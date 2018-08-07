柯文哲入選「全球最棒市長」足球隊，其他隊友還有誰？

英國另類商業風格雜誌《Monocle》搭上世足賽熱潮，從全球最棒的市長中選出11人組成虛擬足球隊，名單上出現台北市長柯文哲，在Interaction-Design.org的經理陳靜儀，在臉書上分享此消息，指出該雜誌「組了一支願意投入110％、採取奇襲攻擊的市長超級巨星。」還形容被選為負責中場的柯文哲是自由並特立獨行的組織核心，值得「冒險採用」。

《蘋果日報》報導，

「這個市長團隊傾向於攻擊天賦：在市政層面上，完成任務往往需要願意冒險，這就是為什麼我們選擇了一個英勇無畏的、非正統的3-1-3-3陣型。我們的防守可以是可靠且務實的，但同時理解它也是第一道攻擊線。中場球員在中間有條不紊的，卻也是衝勁十足的邊鋒。」

文中還讚許些入選的市長們認真對待這份工作而不是自己，他們接受失敗作為下一次如何贏得勝利的方針，而不是一味指責官員，並且在面對獲得更多勝利時，表現豁達。像最好的足球運動員一樣，最棒的市長也十分值得一看。

陳靜儀也轉譯報導內文，指出該報導評論台北市長柯文哲是「自由並特立獨行的組織核心，他可能會對隊員和對手都造成同等的慌亂，但仍值得我們冒險採用他。（Taipei's mayor is the freewheeling maverick playmaker who might confuse his teammates as much as the opposition. But he's worth the risk.）」

陳靜儀說明，Monocle是傳奇人物Tyler Brûlé於2007年所創立的一本全球性議題雜誌。1998年創辦了營運一年即被時代華納收購的設計界權威雜誌Wallpaper，之後出走創辦Monocle，隨即成為全球精英的必讀刊物。內容包含事件、商業、文化、設計、娛樂、時尚、精選等專欄。並在每年7/8月號評選出全球25最宜居城市。

除了柯文哲，《Monocle》選出的球隊市長成員還包括：

後衛: 美國加州奧克蘭市長 Libby Schaaf

後衛: 比利時馬林市長 Bart Somers

後衛: 美國拉斯維加斯市長Caralyn Goodman

後衛: 美國紐奧良市長 Mitch Landrieu

中場：台北市長柯文哲

中場：首爾市長朴元淳

中場：加拿大蒙特婁市長Valerie Plante

前鋒：西雅圖市長Jenny durkan

前鋒：印尼萬隆市長Ridwan Kamil

前鋒：阿爾巴尼亞Tirana市長 Erion Veliaj

守門員：紐西蘭奧克蘭市長 Phil Goff

《自由體育》報導，其他入選的各國市長，包括比利時梅赫倫市長索莫斯（Bart Somers），被形容為德國的「足球皇帝」碧根鮑華（Franz Beckenbauer），美國西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）則被形容有阿根廷的球王梅西（Lionel Messi）的模板。

其中特別值得注意的是，已連任三屆的南韓首爾市長朴元淳，一直以來以「傾聽人民的聲音」作為號召，則被比喻為今年金球獎得主、克羅埃西亞中場大腦「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）。

另一名「中場」：首爾市長朴元淳

在這份名單中，同樣被選為中場球員的朴元淳，與柯文哲有著不少驚人的相似之處。《今周刊》報導，朴元淳在2011年首爾市長補選中，以無黨籍候選人的無名小卒，擊敗當時總統李明博執政四年來的「大國家黨」，當時一度打亂了韓國保守的政治氣氛，還威脅到朴槿惠的政治地位。



不只如此，朴元淳還是理財政、減債務的高手，在他剛上任時，首爾有高達20兆韓元、約合台幣5446億的未償債餘額，但執政滿二年，他已經減少了三兆韓元的債務，這是首爾五年來第一次的債務改善。他出國考察也選擇搭乘經濟艙，而不是商務艙等親民作為，都讓市民對他讚譽有加。

朴元淳的人生經歷也十分精彩，在農村出生的他，曾在大學時在抗爭運動中協助同學而被開除學籍並逮捕入獄，出獄後考取律師執照，又積極協助社運人士辯護，缺乏政治經驗的他卻連任三屆首爾市市長，「在人民普遍不信任政府、財團的社會氛圍下，朴元淳少了一股政客味道，反而幫他一個大忙。」韓國公共意見研究院分析師尹熙雄分析。



除了前所未見的「大耳朵政策」，強調市長會直接傾聽人民的聲音，他也讓市民參與市政預算的編審，力求節約預算減少浪費，並且致力於開放所有政府的資訊。

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核稿編輯：楊之瑜