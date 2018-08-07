「不碰政治，就是政治」讓全聯緊急下架中元節廣告的「陳先生」是誰？

全聯福利中心近期上線的中元節廣告，因人物外型、場景等元素被認為有呼應三十年前的「陳文成事件」之意，廣告一出就引發熱議，網友讚嘆創意十足外，還帶入了轉型正義的思維，結果由於討論越來越熱，全聯和奧美聯合發表聲明，宣布停播廣告，並強調「極力避免與政治相關」。

中元節檔期對全聯等量販超市而言是年度最重要的行銷宣傳時機，近年來全聯和奧美廣告代理商合作，推出的中元節廣告都受到網友好評，今年也有「2018全聯福利中心中元感恩月」包括「青年篇」和「老年篇」，並在臉書上發佈。



在「青年篇」的廣告中，一名身穿白襯衫的男子，在老舊校園的樓梯間，身後有一面鏡子，但鏡子中卻完全沒有其身影，暗示其「非人」的身份，該名男子抱著一隻黑貓，對鏡頭說，他以前都認為民眾在中元節祭拜「都是有目的」的，但後來發現真的是善意，覺得十分感動和感謝；廣告最後則呼籲大家來全聯買中元節祭品，多做好事。



許多網友紛紛在網路上進行解析，認為主角外型、場景內容與1981年發生的陳文成事件有些相似之處，例如鏡子上的「民國70年」是陳文成命案發生的年份，加上廣告代理商還幫片中的男主角Allen Chen申請了臉書和IG帳號，與網友們互動，對照Allen Chen的出生年、就讀台大的期間等資料，很多人都認為影片中的「好兄弟」有可能是在指陳文成先生，也讓這樁37年前的舊案再度浮上檯面，引發各界熱烈討論。

Photo Credit：擷取自Allen Chen 臉書

有許多網友認為這個做法十分高明巧妙，不過也有人認為這是在「消費陳文成」，這樣的熱烈討論也讓全聯之前發生的員工疑似過勞死事件再次浮上檯面，「抵制血汗全聯」就發文表示，廣告中的陳先生不可能是陳文成博士，只是全聯的手法，更提到之前在全聯工作中死亡的員工羅玉芬，直言「在全聯消費並不會讓好事發生」；而2001年成立，每年都舉辦陳文成紀念晚會的「陳文成紀念基金會」也轉發此貼文。

誰是「陳文成」？

根據《維基百科》，陳文成出生於1950年，自幼就成績優秀，就讀建中、台大數學系，還曾發明「自動計價器」，並到美國大學攻讀博士，曾發表許多重要的數學論文，並順利取得學位也在美國獲得教職，他在美國期間也非常關心台灣的民主運動，也曾具名捐款給戒嚴時期仍被視為「禁刊」的美麗島雜誌。



陳文成在1981年5月20日時帶著妻子和小孩返台探親，在7月2日遭到警備總部約談，7月3日就被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。



《沃草》指出，陳文成的屍體被發現時，上身穿襯衫，下著西褲，但是皮帶扣在胸前的襯衫外面，好像用來拖屍體用的。雙腳的襪子不見了，左腳套著一隻皮鞋，右腳鞋子掉落。鞋子裡塞有一張一百元的新鈔票。這種錢俗稱「腳尾錢」，就是古代劊子手在行刑之後，將錢塞在死者腳下，以便留給運走屍體的人。

當時官方宣布其死因為「畏罪自殺」，死亡證明書寫述「高處墜落，出血過多休克致死」。但驗屍結果發現肋骨多處折斷、內臟破裂、身上到處都是刑求傷痕。近年來許多民間團體、台大學生等，陸續發起各種紀念追思活動，台大也在2015年將其陳屍處命名為「陳文成紀念廣場」，不過事件的真相至今仍未明。

全聯緊急下架廣告：純屬巧合，與政治無關

《中央社》報導，儘管全聯中元節廣告成功掀起討論熱潮，但因考量涉及敏感的政治議題，讓全聯不敢大意，除了再三澄清是純屬巧合外，為避免衍生其他不必要的誤解，已經停播今年所有中元節廣告。

全聯行銷部公關經理欒美雲受訪時表示，在構思行銷策略時會極力避免與政治扯上關係，今年的中元節廣告，腳本內容全由廣告公司操刀，是以懷念先人為主軸，絕無影射任何歷史事件或人物之意。

至於網友指稱的鏡子落款時間、男主角外型與陳文成相似，欒美雲則強調「純屬巧合」，認為網友的聯想力與觀察力令人折服，並重申與政治毫無關聯。

6日的晚間約11點，全聯更和負責此次廣告創意的奧美傳播集團也共同發出聲明稿，強調「全聯是全民的超市，一向不觸碰政治議題，期盼各界不要過度聯想。」並立即將該系列廣告全數下架，也將Allen Chen的臉書帳號刪除。

臉書專頁「台灣回憶探險團」在廣告下架後表示，30幾年過去，威權體制下站在第一線的執行者依然活躍於政壇，而殺害陳文成教授的兇手依舊逍遙法外。到了2018年，在不確定有意無意被廣告所影射的陳文成，依然是不能說、可能會惹上麻煩的禁忌。

陳文成紀念基金會執行長張龍僑，則在臉書分享自己的心路歷程，表達一開始看到廣告時，對於社會大眾能透過廣告更認識陳文成事件，讓他感到十分感動，每一件事，每個人都會有不同的看法，無法讓所有人滿意；最後他其實還是謝謝這支廣告，但並非謝謝全聯，也說「不碰政治，就是政治」。

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核稿編輯：楊之瑜