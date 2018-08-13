教你取回主導權的減壓生活指南：先「坐下來」再說，和狀況拉開一點距離

文：卡爾．維農（Carl Vernon）

先坐下來再說，和狀況拉開一點距離

人在生氣時，常做出後悔的事。壓力也是這樣，如果你在極度焦慮的情況下採取行動，往往都不會是最佳選擇。不論發生天大的事，你都需要給自己更多時間和空間妥善處理。

這就是我鼓勵大家遇到狀況時，「先坐下來再說」的原因。每當我陷入極度壓力、那種讓我頭暈眼花、失去方向的災難時，我不做任何突然或倉卒的決定。我會刻意找個地方坐下來，從問題中抽身、製造一些距離——哪怕只是一點點空檔都好。這使我更有時間和空間，能做出理性且合理的決定。如果我老是衝動行事，十之八九都是會讓自己後悔萬分的舉動。

當我面對特別艱鉅的挑戰時，我也會先坐下來、閉上眼睛，接著建立起心中的壓力防火牆。突然之間，周遭的一切開始退散、失焦，然後我會刻意不去傾聽身邊的所有聲響。我只在自己做好準備時才重返現實，也就是當我思緒清楚、覺得自己較有掌控力的時候。

關鍵就在「坐下來」這個動作，這是人們在放鬆過程中很重要的一部分。當我們站立時，會覺得自己像支蓄勢待發的箭簇，彷彿下一秒就要飛奔出去採取行動；但當你坐下來之後，就比較有機會心平氣和。簡單來說，人在坐著的狀態下，會覺得一切比較不那麼趕。

別用「但是我沒時間」當藉口。如果你想學會如何有效處理壓力，並改善生活型態，就必須做出一些改變。我知道大家都很忙，你很可能晚點就要開會、你現在不方便說話，或是行事曆滿到明年才能與對方見面。人在社會上打滾，忙碌一點也沒什麼不對，我唯一擔心的是，你是否正在為了迴避壓力而裝忙？而使忙碌成為你拒絕改變的唯一藉口。

歸根究柢，忙碌於造成自己壓力的事物，到頭來只會製造出更多未來的問題。如果你想當個「忙得有意義的現代人」，那麼就必須更善於管理壓力。你得試著給自己找些「屬於自己的時間」好好喘息。否則，你就會繼續活在謊言的假象裡（就像先前的我那樣），同時也把你的健康和快樂置於高度風險中。

不論你有多忙，每個人都一定有時間可以坐下來幾分鐘。如果在公開場所閉上眼睛讓你感到不自在，那就找個別人看不到的地方休息五分鐘。例如走去公司停車場，坐在自己的車上，甚至廁所馬桶上都無妨。

總而言之，你一定要想辦法創造出可供處理壓力的空檔。隨著不斷練習，你就會成為懂得處理任何突發狀況的專家。若再結合運用壓力防火牆，周圍的人一定會視你為禪定大師！

既然工作永遠做不完，那你不如……

維基百科對於帕金森定律（Parkinson's Law）的定義是：工作量會在可完成的時間內不斷增加，直到所有的工作時間都被填滿為止。

由此看來，人只要被規定了一個期限，就很有可能在那之前完成任務。如果沒有期限，你就極可能會花很久的時間慢慢摸魚，或是根本懶得去做。

我不知道你的狀況如何，但帕金森定律對我來說非常適用。如果某件事沒有期限，感覺就比那些有期限的任務來得更不重要，就算它其實是很關鍵的任務也一樣。我唯一能在不可能的期限內完成的事情，就是當我被規定必須在某某期限內完成時。正如此定律所說：一旦發現時間所剩無幾，你就會拚了命提高生產力，從另一個角度看來，就好像這段時間突然被延展了一樣（因為你確實完成了比先前更多的任務）。時間當然不會延展，但透過設定期限這個魔法，你就會咬緊牙拚命趕進度，由此看來，給任務加上個完成期限絕對有幫助。

任何人都有惰性，很容易就染上拖拖拉拉的習慣，然後在你根本還沒弄清楚之前，儼然已成了拖延大師。帕金森定律就是善用人們這樣的天性，幫助你擊敗拖延，你可以開始採取行動並完成任務。然後，在不知不覺之中，你就成了效率高手。

大家都知道，當事情沒有完成時，就像一塊大石頭懸在心上，壓力更會不斷升高。由此看來，「將任務完成」非常重要。最主要的原因在於，當你真的完成某件事時，有助於改善情緒並降低壓力。完成任務讓我們自我感覺良好，如此一來，就會想接受更多挑戰。換句話說，沒有什麼比採取行動、身體力行更讓人感到愉悅了。

現在的我，就算沒有必要，也會試圖在每件待辦事情上設定期限。我在Evernote上（安裝在電腦上的待辦事項提醒程式，也有手機版，後段有更詳盡的說明）列出各種任務、目標，然後我一定會加上完成期限。我經常檢視自己的待辦清單，這使我覺得自己既有條理又進度絕佳。養成這樣的習慣後，我很少錯過事情，確實完成各項任務帶來的成就感更是棒極了。

另一方面，一項沒有期限的任務其實非常危險——因為你很可能永遠都不會想完成它。請注意，每件待辦事項都該有個期限，不論是短程目標、階段性任務或是下回你想做的某件事。有期限的事情比較容易被完成，這是帕金森定律教給我的事。

尋找更多的「好壓力」

壓力也有好壞之分，我之所以認同這件事，就是因為這麼多年來，我一直都在試圖迴避各種形式的壓力。我極度抗拒焦慮和擔心造成的影響，以至於我總是在逃避，深怕任何一點壓力找上門來。因此我只喜歡待在舒適圈裡，範圍通常是在我家的四道牆內。

當時的我老將壓力視為牛鬼蛇神，因為它是造成我痛苦和不快樂的最大原因。雖然壓力的確令人不悅，但我解讀的角度顯然有誤。壓力並非全然是壞事，人們需要「好壓力」才能順利完成任務。你可以視壓力為一種「必要的迫切感」、讓你熱情滿載、精力旺盛的主要來源，如果沒有那些「好壓力」的督促，人們對於完成某些任務的意願恐怕沒那麼高。

有壓力不見得是壞事，那是我「正朝著正確方向前進」的正向訊號。這代表了我正在拓展舒適圈，是我挑戰自己和改變生活的證明。當生活中沒有任何壓力時，其實非常無聊。沒錯，我安全地縮在家裡、在我夢幻的小泡泡中活著，但日子真的無趣到了極點。

我從中得到的領悟是，任何人都必須做些自己不怎麼自在的事才會開心。例如：鼓起勇氣去看牙醫、參加考試、或是在數百人面前公開演說，這些都會造成壓力和焦慮，但與其把壓力視為某種可怕、負面、必須不計代價逃避的感覺，還不如把它視為一種讓你不斷前進的正面、強化力量。

另一方面，有太多人縱容「壞壓力」拖累自己。所謂「壞壓力」，就是那種讓我們腦子疲憊不堪、無法承受、還會帶來極度焦慮和擔憂的情緒。「好壓力」不一樣，儘管同為壓力，卻是那種能推動你、幫助你達成目標的感覺。

「壞壓力」會讓我們放錯重點，過度關注於那些沒意義的事：例如，根本不存在的問題（也就是前文提過的「萬一」的世界）。壓力的惡名就是由此而來，儘管我們努力逃避壓力，情況也只會越變越糟，因為，壓力是無可避免的。

我還是要強調，壓力，永遠會是你所做每件事的其中一部分；大家應該專注於體驗「好壓力」，也就是那種能讓你的生活變得不一樣、使你達成目標並推著你向前的壓力。長期承受焦慮帶來的「壞壓力」，將付出巨大的情緒代價，你確定你真的負擔得起嗎（這部分在第五章就會談到了）？與其如此，刻意設定完成期限，就能帶來「好壓力」。你會發現事情並沒有這麼困難，也會在不知不覺中學會放手。

經過真人實證的減壓小撇步

當生活充滿壓力時，就會變得像「不敢玩雲霄飛車的人」眼中的遊樂設施，光是看了就覺得內心充滿著忐忑和擔憂。我們緊緊握著拳頭，用力到指節都發白了，但還是拚了命想保持平衡……其實你需要的是學會放手，並從中體會到「即使我沒能掌控局面也無妨」。

所有情緒問題的核心就是緊張，學會各種減少緊張的技巧，就是打造減壓生活的關鍵。緊張的症狀大家應該不陌生，可能以頭痛、喉嚨腫脹或是胸悶的形態出現。過去當我經常處於極度壓力下，並注意自己的身體和感受時，我很驚訝地發現自己有多麼緊繃。

我注意到我有多經常皺眉頭，我的肩膀高高聳起，頭部和脖子更是僵硬，甚至連腳趾頭都緊縮著，最顯而易見的是，我緊緊握著拳頭。我在潛意識的催化下，繃起全身的肌肉以對抗壓力，但這只會讓我覺得更緊張。

如果你不確定自己究竟有多緊繃，下一回當你看電視（或是做一些不費勁的事）時，注意自己的肌肉是否因為緊張而出現下列變化：

你的肩膀是否聳起？

你的臉部肌肉是否僵硬？

你的雙手是否緊握？

當你意識到自己有多緊張，你可能會覺得全身都緊繃得不得了。不論你發現自己哪裡的肌肉有多麼緊張，能持續留意壓力對你造成的（身體和心理）的影響，總是好事一件。這只是第一步，接著，你得學會放手和放鬆。

「休息一下，休耕過的田野會長出最豐盛的收穫。」 ——古羅馬詩人奧維德

生活忙碌或龐大的緊張和壓力，都會讓人喘不過氣，你必須學會花時間在自己身上。以下我列出一些常見的放鬆技巧給各位參考，但我也只是說明個大概，建議你全部親自試過一輪，更詳細地研究比較，找出對你而言最有效的方法，並堅持下去。

深呼吸

深呼吸時，你得慢慢吸氣、慢慢呼氣，同時擴展你的腹部，使橫膈膜收縮。這種呼吸方式可向大腦傳傳遞「平靜下來、好好放鬆」的訊息，如此一來，腦子就能更有效地處理壓力，是種簡單卻又多功能的技巧，任何人都能現學現用。

漸進式肌肉放鬆

漸進式的肌肉放鬆，對於舒緩緊繃的肌肉非常有效。你可以緊縮某個部位數秒，然後再鬆開來。例如，緊握拳頭數秒，然後把手打開，緊握時你越是用力，放鬆時就能釋放越多緊張。反覆幾次後，你的手部肌肉應該會覺得非常舒緩。這種技巧可運用在身體各部位，如果你有某些地方覺得特別緊繃，專注處理那塊區域即可。大部分的人容易覺得緊張的部位包括脖子、胸口、臉部和肩膀。每天持續練習，你就能更自在地放鬆肌肉。

肢體運動

人的緊張需要紓解管道，以免堆積在體內，製造出更多壓力和負能量。每天活動肢體可有效紓解壓力，透過運動，你可以燃燒能量（或熱量），並產生「完成任務」的成就感。瑜伽和太極都以改善呼吸和放鬆肌肉著稱，也因此有助於舒緩壓力和緊張。如果你較喜歡球類運動或拳擊，建議大家加入住家或公司附近的健身房。但最重要的，還是得先找出一個你能盡情享受的肢體運動。

益智遊戲

除了肢體運動外，你也可以透過健康的益智遊戲釋放壓力。我個人並不推薦前陣子很流行的桌遊，那大多是一些只會造成緊張而非降低壓力的活動，若只是造成反效果，那我不建議你嘗試。再舉個例子，對部分人而言，坐下來玩填字遊戲很放鬆，但對某些人就很有壓力。用最直觀的方式判斷即可：如果這項活動無助於減壓，就嘗試別的做法。

冥想

我本身雖然並不冥想，但我每天都會留些時間幫助自己放鬆，尤其是在我忙著同時處理各種狀況的時候。很多人都告訴我，冥想有助於降低壓力及焦慮、改善情緒、並且有助於緩解失眠症狀，因此也許對你也會有效。冥想其實是一門專業技術，需要花點時間才能學會，如果你有興趣探索，可以在YouTube上找到許多相關影片；一般手機應用程式裡，也有許多協助初學者練習冥想的應用軟體。

斷捨離

斷捨離（或說大掃除）非常療癒。當你擁有的越多，情感上的牽絆就越大。每個人都有心愛的東西，例如舊毛衣或是椅子，能帶給你極大的安慰。要割捨這些物品並非易事，所以我並不期待大家都能成功，但總有一些你不再需要（或是想要）的東西需要丟棄。斷捨離能讓你變得更輕鬆、澄澈。我本身就有定期清衣櫥的習慣，當我發現自己傾向於穿著同類型的服裝時，我就會把這一年內沒穿過的衣物打包，送到慈善機構。此外，拍賣網站是利用不要的東西賺取資金的絕佳場所。你可能會驚訝自己竟然能透過舊物買賣賺到不少錢。然後，你可以把這些賺來的錢投資在旅遊或是學習課程上。

來點新鮮的刺激

如果你每天睜開眼總是看著同樣的牆、和一樣的人交談、或從事單調乏味的工作，那就代表你的大腦太安逸了，沒能得到更多各式各樣、多元的刺激與挑戰。生活一旦充滿這種「可預期性」，就會變得非常無聊，而伴隨著無聊而來的，通常是各種負面感受，例如覺得受困、壓力倍增或持續緊張。所以，大家可以讓生活變得更鮮活一點。例如度個小假、改變周圍環境，做一些和平常不一樣的事，都是可行方法。

相關書摘 ►教你取回主導權的減壓生活指南：推自己一把，或放自己一馬

書籍介紹

本文摘錄自《先坐下來再說：教你取回主導權的減壓生活指南》，遠流出版

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作者：卡爾．維農（Carl Vernon）

譯者：王淑玫

不論發生天大的事，你都得先坐下來再說！

本書作者卡爾．維農，是英國知名減壓生活專家，

但你可能不知道，過去的他曾受焦慮所苦，長達15年之久。

這回，他要透過自身經驗，分享擺脫高壓生活的10個行動。

卡爾認為生活中的壓力是不可能移除的（適度的壓力更有助完成任務）。

儘管如此，我們還是可以透過一些技巧，有效率地管理壓力：

打造｢壓力防火牆」，有技巧杜絕壓力蔓延。

透過「減壓小撇步」（深呼吸、寫便條、「坐下來」）告別習慣性焦慮。

學會辨識壓力的好壞，好壓力能提高效率、避免做白工。

重新調整生活節奏，有效減少工作量，得出更多空閒去做你享受的事。

利用被動收入讓錢去滾錢，不再為了賺錢而賣命。

當壓力正面來襲，你得重新取回主導權！

讀完這本書，你會更快辦到。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九