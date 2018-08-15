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2018/08/15, 生活
猜猜看，飛機的燃料藏在機首、機翼還是機尾？
Photo Credit: ShutterStock.com / 達志影像
我們想讓你知道的是
這是一本開啟你飛行視野的互動性知識繪本。
唸給你聽
powerd by Cyberon
文：皮耶．溫德斯
停機坪上有哪些事？
所謂的「停機坪」就是飛機停靠的地方，是飛機結束飛行、降落後停歇的地點。讓我們來看看停機坪上有哪些工作吧！
飛機周遭的各種設備
飛機的構造版
- Ａ：氣象雷達
- Ｂ：頭等艙
- Ｃ：滑行燈，飛機於地面前進時開啟照明，以便機師看清楚前方。
- Ｄ：駕駛艙
- Ｅ：商務艙
- Ｆ：防撞燈，飛機機身上下各有一個防撞燈，會閃爍紅光表示飛機的位置，以防止發生碰撞。
- Ｇ：航行燈，為了夜間航行安全而設置的燈，裝設在兩側機翼和機尾上。右側機翼的航行燈閃綠光，左翼的航行燈閃紅光，機尾的航行燈則閃白光，以便其他飛機知道這架飛機飛航的方向。
- Ｈ：落地燈，飛機降落或起飛時輔助照明，以便機師看清楚跑道和周遭環境。
- Ｉ：洗手間
- Ｊ：廚房
- Ｋ：經濟艙
- Ｌ：空服員休息室，長途飛行的大型飛機通常設有空服員休息室，裡面備有毛毯與寢具，可供空服員輪流休息時使用。
- Ｍ：航行燈
- Ｎ：翼尖小翼
- Ｏ：引擎
- Ｐ：航行燈
機翼裡有油箱？
飛機的機翼看起來很輕薄，其實裡面藏了大量的燃料，足以加滿3,000輛汽車！
書籍介紹
《搭飛機去旅行》，小魯出版
．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。
作者：皮耶．溫德斯
繪者：坦妮卡．麥林克
譯者：潘和
- 一本開啟你飛行視野的互動性知識繪本
- 所有關於飛機、飛行、搭飛機去旅行的事，全部完整呈現。
- 除了有飛行發展史、飛機構造圖，還有超大跨頁的機場全景，讓人彷彿身歷其境！
- 內容穿插小知識和小遊戲，最後以飛行詩結束，書末附有手作旅行紀錄本、紙飛機和配對遊戲。
為什麼會有飛機呢？以前的飛機是什麼樣子？飛機有哪些種類、哪些構造？你曾經搭飛機去旅行嗎？你知道上飛機前要做哪些事？機場是什麼樣子？有哪些工作人員？在飛機上要注意哪些事情呢？跟著亨利和凱特走一趟，你就可以在本書中獲得所有解答！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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