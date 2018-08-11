從《空氣人形》到《小偷家族》，是枝裕和十年風格蛻變

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

自《無人知曉的夏日清晨》、《橫山家之味》起，是枝裕和於國際走紅，近十年來他持續其「底片控」的影像堅持，先後在《空氣人形》、《我的意外爸爸》等片，嘗試與兩位風格迥異的攝影指導──李屏賓與瀧本幹合作，淬鍊出有別過往的甘甜與淡雅。

金棕櫚新作《小偷家族》中，他則首次與攝影指導近藤龍人合作，以「藍色」為視覺基調，使用底片捕捉蔚藍的晴天浪海，收攏沉鬱的城市房舍，與片中的「黑小魚寓言」巧妙呼應，不停在一秒24幀的膠卷裡，探索超越的可能與變化。

借用偶像侯孝賢的拍檔──《空氣人形》與李屏賓捕捉夢幻光影

圖片來源：kodak, modernkoreancinema, jfdb, xfundidoencadenadox, cineserie, entertainmentstation

「趁著還能用底片拍攝，希望能多拍幾部片。」 ──《空氣人形》導演是枝裕和

是枝裕和僅幾次在電視作品中，使用數位攝影機，但拍起長片電影，仍堅持以底片拍攝。他在《橫山家之味》以前的劇情片，則皆交由同為紀錄片出身的攝影指導山崎裕，奠定講求寫實、自然的膠卷風格。（兩人而後仍合作《奇蹟》、《比海還深》等片。）

是枝裕和認為數位攝影，讓部分業界人士有「萬一有什麼，事後都能處理」的觀念，削減攝影捕捉當下的魅力。「那種一決勝負的張力感，也跟著消失了。」因此，在執導《空氣人形》時，他找來光影大師李屏賓，徹底捨棄後製，僅實景拍攝營造綺麗詩意的氛圍。

透析飽滿的浮光掠影──《空氣人形》

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導演侯孝賢對是枝裕和影響深遠，因此和侯導的「最佳拍檔」攝影師李屏賓合作，成為是枝裕和的夢想之一。也因《空氣人形》題材奇幻，描繪空氣娃娃「小望」獲得生命的故事，李屏賓具魔力的光影運用，成為表現劇中「夢幻風格」的不二人選。

「不管是人物、風景還是情感，都想要用飽滿豐富的方式來拍攝。」李屏賓為電影設下此目標，運用Arricam底片攝影機，搭配多種Angenieux和Zeiss的鏡頭及濾鏡，替昏沉的東京市街，抹上清透、細緻且艷麗的色彩，呈現與是枝裕和過往作品相異的視覺感。

李屏賓也一反導演過往習慣，幾乎皆以「滑軌」搭配攝影機，完成感性又精準的運鏡，甚至連衣櫃等窄小場景，也須用上軌道拍攝。因此，是枝裕和與劇組每天最大的娛樂，便是猜測李屏賓要在哪架設軌道。

拍攝角色秀雄搭電車的戲時，也令是枝裕和印象深刻。當他打算結束拍攝時，忽然聽見李屏賓大喊：「就是現在，開拍！」原來，那時窗外光影與車內景致巧妙融合，變為極為詩意的畫面。這顆鏡頭而後也成為電影開場，令是枝裕和讚嘆：「李屏賓對於空間和時間，具有非常動物性的第六感。」

轉變「是枝裕和寫實風格」──瀧本幹也注入清雅影像情調

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「瀧本幹也肯定擁有，拍攝電影的體力和世界觀。」 ──《海街日記》導演是枝裕和

另一位是枝裕和鎖定的人選，則為日本知名攝影師瀧本幹也，他多半從事廣告攝影，曾在《空氣人形》擔任劇照師。是枝裕和看上他替大和房屋拍攝的廣告，描繪夫妻平日的分離相聚，影像淡雅卻飽含深情，決定與他再續前緣。

兩人陸續在《我的意外爸爸》、《海街日記》與《第三次殺人》裡攜手，恰好作品皆具較強烈的劇情，首度「轉行」為電影攝影指導的瀧本幹也，以其平面及廣告攝影師的優勢，透過色調及構圖，改變是枝裕和過去的寫實風，讓影像更具「戲劇」層次感。

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清淡視覺勾勒血緣辯證──《我的意外爸爸》

片中描繪兩家庭「抱錯」小孩的情節，進而探討親子間的血緣是否重要。瀧本幹也避免運用濃烈色調，改以柔和光線，襯托角色與情節，不打擾觀眾思考劇情。

瀧本幹也在鏡頭運用上，也盡可能節制，越是情緒化的場面，視覺越是客觀。例如片尾最終的高潮戲，父親擁抱無血緣的兒子時，瀧本卻反而拉開距離，拍攝二人的全身鏡頭，輕描濃郁場面，他說：「應該給觀者，留有感知和回味的餘地。」

是枝裕和在拍攝前，並未先發拍攝腳本給工作人員，而是現場口述要拍哪些內容，讓瀧本幹也依據現場氛圍捕捉畫面。他更稱讚瀧本幹也的平面攝影背景，不僅擅長拍攝人物，拍空景也別有情致：「連畫面跟著車子拐彎移動變化，也很好看。」

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明亮光感映照四姐妹情──《海街日記》

《海街日記》彷彿承接《我的意外爸爸》，瀧本幹也以清淡但精準的色調，呈現劇中同父異母的四姐妹，於鎌倉鄉間相伴的故事，這次視覺也更為明亮。他說：「《海街日記》雖然也有沉重的一面，但整體是充滿希望的，所以拍攝時的光線也更加充足。」

攝影需展現鎌倉日夜與季節變化，以及木屋、山景和海灘等場景，適應於不同時空的光感。因此，劇組使用兩款35mm的Kodak底片，其中高感光度的Vision3 250D 5207多用於外景，高寬容度的Vision3 500T 5219則用於內景。瀧本幹也於後製期，耗時整整一週，將負片轉正片，只為了重現拍攝當下的細緻色彩。

《小偷家族》情節回扣現實──近藤龍人暗藏視覺寓意

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「這是一部充滿寓言性的現實主義作品。」 ──《小偷家族》導演是枝裕和

堪稱是枝裕和風格集大成的《小偷家族》，敘述無血緣關係的一家人，靠領養老金、偷竊度日，劇情直指經濟衰敗的日本社會。但在影像呈現上，導演希望畫面接近「寓言」，以故事回應現實。

本片攝影指導近藤龍人，便經常拍攝寫實、但兼具戲劇性的題材，曾與導演吉田大八多次合作，《聽說桐島退社了》即是兩人得意之作。是枝裕和也形容，近藤龍一觀察力驚人，以底片拍攝的鏡頭「本身就內藏表演」，總能捕捉到最到位的演出、最核心的情感。

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「黑小魚寓言」如水流悠游全片

電影裡曾藉角色之口，道出小黑魚Swimmy為保護小紅魚群，奮勇和後者偽裝成大紅魚，自己則假扮紅魚的黑眼、嚇跑大魚的寓言。「以小謊勝大惡」的意涵，同時潛藏於影像中。近藤龍人表示，片中許多場景皆以「藍色」為基調，凸顯劇中角色，即是寓言裡的小魚，悠游於萬惡世界中。

藍色元素包含：多次出現的晴天蔚海、包覆人物的衣著服飾、家中釘著藍色的建築鐵板，連父子在深夜停車場追逐的戲，景緻也充滿微藍光暈。全家人仰望煙火的鏡頭，是枝裕和更設計，讓攝影機由夜空向下拍攝角色：「我希望給人一種，從海底仰望水面的印象。」

近藤龍人也提高色彩飽和度，以Arricam ST、Arriflex 535B等底片機，搭配多種濾鏡拍攝，表現繽紛而混亂的畫面感。他說：「因為故事涉及貧窮和犯罪，我想保有亂髮無章的感覺。」而在後製期，他選擇成像較柔和的Cine Vivo掃描機，將底片轉為數位檔供影廳播放，賦予影像既搶眼又溫和的質感。

「底片所捕獲的是『記憶色』，它可以表現我們記憶裡的顏色。」 ──《小偷家族》攝影指導近藤龍人

是枝裕和認為，底片與數位兩者應併行，才有可能拓展影像創意的可能性。他曾感嘆，日本放映底片的戲院急遽減少，扼殺膠捲電影的生存空間，認為以底片拍攝的影像，於上映時被迫轉為數位，是「以水彩取代油彩，以畫紙不用畫布作畫」般可惜的事。

參考資料：《我在拍攝電影時思考的事》、《乘著光影旅行》花絮、imdb、《知日：步履不停，是枝裕和》、imdb、funscreen、kodak、《小偷家族》花絮

圖片來源：kodak、modernkoreancinema、jfdb、xfundidoencadenadox、cineserie、entertainmentstation

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航