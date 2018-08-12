紅酒新手入門，先從最具代表性的11個法國產區開始喝起

先給新手們來點基本概念：在法國，有超過兩百種原生葡萄種，從最有名的夏多內和卡本內蘇維濃，到鮮為人知的Prunelard和Savagnin都包括在內。

此外，還有307種原產地命名標章（也就是AOP，Appellation d’Origine Protégée ）。每一個原產地命名標章又可以被允許製造出不同種類的酒，包含紅、粉紅、氣泡酒等等。

綜合以上觀點，法國可以產出2,900種不同的酒，還不包含成千上萬、各地不同的酒莊。若你每晚都嘗試一種新的酒，那可是要花上整整八年才可以把法國酒給喝過一輪呢！

別擔心，雖然聽起來很複雜，但新手們可以從最具代表性的11個法國產區開始喝起。

充滿地中海風情的南法產區：朗格多克——魯西雍（Languedoc - Roussillon）

Grenache Blend：此地區的紅酒混釀十分傑出，多使用Grenache、Syrah、Mourvèdre和Carignan等品種。想像大膽的覆盆莓、甘草、烤李子香氣，再加上奧勒岡葉的芬芳，大概就是它的樣子了。

推薦酒款：Corbières、Saint-Chinian、Fitou、Côtes du Roussillon Villages和Collioure

Sparkling Limoux：來自Limoux地區的氣泡酒很有可能是香檳的老祖先！這裏的Crémant氣泡酒多使用夏多內，口感清瘦、不甜的；但另一款Blanquette de Limoux則是使用Mauzac葡萄，帶有些許烤蘋果香氣。

Carignan：Carignan可說是朗多克——魯西雍地區最被低估的紅葡萄品種了！它有蔓越莓乾、覆盆莓、甘草和醃肉的香氣。

推薦酒款： Côtes Catalanes、Faugères 或 Minervois 的老藤 Carignan！

加烈型甜紅酒：甜甜的紅酒有著蔓越莓、肉桂和焦糖的香氣，這些酒可以陳年超過一百年呢。

推薦酒款：試試看 Banyuls 和 Maury 吧！

不只有五大名莊：波爾多（Bordeaux）

左岸紅葡萄酒：多使用卡本內蘇維濃和梅洛做混釀，有著黑加侖、薄荷和煙草味，與美國納帕山谷相比多了一份質樸，陳年潛力長達二十多年。梅多克（Médoc）產區中Saint-Estèphe、Saint-Julien、Listrac 和 Margaux 出產的紅酒都很值得一試。

右岸紅葡萄酒：大多由梅洛和卡本內弗朗克製成，有黑櫻桃、菸草和薄荷的香味。推薦您 Pomerol、Saint-Émilion 和 Fronsac 產區的紅酒。

波爾多白酒：來自波爾多的酒僅有百分之十為白酒。這裡的白酒使用白蘇維濃和賽美濃兩種品種，有著粉紅葡萄柚、香瓜和蜂蠟的氣味。Entre-Deux-Mers和Pessac-Léognan均有許多具代表性的酒款。

索甸甜白酒：香甜無比，適合搭配甜點或是鵝肝醬。索甸的法定命名產區包括Sauternes、Barsac、Cérons和 Cadillac幾個產區。

歷史最悠久的老大哥：隆河河谷（Rhône Valley）

Photo Credit: David.Monniaux @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

希哈（Syrah）：隆河河谷主要分為兩塊地區，希哈通常出現在較小的那一塊。北隆河谷的希哈有著黑橄欖、梅子和乾草香，St. Joseph和Crozes-Hermitage都值得一試。

格納希——希哈混釀：南隆河谷的混釀相當有名，特別是使用Grenache、 Syrah和Mourvèdre的組合。這樣的酒散發出成熟的覆盆莓、梅子和乾薰衣草的味道，再帶著一點煙燻的尾韻。Vinsobres、Vacqueyras、Gigondas 和 Rasteau 這幾個村莊都很有代表性。

瑪珊混釀（白葡萄酒）：南隆河谷僅有一小部分的區域生產白葡萄酒，使用的是當地的兩種葡萄品種：Marsanne 和Roussanne。這款混釀有著霞多內的雛形，帶有葡萄、蜂蠟和杏桃的香氣。

有城堡也有好酒：羅亞爾河谷（Loire Valley）

白蘇維濃（Sauvignon Blanc）：清瘦、帶有青草氣息的白蘇維濃有著茴香、萊姆皮和哈密瓜的香氣。經典的 100% 白蘇維濃款的標籤上可以看到Sancerre、Pouilly-Fumé、Touraine或是Reuilly。

白梢楠（Chenin Blanc）：羅亞爾河谷的中部可以找到傑出的白梢楠，從乾到甜、從靜止型到氣泡酒都找得到！味道也一樣很廣，從Vouvray 和 Montlouis-sur-Loire 的花香、杏桃香到陳年 Savennières 的蘋果醬味都有！

蜜斯嘉（Muscadet）：是搭配貝類的理想白酒，如蛤蜊、淡菜等，特別是法國西部南特出產的海鮮！這邊的密斯卡岱有複雜的貝殼礦石味和萊姆、綠蘋果的香氣。Muscadet Sèvre 和 Maine 是蜜斯嘉最有名的命名產區。

卡本內弗朗（Cabernet Franc）：彷彿來自鄉村、充滿青草香的卡本內弗朗有著甜椒的辣、櫻桃的酸和些許的礦石味。Chinon 和 Bourgueil 的酒款都相當出名。

大西洋與地中海之濱：西南產區（South West）

馬爾貝克（Malbec）：儘管這個地區幅員廣大，西南產區的酒仍在被外面的世界發掘中，其中一項發現便是 Cahors，也就是馬爾貝克的故鄉。這種酒酒體中等，有著櫻桃和李子的氣息，單寧柔軟。

塔納（Tannat）：這款稀有、帶著強勁單寧的酒有長壽酒之稱。黑醋栗、甘草、煙燻味都是它的特色。特色產區有 Irouleguy 和 Madiran。

粉紅酒愛好者的天堂：普羅旺斯（Provence）

粉紅酒（Rosé）：普羅旺斯是全法國粉紅酒產量最高的地區，這裡有非常多氣味精緻、帶有洋蔥皮色調的粉紅酒。草莓、西瓜、芹菜都可能是它的香氣，而你絕對不能錯過的產區酒就是Côtes de Provence！

Mourvèdre：小小的Bandol地區生產了這帶有黑李、烤肉、香料味的深黑色紅酒，這邊的酒可以輕易的陳年 10 至 20 年呢！

氣泡酒界的頂級代名詞：香檳（Champagne）

白中白香檳（Sparkling Blanc de Blancs）：白中白香檳是用100%香檳地區生長的霞多內葡萄釀製而成的。通常有蘋果、檸檬、蜂蠟的氣味，並帶有脆口的酸度和細緻的泡沫。

黑中白香檳（Sparkling Blanc de Noirs）：這款香檳使用兩種紅葡萄：黑皮諾和莫尼耶皮諾（Pinot Meunier）釀製而成。有著更豐厚的酒體，並帶有白櫻桃、蘑菇、檸檬和覆盆莓的香氣。

酒迷們爭相踏入的迷宮：布根地（Bourgogne）

黑皮諾（Pinot Noir）：布根地黑皮諾紅酒的名聲與受歡迎程度似乎已不需再贅述，那自然體現的風土似乎已經成為了布根地的金字招牌。建議新手由地區級入門，接著前進到村莊級，感受不同分級的葡萄酒魅力。

過桶夏多內（Oaked Chardonnay）：Côte de Beaune 可說是霞多內的故鄉，這裡生產的夏多內風味豐富圓潤，值得一試。

未過桶夏多內（Unoaked Chardonnay）：相較過桶後的霞多內，未過桶的霞多內較為清瘦，有楊桃、百香果的味道。最有名的，非 Chablis 生產的霞多內莫屬，但Pouilly-Fuisse和Màcon地區同樣不能錯過。

誰說新酒無好酒？：薄酒萊（Beaujolais）

加美（Gamay）：此地區大多釀造單一品種的酒，特別是加美。加美的李子、櫻桃、紫羅蘭和牡丹香氣十分誘人，最著名的莫過於每一年出產的薄酒萊新酒了。薄酒萊葡萄酒特色在於它是法國境內唯一一個使用加美葡萄為原料製造葡萄酒的產區，使用特殊的二氧化碳浸泡法發酵，並且不經橡木桶陳年或只短暫陳年之後就裝瓶發售。每年11月的第三個星期四，薄酒萊新酒全球同步上市。

德法風情一次到位：阿爾薩斯（Alsace）

Photo Credit: francois schnell @Flickr CC BY 2.0

麗絲玲（Riesling）：麗絲玲未必是甜的！不甜的麗絲玲相當清爽，也會帶有煙燻氣味。

灰皮諾（Pinot Gris）：這裡的灰皮諾有著較高的甜度，有杏桃、萊姆和蜂蜜的豐富香味。

格烏茲塔明那（Gewürztraminer）：世界上香氣最足的酒之一，玫瑰水、荔枝、香水味都可以在它身上體現。格烏茲塔明那的適飲期通常在發表後的一至兩年。

亞爾薩斯氣泡酒（Crémant d’Alsace）：可以用兩種風格製成，一種氣泡白酒是由灰皮諾和白皮諾釀製，有著甜甜的杏桃味 ; 另一種則是粉紅氣泡酒，使用 100% 的黑皮諾，有覆盆莓、櫻桃香氣，以及細緻的氣泡。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航