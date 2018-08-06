《不可能的任務：全面瓦解》：越拍越精彩

文中些微劇透

長壽電影系列可以分為三大類，第一類越拍越爛（大部分電影系列都屬於這類）；第二類維持水平，電影系列可以做到這樣已經很不簡單；第三類是越拍越精彩，能做到這的實在是少之又少。但《不可能的任務》系列當屬第三類的佼佼者。

尚記得首集《不可能的任務》是一個完整而細膩的諜變陰謀故事；第二集卻讓人失望透了，看完不禁想問句「你想表達什麼呀？」；第三集由JJ Abrams執導終於重回正軌，未算精彩絕倫但至少娛樂性豐富，讓人看得賞心悅目。到了第四、第五簡直令人眼前一亮，創意無限，玩命動作場面越玩越驚險，計謀部分又玩得精彩，扭完再扭，特別是第五集諜中有諜，又再繼承了首集的諜變陰謀環節。

《不可能的任務：全面瓦解》再度由上集的導演Christopher McQuarrie執導，他再次成功地集合所有《不可能的任務》的成功要素，而且更加入了新元素，難怪新一集好評如潮。

先談談鬥智的部分，《不可能的任務》最為人稱道的當然是面具情節，引蛇出洞，折穿陰謀。當角色們撕破面具之時，往往令人喜出望外，大叫精彩。片中的角色把IMF特工形容為戴著面具玩trick or treat的小朋友，誰不知今集主角依然用面具折穿奸角陰謀，而且依靠精彩。撇除了面具情節，這集玩了不少其他鬥智情節，其中一段明顯是向首集的第一段劇情致敬。單論整個陰謀的複雜及細膩程度，也是整個《不可能的任務》系列中數一數二的。

再談談玩命的動作場面，《不可能的任務》叫mission impossible，當然每集都總人幾幕令人心噗通狂跳的「不可能的任務」。今集片頭以鬥智為主，動作場面明顯較少（所謂的「較少」其實也已經包括了跳傘、飛車、亡命狂奔等），幸好片尾漸入佳境，最後直升機大戰緊張刺激，驚險非常，絕不失禮。而且正如前作，今集大部分場面都由Tom Cruise親身上陣，更因此撞至骨折，他的敬業精神，實在令人敬佩。不過若然真的要比較，今集缺少了第四集爬哈里發塔或第五集徒手捉著起飛中飛機等名垂千古的經典玩命超級動作場面。

結局明明是很傳統的折彈情節，偏偏又可以玩出新意。用上三條支線互相穿插，三線各有各緊張，危機一個接一個，令人如坐針氈。

但最令人想不到的是這集《不可能的任務》竟然玩集體回憶、玩感動。故事除了延續了上一集的劇情外，又竟然可以言之成理，毫不兀突地令某位第三集的角色重現，並且以此側面地總結了主角Ethan的道德價值觀，這是以動作見稱的《不可能的任務》系列中少有的感人情節。《不可能的任務：全面瓦解》又很有心地把眾多舊作的人物、劇情與經典場面帶入，使這系列有一個更堅實的「宇宙觀」。

總的來說，《不可能的任務：全面瓦解》是一套非常精彩，令人腎上腺素飃升的動作爽片，而且大家喜歡的元素都一應俱全。Tom Cruise繼續瘋狂玩命，IMF繼續以面具折穿各個陰謀，結局的三條支線互相穿插，把《不可能的任務》系列的超強動作場面推到高峰。如果你喜愛《不可能的任務》系列的舊作，你一定會喜歡這一套。如果你不喜歡的話，也可能會因為這一套而重新愛上這個系列。

題外話，《不可能的任務：全面瓦解》及《復仇者聯盟：無限之戰》毫無疑問是本年度其中兩套最精彩的電影。但兩套都令人有同一個疑問，就是「鷹眼，你去了哪裡呀？！」

史丹福推介度：87/100

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎