研究貢獻，來自一群修女
書籍介紹
本文摘錄自《優雅老化的大腦守則：10個讓大腦保持健康和活力的關鍵原則》，遠流出版
＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。
作者：麥迪納
譯者：洪蘭
老化不是疾病，就像青春期不是病一樣，他是一個自然的歷程。此書還告訴我們一個好消息：你的確會越老越聰明，尤其是語意記憶（字彙庫）和程序記憶。老人的大腦仍然有彈性，也有可塑性，我們可以把這種豐富的反應模式叫做「智慧」（wisdom）。就像喬治‧柏恩斯的生活給我們的啟示 : 他在八十歲時還因熱門電影《噢，上帝啊！》（Oh, God!） 贏了一座奧斯卡金像獎。
這個受人矚目領域現在叫做「老人學」（geroscience）。作者以幽默流暢的筆觸，帶領讀者進行一趟奇幻的腦內探險，有科學理論和觀察，讓你輕鬆就能明白大腦科學豐碩的研究成果。每個章節也都依據大腦運作的方式，提供一些具有創意的點子，有些方法一點都不困難，讀完會讓人迫不急待地想運用在生活中。
10個讓大腦保持健康和活力的關鍵原則
- Be a friend to others, and let others be a friend to you（做人的朋友，也讓別人成為你的朋友）
- Cultivate an attitude of gratitude（耕耘感恩的態度）
- Mindfulness not only soothes but improves（正念不但撫慰，同時增進我們的大腦功能）
- Remember, it’s never too late to learn – or to teach（記住，學習永遠不嫌晚，教導別人也是）
- Train your brain with video games（用電玩遊戲訓練你的大腦）
- Look for 10 signs before asking, “Do I have Alzheimer’s?”（在你問 : 「我有沒有得阿茲海默症？」之前，先看看你有沒有十個症狀）
- MIND your meals and get moving（注意你的飲食，起來動一動）
- For clear thinking, get enough （not too much） sleep（思考要清晰，先要睡得飽，但不要睡太多）
- You can’t live forever, at least not yet（你不能永遠活著，至少現在還不能）
- Never retire, and be sure to reminisce（永遠不要退休，而且一定要緬懷往事）
依照以上10條大腦守則努力去做，便能優雅、不成為別人負擔的老去。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航