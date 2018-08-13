教你取回主導權的減壓生活指南：推自己一把，或放自己一馬

文：卡爾．維農（Carl Vernon）

專注就是一切

當你越專注，就越能從中獲得更多——事情就是這麼簡單。如果你老是盯著生活中的壓力瞧（不論是什麼原因造成的），最後就只會得到更多壓力。所以我說「專注就是一切」，更重要的是，你得弄清楚自己到底專注些什麼。

大家回想一下，當你坐在車上或騎著腳踏車時，你一定很清楚自己的目的地在哪裡，然後你自然就會朝著那個方向前進（同時也得確保不會撞到別的東西）。生命就像這樣。當你開始專注於自己想要的目標時，你自然就會朝著它前進。當然，你一定會在途中遭遇困難和陷阱，但是任何值得前進的道路，絕對不會一路坦途。

絕對不要低估專注，那就是你減壓旅途的起點。與其堅持原本不快樂的行為模式，當你專心致志於打造減壓生活，目標達成率就可以提高到百分之百！除非你只想一味地依靠運氣、機會或是命運（我真心建議各位千萬別這麼做），否則你還是得學會專注。

吸引力法則：想什麼就來什麼

你可能讀過朗達．拜恩（Rhonda Byrne）的著作《祕密》（The Secrets）。沒讀過這本書的人，我簡單介紹一下，整本書最大的關鍵就是「吸引力法則」，大致上是說：「不論你專注於哪種目標，只要專心致志，你就會得到更多。」這本書在全世界銷售八千萬本以上，會這麼受歡迎可不是沒有原因的。

人們都想相信有股神祕的力量主宰著你我的快樂，因為，這意味著即使我們不努力，好事也可能發生；我們無須為自己的快樂負責，只要有一點點的正面思考，就足以扭轉人生。我就是基於這種想像而讀了《祕密》，希望書裡能提供理想人生的答案。簡單來說，我們都希望能不勞而獲地得到美好生活，這正是該書暢銷的最大原因。但單靠正向思考，並不足以讓你達成目標；如果你想讓人生更快樂、減壓，你就必須為此努力，而不是單純懷抱希望就好。

我的心態很開放，我不想（也無意）打破任何人的美麗幻想，尤其如果正向思考足以改變人生的話。但偏偏現實並不是個美麗的幻夢，我們得夠努力才能得到快樂。大家別誤會，我完全支持正向思考，這絕對足以支持我們堅持下去，我寧可身邊都是些擁有正向思考（然後半瓶水響叮噹地成天直嚷嚷）的人。夢想和期待能推動人們去達成想像之外的目標，但同時也必須夠實際，就算你整個人都很積極、樂觀、正面，若不採取行動，什麼事都不會改變。

我認為最大的關鍵，就是「在正確的時候站上正確的位置」。換句話說，如果你沒去買彩券，自然不可能贏得樂透；當你的彩券買得夠多，最後終究會贏得獎項（可能是足以改變人生的大獎；也可能只是其它小獎）。當你輸太多錢，可能會因此卻步，而不再購入彩券，同時告訴自己這件事根本不值得，但當你不再嘗試，就絕對不可能會贏。

記住，你總是有選擇的：買張彩券，就是多個機會；你也可以把錢省下來，讓一切保持原來的狀態。我自認已經失敗夠多次了，我也曾放棄過，然而一旦停止嘗試，生活立刻就變得很無聊。所以在過程中享受刺激，其實也是一種樂趣。

我相信吸引力法則有很多可信之處，但說穿了，「你越專注，就能獲得越多」不過就是個再普通不過的常識：毫無神奇、詭異之處，是吧？就拿工作來說，如果你專注於每個小時、每次輪班、每一天或是每一年的薪水，自然就會得到那份報酬。如果你的焦點放在更開闊的視野，例如專注於從無數被動收入（第十八章將會談到）中創造財富，那麼你至少可以達成其中的八成。你的野心是這個過程的一部分，但若不專注於如何實踐，那麼它就不可能實現。為此，我得再強調一次，這一切都只不過是常識而已。

專注於自己所想要的（吸引力法則）真的很有效。尤其在我看透了人心險惡時，我唯一能做的就是這些。當我改變自己的心態，專注於事物的積極面時，大家對我的態度似乎也隨之改變了。總歸一句話，先祈求（再加上一些實際的努力），你想要的終究會到手！

了解自己的必須

接著，你得了解你的「必須」（have tos），就是那些深藏在你內心深處，主宰著你行事的內容、地點、時間和方式的東西。它們定義了你這個人，更是你能否成就自己的野心，或是決定你今天要不要快點起床的理由。

這些藏在你心中的「必須」，都受到自我恐懼、自我期待、他人對你的期待，以及整個大環境等因素所推動。當然，我們如何被教養成人也是很大的關鍵，但在你把自己的壓力歸咎於父母之前，得先意識到人的「必須」其實時時在改變。幾年前曾經主宰這些「必須」的事物，現在可能已不存在了。

了解自己的「必須」非常重要（換句話說，就是充分了解自己），當你夠了解自己，自然就能對症下藥、活得更無壓力且快樂。你可以把這些「必須」想像成完成期限。如果你知道這個星期五有考試，你就會在這之前快快複習完畢；相較於此，若你沒能知道期限，又怎麼可能乖乖地準備？在這個例子中，對於後果（被教授當掉）的恐懼，推動了你去做「必須」做的事；否則，你可能就會被當。此外，如果這次的考試對你很有意義，

你就會預先做好準備；若根本不痛不癢，那麼就算被當也沒差。幾年前我意識到，當我不想做某些事的時候，我就真的完全不會去做；我的「必須」很軟弱，這使得我的生活充滿壓力和焦慮：

我今天不想起床。

我不想工作。

我不想參加那個派對。

當時的我真的非常「做自己」，但如果你的生活就靠著你起床、上班或是參加那個派對才得以運作的話呢？儘管你心底有一百萬個不願意，你還是會硬著頭皮逐一完成，因為比起工作壓力，你更恐懼失去你的生活。

對大部分人而言，早上起床去上班是我們的「必須」，我們可以藉此督促自己前進、完成生活中想要的改變；另一方面，你也可以繼續逃避，任憑它們製造出更多的壓力和焦慮。不幸的是，大多數人選擇的幾乎都是後者。我們沒能把「必須」的能量引導至積極行事，而是讓這些「必須要做些什麼」的壓力吞噬我們，整個人更因恐懼而癱瘓。實際上，你可以將這種恐懼的感覺透過將正確的引導，轉變為積極行動。

最好的解決方法，就是先有「我得完成這件事」的心態。當你知道自己必須要做某些事時，就要立刻去做，不要拖拖拉拉、推三阻四地延宕，趕快去做就是了。你越是拖延不可迴避的事，它就會變得更加痛苦。

有時候，我們需要一些協助，這也是「教練」（或說顧問）這個行業興盛的原因。當人們有個目標，不論是減重還是改變事業跑道，除非有個特定或是急迫的需求，否則很難實現這些「必須」。教練之所以有效，就是因為他不但會教導你正確的做法，還會要求你為完成目標負責。於是，這件事就成了你的「必須」，使得它比較可能會實現。「我必須要做到，因為我的教練安迪告訴我一定得做到。」其實，這句話是我的個人經驗，前些日子我雇用安迪來擔任體適能教練。我上健身房好多年了，不斷重複類似的健身動作，最後只得到一樣的結果，然而聘任安迪幾個月之後，我已經看到、並感受到很不一樣的改變。

利用「必須」來實現每項任務，你會變得更快樂，也能在較少壓力下完成更多目標。

盯緊你的目標

如果你想減少壓力，就需要專注於你想達到的事物上，這意味著你要有個目標。目標能將你的目光聚焦於「獎賞」上。這件事非常重要，因為當你無法聚焦時，你的心智就會陷入「茫、盲、忙」的狀態，並製造出許多問題。

為什麼說專注於一個目標，而不是多個目標？我自認為是個心態開放的樂觀主義者，但我同時也是個現實主義者。我相信你生活中的目標一定不只一個，尤其在你面對著過大的壓力時。偏偏當你的目標太多時，實現的機率就不會太高。這和處理問題一樣。如果你同時面對很多問題，就很有可能喘不過氣來。但若你每次只挑出一個問題，將之拆解開來，就比較有可能順利解決。這就是我認為「緊盯著一個目標，勝過一次處理十個目標」的原因。

「同時做兩件事，最後你就會兩件事都做不好。」｣ ──古羅馬哲學家普布里烏斯．西魯斯（Publilius Syrus）

緊盯一個目標有助於排定優先順序，並且終結拖延。這讓你能專心致志、澄心明確。想想過去你試圖同時處理十件任務的時候，你很難排定哪件事要先處理，這意味著報酬少的任務被完成了，而最大的獎賞卻被擱置了。但其實重大任務才會對你的生活造成影響，而當你專注於重大任務時，就比較可能達陣。

你也會發現，較不重要的目標通常會隨著重大任務的進度一起前進，並自然而然地完成，因為相較於重大任務，它們其實輕鬆多了。再加上，當你完成小任務時，心中滿滿的成就感也有助於你解決下一個任務。當你有了這樣的氣勢、信心和自我信念，壓力自然就會變小，你也更有機會達成目標。

除了弄懂自己的「必須」、找出目標之外，更重要的是專注於你的「想要」。這有助於定義你的「必須」，使得它們更為堅定，並協助你走在正確的道路上。有太多人專注於自己「不想要的」，所以做得再多，他們仍舊不快樂。《祕密》是這麼說的：「不論你專注於哪種目標，只要專心致志，你就會得到更多。」如果你只專注於那些你不想要的，那麼最後你很可能只會得到那些。如果你難以確認自己想要什麼，不妨花點時間寫下來，放在看得見的地方。以下是我個人「想要」清單的一部分：

找出更多和家人共處的優質時間，成為一個更好的父親。

達到財務和心靈上的自由。

每天都超級想起床。

這應該有助於提點各位，為什麼你想要擁有不一樣的人生——也就是擁有更快樂、更多時間和自由、將生活壓力降到最低。

推自己一把，或放自己一馬

大部分的人都希望生活更快樂，而快樂通常和你想要的一切有關。可是，光是這樣並不足以達成任何目標。建議大家參照本章的做法，完成你的「必須」、寫下你的「想要」，並專注於此，你就更有機會成功。

別忘了，你的終極目標是替生活減壓，但更重要的是，你得自問：「今天我還能夠怎麼做，好讓自己更接近減壓生活型態？」」

每天都要想想你的目標，最好能當成寵物一樣每天拍拍、摸摸它，就很有可能成真。可以的話，在你的目標上排定時程，假如這麼做能讓你更有幹勁，那就快快去做；但如果設定期限會對你造成壓力，那麼反而有礙你完成目標了。我想說的是，自我激勵是必須的，但不要太超過。如果你隱約發現目標無法達成，又覺得精疲力竭時，就是把自己逼得太緊了。

對我而言，精疲力竭的感覺就是「一整天都覺得很疲憊」。我覺得沒有精力完成任何最微不足道的任務；從起床到就寢，每一件事都像是不得不做的工作，害得我脾氣暴躁，並且任意地將情緒發洩在最親密的人身上，這實在不是件好事。

儘管目標會隨著時間和練習而改變，但無論何時都一定得是幫助你「把事情做好」的原動力。你應該好好和自己的身心靈對話，在必要的時候推自己一把，或是放自己一馬。換句話說，你一定要是最了解自己的人，該休息的時候就好好休息——每個人都需要喘口氣，就算是超人也一樣。我向你保證，只要找出你的目標，並朝著它努力前進，那個目標就極可能達成。

相關書摘 ►教你取回主導權的減壓生活指南：先「坐下來」再說，和狀況拉開一點距離

書籍介紹

本文摘錄自《先坐下來再說：教你取回主導權的減壓生活指南》，遠流出版

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作者：卡爾．維農（Carl Vernon）

譯者：王淑玫

不論發生天大的事，你都得先坐下來再說！

本書作者卡爾．維農，是英國知名減壓生活專家，

但你可能不知道，過去的他曾受焦慮所苦，長達15年之久。

這回，他要透過自身經驗，分享擺脫高壓生活的10個行動。

卡爾認為生活中的壓力是不可能移除的（適度的壓力更有助完成任務）。

儘管如此，我們還是可以透過一些技巧，有效率地管理壓力：

打造｢壓力防火牆」，有技巧杜絕壓力蔓延。

透過「減壓小撇步」（深呼吸、寫便條、「坐下來」）告別習慣性焦慮。

學會辨識壓力的好壞，好壓力能提高效率、避免做白工。

重新調整生活節奏，有效減少工作量，得出更多空閒去做你享受的事。

利用被動收入讓錢去滾錢，不再為了賺錢而賣命。

當壓力正面來襲，你得重新取回主導權！

讀完這本書，你會更快辦到。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九