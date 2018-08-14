《劉備傳》：《三國演義》是怎樣塑造劉備形象的？

文：張作耀

續家譜，說天命，「劉皇叔」當有天下

東漢末年，天下大亂，軍閥割據，「群雄」爭霸，名顯當世、功垂後代和遺臭千古者都不少。然而，《三國演義》開篇卻置當時諸多顯赫人物於一邊，首先將後起的、出身孤寒、名不見經傳的劉備作為第一位「英雄」推向讀者，以期收到先入為主之效。渲染他的出身，描繪他的異形怪貌，突顯他的遠大志向，預示他必將獲得成功而貴為天子，進而不斷完善他的形象，提高他的身世，從而使讀者自始至終都有一種期盼劉備獲得成功的欲望，把同情寄到了劉備一邊。

一、提高身世

所有正史和有影響的歷史著作，對於劉備的身世，大都寥寥數語。前已論到，根據對《史記》、《漢書》和《三國志》等書有關記載的分析，劉備雖屬漢景帝子中山靖王劉勝的兒子劉貞的後代，但自西元前一一二年劉貞因「坐酎金失侯」，至西元一六一年劉備出生，二百七十餘年，他們這一支再無一人封侯，早已是平民百姓了。雖然祖父劉雄做過縣令，但並不能改變他們的這種社會地位，所以父親死了以後，便失去了生活依靠，成了孤兒，只好「與母販履織席為業」。南朝人裴松之和元人胡三省在注《三國志》和《資治通鑑》時均已明確指出：劉備「雖云出自孝景，而世數悠遠，昭穆難明」，「自祖父以上世系不可考。」

《三國演義》的作者為了塑造人物的需要，自然不肯囿於這些僅有的記載，因此不惜虛構事實，千方百計地提高劉備的身價。

第一，編造宗族世譜。《三國演義》第二十回編造了一個自漢景帝至劉備共十九代（若從漢高祖算起，共二十二代）的直系傳承世系，其中在劉貞失侯以後至劉備的曾祖「濟川侯劉惠」，仍有十三人封侯。雖然祖父、父親未及封侯，但劉備出身於皇族的「世爵之家」，卻是非常明確的。

第二，讓皇帝認劉備為皇叔。《三國演義》說：「帝（劉協）排世譜，則玄德乃帝之叔也。帝大喜，請入偏殿敘叔侄之禮。帝暗思：『曹操弄權，國事都不由朕主，今得此英雄之叔，朕有助矣！』遂拜玄德為左將軍、宜城亭侯。設宴款待畢，玄德謝恩出朝。自此人皆稱為劉皇叔。」（第二十回）這是非常滑稽、荒唐的記敘。其一，漢獻帝是漢高祖劉邦的第十七代孫，既然他按照世譜確定劉備是劉邦的二十二代孫，輩分比自己小得多，怎麼會認做皇叔呢？其二，劉備歸依曹操之後，是曹操先後表薦劉備為豫州牧、左將軍、宜城侯的，史有明記，怎麼可以偷樑換柱變成劉協為了除掉曹操而特意加封的呢！

第三，通過別人之口，宣示劉備的「高貴」身世，以期灌輸到讀者的頭腦中去。劉備得蜀之前，在《三國演義》中有兩個尊稱，一是見於史傳的「劉豫州」（或作「劉使君」）。這是因為在曹操的薦舉下，劉備曾被皇帝正式授予豫州牧的官職；一是「劉皇叔」。這是《三國演義》和話本、戲劇等藝術作品中給劉備戴上的藝術桂冠。這後一個稱呼，在重視封建繼統的社會裡，自然更容易獲得人格上的敬仰。所以作者不斷加以宣示，讓朝野上下人等皆肅然稱之，肅然敬之。國舅、車騎將軍董承受衣帶詔密謀除操，聯絡劉備時稱其為「漢朝皇叔」（第二十一回）；劉備投靠袁紹，作者婉稱「皇叔敗走投袁紹」（第二十四回）；不久，就連曹操也稱其為皇叔了（第二十五回）；甚至自己的老婆和「結義」兄弟在同別人說話時，竟然也用「皇叔」稱呼（第二十六回）……如此等等，不一而足。

最為重要的是，作者在處理敵友關係時，總是忘不了把劉備的「高貴」身世抬出來。諸葛亮「舌戰群儒」，直謂「劉豫州堂堂帝胄」（第四十三回）；當魯肅代表孫權要求劉備退還荊州時，諸葛亮理直氣壯地說：「自我高皇帝斬蛇起義，開基立業，傳至於今；不幸奸雄並起，各據一方；少不得天道好還，復歸正統。我主人乃中山靖王之後，孝景皇帝玄孫，今皇上之叔，豈不可分茅裂土？況劉景升乃我主之兄也，弟承兄業，有何不順？汝主乃錢塘小吏之子，素無功德於朝廷；今倚勢力，占據六郡八十一州，尚自貪心不足，而欲併吞漢土。劉氏天下，我主姓劉倒無分，汝主姓孫反要強爭？」似乎這樣一強調，對方就矮了半截似的，使得談判對手也以皇叔相稱（第五十四回）。劉備東吳招親，「吳國太佛寺看新郎，劉皇叔洞房續佳偶」，自吳國太、喬國老以至魯肅和參與設計加害劉備的大將呂範等無不敬稱為「皇叔」。

第四，讓劉備經常自報家門。作者經常拉大旗作虎皮，讓劉備自報顯赫家門。比如，第一次面君即謂：「臣乃中山靖王之後，孝景皇帝閣下玄孫」（第二十回）；三顧茅廬見諸葛，叩門自稱「漢左將軍、宜城亭侯、領豫州牧、皇叔劉備，特來拜見先生」（第三十七回）。及至劉備稱王稱帝，作者更是大力宣揚劉備表章中出身帝胄當有天下的核心內容。

二、天貴、天助、天成

《三國演義》成功地利用了歷史記載中一切有利於劉備的史料，生動地貫徹了一種「天生貴人」必有「天助」，而最終獲得「天成」的宿命思想。

劉備乃天生貴人，本是《三國志・先主傳》已有的荒唐記述，《三國演義》加以改造，更加突出了「風水」效應：「其家之東南，有一大桑樹，高五丈餘，遙望之，童童如車蓋。相者云：此家必出貴人。」（第一回）進而讓少年的劉備直白自己將來必為「天子」。

劉備「垂手下膝，顧自見其耳」，長相怪異，被呂布罵為「大耳賊」。這種異形怪體，本來沒有什麼值得誇耀的，但在《三國演義》中被改寫成了「兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，面如冠玉，唇若塗脂」（第一回），陡然便成了福態貴相的美男子。

孟子說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」不難發現，《三國演義》就是懷著這樣的心情去刻畫劉備的坎坷人生的。相反，對待曹操卻自始至終都將蘊含著的一種鄙視心情發諸筆端。因此，不惜掩蓋劉備的無能，渲染曹操的詭詐。早在宋代，據蘇東坡《志林》說：「塗巷中小兒薄劣，其家所厭苦，輒與錢令聚坐聽說古話。至說三國事，聞劉玄德敗輒蹙眉，有出涕者，聞曹操敗，即喜唱快。」這種效果，被《三國演義》進一步加強了。廣大的讀者和善良的人們被「征服」了，同情心完全倒向了劉備一邊。

封建時代的皇帝，不管是有德者，還是無賴潑皮，都視自己為天子。奪得權力的手段，不管多麼惡劣，都被他自己及其從屬演繹成「天命所歸」。曹丕、劉備、孫權等自然也不例外。有趣的是，《三國演義》將《三國志・文帝紀》以及裴注中連篇累牘的有關曹丕稱帝的「瑞兆」和大臣們呈說「天命」的奏章，非常簡短地帶過了，突出逼禪情勢，隨後加寫了一段怪像，說：曹丕登壇受禪，「百官請曹丕答謝天地。丕方下拜，忽然壇前卷起一陣怪風，飛砂走石，急如驟雨，對面不見；壇上火燭，盡皆吹滅。丕驚倒於壇上，百官急救下壇，半晌方醒。侍臣扶入宮中，數日不能設朝。後病稍可，方出殿受群臣朝賀。」（第八十回）很明顯，這是向讀者儆示「天不佑魏」。對於劉備，則將大臣們不多的勸進內容和讖語、瑞兆錄於書中，突出其遜讓之德和迫於「天命不可以不答，祖業不可以久替，四海不可以無主」的心情，完成了一個當之無愧的「真命天子」形象。

另外，《三國演義》還常常通過百姓之口傳述謠言，不斷散布和確認劉備的非凡身分。例如，第三十五回講劉備「躍馬過溪」，逃跑中偶遇水鏡先生司馬徽，司馬徽對劉備解釋兒歌「到頭天命有所歸，泥中蟠龍向天飛」時，不怕洩露「天機」，明確說：「天命有歸，龍向天飛，蓋應在將軍也。」

多其義德之行

《三國演義》中，曹操的殘忍譎詐和劉備的仁義好德形象都被典型化了。二者形成了鮮明的對比。雖然許多情況並非空穴來風，但有不少事實真相被特意模糊了，並且虛構了若干故事，從而使劉備獲得了更多分數。

一、義貫始終

《三國演義》以「宴桃園豪傑三結義」開篇，以「雪弟恨」興兵伐吳、為義而死結束劉備的一生，真可謂是義貫始終。

歷史上的劉備確有重義的一面。我在前面已有論述。這是劉備取得一定成功的一個重要條件，因此而讓他獲得某些歷史好評亦屬自然。但是，《三國演義》中劉備、關羽的高大「義人」形象，除確實反映了他們尚義重義的某些事實外，而在很大程度上是被藝術加工出來的。手法有三：

第一，昇華故事。《三國志》中有關劉、關、張的初期關係非常簡單。〈關羽傳〉說，關羽「亡命奔涿郡。先主於鄉里合徒眾，而羽與張飛為之禦侮」；「先主與二人寢則同床，恩若兄弟，而稠人廣坐，侍立終日，隨先主周旋，不避艱險。」〈張飛傳〉說，張飛「少與關羽俱事先主，羽年長數歲，飛兄事之」。僅有的這些記載，反映了他們之間的真摯情感，同時也表明了他們之間的尊卑關係，但並沒有涉及三人結拜的事。《三國演義》據此大加渲染，設計出了生動的桃園結義的場面，將「恩若兄弟」變成了「結拜兄弟」，並寫出了影響後世千餘年的結拜誓詞：「……不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。皇天后土，實鑑此心。背義忘恩，天人共戮。」開篇伊始，一個藝術化、理性化的桃園三結義的故事，便深入人心了。

第二，變假為真。劉備的諸多假仁假義，常被演繹成真仁真義。

比如，劉表「託國」，想讓劉備繼為荊州牧，劉表說：「吾今年老多病，不能理事，賢弟可來助我。我死之後，弟便為荊州之主也。」裴松之早已指出，劉表舍嫡立庶，情計久定，無緣臨終舉荊州以授備，此亦不然之言。其實，當時劉表周圍有蒯越、傅巽、王粲等為代表的一股很強的親曹勢力和以其次子劉琮為首的實權派，他們不僅不願輕易失國於人，竭力抵制劉琦，而且經常醞釀除掉劉備。劉備自然明白其中情理，「不敢當此重任」，所以詭稱「此人待我厚，今從其言，人必以我為薄，所不忍也」。《三國演義》加上了諸葛亮同劉備的如下對話：諸葛亮問：「景升（劉表字）欲以荊州付主公，奈何卻之？」劉備說：「景升待我，恩禮交至，安忍乘其危而奪之！」諸葛亮不由感慨而歎：「真仁慈之主也！」（第三十九回）諸葛亮說：「今若不取，後悔何及！」劉備說：「吾寧死，不忍作負義之事。」（第四十回）

另如，劉備入川的目的本來非常明確，就是要奪得劉璋的益州而自為其主。這是他同諸葛亮早已確定的既定方針。但《三國演義》卻盡力回避劉備的真實思想，好像一切都是龐統、法正等人的計謀，將他陷入不義，使他漸離初衷，最後不得已才決定奪取以誠相待的「兄弟」劉璋的地盤。作者繪聲繪色地寫了一個新的「鴻門宴會」，讓龐統支使魏延「舞劍筵前」，劉備大驚，急掣左右所佩之劍，站起來說：「吾兄弟相逢痛飲，並無疑忌。又非『鴻門會』上，何用舞劍？不棄劍者立斬。」又說：「吾弟兄同宗骨血，共議大事，並無二心。汝等勿疑。」劉璋嚇得執著劉備的手泣感救命之恩，劉備則譴責龐統等「公等奈何欲陷我於不義耶？」（第六十一回）甚至篡改事實，使劉備的「不義」之舉變成「正義」行動。例如，史載，劉備召斬劉璋大將楊懷、高沛。這本是劉備、龐統的計謀暴露以後的實際行動。《三國演義》則顛倒原委，說成是楊懷、高沛「各藏利刃」，陰謀行刺，劉備不得已而為之。

第三，圍繞「義」字講故事。《三國演義》特意著力於用一個「義」字貫穿於劉備的事業之中，諸多行事都成了為義而舉。

例一，陶謙面臨曹操的威脅，深知自己的兩個兒子無能，不足以承當大任，臨死讓劉備接任徐州牧。劉備鑑於當時的局勢，北有曹操、袁紹，南有袁術，不敢貿然答應。此有史可據。《三國演義》卻加上了如下對話，以表露劉備「義」性心理，面臨大利而不忘大義：關羽說：「既承陶公相讓，兄且權領州事。」張飛說：「又不是我強要他的州郡，他好意相讓，何必苦苦推辭。」劉備說：「汝等欲陷我於不義耶！」（第十一回）

例二，呂布被曹操打敗，投奔徐州，《三國演義》說劉備明知呂布反覆無常，不可信賴，又得曹操密書「教殺呂布」，而且關羽、張飛也都勸劉備殺掉呂布。張飛說：「呂布本無義之人，殺之何礙！」劉備卻說：「他勢窮而來投我，我若殺之，亦是不義。」（第十四回）.

例三，官渡之戰本是袁紹、曹操為爭奪和加強最終權力而不可避免的戰爭，深刻地影響了東漢末年的形勢。就當時的形勢言，無所謂「正義」和「非正義」。《三國演義》把它同劉備聯繫起來，說劉備為了防止曹操對自己的進攻，用陳登之計，請大學者、「棄官歸田」的尚書鄭玄寫信給袁紹，勸其起兵伐曹。袁紹接到信後，遂與文武官員商量，袁紹問：「鄭尚書有書來，令我起兵助劉備，起兵是乎？不起兵是乎？」有的反對，有的則說應該「從鄭尚書之言，與劉備共仗大義，剿滅曹操」，最終決定幫助劉備同曹操打一仗，即令書記陳琳起草《討曹檄文》，起精兵三十萬，向黎陽進發。（第二十二回）不久，劉備被曹操趕出徐淮地區，丟妻失子，歸投袁紹。當時，袁紹屬下分歧嚴重，有遠見的沮授、田豐都不主張進一步發動進攻，這使袁紹非常生氣。《三國演義》說，袁紹去問劉備，劉備向袁紹曉之以大義：「曹操欺君之賊，明公若不討之，恐失大義於天下。」袁紹說：「玄德之言甚善。」遂興兵。這些宣傳劉備為了「大義」而推動袁紹抗曹的情節，歷史上是根本不存在的。（第二十五回）

例四，《三國演義》特寫了一場不曾存在的軍師徐庶幫助劉備計襲樊城的戰爭，打敗曹仁、李典。曹操為了得到徐庶，設計將徐庶的母親抓去，劉備聞此消息後，大哭說「子母乃天性之親」，便忍痛讓徐庶去歸投曹操。謀士孫乾密勸劉備「切勿放去」，並對劉備說：「操見元直（徐庶字）不去，必斬其母。元直知母死，必為母報仇，力攻曹操也。」劉備大不為然，說：「不可。使人殺其母，而吾用其子，不仁也；留之不使去，以絕其子母之道，不義也。吾寧死，不為不仁不義之事。」大家聽了都很感動。（第三十六回）

例五，作者寫劉備「攜民渡江」，兵敗當陽，雖以不少文字描述戰爭過程，但自始至終都是用「仁、德、義、情、勇」這條線貫穿起來。

例六，作者說，劉備聞知關羽遇害，哭倒於地，半日方醒，說：「孤與關、張二弟桃園結義時，誓同生死，今雲長已亡，孤豈能獨享富貴乎！」（第七十八回）。得知張飛被殺，又哀痛至甚，飲食不進，說：「朕想布衣時，與關、張結義，誓同生死。今朕為天子，正欲與兩弟同享富貴，不幸俱死於非命。」「二弟俱亡，朕安忍獨生。」這樣，便把一場帶有重要政治意義的劉備伐吳的戰爭，完全變成為兄弟「義氣」而戰了。（第八十一回）

另外，關羽「千里走單騎」、「會古城主臣聚義」等許多歷史上不曾存在的情節，雖然突出寫了關羽、張飛的義舉，實際也是為了在更深的層面上表現劉備的「信義」人格。

二、德及黎庶

我在前面講到劉備很懂「得人心者得天下」的道理。所以，為政在寬，史無苛斂記載。不少作為，應該肯定。

《三國演義》作者筆下的劉備，則完全「德君」化了。他考慮問題，總是以「以德及人」為出發點。

劉備得到「的盧」馬一匹，先是作為禮物送給劉表，劉表聽蒯越言「此馬眼下有淚槽，額邊生白點，名為『的盧』，騎則妨主」，便託辭說：「賢弟不時征進，可以用之，敬當送還。」劉備騎馬出城，伊籍對他說：「此馬不可騎，乘則傷主」；不久，單福（徐庶）對他說，「的盧」雖是千里馬，「卻只妨主」，如「意中有仇怨之人，可將此馬賜之，待妨過了此人，然後乘之，自然無事」。劉備聞言變色說：「公初至此，不教吾以正道，便教作利己妨人之事，備不敢聞教。」單福說：「向聞使君仁德，未敢便信，故以此言相試耳」，「吾自潁上來此，聞新野之人歌曰『新野牧，劉皇叔，自到此，民豐足』，可見使君之仁德及人也。」（第三十五回）

劉琮降操後，荊州許多人歸投劉備，「比到當陽，眾十餘萬，輜重數千輛」，諸葛亮等勸劉備棄眾而「速行保江陵」，劉備不忍，說：「濟大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去。」撇開戰略上的失算不談，這的確算得上是劉備的義德之舉。由此受到後人讚揚，實屬應當。但《三國演義》為了更加提高劉備的形象，說劉備望見百姓「扶老攜幼，將男帶女，滾滾渡河，兩岸哭聲不絕」，便痛不欲生，「欲投江而死，左右急救止」，實屬外加之筆。（第四十一回）

三、渴得人才

劉備和曹操、孫權都很愛才。但《三國演義》對於曹操、孫權愛才用人的思想和行動，並沒有做到充分反映。相反，劉備愛才、求才、用才的一些作為和思想，雖然不及曹操和孫權，但卻通過典型事例被誇張了。

例一，「伐樹望徐」。劉備歷經磨難，逐漸認識到人才的重要，所以從駐紮新野時開始了主動地訪賢活動。這是他的進步。徐庶是第一個投到劉備麾下的比較有文才武略的人物，非常受到劉備的重視。但歷史上並沒有記錄下徐庶的業績。後來，徐庶的母親的確被曹操捉去，劉備不得不放徐庶到曹操那裡去。《三國演義》虛擬的樊城大戰，讓徐庶大展鴻圖，大出風頭。徐庶別去，劉備設酒餞行，「二人相對而泣，坐以待旦。」劉備不忍相離，送了一程，又送一程，「玄德立馬於林畔，看徐庶乘馬與從者匆匆而去。玄德哭曰：『元直去矣，吾將奈何？』凝淚而望，卻被一樹林隔斷。玄德以鞭指曰：『吾欲盡伐此處樹木。』眾問何故。玄德曰：『因阻吾望徐元直之目也。』」（第三十六回）如此描寫，全是為了表現劉備對人才的重視和渴望人才的來歸，以與曹操「用權術相馭」的用人指導思想相區別。

例二，「三顧茅廬」。我說過，劉備通過與徐庶、司馬徽的接觸，知道了諸葛亮、龐統以及客居荊州的潁川石韜（廣元）、博陵崔州平、汝南孟建（公威）等。這都是一些待機而出的人物，並不是隱士。但他們中的多數，並不看重劉備，而是傾向於北去，到曹操那裡做官。諸葛亮認為中原人才濟濟，難以出人頭地，所以暫時待機於家。史稱劉備見諸葛亮，「凡三往，乃見」（按：俗謂「三請諸葛亮」，其說不甚確切，不是「三請」，而是去了「三次」，即「三顧」才見到，一請也）。《三國演義》正是根據這一模糊記載，藝術地加工出了劉備請諸葛亮出山的艱辛、曲折和關羽、張飛的不理解。但作者隻字未提有關諸葛亮可能曾經主動求見劉備的記載。困難說得大、阻力講得多、避開諸葛亮可能主動求見的情節，這樣，便將劉備求才的急迫心情更加突出而生動化了。

例三，「禮遇張松」。張松背叛劉璋，是將劉備引入益州的關鍵人物。他本想投靠曹操，但曹操以貌取人，看不起他。張松志不得酬，受到侮辱，因此痛恨曹操，勸劉璋絕操而與劉備相結，為劉備入蜀提供了有利機會。但劉備並沒有直接見過張松。《三國演義》卻在講述了曹操不禮張松之非後，長篇敘說了本不存在的劉備禮遇張松的行動，說：曹操欲斬張松，楊修、荀彧力諫，方免其死，「令亂棒打出」，張松連夜出城，往荊州界而來。劉備隆禮相迎，一派趙雲在數百里外的郢州界口迎接，「軍士跪奉酒食，雲敬進之」；二派關羽在荊州界首擊鼓迎接，關羽馬前施禮：「奉兄長將令，為大夫遠涉風塵，令關某灑掃驛庭，以待歇宿。」三是親自出城迎接：張松「次日早膳畢，上馬行不到三五里，只見一簇人馬到。乃是玄德引著伏龍、鳳雛，親自來接。遙見張松，早先下馬等候。」張松見狀，亦慌忙下馬相見。劉備給張松大戴「高帽」，並發出正式邀請，說：「久聞大夫高名，如雷灌耳。恨雲山遙遠，不得聽教。今聞回都，專此相接。倘蒙不棄，到荒州暫歇片時，以敘渴仰之思，實為萬幸！」張松大喜，上馬與劉備並轡入城，「至府堂上各各敘禮，分賓主依次而坐，設宴款待。」一連飲宴三日，張松見劉備「如此寬仁愛士」，很受感動，便即「披肝瀝膽」勸劉備入川取蜀，並獻上了蜀中地圖，「上面盡寫著地理行程，遠近闊狹，山川險要，府庫錢糧，一一俱載明白。」劉備以「情」「敬」「禮」「義」待人，收到了羅致人才之效，推動了事業的大發展。

例四，「不責」劉巴和黃權。劉備久知劉巴名，欲致之而不得，「深以為恨」。劉璋準備迎劉備入蜀，劉巴、黃權等人竭力諫阻。劉璋不聽，巴閉門稱疾。劉備攻成都，下令軍中說：「其有害巴者，誅及三族。」可見其對於劉巴的重視。《三國演義》將此令之效，擴及黃權，說：「玄德入成都，百姓香花燈燭，迎門而接。玄德到公廳，升堂坐定。郡內諸官，皆拜於堂下。惟黃權、劉巴，閉門不出。眾將忿怒，欲往殺之。玄德慌忙傳令曰：『如有害此二人者，滅其三族！』玄德親自登門，請二人出仕。二人感玄德恩禮，乃出。」歷史確有劉巴主動「辭謝罪負」而劉備「不責」的紀錄。但《三國演義》作者誇大了劉備對劉巴和黃權的信任和任用，說劉備授劉巴為左將軍，黃權為右將軍。（第六十五回）這裡，為了展示劉備對人才的重視，連事實也不顧了。當時，劉備的武銜不過是「左將軍」，諸葛亮不過是「左將軍軍師」，怎麼可能授二人為左右將軍呢？實際上是，劉備給黃權的頭銜是「假偏將軍」；劉巴在諸葛亮數薦其之能的情況下，才被授為左將軍西曹掾。西曹掾，官秩四百石。差不多五年後，算是得到重用，授以尚書、尚書令。我在前面說過，劉巴的惶懼之心，始終未曾平靜，「自以歸附非素，懼見猜嫌，恭默守靜，退無私交，非公事不言。」所以，嚴格說來，劉巴、黃權都沒有得到應有的重用。

另外，比如繪聲繪色地寫「趙子龍單騎救主」，趙雲血染征袍，「懷抱公子（劉禪），身突重圍」，劉備接過阿斗，擲之於地，因說：「為汝這小子，幾損我一員大將！」純屬言過其實。作者的目的，全在表現劉備的愛才、愛將之心。所以隨後便寫道：趙雲忙向地下抱起阿斗，泣拜曰「雲雖肝腦塗地，不能報也」！《三國演義》製造了這個情節以後，也不得不承認其真實目的：「無由撫慰忠臣意，故把親兒擲馬前。」（第四十一、四十二回）

相關書摘 ►《劉備傳》：崇尚信義卻又不講信義，劉備「仁義之行」的兩面性

書籍介紹

本文摘錄自《劉備傳》，臺灣商務出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：張作耀

真實再現劉備「折而不撓終得一方天下」

及其兩面性的一生，

展示出一個不同於《三國演義》

和一般社會觀念中的劉備形象。

以蜀漢角度鋪陳故事的《三國演義》，劉備的際遇是推動情節的主要內容，眾多饒富趣味的生動角色因為劉備而躍上小說舞台，但是劉備作為時代英雄的面貌也隨之模糊不清。《劉備傳》在最大程度上窮盡史料文獻，探求劉備生平，又詳細釐清小說與史實的差異，解構文學塑造的劉備形象，閱讀本書將是還原英雄本來面目的開始。――王安泰，南開大學歷史學院副教授

本書全面地論述劉備充滿危機與坎坷的奮鬥歷程，深刻地描繪其艱苦的發展道路，對其功過給予適度的評價；並對作為劉備事業的後繼之人諸葛亮、劉禪進行評述。此外，針對《三國演義》中的劉備形象，也做了歷史的、客觀的評述，可說是第一部全面再現劉備生平的學術性傳記。

劉備，字玄德，東漢末年幽州涿郡涿縣（今河北省涿州市）人，西漢中山靖王劉勝的後代，三國時期蜀漢開國皇帝、政治家，史家又稱他為先主。劉備作為三國時期的蜀國皇帝，在中國歷史上留下了深刻的足跡，他的一生大部分時間都是在戰爭環境下度過的，可謂鞍馬勞頓，倥傯數十載，終於成就大業。

作者張作耀先生，本著還原歷史人物原來面目的初衷，認真地梳理和研究歷史資料，期許讓讀者能看到最「純粹」的劉備。本書是一本學術性歷史人物傳記，重視向讀者提供可靠的歷史根據，力求在原始材料的基礎上更客觀地呈現人物本來面目，沒有誇飾的包裝，讓您認識真正的「劉備」。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九