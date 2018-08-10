禪修改善專注力不意外，還能幫助你不再「只想到你自己」

文：Gene

近年愈來愈多報導指出禪修有益身心健康，禪修活動在西方國家也愈來愈盛行。有次我去參加禪修活動，盛況空前，據說許多人讀了《賈伯斯傳》（Steve Jobs），見識到禪修對這位改變了世界的偉人一生的重要影響，就立馬報名了。

泰國近日轟動國際的泰國野豬少年足球隊洞穴救援事件中，曾經出家的足球隊助理教練（Ekapol Chantawong）等待救援時，教授少年隊員禪定靜坐，也是他們能不慌不亂全數安全獲救的主因之一。

社會上有一些邪門禪修團體標榜能讓信徒快速開悟、見性，而且強調seafood個人權力、個人教導、個人言論的絕對至上，甚至收取各類高額費用，賣所謂seafood加持過的佛牌、蓮座向信徒詐財，讓seafood能過奢華生活開高級名車。這類的禪修團體只會帶來更多邪見和其他損害！

那麼，禪修究竟是好還是不好？禪修說好的效益又是怎麼一回事？科學上對禪修在身心的作用究竟瞭解了多少呢？

想要真的瞭解這些有關禪修的問題，《平靜的心，專注的大腦：禪修鍛鍊，如何改變身、心、大腦的科學與哲學》（Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body）是本必讀好書！本書作者之一就是大名鼎鼎的《EQ》（Emotional Intelligence）作者丹尼爾．高曼（Daniel Goleman）。

二十幾年前我來台灣唸書，當時社會上閱讀風氣比現在好很多，有好幾本書爆紅，彷彿沒讀過就不算受過教育，其中一本就是《EQ》。其實說是一本也不對，因為《EQ》的爆紅不僅是極為暢銷而已，而是讓「EQ」一詞成為流行，各書店和報章的暢銷書排行榜中，曾有近一半的書名都有「EQ」兩字。

《EQ》不僅在台灣爆紅，也佔據《紐約時報》（New York Times）的暢銷書排行榜長達一年半。丹尼爾．高曼的寫作功力深厚，曾兩度獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）提名。他是哈佛博士，研究的是禪修經驗，所以《平靜的心，專注的大腦》寫的正是他最得心應手的研究主題，也是他長期追蹤的研究興趣，加上最新的心理學、神經科學研究整合，成為本書內容。

《平靜的心，專注的大腦》的另一位作者理查．戴維森（Richard J. Davidson）也很重要，他是美國威斯康辛大學麥迪遜分校的「威廉，詹姆斯和維拉斯研究與卓越成就」榮譽心理學和精神病學教授，領導一所大腦實驗室，而且創立健康心智中心。他已發表了超過三百篇論文，編輯過十幾本書，對禪修的研究很具開創性，公認是這個領域最具影響力的學者之一。

兩位傑出的心理學家把科學界數十年的研究和知識結合在一起，編寫了這本高度可信且可讀的書，讓我們能夠去蕪存菁地認識科學家究竟瞭解什麼，還有什麼是有待進一步研究的。他們在《平靜的心，專注的大腦》非常科學且坦誠地探討了禪修研究的限制及矛盾之處，而非一味賣膏藥。

戴維森進行過許多紮實、嚴謹的心理學研究，高曼每天花二十分鐘在靜坐冥想，他們倆在書中分享了自己的心路歷程，無論是禪修經驗上，或是學術研究的事業發展上。

有些暗示禪修益處的證據很有吸引力，但他們盡職盡責地舉出反例，試圖採取最嚴格的標準來避免做出毫無根據的主張。他們擔心太多研究缺乏嚴謹性，甚至質疑他們自己過去的一些研究，指出一些研究沒有足夠良好的實驗控制。然而他們更擔心太多優異的學術研究只有極少數人知道，所以還是著書立作，為讀者指明狀況。

禪修研究有一大困難是法門太多，單單佛教中就有南傳、漢傳和藏傳之別，市面上又有內觀、正念減壓、超覺靜坐、日本禪、密宗等等不同方法。加上雖然佛教把禪修靜坐的方法發揮至極致，也整理得最完整和系統化，但冥想禪修並非佛教首創，是佛陀向當時的修行者學來的。道教、印度教、錫克教、耆那教、猶太教、天主教、新世紀也有類似的冥想靜坐修行方法，禪修靜坐也非宗教專屬。但是因為他們對宗教哲學也很有研究，所以也比其他學者更能清楚不同法門的異同，因此對知識有更精確的掌握。

他們提出不少有力的論據，讓我們認識禪修不僅在當下發揮作用，還以更深刻、持久的方式改變我們的身心。根據神經科學的研究，正念禪修可以抑制杏仁核中的活動，增加杏仁核和前額葉皮質之間的聯繫，這兩者都可以幫助我們減輕對壓力源的反應，並在我們體驗到壓力時能更有效地恢復。

雖然我們感恩同理心、讚嘆同理心，但是當我們一再看到其他人遭受痛苦並因同理心而感同身受時，會造成行動的癱瘓或退縮，這是美國耶魯大學心理學家保羅．布倫（Paul Bloom）在《失控的同理心︰道德判斷的偏誤與理性思考的價值》（Against Empathy: The Case for Rational Compassion）中反對情緒同理心的原因之一。但心理學研究顯示，修練慈心禪會增加我們採取行動以減輕痛苦的意願，慈心禪似乎是透過在痛苦的情況下減少杏仁核活動來達成此效果，同時還活化大腦中與良好感受和情愛相關的迴路。

禪修會影響專注力並不令人驚訝，因為許多禪修就是在實踐這種技巧。禪修還能有助於消除「習慣化」這種傾向，習慣化讓我們在熟悉的環境中不再關注新訊息，這對不少工作而言是危險的。還有研究顯示，專注力的改善似乎在正念禪修後持續長達五年之久。

有趣的是，研究發現禪修讓我們不會一直只想到自己，這正是人世間煩惱的根源。換句話說，禪修能幫助你不再把自己視為宇宙的中心，因而減少許多患得患失的痛苦，並且讓周遭的人感到愉快。

除了心理上的效益，禪修還可以在不直接解決其生理來源的情況下減輕疼痛。但是有一些證據也顯示禪修會影響健康的生理指標。例如，禪修讓暴露於心理壓力的人的炎症反應減輕，特別是對於長期禪修者。此外，禪修者似乎具有較高的端粒酶活性，這是和壽命長短息息相關的酵素，這在諾貝爾生理醫學獎得主伊莉莎白．布雷克本（Elizabeth Blackburn）的好書《端粒效應：諾貝爾獎得主破解老化之祕，傳授真正有效的逆齡養生術》（The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer）中也有著墨。

來談談個人經驗吧！幾年前我因為長期工作姿式不良，導致肩頸痠痛，左手還發麻，檢查結果是頸椎長了骨刺壓迫神經。有天去法鼓山安和分院上禪修課前去了趟醫院，醫生說那骨刺相當嚴重，至少要做四次復健療程才有可能改善，而且還質疑我這年紀不該這麼嚴重。那天上課前特別沮喪，可是上課時做了頸部運動打完坐後，原本僵硬無比的肩頸肌肉居然莫名其妙鬆開了，從前吃肌肉鬆弛劑也從來沒有那些肌肉放鬆、氣脈通行的舒服感覺！

那種感覺真令人欣喜著狂，雖然第二天早上又僵硬得很痛，可是想到法師說要記得打座時放鬆的感覺，肌肉就馬上放鬆然後不痛了！只做完一次療程，醫生檢查後就說改善太多了，為保險再做一次應該就能痊癒了！

除了改善健康，禪修也明顯讓我在做實驗和手工藝時比較不心浮氣躁，對情緒管理有很大的益處，至少不會像年少輕狂時那麼暴躁和怨天尤人。從此，我深信靜坐對健康和情緒確定會有極大的助益！更甭提禪修的修心對自己、家人、朋友能帶來多少真正的快樂。我並不算很精進，那次是無所求，只是剛好用對方法。因此，有這麼美好的事不分享給朋友，這太可恥了！

尋找正信的禪修團體和課程非常重要，如果能讀這本《平靜的心，專注的大腦》當然也更能夠科學地分辨出禪修的各種真實可能，而獲得真正的益處改善身心、事業以及家庭生活，更不會誤信神通或者瞬間頓悟等謊言而誤入歧途！

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九