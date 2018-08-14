《劉備傳》：崇尚信義卻又不講信義，劉備「仁義之行」的兩面性

文：張作耀

折而不撓的一代人物

對於劉備，歷史家常常崇其為人，但以「等而下之」的評語同曹操相比論其事功。《三國志》作者陳壽說：

先主之弘毅寬厚，知人待士，蓋有高祖之風，英雄之器焉。及其舉國託孤於諸葛亮，而心神無貳，誠君臣之至公，古今之盛軌也。機權幹略，不逮魏武（曹操），是以基宇亦狹。然折而不撓，終不為下者，抑揆（揣度）彼（曹操）之量必不容己，非唯競利，且以避害云爾！

《華陽國志》作者常璩說：

漢末大亂，雄傑並起。若董卓、呂布、二袁（袁紹、袁術）、韓（遂）、馬（超）、張楊、劉表之徒，兼州連郡，眾逾萬計，叱吒之間，皆自謂漢祖可踵，桓、文易邁。而魏武神武幹略，戡屠蕩盡。於時先主名微人鮮，而能龍興鳳舉，伯豫君徐，假翼荊楚，翻飛梁、益之地，克胤漢祚，而吳、魏與之鼎峙。非英才名世，孰克如之！

陳壽、常璩的評論突出了以下三點：第一，劉備不愧為一代英才；第二，劉備的才能和功業不及曹操；第三，劉備名微，然能折而不撓，終得一方天下。無疑，這樣的評論是有一定道理的。但是，隨著「帝蜀寇魏」之論起、「頌劉非曹」之風盛，曹操的形象江河日下，成為「奸雄」的典型代表，而劉備則頌聲日聞，成為「忠義」的化身，博得後人的廣泛同情和愛戴。曹操譎虐變詐和劉備弘毅寬厚的一面都被突出了，形象化了。宋人司馬光、蘇軾等人都極讚許劉備的為人。就連老百姓也認為劉備是「好人」，曹操是「壞人」。據蘇東坡《志林》說「塗巷中小兒薄劣，其家所厭苦，輒與錢令聚坐聽說古話。至說三國事，聞劉玄德敗輒蹙眉，有出涕者，聞曹操敗，即喜唱快。」這說明，北宋期間，曹操的「奸詐」和劉備的「仁義」形象已為廣大的老百姓所接受。元、明、清時期，三國評話、演義作品的出現和三國戲曲的廣泛流傳，曹操、劉備的形象更加藝術化了。一般人等不再認為劉備的智勇和事功不如曹操，從而進一步使他成為正義的化身，忠義的楷模。

終究如何評價劉備呢？筆者試做如下幾方面的概括：

折而不撓終有一方天下

「折而不撓」四字，非常生動地概括了劉備的性格和奮鬥歷程。前述可見，劉備二十四歲從軍，參加鎮壓黃巾軍，因「討黃巾賊有功，除（授官）安喜尉」，但不久便因鞭杖督郵而「棄官亡命」了；繼而，再從軍，力戰有功，當上了下密丞，遷為高唐尉、高唐令，但不久又被黃巾攻破城池，再次亡命，奔投了公孫瓚；然後，他做了公孫瓚別部司馬，因抗拒袁紹數有戰功，「試守平原令，後領平原相。」十餘年間，他雖能「外禦寇難，內豐財施」，眾多歸附，但遭人嫉妒。

有人派刺客殺他，「客不忍刺」，倖免於死。三十四歲，是劉備人生道路上的重要轉折點，他成了方鎮之主。曹操征陶謙，劉備同青州刺史田楷一起赴救，陶謙表薦劉備為豫州刺史，繼領徐州牧，驟然名列最高地方長官之列。但他不久即遭到袁術、呂布的襲擊，老婆孩子都成了呂布的俘虜，不得已而依附於曹操。曹操厚待劉備，以為豫州牧，益其兵使東擊呂布，結果又被呂布的部將高順打敗，妻子再次被呂布虜去。直至曹操擒殺呂布以後，劉備才復得妻子。嗣後，劉備失去地盤，跟隨曹操回到許昌，被授以左將軍。他不甘心依附於曹操，參與了車騎將軍董承受詔欲誅曹操的陰謀，繼而心懷忐忑，借機離開了許昌，遂叛曹而與袁紹聯合。這是建安四年（一九九）的事，劉備三十九歲。自此以後便終生與曹操為敵了。

建安五年，曹操東征劉備，「盡收其眾」，虜其妻子，並擒關羽以歸，劉備投奔了袁紹，充當了袁紹的馬前卒，白馬阪再敗於曹操的奇計之下。官渡戰後，劉備南投劉表，「表疑其心，陰禦之」，數年間鬱鬱不得伸其志，「見髀裡肉生，慨然流涕」，因歎「日月若馳，老將至矣，而功業不建，是以悲耳」。建安十三年（二○八），劉備四十八歲。是年曹操南征劉表，劉琮投降，大敗劉備於當陽長阪，劉備棄妻子，僅以數十騎逃走。嗣後，復收餘眾，聯合孫權，大破曹軍於烏林赤壁。建安十四年，劉備自為荊州牧，真正開始並加快了謀創大業的實際行動。十六年入蜀，十九年破益，劉璋出降，繼則東拒孫權，北抗曹操，遂有漢中。建安二十四年秋自稱漢王於漢中。章武元年（魏黃初二年，西元二二一年），劉備六十一歲，在成都進號為帝，一切過程雖然是在悽愴的氣氛中進行的，但總算完卻了謀取大業的心願。繼而，東戰孫權，慘敗夷陵，抑鬱病結，物故白帝。

可見，劉備的人生道路，自始至終都坎坷不平、充滿危機。起步—挫折—爬起來—再挫折—發展，直至立足一方。這是一個戰鬥的歷程。撇開劉備的政治動機不講，它的確深刻地反映了一個人的精神：折而不撓，敗不氣餒，為了憧憬的目標而始終不懈地奮鬥著。

陳壽將劉備「折而不撓」的精神，歸結為「抑揆彼（指曹操）之量必不容己，非唯競利，且以避害云爾！」就一定時期而論，當然是有道理的。自從建安四年劉備參與董承受衣帶密詔謀誅曹操的陰謀以後，自然不再見容於操。既如此，惟有抗爭，才能保全自己，發展自己。但是，就其整體而論，不宜視為最重要的原因，而應當是一種謀立大業的深層意念所使然。

重義，愛民，甚知得人之要

劉備重義、愛民甚得歷史好評。特別是在諸多文藝作品中，由於突出了曹操的酷虐變詐、嗜殺、疑誅行為，更使他們形成了鮮明的對照。從而也使劉備獲得了更多的同情和諒解。但是，細審則不難發現，劉備固然有更多可以稱道的仁義之行，但也同樣突現著兩面性。曹操的兩面性人格，我在《曹操傳》一書中已經做了分析，這裡重在分析劉備。

一、義以待人

劉、關、張結義的佳話，長期在中國歷史文化發展和社會道德培養中發揮重大作用。其中，雖然不無負面影響，但積極的一面始終是主要的。他們一經結義，終生不易。人存兩地，心在一起。曹操厚待關羽，關羽深念劉備厚恩，信守「誓以共死，不可背之」的信條，不為所動。關羽的忠義精神，深深地打動了曹操。史謂，「曹公義之」，因而慨歎說：「事君不忘其本，天下義士也。」為此，裴松之在注《三國志》時還把曹操大大讚揚了一番：「曹公知羽不留而心嘉其志，去不遣追以成其義，自非有王霸之度，孰能至於此乎？斯實曹公之休美。」

關羽被孫權殺害後，張飛為義所激，失去理智，暴戾有加，死於部下；劉備錯誤地判斷戰爭形勢，不聽眾臣勸諫，倉促出兵伐吳，以致慘敗而歸，為義誤國，為義把自己的性命也搭上了。對於劉備為義所累這一點，連旁觀人也看得清楚。如前所述《三國志・劉曄傳》載，魏文帝曹丕曾「詔問群臣令料劉備當為關羽出報吳不」，有人說：「蜀，小國耳，名將唯羽。羽死軍破，國內憂懼，無緣復出。」侍中劉曄則清楚地認識到：「蜀雖狹弱，而備之謀欲以威武自強，勢必用眾以示其有餘。且關羽與備，義為君臣，恩猶父子。羽死不能為興軍報敵，於終始之分不足。」

禮賢下士，厚待賓客。他在做平原相的時候，「士之下者，必與同席而坐，同簋而食，無所簡擇」，因而得到了廣泛的擁護和支持，「眾多歸焉」，由此引起了方鎮大員的重視，遂有陶謙薦代徐州牧、袁紹備讚「劉玄德弘雅有信義」的事情發生。

善遇部屬，士兵甘為驅使。劉備拙於用兵，戰則常敗，但每每不久便又重新把自己的隊伍集中起來。建安元年，呂布將他打敗，虜其妻子，及至請和，求屯小沛，很快便「復合兵得萬餘人」。建安二年，又被呂布打敗，三年曹操擒殺呂布以後，他跟隨曹操還許，時過年餘，離開曹操，及還小沛，「郡縣多叛曹公為先主」，很快得眾數萬人。建安五年，被曹操打敗，幾乎隻身逃依袁紹，「駐月餘日，所失亡士卒稍稍來集。」諸此說明，劉備很知善待卒伍之要。士卒感恩，願為驅使。正因他懂得這一點，所以他對關羽「善待卒伍而驕於士大夫」和張飛「愛敬君子而不恤小人」都給予了關注，常常告誡張飛必須善待士兵，指出「鞭撾健兒，而令在左右，此取禍之道也」。

二、愛民得民

劉備很懂「得人心者得天下」的道理。所以，為政在寬，史無苛斂記載。初為官，人民飢饉，他外禦寇難，內豐財施，以求穩定社會秩序。自為荊州牧，極少徵斂。既得益蜀，尤重社會安定。他非常贊同趙雲關於「益州人民，初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居復業，然後可役調，得其歡心」的意見，避免了試圖「以成都中屋舍及城外園地桑田分賜諸將」的一次重大的傷及民利的決策失誤。

最受人們讚揚的是他明知不利而不棄民的舉動。建安十三年，曹操取荊州，劉琮投降，荊州人多歸劉備。前面談到，當他到達當陽時，從眾已有十餘萬，輜重數千輛，嚴重地拖累了行動速度，日行只有十餘里。後有追兵，情勢危急，有人勸他棄眾而速走江陵，他毅然說：「夫濟大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去！」短短一句話，深刻地表達了他對待民眾的態度，而且深刻地反映了他的民本思想是同他謀圖大事緊緊相連的。歷史表明，劉備雖然慘敗當陽長阪，僅與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎得免，從政治上說更非明人之舉，但卻博得了廣泛的同情，對其以後的發展產生了非常積極的影響。晉人習鑿齒的話，反映了這種事實。他說：「先主雖顛沛險難而信義愈明，勢逼事危而言不失道。追景升（劉表）之顧，則情感三軍；戀赴義之士，則甘與同敗。觀其所以結物情者，豈徒投醪撫寒含蓼問疾而已哉！其終濟大業，不亦宜乎！」

三、明示誠敬，但不以信義束縛自己

謀立大業的歷史人物，很少將信義作為目的而信守不移者。對他們來說，倡信崇義自始至終都是爭取人心，進而達到政治目的的手段。劉備自然也不例外。他崇尚信義，但決不為此自囿。所以，從另一角度看，劉備又是一個不講信義的人。就他與曹操的關係言，始則他被呂布打敗，歸依曹操，曹操「厚遇之，以為豫州牧」，繼而表為左將軍，「禮之愈重，出則同輿，坐則同席」，而劉備卻不念其遇，首啟釁端，陰謀誅操，得機離許以後又立即北聯袁紹對抗曹操，二人遂不相容。再就他與呂布的關係言，呂布固然是反覆無義小人，侵其地，掠其妻，死有餘辜，但在解除袁術的危機時亦曾有恩於劉備，及至呂布投降曹操，生死懸於劉備一言之間，他一句話便提醒了曹操，把呂布送上了斷頭臺。

再如他同公孫瓚、袁紹的關係。劉備本是公孫瓚的同窗好友，瓚年長，備「以兄事之」。在劉備走投無路的時候，公孫瓚委以重任，讓他為別部司馬領兵抗袁紹，繼領平原相，劉備卻趁援救陶謙的機會，離開公孫瓚而歸依陶謙；當他被曹操打垮，幾乎是隻身投靠袁紹時，袁紹「遣將道路奉迎，身去鄴二百里」，與劉備相見，史謂：「備歸紹，紹父子傾心敬重。」劉備既已得兵，很快便「陰欲離紹」，詭說袁紹南連劉表，乘機南下，以謀自己發展的機會。

特別要著重說的是他對待劉表父子和劉璋的明示誠敬，陰懷詭詐的態度。

劉備對待劉表父子的態度，使他獲得了很大的政治資本。前述事實表明，劉備南投劉表完全是為了自己的發展，劉表「益其兵」，並以上賓禮待之，使他在荊州界內站住了腳跟。及至劉備部眾日多，荊州豪傑多依之，劉表憚其為人，自然會產生疑慮，所以「陰禦之」、「不甚信用」，甚至發生劉表的僚屬想除掉劉備的事都是有可能的。但不管怎麼說，劉表對於劉備是有恩的。劉備心裡自然也很明白。可是，劉備自始至終都是自以豫州牧、左將軍的身分客居荊州的。他羈旅在別人的地盤裡，卻等待機會建立自己的功業，所以「見髀裡肉生，慨然流涕」。他深納諸葛亮「跨有荊益」的隆中對策，自然要覬覦荊州。

歷史表明，劉表彌留之際，已經深深感到了劉備對其子孫的威脅，不得不以退為進，希望劉備善待其子。後人為了突出表現劉備的「信義」之心，遂有所謂劉表「託國」和劉備言說「此人待我厚，今從其言，人必以我為薄，所不忍也」之說。實際上，在劉琮、劉琦的爭嗣鬥爭中，劉備完全背棄了劉表的意願，支持了劉琦，從而加劇了荊州內部危機。及至劉琮已經遣使請降曹操，諸葛亮勸其攻琮取荊州，而言「吾不忍也」，又有人勸其劫持劉琮及荊州吏士南走江陵，劉備說什麼「劉荊州臨亡託我以孤遺，背信自濟，吾所不為，死何面目以見劉荊州乎！」等語，完全是主客觀條件都不具備，特別是曹操大軍壓境的形勢使然，而並非是不願。

劉備對待劉璋的態度是最為明顯的以怨報德。劉璋上了張松的當，遣法正迎劉備，而且「前後賂遺以巨億計」。法正乘機向劉備陳說益州可取之策。劉備、諸葛亮既然將「跨有荊益」作為既定目標，自然非常高興。但他卻試圖將其真實的思想掩飾起來，而以虛假的面目面對現實。所以，當治中從事龐統說其取益州「權藉以定大事」時，他假惺惺地以寬、仁、忠、義相對，說什麼「今以小故而失信義於天下者，吾所不取也」。龐統以「逆取順守，報之以義，事定之後，封以大國，何負於信」的說辭，給了他一個下臺階，他便心安理得地出兵了。劉璋「敕在所供奉先主，先主入境如歸」。因此，沒有多少日子，劉備便順利地自公安、宜都等地驅兵數百公里，到達益州的巴郡（治今重慶）。隨後，又由巴水（今涪江）溯流而上數百公里到達涪城（今四川綿陽），深入到益州的腹地。

劉備至涪，劉璋親自從成都到涪出迎，誠心相待，相見甚歡。劉璋推劉備行大司馬，領司隸校尉；劉備推劉璋行鎮西大將軍，領益州牧如故。劉璋為劉備增兵，厚加資給。劉璋對待劉備真可謂是仁至義盡了。但不久便自知上當了，殺了內奸張松，敕令「關戍諸將文書勿復關通先主」。俗話說，請神容易送神難。劉璋搬起石頭砸了自己的腳，劉備則即無須再顧信義之言，便即「分定郡縣」，向成都進兵了。劉璋投降後，劉備無顏面對劉璋，遂按龐統所說「事定之後，封以大國，何負於信」的意思，「遷璋於南郡公安。」他為劉璋留了一條活路，也算「報之以義」了。

上述可見，劉備確有陰懷詭詐的一面。但在分析歷史人物的時候，自然還應注意從另一角度看問題，即：成大事者往往不以小義而廢大謀。劉邦、李世民、朱元璋是這樣，曹操、劉備也是這樣。當然，從道義上說，是不足為鑑的。

相關書摘 ►《劉備傳》：《三國演義》是怎樣塑造劉備形象的？

書籍介紹

本文摘錄自《劉備傳》，臺灣商務出版

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作者：張作耀

真實再現劉備「折而不撓終得一方天下」

及其兩面性的一生，

展示出一個不同於《三國演義》

和一般社會觀念中的劉備形象。

以蜀漢角度鋪陳故事的《三國演義》，劉備的際遇是推動情節的主要內容，眾多饒富趣味的生動角色因為劉備而躍上小說舞台，但是劉備作為時代英雄的面貌也隨之模糊不清。《劉備傳》在最大程度上窮盡史料文獻，探求劉備生平，又詳細釐清小說與史實的差異，解構文學塑造的劉備形象，閱讀本書將是還原英雄本來面目的開始。――王安泰，南開大學歷史學院副教授

本書全面地論述劉備充滿危機與坎坷的奮鬥歷程，深刻地描繪其艱苦的發展道路，對其功過給予適度的評價；並對作為劉備事業的後繼之人諸葛亮、劉禪進行評述。此外，針對《三國演義》中的劉備形象，也做了歷史的、客觀的評述，可說是第一部全面再現劉備生平的學術性傳記。

劉備，字玄德，東漢末年幽州涿郡涿縣（今河北省涿州市）人，西漢中山靖王劉勝的後代，三國時期蜀漢開國皇帝、政治家，史家又稱他為先主。劉備作為三國時期的蜀國皇帝，在中國歷史上留下了深刻的足跡，他的一生大部分時間都是在戰爭環境下度過的，可謂鞍馬勞頓，倥傯數十載，終於成就大業。

作者張作耀先生，本著還原歷史人物原來面目的初衷，認真地梳理和研究歷史資料，期許讓讀者能看到最「純粹」的劉備。本書是一本學術性歷史人物傳記，重視向讀者提供可靠的歷史根據，力求在原始材料的基礎上更客觀地呈現人物本來面目，沒有誇飾的包裝，讓您認識真正的「劉備」。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九