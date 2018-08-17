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靜脈曲張不只是外觀問題，惡化到最後可能導致下肢潰瘍
我們想讓你知道的是
下肢靜脈到底是發生了什麼事，才會導致靜脈曲張的發生呢？
靜脈曲張是指靜脈回流機能異常，導致血管擴張變形的疾病［5］，通常會發生在下肢皮膚或肌肉間的靜脈血管。靜脈曲張也不是只有血管外觀上的病變那麼單純，如果不加以改善，靜脈曲張可能會出現較為嚴重的併發症，不得不慎。
大家可能會覺得靜脈曲張這種事情應該跟我無關吧？但根據國外研究統計指出，在一般人口當中有高達30％的人患有靜脈曲張，甚至認真點研究起來，痔瘡其實也是一種靜脈曲張的疾病呢。［10］而且針對長時間需要站立工作的族群，像是空姐、櫃姐等行業，相較與一般人，會高出將近兩倍的機會患上靜脈曲張。［10］
這個疾病的發生率這麼高，當然相關的產品也會跟著產生。在一些超商或大賣場上，你會發現林林種種號稱能預防靜脈曲張的彈性襪，但穿了彈性襪就真的有用嗎？到底該怎麼挑選？還有什麼方式可以預防靜脈曲張呢？其實多數人是沒辦法正確回答的。因此，MedPartner團隊醫師要透過這篇文章，一次讓你清楚了解靜脈曲張是如何發生？在生活中如何預防靜脈曲張？同時也列出相關治療方式的介紹。
靜脈曲張是怎麼產生的？會有什麼症狀？
靜脈曲張是怎麼產生的呢？為什麼靜脈曲張常常都發生在下半身呢？要搞懂發生的原因，首先要先搞懂人體的動脈與靜脈系統運作的機制。所有血液會先由心臟的收縮，被打入動脈系統，這時候的壓力最強。隨著血液被動脈系統輸送到離心臟越遠的地方時，壓力會開始降低。血液經過微血管系統之後，再進入靜脈系統時，血管壓力也會逐漸降低到趨近零的程度。
血液進入靜脈系統後，這時候就已經沒有心臟收縮來的壓力可以推動它了。這時就必須靠著身體的動作、肌肉的收縮以及重力等作用，讓靜脈的血液重新能被重新循環到動脈系統中。位於肌肉層的深部靜脈，會依靠肌肉的收縮，擠壓深部靜脈血管。透過肌肉的擠壓，靜脈血管裡的血液會往心臟方向流動，這也會促使較為表淺的靜脈帶離血液。此外，靜脈血管內有瓣膜的構造（但頭頸部及腳部的靜脈沒有此構造）能在肌肉收縮時預防表淺靜脈壓力突然上升，而且在肌肉收縮結束後，能防止靜脈血管中的血液又回流。這一系列的生理機制，可以讓表淺靜脈維持20至30mmHg的壓力。［4］
聰明的你一定可以想像，如果是下肢的靜脈，要將靜脈的血液帶離下肢，其實比上肢還要辛苦，大家都知道「水往低處流」，如果想讓下肢的靜脈血往上回流，就還必須對抗重力的影響。也因此，下肢的靜脈更有可能受到靜脈曲張的影響。
下肢靜脈到底是發生了什麼事，才會導致靜脈曲張的發生呢？事情是這樣的，下肢靜脈系統如果壓力過大時，會讓靜脈血管內的瓣膜沒辦法關緊，就會導致血液向下回流。動脈的管壁比起靜脈的管壁更有彈性，積累血液的靜脈因為彈性較低，無法抵抗相對高的壓力，因此靜脈血管構造會出現變形，也進一步破壞靜脈裡頭的瓣膜。
當靜脈曲張發生時，皮下表淺的靜脈會因此產生血管擴張及結構扭曲的現象，此時外觀上就可能看到微血管的擴張或摸到突起的靜脈。另外紅血球會從靜脈血管移動到皮膚組織中，隨著紅血球的分解，血球內的血基質因為富含鐵質，就會產生皮膚色素沈積的症狀，讓外觀看起來更暗沉。而這些滲出的紅血球不只是造成外觀上的困擾，沈積於血管外組織的紅血球，還會因氧化作用而釋出鐵蛋白及氧化鐵，加上基質金屬蛋白酶（具調節角質細胞、纖維母細胞等以修復傷口的機能）過度活化，進而影響下肢傷口的復原並產生潰瘍，這時候就不只是外觀問題了，還會產生疼痛，甚至是感染。
依照下肢靜脈疾病的嚴重度，我們會根據疾病的症狀表現、病因、疾病部位及生理病變來做慢性靜脈血管疾病的CEAP分級（Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology）：
- C0：無明顯症狀或觸摸得到的靜脈血管病灶
- C1：皮膚微血管擴張或呈現蜘蛛網狀靜脈的症狀
- C2：靜脈曲張
- C3：下肢水腫（因靜脈血管疾病所導致的下肢水腫通常不會延伸到腳部及腳趾）
- C4a：下肢皮膚的色素沈積或濕疹
- C4b：下肢的皮下組織發生慢性發炎及纖維化
- C5：較易癒合的下肢潰瘍，可能合併皮膚色素沈積的症狀
- C6：難以癒合的下肢潰瘍
要如何知道自己有沒有下肢靜脈曲張的問題呢？透過外觀的觀察以及觸摸，可以自己初步進行檢查。外觀上，可以觀察下肢皮膚上有無明顯呈現彎曲血管、膚色沈積或腫脹的情形。也可以試著觸摸小腿有沒有血管浮現的現象或是水腫（手指壓皮膚凹陷時不會馬上回彈）的狀況。其他臨床症狀，例如長時間站立或坐下時，如果發生下肢的疼痛、局部腫脹、沈重感，那也可能是靜脈曲張。
許多人會覺得靜脈曲張只是外觀問題，但如果不積極預防，或者是已經出現明顯的症狀卻拖太久不去治療改善，靜脈曲張可能會惡化，導致下肢局部潰瘍、表淺靜脈出血、或是靜脈血管被血栓堵塞並產生血栓靜脈炎（皮膚的表淺靜脈）及深層靜脈炎，這時就需要進一步的治療了。
在日常生活中，我們可以藉由各種方式來預防靜脈曲張，我們整理如下。
靜脈曲張如何預防及緩解症狀？
靜脈曲張會因為肥胖、懷孕、高年齡老化、長時間站姿或坐姿等多種因素（主要都是讓下肢的壓力增加），導致下肢靜脈帶離血液的能力變弱。這時我們可以透過各種方法，來幫助下肢靜脈的血液回流，以避免靜脈血管發生病變。常見的預防靜脈曲張的方式如下：
- 適時運動：大於10分鐘的健走能透過下肢肌肉的收縮，促進靜脈血液往上流至心臟。也可透過運動減重的方式，避免因肥胖所導致的靜脈曲張。
- 提高雙腳：將身體躺平，提高雙腳於心臟的位置，讓下肢的靜脈血液回流到心臟。若是有明顯靜脈曲張者，可以一天做三到四次，每次30分鐘以緩解下肢症狀。
- 姿勢調整：若需要有四小時以上站姿或坐姿的情形，可適時更換姿勢及活動下肢
- 穿戴彈性襪：彈性襪（或醫用輔助襪）的加壓可以促進下肢深層靜脈往上的血流、皮膚表層的血液循環以降低靜脈血壓及預防下肢局部潰瘍。選擇及穿戴彈性襪還是需要留意的事項，我們再多加解說彈性襪的內容。
至於有些業者會宣稱使用特定的精油按摩，可以改善或治療靜脈曲張，這種說法其實是過度誇大的，詳細可以參考這篇文章。如果是專業治療師（須持有醫事人員執照）進行的徒手按摩，是有可能有助於緩解症狀或預防靜脈曲張的，但一般人未經訓練的亂按，對於某些嚴重的患者，反而可能產生風險，不可不慎。
如何穿戴彈性襪？
針對家人有靜脈曲張的病史，或久站久坐下產生下肢沈重症狀的族群來說，穿戴彈性襪可以預防靜脈曲張或緩解不適。不過，彈性襪並非越緊越好，還是要依據下肢靜脈血管疾病、也就是上述的CEAP分級，來區分彈性襪的加壓效果。比如無明顯症狀或輕微症狀，但有危險因子的族群，可選擇加壓效果低於15 mmHg屬於一般保健用的彈性襪。如果要改善蜘蛛網狀靜脈、靜脈曲張及下肢水腫的症狀，可選擇介於15至20 mmHg的醫用輔助襪，但這就屬於第一等級醫療器材（無需醫師開立處方），可產生防止下肢靜脈滯留血液的效果。此外，醫用輔助襪還有一項特點就是該加壓部位多集中在腳踝的位置。如果想在一般醫療器材店挑選彈性襪時，須留意產品包裝上所載明的醫療器材許可證字號及產品說明書。
上述預防及緩解靜脈曲張的方式中，運動、抬腳、調整姿勢這幾項都非常安全，不太會發生問題。但穿戴彈性襪時，應該要注意穿戴時機、穿戴步驟、以及穿戴時有沒有搔癢、疼痛、紅疹等症狀。正確的穿戴步驟及時機，能避免下肢長時間的擠壓反而引起不適，也可藉此維持彈性襪的彈力、增加耐用度。以下接著介紹彈性襪穿戴前的準備、穿戴步驟及保養方式。
彈性襪穿戴前可以留意：
- 穿戴新的彈性襪之前，可以先清洗乾淨，避免新的彈性襪有過緊的情形
- 若有下肢傷口的話，可以先敷好膠布、紗布等敷料
- 穿戴時機建議是在早上起床後的時間。穿戴前，身體躺平，雙腳抬起高於心臟的位置，持續20到30分鐘。
彈性襪穿戴的步驟：
- 先坐在椅子上準備穿上彈性襪
- 腳部的一端往上，再往內、往下折至大腿一端的開口。
- 由於醫用輔助襪腳部通常有劃分腳趾及腳後跟的包覆結構，故穿入時要對準腳趾及腳後跟
- 套入腳趾及腳後跟後，然後分段往上拉至大腿的位置
- 若是保健穿戴可以在睡覺前脫下，而有些靜脈曲張且接受治療者需要在睡眠間穿戴，但還是依據醫師對病人狀況的判斷為準。
- 由於有些彈性襪會吸附皮膚表層的油脂，會造成皮乾燥。所以脫下彈性襪後可以用乳液來濕潤皮膚。
彈性襪的保養：
- 穿戴一天的彈性襪記得要清洗。如果是用洗衣機來洗的話，可以設定用溫水來洗滌。此外，別用洗衣機來脫水或烘衣機烘乾彈性襪以免破壞彈性襪的材質。稍微用手捏乾，自然風乾就好。
- 至少本身準備兩套彈性襪，待風乾的時候可以穿另外一套。
文章看到這裡，我們已經說明了靜脈曲張的主要症狀表現、預防方式及穿戴彈性襪時要有的觀念。此外，還要留意彈性襪是否會讓自己的皮膚過敏，如果穿戴時有任何不適的地方，請務必諮詢醫師的意見。但如果已經是嚴重到產生疼痛或潰瘍的靜脈曲張，該要怎麼處理呢？下一段我們會介紹靜脈曲張的治療方式，以及哪些狀況會需要用到手術處理。
靜脈曲張要怎麼治療？
雖然穿彈性襪可以緩解靜脈曲張的症狀，但是不能完全治癒靜脈曲張的病灶。［3］下肢靜脈曲張的治療方式可分為硬化劑注射及手術治療。硬化劑通常會注射在症狀相較輕微的蜘蛛網狀靜脈及表層靜脈曲張，但針對較深層的靜脈疾病，則治療效果有限。手術治療方式可分為傳統的靜脈結紮抽取術，以及近年來興起的微創血管內雷射等術式，無論是傳統還是微創手術，都各有利弊之處。以下我們列舉硬化劑注射、靜脈結紮抽取術，以及微創血管內雷射的優缺點给各位參考：
硬化劑注射（與靜脈曲張表面注射化學藥劑，讓異常的靜脈無法承載血液）
- 優點：門診內可注射，只要局部麻醉，大多治療症狀相較輕微的蜘蛛網狀靜脈及表層靜脈曲張
- 缺點：對較深層的靜脈疾病，治療效果有限。
靜脈結紮抽取術（取出異常靜脈的傳統手術）
- 優點：靜脈曲張的復發機會低，有健保給付
- 缺點：傷口較大且可能有多個傷口，有術後會有疼痛感，需要較長的時間恢復
微創血管內雷射（將治療導管放入靜脈曲張的血管內，經雷射灼燒後，讓異常靜脈緊閉）
- 優點：傷口較小、恢復時間較短
- 缺點：無健保給付，需要自費
介紹完靜脈曲張的常見治療方式，你可能會擔心，是不是每一位靜脈曲張的患者都要接受手術治療呢？其實靜脈曲張患者不一定都需要手術治療，多數狀況下，可用上面提到的方式來緩解或預防惡化，但是如果出現以下的情形，醫師可能就會建議以手術方式治療：
- 下肢因慢性靜脈疾病而造成難以癒合的潰瘍傷口
- 靜脈曲張血管有出血的情形
- 皮下組織有慢性硬化的現象
- 反覆發作的表淺血栓靜脈炎
看完這篇文章的說明，相信你已經對靜脈曲張這個常見疾病有一定的了解。如果你是長時間需要久站或久坐的族群，平常就可以多採用上面提到的預防靜脈曲張的方法。如果你已經有了靜脈曲張，但沒有明顯或輕微症狀時可穿戴保健用的彈性襪。而有明顯靜脈曲張症狀的患者，穿戴醫用輔助襪的同時，也要記得穿戴步驟及保養方式。若是症狀嚴重的朋友，請不要忽視，應該要就醫尋求幫助喔。
參考資料：
- Mayo clinic: Varicose vein
- Uptodate: Medical management of lower extremity chronic venous disease
- Uptodate: Overview and management of lower extremity chronic venous disease
- Uptodate: Pathophysiology of chronic venous disease
- Uptodate: Clinical manifestations of lower extremity chronic venous disease
- Uptodate: Patient education: Chronic venous disease (Beyond the Basics)
- Uptodate: Compression therapy for the treatment of chronic venous insufficiency
- Uptodate: Classification of lower extremity chronic venous disorders
- Uptodate: Patient education: Vein ablation (The Basics)
- Myeong-JaYun, Young-Ki, et al. A Study on Prevalence and Risk Factors for Varicose Veins in Nurses at a University Hospital. Safety and Health at Work Volume 9, Issue 1, March 2018.
- Matthew P. Caley, Vera L.C. Martins, and Edel A. O’Toole. Metalloproteinases and Wound Healing. Adv Wound Care (New Rochelle). 2015 Apr 1; 4(4): 225–234. doi: 10.1089/wound.2014.0581
本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航