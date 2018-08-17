靜脈曲張不只是外觀問題，惡化到最後可能導致下肢潰瘍

靜脈曲張是指靜脈回流機能異常，導致血管擴張變形的疾病［5］，通常會發生在下肢皮膚或肌肉間的靜脈血管。靜脈曲張也不是只有血管外觀上的病變那麼單純，如果不加以改善，靜脈曲張可能會出現較為嚴重的併發症，不得不慎。

大家可能會覺得靜脈曲張這種事情應該跟我無關吧？但根據國外研究統計指出，在一般人口當中有高達30％的人患有靜脈曲張，甚至認真點研究起來，痔瘡其實也是一種靜脈曲張的疾病呢。［10］而且針對長時間需要站立工作的族群，像是空姐、櫃姐等行業，相較與一般人，會高出將近兩倍的機會患上靜脈曲張。［10］

這個疾病的發生率這麼高，當然相關的產品也會跟著產生。在一些超商或大賣場上，你會發現林林種種號稱能預防靜脈曲張的彈性襪，但穿了彈性襪就真的有用嗎？到底該怎麼挑選？還有什麼方式可以預防靜脈曲張呢？其實多數人是沒辦法正確回答的。因此，MedPartner團隊醫師要透過這篇文章，一次讓你清楚了解靜脈曲張是如何發生？在生活中如何預防靜脈曲張？同時也列出相關治療方式的介紹。

靜脈曲張是怎麼產生的？會有什麼症狀？

靜脈曲張是怎麼產生的呢？為什麼靜脈曲張常常都發生在下半身呢？要搞懂發生的原因，首先要先搞懂人體的動脈與靜脈系統運作的機制。所有血液會先由心臟的收縮，被打入動脈系統，這時候的壓力最強。隨著血液被動脈系統輸送到離心臟越遠的地方時，壓力會開始降低。血液經過微血管系統之後，再進入靜脈系統時，血管壓力也會逐漸降低到趨近零的程度。

血液進入靜脈系統後，這時候就已經沒有心臟收縮來的壓力可以推動它了。這時就必須靠著身體的動作、肌肉的收縮以及重力等作用，讓靜脈的血液重新能被重新循環到動脈系統中。位於肌肉層的深部靜脈，會依靠肌肉的收縮，擠壓深部靜脈血管。透過肌肉的擠壓，靜脈血管裡的血液會往心臟方向流動，這也會促使較為表淺的靜脈帶離血液。此外，靜脈血管內有瓣膜的構造（但頭頸部及腳部的靜脈沒有此構造）能在肌肉收縮時預防表淺靜脈壓力突然上升，而且在肌肉收縮結束後，能防止靜脈血管中的血液又回流。這一系列的生理機制，可以讓表淺靜脈維持20至30mmHg的壓力。［4］

聰明的你一定可以想像，如果是下肢的靜脈，要將靜脈的血液帶離下肢，其實比上肢還要辛苦，大家都知道「水往低處流」，如果想讓下肢的靜脈血往上回流，就還必須對抗重力的影響。也因此，下肢的靜脈更有可能受到靜脈曲張的影響。

下肢靜脈到底是發生了什麼事，才會導致靜脈曲張的發生呢？事情是這樣的，下肢靜脈系統如果壓力過大時，會讓靜脈血管內的瓣膜沒辦法關緊，就會導致血液向下回流。動脈的管壁比起靜脈的管壁更有彈性，積累血液的靜脈因為彈性較低，無法抵抗相對高的壓力，因此靜脈血管構造會出現變形，也進一步破壞靜脈裡頭的瓣膜。

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當靜脈曲張發生時，皮下表淺的靜脈會因此產生血管擴張及結構扭曲的現象，此時外觀上就可能看到微血管的擴張或摸到突起的靜脈。另外紅血球會從靜脈血管移動到皮膚組織中，隨著紅血球的分解，血球內的血基質因為富含鐵質，就會產生皮膚色素沈積的症狀，讓外觀看起來更暗沉。而這些滲出的紅血球不只是造成外觀上的困擾，沈積於血管外組織的紅血球，還會因氧化作用而釋出鐵蛋白及氧化鐵，加上基質金屬蛋白酶（具調節角質細胞、纖維母細胞等以修復傷口的機能）過度活化，進而影響下肢傷口的復原並產生潰瘍，這時候就不只是外觀問題了，還會產生疼痛，甚至是感染。

依照下肢靜脈疾病的嚴重度，我們會根據疾病的症狀表現、病因、疾病部位及生理病變來做慢性靜脈血管疾病的CEAP分級（Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology）：

C0：無明顯症狀或觸摸得到的靜脈血管病灶

C1：皮膚微血管擴張或呈現蜘蛛網狀靜脈的症狀

C2：靜脈曲張

C3：下肢水腫（因靜脈血管疾病所導致的下肢水腫通常不會延伸到腳部及腳趾）

C4a：下肢皮膚的色素沈積或濕疹

C4b：下肢的皮下組織發生慢性發炎及纖維化

C5：較易癒合的下肢潰瘍，可能合併皮膚色素沈積的症狀

C6：難以癒合的下肢潰瘍

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要如何知道自己有沒有下肢靜脈曲張的問題呢？透過外觀的觀察以及觸摸，可以自己初步進行檢查。外觀上，可以觀察下肢皮膚上有無明顯呈現彎曲血管、膚色沈積或腫脹的情形。也可以試著觸摸小腿有沒有血管浮現的現象或是水腫（手指壓皮膚凹陷時不會馬上回彈）的狀況。其他臨床症狀，例如長時間站立或坐下時，如果發生下肢的疼痛、局部腫脹、沈重感，那也可能是靜脈曲張。

許多人會覺得靜脈曲張只是外觀問題，但如果不積極預防，或者是已經出現明顯的症狀卻拖太久不去治療改善，靜脈曲張可能會惡化，導致下肢局部潰瘍、表淺靜脈出血、或是靜脈血管被血栓堵塞並產生血栓靜脈炎（皮膚的表淺靜脈）及深層靜脈炎，這時就需要進一步的治療了。

在日常生活中，我們可以藉由各種方式來預防靜脈曲張，我們整理如下。

靜脈曲張如何預防及緩解症狀？

靜脈曲張會因為肥胖、懷孕、高年齡老化、長時間站姿或坐姿等多種因素（主要都是讓下肢的壓力增加），導致下肢靜脈帶離血液的能力變弱。這時我們可以透過各種方法，來幫助下肢靜脈的血液回流，以避免靜脈血管發生病變。常見的預防靜脈曲張的方式如下：

適時運動：大於10分鐘的健走能透過下肢肌肉的收縮，促進靜脈血液往上流至心臟。也可透過運動減重的方式，避免因肥胖所導致的靜脈曲張。 提高雙腳：將身體躺平，提高雙腳於心臟的位置，讓下肢的靜脈血液回流到心臟。若是有明顯靜脈曲張者，可以一天做三到四次，每次30分鐘以緩解下肢症狀。 姿勢調整：若需要有四小時以上站姿或坐姿的情形，可適時更換姿勢及活動下肢 穿戴彈性襪：彈性襪（或醫用輔助襪）的加壓可以促進下肢深層靜脈往上的血流、皮膚表層的血液循環以降低靜脈血壓及預防下肢局部潰瘍。選擇及穿戴彈性襪還是需要留意的事項，我們再多加解說彈性襪的內容。

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至於有些業者會宣稱使用特定的精油按摩，可以改善或治療靜脈曲張，這種說法其實是過度誇大的，詳細可以參考這篇文章。如果是專業治療師（須持有醫事人員執照）進行的徒手按摩，是有可能有助於緩解症狀或預防靜脈曲張的，但一般人未經訓練的亂按，對於某些嚴重的患者，反而可能產生風險，不可不慎。

如何穿戴彈性襪？

針對家人有靜脈曲張的病史，或久站久坐下產生下肢沈重症狀的族群來說，穿戴彈性襪可以預防靜脈曲張或緩解不適。不過，彈性襪並非越緊越好，還是要依據下肢靜脈血管疾病、也就是上述的CEAP分級，來區分彈性襪的加壓效果。比如無明顯症狀或輕微症狀，但有危險因子的族群，可選擇加壓效果低於15 mmHg屬於一般保健用的彈性襪。如果要改善蜘蛛網狀靜脈、靜脈曲張及下肢水腫的症狀，可選擇介於15至20 mmHg的醫用輔助襪，但這就屬於第一等級醫療器材（無需醫師開立處方），可產生防止下肢靜脈滯留血液的效果。此外，醫用輔助襪還有一項特點就是該加壓部位多集中在腳踝的位置。如果想在一般醫療器材店挑選彈性襪時，須留意產品包裝上所載明的醫療器材許可證字號及產品說明書。

上述預防及緩解靜脈曲張的方式中，運動、抬腳、調整姿勢這幾項都非常安全，不太會發生問題。但穿戴彈性襪時，應該要注意穿戴時機、穿戴步驟、以及穿戴時有沒有搔癢、疼痛、紅疹等症狀。正確的穿戴步驟及時機，能避免下肢長時間的擠壓反而引起不適，也可藉此維持彈性襪的彈力、增加耐用度。以下接著介紹彈性襪穿戴前的準備、穿戴步驟及保養方式。

彈性襪穿戴前可以留意：

穿戴新的彈性襪之前，可以先清洗乾淨，避免新的彈性襪有過緊的情形 若有下肢傷口的話，可以先敷好膠布、紗布等敷料 穿戴時機建議是在早上起床後的時間。穿戴前，身體躺平，雙腳抬起高於心臟的位置，持續20到30分鐘。

彈性襪穿戴的步驟：

先坐在椅子上準備穿上彈性襪 腳部的一端往上，再往內、往下折至大腿一端的開口。 由於醫用輔助襪腳部通常有劃分腳趾及腳後跟的包覆結構，故穿入時要對準腳趾及腳後跟 套入腳趾及腳後跟後，然後分段往上拉至大腿的位置 若是保健穿戴可以在睡覺前脫下，而有些靜脈曲張且接受治療者需要在睡眠間穿戴，但還是依據醫師對病人狀況的判斷為準。 由於有些彈性襪會吸附皮膚表層的油脂，會造成皮乾燥。所以脫下彈性襪後可以用乳液來濕潤皮膚。

彈性襪的保養：

穿戴一天的彈性襪記得要清洗。如果是用洗衣機來洗的話，可以設定用溫水來洗滌。此外，別用洗衣機來脫水或烘衣機烘乾彈性襪以免破壞彈性襪的材質。稍微用手捏乾，自然風乾就好。 至少本身準備兩套彈性襪，待風乾的時候可以穿另外一套。

文章看到這裡，我們已經說明了靜脈曲張的主要症狀表現、預防方式及穿戴彈性襪時要有的觀念。此外，還要留意彈性襪是否會讓自己的皮膚過敏，如果穿戴時有任何不適的地方，請務必諮詢醫師的意見。但如果已經是嚴重到產生疼痛或潰瘍的靜脈曲張，該要怎麼處理呢？下一段我們會介紹靜脈曲張的治療方式，以及哪些狀況會需要用到手術處理。

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靜脈曲張要怎麼治療？

雖然穿彈性襪可以緩解靜脈曲張的症狀，但是不能完全治癒靜脈曲張的病灶。［3］下肢靜脈曲張的治療方式可分為硬化劑注射及手術治療。硬化劑通常會注射在症狀相較輕微的蜘蛛網狀靜脈及表層靜脈曲張，但針對較深層的靜脈疾病，則治療效果有限。手術治療方式可分為傳統的靜脈結紮抽取術，以及近年來興起的微創血管內雷射等術式，無論是傳統還是微創手術，都各有利弊之處。以下我們列舉硬化劑注射、靜脈結紮抽取術，以及微創血管內雷射的優缺點给各位參考：

硬化劑注射（與靜脈曲張表面注射化學藥劑，讓異常的靜脈無法承載血液）

優點：門診內可注射，只要局部麻醉，大多治療症狀相較輕微的蜘蛛網狀靜脈及表層靜脈曲張

缺點：對較深層的靜脈疾病，治療效果有限。

靜脈結紮抽取術（取出異常靜脈的傳統手術）

優點：靜脈曲張的復發機會低，有健保給付

缺點：傷口較大且可能有多個傷口，有術後會有疼痛感，需要較長的時間恢復

微創血管內雷射（將治療導管放入靜脈曲張的血管內，經雷射灼燒後，讓異常靜脈緊閉）

優點：傷口較小、恢復時間較短

缺點：無健保給付，需要自費

介紹完靜脈曲張的常見治療方式，你可能會擔心，是不是每一位靜脈曲張的患者都要接受手術治療呢？其實靜脈曲張患者不一定都需要手術治療，多數狀況下，可用上面提到的方式來緩解或預防惡化，但是如果出現以下的情形，醫師可能就會建議以手術方式治療：

下肢因慢性靜脈疾病而造成難以癒合的潰瘍傷口

靜脈曲張血管有出血的情形

皮下組織有慢性硬化的現象

反覆發作的表淺血栓靜脈炎

看完這篇文章的說明，相信你已經對靜脈曲張這個常見疾病有一定的了解。如果你是長時間需要久站或久坐的族群，平常就可以多採用上面提到的預防靜脈曲張的方法。如果你已經有了靜脈曲張，但沒有明顯或輕微症狀時可穿戴保健用的彈性襪。而有明顯靜脈曲張症狀的患者，穿戴醫用輔助襪的同時，也要記得穿戴步驟及保養方式。若是症狀嚴重的朋友，請不要忽視，應該要就醫尋求幫助喔。

參考資料：

Mayo clinic: Varicose vein Uptodate: Medical management of lower extremity chronic venous disease Uptodate: Overview and management of lower extremity chronic venous disease Uptodate: Pathophysiology of chronic venous disease Uptodate: Clinical manifestations of lower extremity chronic venous disease Uptodate: Patient education: Chronic venous disease (Beyond the Basics) Uptodate: Compression therapy for the treatment of chronic venous insufficiency Uptodate: Classification of lower extremity chronic venous disorders Uptodate: Patient education: Vein ablation (The Basics) Myeong-JaYun, Young-Ki, et al. A Study on Prevalence and Risk Factors for Varicose Veins in Nurses at a University Hospital. Safety and Health at Work Volume 9, Issue 1, March 2018. Matthew P. Caley, Vera L.C. Martins, and Edel A. O’Toole. Metalloproteinases and Wound Healing. Adv Wound Care (New Rochelle). 2015 Apr 1; 4(4): 225–234. doi: 10.1089/wound.2014.0581

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航