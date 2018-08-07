裝神弄鬼強檔上映：仲夏恐怖電影強勢登台

每年夏天就是電影中妖魔鬼怪出巡的時候，配合農曆七月的黯黑氛圍，把人嚇到冷汗直流、心裡毛毛的恐怖片，也許可以讓熱到爆的天氣降點溫。而陰森詭譎的恐怖電影專家日本與泰國片，則已經可以供在佛桌上膜拜了，這次就換個清淡點的口味吧！

現代人喜歡「直播」，把直播加進鬼的成份，再到猛鬼傳說的地方試膽，就可以拍成「類紀錄恐怖片」了。

採用偽紀錄片手法的恐怖片並不新鮮，《厄夜叢林》、《鬼影實錄》等都是透過晃動的鏡頭，營造出身歷其境的氛圍。韓國恐怖片《鬼病院》拍攝手法相當特別，與以往的偽紀錄片不同，以360度環景拍攝的偽紀錄片方式，結合流行的網路直播賺錢，正在電影院看片的觀眾變成了上線的粉絲，在韓國，票房甚至超越史蒂芬．史匹柏執導的《一級玩家》。

劇情敘述被CNN選為世界七大恐怖禁地的韓國昆池岩精神病院，也是韓劇《信號》取材的地點，據傳因為有醫生對病人施虐，造成病患陸續離奇死亡而被迫關閉。某網路節目找了幾個大膽的人前往昆池岩探險，直播鬼屋「恐怖實境體驗秀」，期待高觀看人次能產生龐大的廣告收益，直播主甚至還偷偷安排嚇人陷阱，刺激隊員反應以提高點擊率。

但事實上，中途網路直播就已經斷掉了，高科技的直播設備與畫面又一直出問題，結尾的畫面變成黑幕，最終導致場面失控，隊員先後一個個失蹤或死亡，連直播主以為的百萬觀看人次都是假象。那麼究竟是誰在控制直播內容呢？

《鬼病院》並非從頭到尾都是採身歷其境的第一人稱視角，還有以觀眾或拍攝者的第二人稱視角，鬼或旁觀者的第三人稱視角，成功的營造出陰森可怕的氣氛，更大膽碰觸政治與社會議題，暗示與諷刺前總統朴正熙與朴槿惠及世越號沉船事件，表現出韓國備受政商控制的社會困境。

本片的故事也如同坐雲宵飛車，電影情節從中段開始突然急轉直下，先讓人放鬆下來，再突然把人推落懸崖，層層堆疊的詭異現象，角色害怕的情緒反應，嚇人的音效與恐怖的畫面，渲染出可怕的氛圍，加上視角的限制，增添了鬼魂隨時會跳出來的未知恐懼感，隨著搖晃的直播鏡頭簡直令人更加瀕臨崩潰。

故事溫情感動催淚，打鬥動作帥氣精采，特效動畫酷炫新奇，將地獄簡化成大衛芬奇導演《火線追緝令》的「謀殺、怠惰、欺騙、不義、背叛、暴力、不孝」七宗罪，今年續集《與神同行：最終審判》也在導演、演員的訪台後熱熱鬧鬧地登場。

與第一集灑狗血的八點檔親情牌相比，《與神同行：最終審判》主要聚焦在原諒與道歉，故事無縫接軌上集，劇情交代得相當完整，拍攝手法、演員表現、感情刻畫與特效場面都較為平淡、內斂且真摯，地獄場景變少了，重點在使者三人組的千年身世與糾葛，以及使者與成造神的互動部份，結尾的彩蛋倒是有些出乎意料。

或許是為了與第一集做區分，編劇巧妙地利用了場景的切換跟轉折，製造出劇情的反轉與銜接，合理化角色之前的怪異情緒與行為，但其實分行的兩條路線有點硬扯上關係的感覺，對於主線劇情的影響並不大，甚至讓人覺得有些情節顯得太過刻意，而且角色的反應也不太合乎常理。

至於闔家觀賞的動畫電影——《尖叫旅社3：怪獸假期》娛樂性十足，前面兩集交代了女兒Mavis與丈夫Johnny的戀愛、結婚及子女養育的故事，第三集則將焦點轉向Dracula與新角色Ericka，敘述由於旅社的工作太忙碌，而讓父女倆的感情變疏遠，於是大家一起前往百慕達三角洲參加豪華郵輪的旅遊活動。不同於前兩集的溫馨設定，這次算是真的出現反派角色，而結尾正邪的高潮對戰，不但避開了殺戮血腥的畫面，加入DJ音樂的對決與魔音穿腦的無敵芭樂歌，從流行、古典到Disco舞曲，是一部極為輕鬆討喜的歡樂動畫片。

雖然情節轉折大都按照既定套路，故事發展較為單調不合邏輯，沒有太多的新奇變化，角色不夠立體略為平板，但每集都會加入更多新的人物，不斷擴展Dracula的家庭成員，如埃及豔后、石像飛龍、哥布林、大海怪、人魚、魚人⋯⋯等新怪獸，而且都能以非常可愛討喜的方式，打破既定印象中怪獸的可怕樣貌，並發揮不同種類怪獸的專長、特色與長相，令觀眾喜歡片中的怪獸，衝擊出讓人眼睛為之一亮的創意火花。

《尖叫旅社3：怪獸假期》的視覺效果也是系列中最好的一部，場景擴充到海外，奢華的郵輪風光、神祕的百慕達三角洲、失落的黃金古城、與造型奇異搞笑的怪獸，增加不少爭奇鬥豔的場景與多采豐富的畫面，有著更多可以發揮的想像空間，幽默又不失娛樂成份，只是人物角色、情感鋪陳與整體格局，似乎不如第一集出色。

相較之下，國片《切小金家的旅館》的嚇人成分可以說幾乎是沒有，旅館的鬧鬼部份，對於看慣恐怖片的觀眾而言，卻是一點也不可怕，大都是一閃即過的音效及畫面，往往片中人物被嚇得半死的恐怖反應，對觀眾反倒變成喜劇片。

雖然導演林冠慧盡力加入許多幽默及笑點，融合日本香港等國電影的優勢元素，美術與特效極為用心，善用許多現代人對於生活中真正害怕的事物當作梗，結局的小逆轉也不錯，但拖泥帶水的劇情節奏，仍無法彌補故事的空洞與缺失，許多轉折處有些牽強與瑕疵，綜藝化的喜劇像是為了搞笑而搞笑，例如「手機沒電很恐怖、沒有朋友家人的人生更可怕」，而忽略了劇情的推進。

林冠慧深受日本喜劇大師三谷幸喜的風格影響，電影也有向港片致敬的意味，導演有意識地用新舊交替的兩種形式打造出獨特風格，其中既視感很重的《暫時停止呼吸》、《倩女幽魂》、《殭屍》與周星馳的《西遊降魔篇》，都成為片中的美好時光。此外，特別邀來港星羅正英與朱咪咪客串，他們將港片複製式的演出充滿戲味，卻與原來的日系瘋狂喜劇有些不合，變成演員們各演各的感覺，而片中年輕演員浮誇的肢體動作及突兀的搞笑表情，也比較接近現代年輕人的笑料。

炎炎夏日恐怖片當道，但真正能夠嚇到人的妖魔鬼怪，似乎不太多⋯⋯但這些「變種」的驚悚恐怖或許能呈出不同以往的風味吧。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航