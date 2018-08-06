中國爆發非洲豬瘟：「超級病毒」可在冷凍肉裡活3年，人體也能傳播

※封面照片為示意圖，並非爆發非洲豬瘟的中國瀋陽養豬場。

中國東北爆發被稱為「超級病毒疾病」的「非洲豬瘟」，雖然不會傳染給人，但因為沒有疫苗，只能撲殺，加上正逢台灣從「口蹄疫」疫區除名的關鍵時期，農委會不敢掉以輕心，今（6）日舉行記者會，說明防範非洲豬瘟的防疫部署，將加強防堵走私豬肉，也呼籲業者不要前往疫區。

《中央社》報導，中國遼寧省瀋陽市發生「非洲豬瘟」疫情，農委會副主委黃金城今日率農委會動植物防疫檢疫局、農委會家畜衛生試驗所共同召開記者會，說明防範非洲豬瘟入侵的防疫部署。

農委會防檢局說明，非洲豬瘟不會感染人，但有可能透過人傳染給豬，而豬隻一旦感染，死亡率達100%，沒有疫苗，只能撲殺清除。但農委會也說，目前台灣禁止中國豬肉製品輸入，從歐洲進口的豬肉，都是來自非疫區。

黃金城強調，台灣也具備此病毒的檢驗能力，萬一境內豬隻出現疑似症狀，檢驗24小時內就能確認，確診就撲殺。

耐酸鹼、耐低溫的「超級病毒」，「非洲豬瘟」沒有疫苗可以打

《上下游》報導，「非洲豬瘟」為感染家豬的急性、惡性傳染病，「不分品種、年齡都會感染，死亡率百分百，且僅能靠撲殺管制，比口蹄疫還恐怖。」

農委會防檢局副局長施泰華表示，該病毒可存活很久，冷藏肉製品可達100天、冷凍肉1,000天（近三年）。黃金城也指出，該病毒為DNA病毒，耐酸鹼（在ph4～ph13都可存活）、低溫。國際許多實驗機構嘗試開發疫苗，卻都效果不佳。

「非洲豬瘟被認定為超級病毒疾病。」黃金城說明，1921年首次在肯亞發現該病毒，透過野豬傳到家豬身上，之後一路擴散至非洲各國、歐洲、中南美洲等。近年則傳至俄羅斯及東歐國家，3日則爆出已傳至相距1,000多公里的中國瀋陽。

「非洲豬瘟」傳到中國，正逢台灣口蹄疫「除名」的重要階段

《中央社》報導，由於今年7月，全台養豬業進入口蹄疫「拔針階段」（停打疫苗階段），是台灣從口蹄疫區除名的關鍵時刻。黃金城坦言，農委會擔心萬一冒出非洲豬瘟，疫情會重創養豬業。

《農傳媒》報導，1997年，同樣影響豬隻的「口蹄疫」在台灣爆發，短短四個月內，撲殺全台三成豬隻，共385萬746隻豬。豬價最低跌至每百公斤1,600元，當時生產成本每百公斤就要4,000元。當年，台灣減少近5,000戶豬農，無數飼料廠、肉品加工廠倒閉，每年500億外銷日本豬肉榮景一夕消失，整體經濟損失高達1,700億。

《自由時報》報導，台灣被世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health，OIE）列為「疫區」近20年，今年7月，全台養豬業將進入口蹄疫「拔針階段」（停打疫苗階段）。停打疫苗以後的一年，如果台灣都沒有疫情發生，農委會將向OIE申請審查通過後，2020年5月就可拿到證書，台灣便能正式從「疫區」除名。

但假如中國遼寧審的非洲豬瘟傳向台灣，將再度重創養豬業。《經濟日報》就報導，而這次受非洲豬瘟事件的影響，中國東三省黑龍江、吉林和遼寧的豬價不約而同下跌。《ETtoday》報導，今年1月，東歐國家陸續出現非洲豬瘟疫情時，德國農業部就估算，一旦在德國境內發現非洲豬瘟，不僅全國的豬肉都會被禁止出口，豬肉價格會下降30%。

農委會加強查緝走私，飛機餐的廚餘也要銷毀

《中國時報》報導，台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，非洲豬瘟病毒是透過「接觸傳染」，排泄物、廚餘或帶毒豬肉上都可能有病毒存活，因此不能掉以輕心。

他說，台灣有很多人在中國養豬場交流，病毒可能隨灰塵飛揚，若是吸入鼻子沾附在黏膜，存活一週沒問題，當人回台再進到自己養豬場，就有可能傳染給豬隻。除了養豬戶，豬肉食用者也可能成為病毒傳播媒介，賴秀穗提到，病死豬應該掩埋或焚毀，但如果中國撲殺豬隻後沒妥善處理，可能回頭再給人食用，病毒也有機會靠人體傳播。

但黃金城表示，病毒在溫度50℃以上就會變性，在高溫90℃一定時間內，就足以殺死該病毒。因此，農委會目前祭出6項防治措施：

儘速召集業者座談會加強宣導，並召開專家會議研議防範措施。 強化邊境管制：加強防堵民眾走私，查核航空公司飛機餐廚餘殘羮作業流程，並宣導中國養豬業者入境台灣時的消毒措施。 養豬場門禁管制：嚴格禁止非場內人員及車輛進入養豬場內，車輛須進出場內時，應經過嚴密清潔消毒。 養豬場自主觀察動物健康狀況：加強場內動物健康情形訪視，如發現疑似病例或疫情，應儘速通報所在地動物防疫機關。 宣導業者勿至疫區參訪：請業者別再至中國等疫區國家的動物飼養場所參訪，從疫區返國後也須淋浴、更換衣鞋並澈底消毒，隔一週後才可再進入台灣養豬場。 加強查核廚餘餵食的養豬場：廚餘應經高溫蒸煮並持續攪拌，且維持中心溫度90℃以上，蒸煮至少一小時以上後始可餵飼豬隻。

《中央社》報導，施泰華補充，目前國內外航空公司的廚餘，都由國內三大空廚華膳、長榮及高雄空廚負責，持續把關依規銷毀處理。

黃金城也提到，國內豬價（批發價每公斤75元）目前優於中國（65～70元），中國疫情若持續擴大，引起當地豬價崩跌，更可能出現走私中國豬肉到台灣的現象，所以要加強走私查緝。

面對非洲豬瘟就近在中國，台灣養豬業者也紛紛躲避。《蘋果日報》報導，中華民國養豬協會首席副理事長康富戶表示，「一旦中了全部身家財產都沒了」。這段時間也呼籲台灣各地養豬戶盡量減少出入中國，包含旅遊等，避免將病菌帶回台灣。康富戶還說，像他原訂下個月也要前往中國，現也都推掉不去了。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺