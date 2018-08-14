人們喜歡可以丟掉某樣壞東西的想法，造就了「排毒」的偽科學

文：安東尼．華納

排毒飲食

我即將談論的迷思往往在社會和媒體裡根深蒂固，並且經常被名人背書，每年有成打的相關主題書籍出版，許多網站和論壇也以此為主題。這類商品大量被販售，健康食品店、藥房以及超級市場甚至為它規劃整個專區。它是全世界數百萬民眾奉行的儀式，完全無法迴避，幾乎每一個人都相信，卻完全是荒謬的。所以就像是把一片膏藥從身上撕下來一樣，我將動作迅速地讓你的疼痛速戰速決。準備好了嗎？三、二、一⋯⋯，排毒不是真的。

好，不會太糟糕吧？我們可以藉由控制我們所攝取的食物來為身體排毒，這個概念是偽科學胡說的基礎。從生物學來說，這絕對不合理，沒有事實根據，也沒有證據顯示其效果是真的。但它卻支撐了一個每年產值數十億英鎊的產業，擁有許多有權有勢的倡導者，並且經常讓聰明人和受教育者受到影響。這是販賣給現代社會的最大詐欺之一，提供不實的健康承諾，並以偽科學來合理化其效果，但它的基礎不過是證據薄弱的片段傳聞，卻利用這些從往往是脆弱的人身上榨取巨額金錢。它創造令人不快的規則、恐懼、食品和現代性的負面關連，並且具有提供危險和不負責任建議的惡劣習慣。我非常厭惡排毒這個字眼，也厭惡依附它存在而成長的產業。

胡說八道的循環論證

事實上，我可能有一點誤導你們，排毒有個層面是真實的。排毒代表清除某樣讓你身體中毒的東西，所以假如你夠倒霉到遭遇酒精中毒或是濫用藥物之苦，其中一個治療過程會是，你得經歷一段排毒的時期。同樣地，假如你很不幸地中毒了，痛苦難忍地衝到醫院，而你的胃和眼睛都出血了，那麼你應該會經歷由醫療單位執行的排毒過程。但有件事是肯定的：那段過程不會是一杯綠色果汁，不會與檸檬水和辣椒有關，也不會是腳底按摩後喝一杯特殊配方的排毒茶。

排毒的迷思有三個部分。第一部分是，現代生活讓我們不斷暴露在前所未有、高度危險的毒素之下；第二，我們被引導去相信我們的身體沒有能力移除這些毒素，以至於它們會以某種方式儲存在我們的身體組織裡，造成很多問題和疾病；迷思的第三點是，特定的食物、治療和處理可以將這些毒素排除掉。在偽科學循環論證非凡的功績下，這三部分同時被陳述，全都相互依賴，也被概括成一個簡單的單字：排毒。這是我們易受欺騙特徵的明顯路標。一個無中生有的產業。一個建構在脆弱基礎上的龐大巨石。

現在該切斷這三個排毒迷思，並且檢視它們為何如此無所不在。

現代生活虛構的毒素

你身上如果沒有毒素，就不用排毒。但對某些人來說，實施排毒療法是為了減重，或是在某段時期明顯自我放縱後採取的因應措施。很多人這麼做，是誤以為現代生活（特別是都市生活）讓我們淹沒在諸多毒素裡，而且我們的身體尚未進化到能夠適應這些毒素。這裡有幾個傳播該想法的例子：

葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow，美國知名女演員）的Goop網站：

在這個摩登時代，我們被各種可想像得到的毒素攻擊，我們的身體每天受到危險化學製品的突擊，像是來自空氣、塑膠製品、工業清潔劑的汙染等等，更別提每年進入我們環境數千種的新化學製品。毒素也滲透到我們的水庫，或是從天而降隱藏在我們的住家和工作場所，這已是現代生活不幸的現實。

健身教練蜜雪兒．卡爾森（Michelle Carlson）的網站：

充滿加工、高糖、高脂飲食（典型忙碌美國人的飲食）在我們的身體系統中留下新陳代謝的垃圾產品，甚至擾亂身體正常的荷爾蒙變化，接著又成為疾病繁殖的溫床。

Shape.com關於2014年乾淨飲食前十名排行榜的評論：

排毒—或是移除不健康的身體毒素—是讓人想淨化身體的一個主因。毒素超載可能會讓你失去活力、導致疼痛並引發過敏反應，成為其他疾病的宿主。

現代生活當中的危險毒素，普遍被認為是伴隨現代性而引起諸多健康問題的原因，但這些神祕毒素的定義通常模糊不清。我們對於遭受攻擊毫不懷疑，卻很少討論到攻擊的來源與本質。我們只知道到處都有嚴重危害我們健康的不良化學製品，它們是現代生活的禍害。

人類身體的確每天暴露在數百萬種不同的化學成分中。但事實上，每樣東西的組成本來就都是化學成分，而排毒倡導者卻傾向將這些化學成分區分為好與壞兩種，特別是被歸納為天然的就等於是好的，非天然的就等於是壞的。我們將於下一章節檢視這個奇怪的謬誤，但重要的是要記住，在思考毒性時，形成毒害的關鍵是劑量。水是一個人們普遍攝取的化學物，一旦過量也會要了你的命；而肉毒桿菌毒素完全是天然物（如果想要，你大概可以將它製作成有機的），卻是我們目前所知最具毒性的物質。

我們的身體受到前所未有的毒素攻擊而受到影響，這句話並沒有證據。而且也沒有證據顯示，我們受到現代生活的危害。事實上，我們比以前更健康，因為我們活得更久，生的病較少，食物和水的供給遭危險汙染的程度是人類有史以來最低的。

「你只不過是個日益惡化、充滿邪惡毒素的容器」

所以我們找到了壞人，也就是毒素。第二個概念是這些邪惡不知名的毒素在我們體內堆積，而且無法以自然的過程排除。這裡有一些典型的例子（相信我，很簡單就可以找到屬於你自己的例子）。

Goop：

我們大多數人終其一生體內幾乎都有重金屬，它們深埋在我們的組織裡。遺憾的是，這些長期埋伏在體內的「舊」金屬會造成極大的威脅。例如，有毒的重金屬會隨時間氧化，對周圍組織造成傷害，並引起發炎。它們會毒害我們的身體，對每一個系統和器官帶來實質傷害，包括我們的腦、肝臟、消化系統以及部分的神經系統。有毒重金屬會讓我們的免疫系統承載巨大負擔，使我們容易感染各種疾病。

又是Goop，這次的主角是有名的排毒權威亞力山卓．楊格（Alejandro Junger）醫生：

楊格基本的論述是，我們的身體充滿了來自食物和環境的毒素，這些毒素使我們變得遲緩並讓我們生病。楊格最近推文指出：「身體失衡的主因是，系統正常運作的過程中出現了障礙[毒素]。」

上述第一則Goop訊息提到重金屬毒素，因此我們對此稍做調查並不失公平。那段摘錄的建議來自「醫療傳播媒介」的安東尼．威爾森（Anthony Wilson），而他的訊息來自一本心靈世界指南。

重金屬毒素是真實的，特別是鉛對成長中的嬰兒有著巨大的潛在傷害。不過，自幾年前人們從石油、輸送管和油漆中大幅去除鉛之後，在現代已開發國家中已很少證據顯示，鉛毒影響健康達到危險程度。另一個可能的危險來源是砷，世界上有些地區的飲用水會在自然狀態下就達到潛在有害的水準，但對大部分的人來說，就我們攝取的量而言，不會有任何危險。同樣地，到處都有鋁，在食物、在飲料、甚至在我們呼吸的空氣裡都有，但我們的平均攝入量不會造成任何危險。不論我們檢視的是哪一種金屬，都沒有證據顯示在實體的世界裡，我們每天接觸到這些金屬的程度，會對健康有任何有害的影響。

這個論述裡含有一些排毒迷思的要素。我們每天暴露在數百種潛在的毒素裡，我們攝取它們，它們在我們的食物裡並且汙染我們的水源。但事實是，我們居住的世界一直像個沸騰的化學球體，而且在整個生命史中，暴露在可能有害物質裡這件事早就已經發生。對很多人而言，這個真相令人不舒服，大部分原因在於我們的直覺腦喜歡黑白分明的事物，毒性有程度之別的想法並未被接受。

科學告訴我們：「我們全都暴露在有毒的重金屬中，但目前的暴露程度並不會對人類健康造成危險。」但我們的直覺腦只聽見：「暴露！有毒！危險！健康！」便開始恐慌地繞著小圈圈跑。某些工業化學對人類造成傷害的案例無濟於事，在這些案例中，重金屬確實有可能會在人體堆積，某些「持久性有機汙染物」（POPs）會累積在脂肪纖維（脂肪）裡，並與某些慢性疾病有關。但這些工業化學物幾乎都已經被消除，在環境中已逐漸減少，只可惜仍有少量殘留。

一般認為，我們食用的東西幾乎都含有POPs，但從很多方面來說，它比較像是科技的見證，讓我們有辦法測出幾乎不存在的少量化學物，而不是我們遭受攻擊的徵兆。我們的直覺腦並非設計來以現代方式看待這個世界，也無法思索質譜儀和高效液相色層析法（HPLC analysis）驚人的調查能力。隨著環境裡的化合物越發容易被分析和解構，我們越能找到更多化學物的蹤跡。

想像的療法

Q：你如何處理捏造出來的問題？

A：用捏造的解決方案。

如同我解釋過的，我們的食物和環境中可能充滿有史以來最多的毒素，這個想法某一小部分確實是真的，這些神祕毒素正在我們體內堆積，這想法甚至有一絲可信度，但這些毒素大多含在已被禁止的一小部分化學品中，而且目前是無害的程度。當我們來到第三個偉大的排毒迷思時，任何與事實相關的連結全都被切斷了，我們似乎如此相信排毒迷思，以至於不再尋找證據。這裡另有一些引述，全都來自各種生活風格和排毒部落格：

Goop：

野生藍莓（只有產自緬因州的）可以吸取腦部組織的重金屬，當重金屬被移除時，氧化所造成的縫隙可以得到治療和修復。服用野生藍莓很重要，因為它們含有具特殊排毒能力的獨特植物營養素。

部落客瑪德琳．蕭（Madeleine Shaw）：

葡萄柚含有天然維他命Ｃ和抗氧化物，兩者都對淨化你的肝臟有驚人效果。

奧茲醫生（Doctor Oz）的羽衣甘藍、鳳梨和薑排毒飲料（需要多汁一點）：

這個淨化飲料含有淨化腎臟的羽衣甘藍⋯⋯

羽衣甘藍可以淨化腎臟，這句話總結了排毒主張的瘋狂。說得更明白就是，沒有證據顯示這些食物具有前述的任何效果，它們全部無法移除毒素，也不能幫助我們的身體進行排毒作用。這當中沒有任何一樣可以淨化肝臟或腎臟，不論那代表的是什麼意思。我對於自己有能力嚴厲批評導致錯誤信念的誤解和困惑，通常感到相當自豪，但在排毒飲食和排毒產品的例子裡，並沒有難以理解的事可以讓我嚴厲批評。除了這是一個數十億美元的產業之外，並沒有臨床研究顯示，任何商業上的排毒飲食或是治療方式，具有任何排除毒素的臨床效果。

好消息是，我們的身體擁有移除潛在毒素的優良系統，我們的肝臟和腎臟在這部分已經經過特別演化，因此除非有根本的問題，它們並不需要任何幫助。相同地，我們的皮膚、肺和消化系統都有排毒功能，即使真的留下一些毒素，也很少有證據顯示，有任何食物能將之排除。

芫荽常被引述為一個「神奇的」排毒成分，推測是基於兩項效果很有限的動物實驗，一個是彩虹鱒魚身上的鎘，另一個是被鋁汙染的老鼠。在談到解毒作用時，芫荽大概是食品當中最常被拿來研究的一項，不過並沒有人體研究顯示任何效果，除了在嚴重中毒的動物身上產生很小的影響以外，研究並沒有證明任何事。至於緬因州的藍莓、薑、羽衣甘藍、胡桃、大蒜、綠茶，以及其他很多申稱具解毒功能的物質，也是一點證據都沒有。這並不是說它們對你沒有好處，只是說它們並不能幫你解毒，特別當你並沒有中毒時。

假如你仍然不相信我，我建議你問問想賣給你排毒產品的人，他們宣稱可以移除的是哪一種毒素。這是一個相當簡單的問題，應該可以引出相當簡單的答案。假如他們回答有各種不同的物質，你只要要求他們講出一種就好。一旦他們回答了，問他們是否有任何證據。假如你正在排毒，毒素將會從某處排泄出來，並且很容易就可以測量到。不同於營養科學的許多領域，不同食物或產品的排毒效果是很容易進行研究的，只要簡單設計實驗，就能證明治療真的有效，所以如果沒有進行這些實驗，我們就必須要問為什麼。除非你是隻中鎘毒的彩虹鱒魚，否則將不會有任何有用和合用的證據。

到底怎麼回事？

艾蜜莉─羅絲．伊斯托普（Emily-Rose Eastop）是偽科學研究者和作家，也是一個極受歡迎、名字取得很棒的科學網站「我他媽的恨偽科學」（I Fucking Hate Pseudoscience, IFHP）的發起人之一，她認為提到以下這些詞語時，人們很容易受到引導：

問題在於，雖然相信排毒或生食主義，單獨來說可能（至少對那些並未對此迷戀的人來說）無害，但它以及偽科學那些「無害的」形式可能是進入其他更直接危險的管道。為了相信排毒的效力，你必須拒絕與其矛盾、排山倒海而來的多重證據，或者至少一開始為了接受關於身體這類實體事物的新信念，卻不要求證據作為但書。一旦少了這個但書，一個人就可能相信任何事。為了要相信，原來理性的人必須放棄理智的信條。

賓夕法尼亞大學心理系教授保羅．羅津（Paul Rozin）曾經研究人們對食物的信念，他認為與官方來源提供的謹慎和合理飲食建議相比，我們很容易被排毒療程荒唐的訴求影響。

人們喜歡可以丟掉某樣壞東西的想法，而不想被告知自己要做改變，然後就會看到些微改善的建議。他們想要關於好食物對照壞食物的簡單規則，他們想要知道會有大幅的改善。即使知道幾乎不大可能奏效，他們仍願意一而再，再而三地欺騙自己。

對很多人來說，想要的東西比健康有所改善更多。對某些人而言，排毒是為了達成內在的純淨，以及向世界展現美德。乾淨飲食部落客艾拉．伍德沃德（Ella Woodward）在一段討論排毒果昔食譜時真情流露地評論：

一杯果昔將會完美地為你的一整天定調，你的感覺會極好，不只是因為你所飲用的全是精華和營養，也因為你知道自己正在盡力讓外表和感受呈現最佳的狀態，這一定會伴隨一種驕傲和幸福感。我認為有意識地照顧你的身體，真的會灌輸一種驚人的驕傲和自我價值感，每個人大部分時間都需要這種感覺。

營養師（註冊的飲食科學家）海倫．威斯特（Helen West）在她的「食物與無稽之談」部落格，撰寫有關食物的迷思和誤解。對她而言，排毒的引人之處相當清楚。

跟很多這類事情一樣，進行排毒實際上是提供想瘦身的人一種比較容易接受的委婉說法。這個詞語被用來指稱排掉毒素，事實上只和嚴格限制卡路里有關，這種哄騙方式讓人未經思考便接受。但其實大部分的人並不相信真的有毒素從他們的身體裡排除出來。

對很多人來說這可能是事實，我們稍後將看到它被偽營養科學拿來為減重做掩飾。但對比較不正統的營養科學學說來說，排毒迷思就如字義般被人接受。2011年美國《輔助及另類醫學期刊》（Journal of Alternative and Complementary Medicine）的一項調查發現，75％的自然療法醫生（未經註冊的顧問）開過以飲食為基礎的排毒配方，來「治療」健康問題。曾在最佳營養協會（Institute of Optimum Nutrition）受過營養治療訓練的健康作家伊恩．馬伯（Ian Marber）告訴我：

一顆蘋果到你的手中之前，曾被噴灑了二十二次農藥，雖然這對人體並不會有什麼影響，但這數字卻有戲劇性的效果。你知道人體無法應付現代生活產生的毒素，並加諸壓力給人體，讓肝臟承受不了，超出所能負荷的極限。你也被教導說，天然物質能幫助你的肝臟排除這些儲藏的毒素。這就好像是在兜售恐懼。

恐懼是有效果的，因為它挖掘了某些深層和原始的事物。我們害怕陌生和看不見的敵人，因此可能會試著在似乎是隨機的生活和健康過程中，為自己所感受到的不安歸類。大部分宗教的起源都有純潔且未受汙染的天堂，人們總是相信，過去的時光是純淨的，現代則是受到汙染的。隨著年華老去，我們傾向於將自己的衰老誤認為世界的錯，並相信我們已遺失了過去某些美好和純淨的事物，我們哀悼的其實是自己失去的青春活力。上了年紀的人總是想咒罵現在，因為它是為了年輕人而存在的。沒有比咒罵某樣東西不潔淨更好的方式了。

相關書摘 ►最不可能是超級食物的超級食物：椰子油

書籍介紹

《廚房裡的偽科學：你以為的健康飲食法，都是食物世界裡的胡說八道》，八旗文化出版

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作者：安東尼．華納

譯者：林麗雪

當糖被揭發為毒素、飽和脂肪椰子油變成超級食物、雞肉酸化我們的身體、麩質被宣稱對所有人的健康有害。當食物被分成乾淨和骯髒兩類，讓人對吃進的東西帶著強烈的情緒時，恰恰是現代的我們對健康焦慮無助、患上飲食失調症的根本原因。廚房是現代人的療癒之地，為何成為拖垮你健康的地獄。

這是一個美食節目層出不窮的世界。你被名人主廚、帥哥主廚、藍帶主廚包圍或轟炸，有的主打健康飲食、有的專注在精湛廚藝，有的以毒舌出名。飲食專家、食品評論家及食物營養師，無不希望在日益擁擠的市場中找到利基。如此一來，廚房裡充斥著各種時髦的偽科學，人民每天沉浸在食物的謊言中。而你，也陷入關於食物的各種現代迷思裡無法自拔。

Photo Credit：八旗

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航