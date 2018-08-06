她用AI幫助躁鬱症患者　全因自己是同路人

午間突傳噩耗，心情沉重，腦海中閃起的卻是美國人工智慧專家Vivienne Ming新開發的一個功能，能透過智慧手機追蹤用戶到過的地方，評估他／她的情緒，以此預測3至4周後躁鬱症發作的機會，並及早通知其親友適時關顧患者。

Vivienne Ming如此關注躁鬱症，因為她承認自己自小有性別認同障礙，從未感到快樂，亦覺生命無意義，有自毁自殺傾向，但她懸崖勒馬，全因父親一句說話，她在Ted Talk的分享，活現了一個痛苦靈魂，如何掙扎求存的故事。Ming在2013年已被譽為十名要注意的科技界女性，目前是加州柏克萊分校的訪問學人，亦是聯合國及加州州政府的顧問，協助研究腦神經科學及AI在招聘及教育改革的應用。她上周亦是《金融時報》著名欄目「lunch with FT」的嘉賓。

Ming昔日是男兒身，名字叫Evan Smith，很小年紀已展現數學才華，但性別認同的困擾，令她嚴重失眠，每晚不斷想著自己被打、被火燒、被恥笑及被仇視，直至日出方休，她又患上進食障礙，兼有嚴重自毁傾向。

她自言從未感到快樂，亦覺生命毫無意義，結果從大學輟學，有數年時間放棄自己，成為無家者，每晚睡在車上。1995年，她在車上放了一把槍，然後想，「自己從無做過一件有價值的事，亦從未感到開心，相信往後亦不會有絲毫快樂，那生存還有什麼意義？」

她直言當晚生死一線間，令她打消念頭的，全因想起父親一句說話，「要過充實的生活（live a life of substance)」。她想：「既然生活不快樂，對自己亦沒有意義，不如過一個令他人活得好一點的人生。」

她當時在便利店工作，為了賺錢重返校園，她到一家鮑魚養殖場工作，把鮑魚速遞到香港走私回中國大陸。儲蓄夠後，她重返大學修讀腦神經學科，據她稱，這純粹是擲硬幣的決定，結果她在一年內便完成學士學位過程，其數學天份亦令她在人工智慧大放異彩。

事業有起色之餘，她更戀上現任的太太，可是Ming仍感到空虛及不快樂，晚上失眠時自虐念頭依舊，但她漸漸開始接受，只要自己能繼續目標，為他人謀福祉，人生的路仍然可以走下去。

至2005年，她作為實驗對象，參加了一個抗憂鬱藥的實驗後，終鼓起勇氣向當時的未婚妻透露自身的秘密，「我一直以來也想做一個女人」。女友沒有離開她，兩人仍選擇結婚，並育有兩名子女，現在更一起成立實驗室，研究「瘋狂科學（mad science）」。Evan後來亦接受了變性手術，變成Ming。「性別轉變令自己變成一個更好的人。」她終於活得自在。

（ 編按：以下影片為Vivienne Ming在Ted Talk講訴自己的經歷）

本文獲授權轉載。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊