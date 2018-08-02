2018大選正酣，作為一級戰區的新北市，選情日益激烈，市長候選人侯友宜積極備戰，近期以安居樂業為主軸，推出一系列政見爭取更多選民支持。新北市具有新舊交會、文化多元、資源多樣等特殊條件，更有定位問題與城鄉差距等挑戰，侯友宜面對如此複雜的發展環境，提出兩大願景、三項策略，力求新北全面升級，以政見打動選民的心。

建設現在的新北，要能放眼未來20年

新北市一直因地理位置有自身定位的尷尬處境，對新北市民而言，任何新北市長皆需正面回應新北市定位問題。侯友宜表示，新北市定位應從十年、二十年後的想像來看，他認為新北市潛力無窮，未來定位有二，一是北台灣的幸福樞紐，二是成為具國際競爭力的宜居城市典範。他提及，北北基桃是北台灣一日生活經濟圈，新北市角色像大屋頂，所提供的服務覆蓋所有經濟圈裡南北奔波的人，新北市未來發展不但將凸顯這個樞紐的角色，更要成為國際級宜居城市典範，讓新北成為帶動北台灣經濟發展的核心發動機以及全國宜居之都。

侯友宜的兩大願景展現出相當的戰略企圖。然而，如何落實，如何端出實際「牛肉」，才是選民關注的重點。侯友宜對此，提出「侯式三箭」的策略來落實，分別為由點而線建立骨幹、由線而面鋪設多層網絡、完善兩大競爭中心。

Photo Credit：侯友宜競選辦公室 訪視三重大同市場周遭，傳達捷運沿線都更的理念與老舊危樓都更的急迫性

由點而線建立骨幹。依據侯友宜規劃，目標以交通建設打通新北任督二脈，利用三環三線連結各站節點，緊密連結新北市對外交通，推動捷運站周遭發展與強化公共運輸，達成「用交通帶動都市發展」的目標。侯友宜特別以機場捷運為例，其主要路段處於新北的新莊、五股、泰山等區域，機捷通車等於骨幹開通，未來搭配「捷運到哪裡、都更就要到哪裡」，能大幅促進這些區域的發展。

除了硬體建設，良善的都市規劃更涉及複雜的社會與軟體建設與改造。例如80年代末，紐約市一直受高犯罪率所苦，直到朱利安尼市長（Rudy Giuliani）鐵腕改善治安之後，紐約市再興起一波成長熱潮，最顯著的例子是90年末以來紐約下東城區的發展，由此可見軟體改善對於都市發展的重要性。侯友宜對於社會與軟體建設問題，提出多層網絡鋪設策略，以三環三線與輕軌車站為支點，輻輳六大宜居網絡，包含公共托育、社會安全、社區營造、都市更新、地方創生、健康育樂等，堆疊出新北宜居環境。

讓青年更安心打拚，就要給青年托幼與托老的後盾

Photo Credit：侯友宜競選辦公室 參訪新北市公托中心。新北市2歲以下家外托育率位居全國第一位，公托評鑑成效也相當優異。

提到六大網絡，侯友宜首推公共托育，目標是將新北公托中心翻倍成長，結合智慧科技，打造讓家長安心又便利的托育環境。

出身警界的侯友宜深知治安與安全是城市發展的關鍵，他認為整合校園周邊綜合安全、智慧科技防衛城、智慧防災系統等各層次措施，才能提供市民安心環境。

未來的社區營造，侯友宜認為應結合銀髮友善措施，包含托老中心與接待中南部北上的老人中途之家、關懷照顧據點，甚至未來幼銀、青銀共生等規劃。與社區營造連動的是都市更新，侯友宜樂觀表示以增額容積鼓勵捷運周邊防災型都更與青年住宅建設的誘因下，新北市不但能保障市民居住權更能吸引青年人才進入。

面對新北市城鄉差異的挑戰，侯友宜提出利用地方創生，活絡在地產業與青年就業，市府從旁協助資源整合與行銷，共創多贏。宜居城市脫不了更佳的健康與育樂環境，侯友宜提出持續增設國民運動中心、改善人行道、優化現有觀光資源等規劃，全面帶動市民健康與幸福。

當六大網絡鋪設完善，侯友宜認為屆時新北將有兩大國際競爭中心展現出來。以大漢溪為界，分別是南岸以板橋為核心的國際貿易與文化中心，北岸以新莊為中心的國際產業中心。配合兩大競爭中心崛起，侯友宜提出配套就業與產業升級政見，包含落實勞檢改善青年就業環境、增加青年創業補助與育成、舊產業區翻新、鼓勵在地廠商進行「工業4.0」暨防災性升級、積極爭取國內外創新與智慧科技廠商投資、引入基礎建設智慧化概念，提升新北基礎建設競爭力。

面對年底大選，侯友宜以安居樂業為主訴求，搭配兩大願景、三項策略，可見其對新北市發展有獨到的整體規劃，這張具有高度戰略企圖的政見牌，能否為侯友宜爭取更多選民支持，令人引頸期待。