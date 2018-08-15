2018/08/15, 生活

猜猜看，飛機的燃料藏在機首、機翼還是機尾？

Photo Credit: ShutterStock.com / 達志影像
我們想讓你知道的是

這是一本開啟你飛行視野的互動性知識繪本。

唸給你聽
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文：皮耶．溫德斯

停機坪上有哪些事？

所謂的「停機坪」就是飛機停靠的地方，是飛機結束飛行、降落後停歇的地點。讓我們來看看停機坪上有哪些工作吧！

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Photo Credit：小魯出版
飛機降落在跑道後，依照引導人員的指示，慢慢駛向空橋。
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飛機引擎熄火後，前輪需用輪檔固定，防止前進。
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乘客經由空橋下機。乘客的行李要卸下，機上剩餘的餐點由餐點運送車載走，洗手間的汙物由汙物清除車清理。 機組人員會整理機內環境，更新機上物品。
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加油車供給燃料、餐點運送車補給新的餐點、供水車提供乾淨的用水，為下一趟飛行做準備。當下一趟飛行的行李和貨物裝載完成，乘客與空服人員登機完畢，飛機艙門就會關閉並與空橋分離。
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飛機與牽引車聯結，前輪的輪檔去除，由牽引車將飛機牽引到跑道。
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地面人員做出一路平安的手勢，飛機準備起飛出發。
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飛機周遭的各種設備
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飛機牽引車（牽引車）：牽引飛機移動時使用的設備，尤其是飛機要駛向跑道時，必須靠它協助。

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餐點運送車（運餐車）：裝載或卸除機內餐點的設備，可上下升降並具備冷藏功能，以保鮮餐點。

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加油車：車上配有輸油管，可連接機場地下燃料儲存槽與飛機的油箱，然後用幫浦汲取燃料輸送到飛機的油箱。
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供水車（移動式輸水車）：供應機內廚房和洗手間用水的設備。
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汙物清除車（汙水車）：清理機上洗手間汙物的設備，可連接水管，洗淨飛機的汙物儲存槽。
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散裝貨物裝卸設備（滾帶車）：沒有集中放在貨櫃裡而散裝在飛機機體後方貨艙的「散裝行李」，會以「散裝貨物裝卸設備」來裝載或卸除，最常使用的設備是滾帶車。
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拖車：移動貨物時使用的設備。
飛機的構造版
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Photo Credit：小魯出版
  • Ａ：氣象雷達
  • Ｂ：頭等艙
  • Ｃ：滑行燈，飛機於地面前進時開啟照明，以便機師看清楚前方。
  • Ｄ：駕駛艙
  • Ｅ：商務艙
  • Ｆ：防撞燈，飛機機身上下各有一個防撞燈，會閃爍紅光表示飛機的位置，以防止發生碰撞。
  • Ｇ：航行燈，為了夜間航行安全而設置的燈，裝設在兩側機翼和機尾上。右側機翼的航行燈閃綠光，左翼的航行燈閃紅光，機尾的航行燈則閃白光，以便其他飛機知道這架飛機飛航的方向。
  • Ｈ：落地燈，飛機降落或起飛時輔助照明，以便機師看清楚跑道和周遭環境。
  • Ｉ：洗手間
  • Ｊ：廚房
  • Ｋ：經濟艙
  • Ｌ：空服員休息室，長途飛行的大型飛機通常設有空服員休息室，裡面備有毛毯與寢具，可供空服員輪流休息時使用。
  • Ｍ：航行燈
  • Ｎ：翼尖小翼
  • Ｏ：引擎
  • Ｐ：航行燈
機翼裡有油箱？

飛機的機翼看起來很輕薄，其實裡面藏了大量的燃料，足以加滿3,000輛汽車！

書籍介紹

《搭飛機去旅行》，小魯出版
．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟

作者：皮耶．溫德斯
繪者：坦妮卡．麥林克
譯者：潘和

  • 一本開啟你飛行視野的互動性知識繪本
  • 所有關於飛機、飛行、搭飛機去旅行的事，全部完整呈現。
  • 除了有飛行發展史、飛機構造圖，還有超大跨頁的機場全景，讓人彷彿身歷其境！
  • 內容穿插小知識和小遊戲，最後以飛行詩結束，書末附有手作旅行紀錄本、紙飛機和配對遊戲。

為什麼會有飛機呢？以前的飛機是什麼樣子？飛機有哪些種類、哪些構造？你曾經搭飛機去旅行嗎？你知道上飛機前要做哪些事？機場是什麼樣子？有哪些工作人員？在飛機上要注意哪些事情呢？跟著亨利和凱特走一趟，你就可以在本書中獲得所有解答！

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Photo Credi：小魯出版

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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