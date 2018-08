柯文哲入選「全球最棒市長」足球隊，其他隊友還有誰？

英國另類商業風格雜誌《Monocle》搭上世足賽熱潮,從全球最棒的市長中選出11人組成虛擬足球隊,名單上出現台北市長柯文哲,在Interaction-Design.org的經理陳靜儀,在臉書上分享此消息,指出該雜誌「組了一支願意投入110%、採取奇襲攻擊的市長超級巨星。」還形容被選為負責中場的柯文哲是自由並特立獨行的組織核心,值得「冒險採用」。

「這個市長團隊傾向於攻擊天賦:在市政層面上,完成任務往往需要願意冒險,這就是為什麼我們選擇了一個英勇無畏的、非正統的3-1-3-3陣型。我們的防守可以是可靠且務實的,但同時理解它也是第一道攻擊線。中場球員在中間有條不紊的,卻也是衝勁十足的邊鋒。」

文中還讚許些入選的市長們認真對待這份工作而不是自己,他們接受失敗作為下一次如何贏得勝利的方針,而不是一味指責官員,並且在面對獲得更多勝利時,表現豁達。像最好的足球運動員一樣,最棒的市長也十分值得一看。

陳靜儀也轉譯報導內文,指出該報導評論台北市長柯文哲是「自由並特立獨行的組織核心,他可能會對隊員和對手都造成同等的慌亂,但仍值得我們冒險採用他。(Taipei's mayor is the freewheeling maverick playmaker who might confuse his teammates as much as the opposition. But he's worth the risk.)」

陳靜儀說明,Monocle是傳奇人物Tyler Brûlé於2007年所創立的一本全球性議題雜誌。1998年創辦了營運一年即被時代華納收購的設計界權威雜誌Wallpaper,之後出走創辦Monocle,隨即成為全球精英的必讀刊物。內容包含事件、商業、文化、設計、娛樂、時尚、精選等專欄。並在每年7/8月號評選出全球25最宜居城市。

除了柯文哲,《Monocle》選出的球隊市長成員還包括:

後衛: 美國加州奧克蘭市長 Libby Schaaf

後衛: 比利時馬林市長 Bart Somers

後衛: 美國拉斯維加斯市長Caralyn Goodman

後衛: 美國紐奧良市長 Mitch Landrieu

中場:台北市長柯文哲

中場:首爾市長朴元淳

中場:加拿大蒙特婁市長Valerie Plante

前鋒:西雅圖市長Jenny durkan

前鋒:印尼萬隆市長Ridwan Kamil

前鋒:阿爾巴尼亞Tirana市長 Erion Veliaj

守門員:紐西蘭奧克蘭市長 Phil Goff

《自由體育》報導,其他入選的各國市長,包括比利時梅赫倫市長索莫斯(Bart Somers),被形容為德國的「足球皇帝」碧根鮑華(Franz Beckenbauer),美國西雅圖市長德肯(Jenny Durkan)則被形容有阿根廷的球王梅西(Lionel Messi)的模板。

其中特別值得注意的是,已連任三屆的南韓首爾市長朴元淳,一直以來以「傾聽人民的聲音」作為號召,則被比喻為今年金球獎得主、克羅埃西亞中場大腦「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)。

另一名「中場」:首爾市長朴元淳

在這份名單中,同樣被選為中場球員的朴元淳,與柯文哲有著不少驚人的相似之處。《今周刊》報導,朴元淳在2011年首爾市長補選中,以無黨籍候選人的無名小卒,擊敗當時總統李明博執政四年來的「大國家黨」,當時一度打亂了韓國保守的政治氣氛,還威脅到朴槿惠的政治地位。



不只如此,朴元淳還是理財政、減債務的高手,在他剛上任時,首爾有高達20兆韓元、約合台幣5446億的未償債餘額,但執政滿二年,他已經減少了三兆韓元的債務,這是首爾五年來第一次的債務改善。他出國考察也選擇搭乘經濟艙,而不是商務艙等親民作為,都讓市民對他讚譽有加。

朴元淳的人生經歷也十分精彩,在農村出生的他,曾在大學時在抗爭運動中協助同學而被開除學籍並逮捕入獄,出獄後考取律師執照,又積極協助社運人士辯護,缺乏政治經驗的他卻連任三屆首爾市市長,「在人民普遍不信任政府、財團的社會氛圍下,朴元淳少了一股政客味道,反而幫他一個大忙。」韓國公共意見研究院分析師尹熙雄分析。



除了前所未見的「大耳朵政策」,強調市長會直接傾聽人民的聲音,他也讓市民參與市政預算的編審,力求節約預算減少浪費,並且致力於開放所有政府的資訊。

