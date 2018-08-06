我們能選擇嗎？沒有自由意志對人類的三項影響

日常生活中我們都會感受到自己的行為受到許多限制，例如社會規範、經濟能力，家庭壓力，甚至成長背景所塑造出來的心理，都會限制我們的選擇。我們知道自己並不完全自由。然而，我們還是相信在一定範圍內，自己還是有選擇的自由，例如現在你可以選擇不看我這篇沉悶的文章，去看 Facebook 其他更有趣的影片。

沙特：「你是絕對自由的」 vs 哈里斯：「自由意志只是幻覺」

正如哲學家沙特（Jean-Paul Sartre）所言：「你是絕對自由的。」人有自由意志似乎是常識、無容置疑的事實。你不可能覺得自己今日中午選什麼餐吃，這個自由意志的能力完全是幻覺吧？畢竟你在招牌面前確切看了菜單並選了其中一個來吃。

可是，如果你對哲學有些瞭解，你可能會知道哲學界對這常識有很大爭論。不過，更糟糕的還接續而來，自從腦神經科學興起後，不少科學家從各種實驗中都印證「自由意志只不過是幻覺」。腦神經科學家哈里斯（Sam Harris）更寫了一本書叫《 Free Will 》，大膽地宣稱自由意志已經死亡。

無意識的腦神經活動，早過我們的意識10秒前下決定？

這是什麼回事？試想像一下，你現在參與一個實驗，眼前有個按鈕，你可以在任何時間按下這個按鈕，這完全由你決定，但你要記著你有意欲按下按鈕的時間。整個實驗過程會有儀器掃描你大腦的活動。結果很驚人，你大腦內的神經活動所出現的時間比你想按鈕的時間早了約300毫秒；這表示，你以為自己擁有自由意志下意識決定，實際是你大腦已經早一步作出決定。

300毫秒可能是誤差。但如果是10秒呢？2011年腦神經科學家John-Dylan Haynes做了一項實驗，要參與者隨意選擇按左邊還是右邊的按鈕。結果真不是開玩笑，參與者的大腦活動早在參與者作出選擇前7至10秒就產生活動，並能預示參與者想選按哪一邊按鈕。

Image Credit: Depositphotos

這實在有點可怕，當你隨意在左右按鈕之間作出選擇時，如果有人觀察你的大腦，就能在你有意識選擇前，提前足足七至十秒預測到你決定按哪邊按鈕，你還好意思跟別人說是自己選擇按哪邊按鈕的嗎？你按下按鈕的行為顯然不是你有意識的決定選擇，而是由你大腦無意識的神經活動所導致。

這類實驗企圖證明的結論在哲學上稱為「腦神經決定論（neuro-determinism） 」：我們的行動都是由腦神經歷程所決定，思想意識只是副現象（epiphenomena），即不過是腦神經活動過程的副產品。

哲學家Julian Baggini曾對這觀點提過生動的比喻：思想意識就像汽笛聲一樣，伴隨火車的引擎產生，不可能影響引擎的運作；以為我們的行為是由有意識的決定所驅動，就像相信火車的汽笛聲可以拉動火車一樣。

如果人沒有自由意志，會有什麼影響？

人沒有自由意志的話，將會對我們產生巨大影響。

第一項是道德責任。假設我們看到一宗新聞，講述一位極窮困的老人挨餓多天偷麵包被抓，都會覺得犯罪者情有可原，畢竟那個犯罪者可能很不想犯案，但他沒有選擇餘地，為了生存只能偷麵包。其中的邏輯便涉及自由意志與道德責任的關係：一個人愈沒有自由做出某個行為，就負上愈少責任。把這個邏輯推到極端，就是如果沒有自由意志，就沒有道德責任。畢竟，怪責一個根本沒有自由意志去左右自己行為的人，就像怪責風災要為它造成的破壞負責任、怪責從天而降的雨打濕你的衣裳一樣，毫無道理可言。

第二項是：「人沒有自由意志」這個觀念本身，也會令我們更放心做壞事。 2009年心理學家Roy F. Baumeister便做了一個實驗，要參與者報告一系列否認自由意志的句子，然後結果發現這些參與者的侵略行為會比對照組更為積極——他們對那些不喜歡吃辛辣食物的人提供了大量的辛辣莎莎醬（spicy salsa），儘管他們被告知這些人不得不吃他們的盤子上的一切。這沒有什麼好稀奇，我們可以想像一個正在拼命加辛辣莎莎醬的參與者在想：「嘿，你不能因為你將得到的胃灼熱而責備我；我對我所做的事不負責任。」

第三項是：撼動個人自由權利的觀念。《人類大歷史》作者Yuval Noah Harari便提到，現代社會信奉自由民主社會，重視個人自由，是因為相信人有自由意志，所以我們應該尊重每個人自由選擇自己生活方式、相信什麼、投票給誰的權利。然而，如果自由意志不存在，那麼選擇就不是真的選擇，自由也不是真的自由。這樣的話，支持個人自由的理據將何去何從？

有些學者意識到上述三者的負面影響，建議我們堅持相信自己有自由意志。譬如心理學家Daniel Wegner便提到，自由意志這個幻覺構成了人類心理與社會生活的基石，失去了這個觀念，我們的社會將會崩潰。或許諾貝爾文學獎得主Isaac Bashevis Singer最能表達這些學者的擔憂，當他被記者問道：「你是否相信自由意志？」他回答：「我必須，我別無選擇。」

更深度閱讀︰哲學家與科學家的共同參戰：自由意志只是幻覺？它的死亡會毀掉我們的法律與道德責任嗎？

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎