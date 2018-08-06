何謂絕對音感？自問不懂音樂，去音樂會還有意思嗎？

John Powell稱得上音樂智者

Photo Credit: 電影《這個殺手不太冷》（Léon: The Professional）圖片

在介紹一位朋友之前，我想先談一些感悟，也許有助正本清源。

每晚洗澡的時候，我都會播放久石讓音樂（有時則是Viveza - Tango Tango），這種習慣跟人們掛在嘴邊的品味、靈性等濫調，完全沒有關係，原因只有其中一個：或讓大腦暫時休息，或牽引（想像）浮現一些意境。再準確一點來說，這是我個人的情感需要。

總有些不時接觸各類藝術的人，遺忘了這一點，如果你心裏不享受，不管是否從事創作、評鑑，抑或純粹聆聽、觀賞，最後只會淪為一種表面形式。

經過歲月的沉澱以後，數年前我才恍然明白，為何有些人「山長水遠」出席畫展或音樂會，他們甚至偶爾會說幾句鑑賞理論，在理應欣賞作品的過程中，卻狀態渙散，一點也不投入，就是他們與作品之間未能「通情」。

近來留意到約翰．包威爾（John Powell）寫了厚厚的一本著作《好音樂的科學》（How Music Works）剖析音樂，他正是相當側重創作者、演奏者、聽眾與作品之間的感情，雖然他分析不少技術細節，但談起來深入淺出，亦毫不裝模作樣，甚至偶爾諷刺某些迂腐學究，糾纏在無謂的爭論之中；你會留意到他心繫廣大聽眾，不欲許多專技語言嚇怕他們：

有許多方式可營造或改變一首曲子給人的感覺。有些效果需要仰賴人類原始反應，而有些則是來自作曲人與聽眾間的音樂文化交流。 ⋯⋯說穿了，音樂不過就是一種娛樂形式，而我們的情緒反應究竟是真實的，還是學來的，一點也不重要。

在包威爾眼中，無論你對音樂知道多少，也不管你懂不懂作曲，所謂音樂，最重要是人們真真實實的情感；當然，「理論上」愈精通音樂的人，賞析音樂的角度和深刻程度，其體驗的層次也隨之豐富不少，但說到底其本質終歸是「情」。無他，要享受樂曲，你需要「情」；要從事音樂，你需要「緣」。現在我們來談談緣分。

6歲之前，是習得「絕對音感」的黃金歲月

Photo Credit: 電影The Legend of 1900圖片

相信熟悉鋼琴演奏的人，會聽過所謂「絕對音感」（Perfect Pitch），簡單來說就是準確記住鋼琴上每個音高，而一位演奏家或作曲家是否稱得上擁有「絕對音感」，很大程度在於此人6歲之前，有沒有接受技巧訓練，這年齡階段的小孩只要願意花時間記住琴音，不少都可以無痛擁有「絕對音感」，一旦錯過了，只剩下少數的少年或成年人，在非常艱苦磨練之下，才可能掌握，這些都是「有緣人」，而其他人唯有接受它「一去不返」，或從來就沾不上邊。

絕對音感對於作曲家來說尤其重要，這使他們有時哼出一串不錯的節拍，聽過某段音樂，能夠準確抓住每個音記錄下來，或延伸創作，或重編改寫，這就是部分才情橫溢的音樂人，遇上的緣分。

不過，有件事未必所有音樂人都聽聞，就是「莫扎特的絕對音感」。包威爾提及學界曾有辯論，就是如果今天要演奏莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）樂曲，應該按照他遺留下來的「譜曲」方式演奏，抑或設法重現莫扎特「當年」想要聽到的效果來演奏？

莫扎特想聽的，可能跟你不一樣

Photo Credit: Mozart c. 1780, detail from portrait by Johann Nepomuk della Croce / Wikipedia

這樣的爭論之所以發生，關鍵在於1939年。莫扎特是18世紀的人物，他畢生的作品眾多，亦自有其「絕對音感」，問題是今天所有作曲家、鋼琴演奏家，都不是根據18世紀音樂文化加以演繹和創作（那時根本毫無劃一標準可言），卻是按照1939年一次國際委員會訂下統一標準，使今後無數音樂人以1939年後的準則，掌握他們所有的「絕對音感」創作、演奏樂曲：

「事實上，莫扎特會把我們今日所知的A音，稱作『稍微走調的降B』，而我們之所以知道這一點，是因為我們有莫扎特用過的音叉。因此當今日我們聆聽莫扎特的音樂時，聽到的都是比他原譜高上半音的曲調，這個事實鐵定會讓某些音樂學究不開心。

莫扎特曾創作出某些難唱的超高音歌曲，若低個半音來演唱的話，就會容易多了，且這樣也比較接近莫扎特當初創作的本意。但如此一來，所有的樂曲就都得以較低的音高來改寫，那麼又會惹得另一批學究不開心了。」

（“In fact, the note we know as ‘A’ would be called a ‘slightly out of tune B flat’ by “Mozart〔we know this because we have the tuning fork Mozart used〕. So when we listen to Mozart’s music nowadays, we are hearing it all about a semitone higher than he would have intended – a fact which is guaranteed to annoy some musical pedants.

Some of his most difficult, high-reaching songs would actually be much easier to sing if we lowered them in pitch by a semitone, which is closer to how Mozart intended them to sound. On the other hand, this would involve writing out all the music again in a lower key, which would irritate an entirely different set of pedants.”）

低調而溫文的年輕鋼琴家——熊韋皓（白石）

Photo Credit: 轉自熊韋皓facebook

我很喜歡包威爾解說音樂，因為他能把一門專業的才華、情懷、智慧共冶一爐，既清楚許多音樂的原理和技術細節，也是個才情與智慧兼備的人，最終他把一切訴諸音樂與人們之間的感情，一起享受其中，勝過萬般理論（只要遇過一些淺薄造作、言之無物之流，自會明白除了聰明之外，智慧有多重要）。

近年認識一位朋友，同樣能令我加倍享受音樂樂趣，就是年輕鋼琴家熊韋皓（白石，Stephen Hung）。在跟Stephen聊天之前，我早已讀過他寫的音樂專欄，見面時發覺其人親切、平實、溫文，非常耐心向我分享「巴哈、舒曼、布拉姆斯」（Johann Sebastian Bach, Robert Alexander Schumann, Johannes Brahms）等人的故事，尤其他談到舒曼過於執著提升演奏水準，利用不成熟的機械裝置強化手指力度，怎料弄傷右手無名指，毀掉了鋼琴演奏家的事業；此後，舒曼把心神全力傾注在作曲之上，往後的路，即使他有妻子克拉拉（Clara Schumann）照料，遺憾他放任創作天賦加上壓力衝撃，在憂鬱症與精神分裂的折磨下，終結他的一生（當然，他最熟悉的應是巴哈了，有機會各位親自交流更好）。

Stephen就是這樣的一個人，除了教學、生活閒情，心思都放在演奏和樂曲背後的情感世界，如他的專欄一樣，隨手拈來即可細說音樂家的往事，一個人愈在乎，說話便愈具體細緻，愈言之有物。而且各類話題，只要他知道的話，淺說深談，一概奉陪；至於許多是是非非、恩恩怨怨、口舌之爭、虛榮得失，大可拋諸腦後，他在乎的是音樂本身，以及生活應有的追求。大概，一個人的質素高低，就是心中填滿的是甚麼。

百忙中，為了這位頗為低調的朋友（他實在太低調了），我願意放下一些事務，特意以文會友，亦重溫三位音樂家的作品（個人喜歡布拉姆斯多一點），總之，不欲任何人被一些庸俗之流，纏繞在一些不必顧慮的細節，說些無益之話嚇怕他人，使之永遠跟古典音樂保持距離，一首作品是否觸動內在感受，各人自有其「情」之所在。

不管是情是緣，在此向你們推薦：

【熊韋皓的音樂會】（詳細介紹）

Photo Credit: 作者提供

日期：8月6日（星期一）

時間：8:00pm

地點：香港中環下亞厘畢道二號藝穗會.（中環地鐵站D出口）

曲目：

巴哈．聖詠前奏曲《儆醒吧，有呼喚之聲》，BWV 650（Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645）

舒曼．《童年情景》（Scenes from Childhood, Kinderszenen）

布拉姆斯．《鋼琴小品》，作品編號118（Six Pieces for Piano, Op. 118）

網上購票請點此，facebook event page請點此

核稿編輯：潘柏翰