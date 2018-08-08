從中國版王炳忠看「國粉症候群」

據自由亞洲電台報導，中國「80後」反共網紅「蔣罔正」赴慈湖蔣介石陵寢三鞠躬，並現場直播。他感歎，中國很多人對生活不滿，還會痛怪當年蔣介石「剿匪不力」，羡慕台灣有老蔣守住自由民主淨土，民進黨蔡政府反倒「去蔣化」，真是「圍城之內、圍城之外。」

蔣罔正本名「尹科」，浙江省嵊州市人，母親姓蔣。因感嘆當年「蔣公剿匪不力」，自己以「罔正」之名，在自媒體闖蕩「譙匪」，意在彌補老蔣在反共上未竟的使命。他在蔣陵接受自由亞洲電台採訪說：「如果中國大陸還是蔣公統治，至少我們活得像台灣人民一樣，至少我們有自由，至少我們有民主。」

看到現在改名「兩蔣文化園區」的慈湖陵寢，成為上百個在台灣被「撤掉」的老蔣銅像「集中營」，蔣罔正痛批民進黨政府大搞「去蔣化」是「屁股決定腦袋」：「至少蔣介石先生給我們華夏兒女，留下了這樣一塊自由民主之地。可能有些台灣人說，我在台灣，你們那個反共，關我們什麼事？那是因為，你們在圍城之外，我們在圍城之內。」

蔣罔正原本對推友大肆預告，要到蔣陵跪拜念祭文，但前一天他先到在台北的中正紀念堂銅像，跪地磕頭，卻被多名推友「指正」現在這樣做會被嘲笑，他只好自嘲説：「哎呀，怪自己在『匪區』被洗腦太久了！」

台灣有王炳忠，中國有蔣罔正，蔣罔正就是「中國版的王炳忠」。他們的一致之處為，他們都是死忠的國粉。他們不一樣的地方則是：台灣的王炳忠不僅不反共，而且拿共產黨的錢罵台獨；而中國的王炳忠一心反共，卻以為國民黨還是反共的中流砥柱，跑到台灣來搬救兵。若兩個王炳忠相遇，會碰撞出什麽樣的火花來呢？台灣媒體真該為這兩個「有志青年」安排一場有趣的對談。

反共當然沒有錯，我也以反共為志業。但是，反共並不意味著必須成為國粉、蔣粉，將反共的期望寄託在昔日一敗塗地、今日亦萎靡不振的國民黨身上，只能是一廂情願、明珠暗投。共產黨固然蠻橫殘暴，但國民黨難道就遵紀守法、天下為公嗎？

「國粉症候群」不僅出現在資訊嚴重匱乏的中國，還出現在海外華人社群中——甚至有不少經歷過六四屠殺的腥風血雨的所謂民運人士，張口國父，閉口蔣公，古墓陰風，撲面而來。

國粉和蔣粉所持的是一種可怕而可悲的摩尼教思維方式——摩尼教認為，在太初時，存在著兩種互相對立的世界，即光明世界與黑暗世界。初際時，光明與黑暗對峙，互不侵犯。中際時，黑暗侵入光明，二者發生大戰，人類世界因此產生。後際時，恢復到初際時相互對立的狀態，但黑暗已被永遠囚禁。換言之，摩尼教的核心是一種善惡二元論思想。此種思維方式若用在對蔣毛和國共的評價上就是：既然共產黨是壞的，那麽國民黨就是好的；既然毛澤東代表獨裁暴政，那麽蔣介石就代表民主自由。世界頓時變得無比簡單了。

「國粉症候群」是一種嚴重的精神疾病，其患者是「巨嬰國」中永遠長不大的「類人孩」。我不知道什麽特效藥可以醫治此種疾病。蔣罔正先生或許可以去綠島人權園區和景美人權園區參觀，他就會知道老蔣和小蔣絕對不是自由民主的倡導者，恰恰相反，追求自由民主的人們都被兩蔣關進監獄、備受折磨。

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蔣罔正先生或許從來沒有聽說過陳文成和鄭南榕的名字，他該去陳文成紀念館和鄭南榕紀念館「取經」——既然自詡為中國的民主人士，他就該學習陳文成和鄭南榕挺身對抗暴政的勇氣。蔣罔正先生也可以去台灣的書店買一套我寫的《台灣民主地圖》系列，按圖索驥，來一趟真正的「台灣自由行」，而非「台灣拜鬼行」。這幾味葯不知能否醫好蔣先生——不，應當是尹先生——的精神疾病呢？

我也建議所有的「國粉和蔣粉症候群」患者，去看看已逝的台灣人權工作者、白色恐怖受害者洪維健的臉書。共產黨的紅色小說《紅岩》中，有一個跟隨父母被關押在重慶國民黨監獄的孩子「小蘿蔔頭」，這個故事的真實性姑且不倫，但洪維健在白色恐怖的台灣就是一名如假包換的「幼童囚犯」。

多年來，洪維健研究白色恐怖的歷史，出版書籍、策劃展覽、拍攝紀錄片，他本人堪稱一部活的白色恐怖史。他指出，白色恐怖時代，兩蔣在台灣抓捕的所謂共產黨，根本沒有幾個是真的共產黨，十有八九都是冤案：「蔣經國自己就是共產黨，他的所作所為，都是共產黨對付異己的反動手段，可是國民黨裡面，卻沒有人敢放個屁。」以台共而論，組黨於1928年，受日共節制，跟中共關係不大。1931年，總督府大舉逮捕台共主要幹部，隨後，台共被迫停止運作。可是，國共之間慘烈鬥爭的「延長賽」，卻在1945年後，繼續登台演出。從「老俄共」轉成國民黨特務頭子的「麻子阿哥」蔣經國，為了搶皇位，跳進來，不分青紅皂白，亂抓，亂關，甚至亂殺一通，這才揭開「白恐元年」的序幕。

我還建議所有的「國粉和蔣粉症候群」患者，去台灣國史館參觀「曲折的七十年——國史館現藏國寶與憲政史料展」。此展覽中提及蔣經國扮演的角色，並公開一份在50年代擔任國防部政治部主任的蔣經國，呈給蔣介石一份破獲「匪諜案」的書信。蔣經國以向「父親大人敬稟」的口吻，指出「政治部在馬公破獲由日本共產黨員領導之匪諜案，該匪已押解來台北正嚴密審辦中」，又「總統府警衛團破獲匪諜機關，人犯已拘押亦在處理中。」在這封書信裡，蔣經國還向蔣介石呈請「擬具澈底改造情報機構之意見」，以及政工幹部畢業班參與軍官團的訓練活動，要「恭請父親大人訓示」等內容，文末並寫下「兒經國跪稟」等敬語。

由這封信函看出，蔣經國以「父子關係」身分，直接向蔣介石報告情報業務，而非正式的官職，以政府公文層層上報總統。國民黨不僅「黨」、「國」不分，而且「家」、「國」不分。另外，蔣經國當時擔任的國防部政治部主任，並非屬於司法機關，卻能親手操辦「破獲」、「押解」、「審辦」等業務，由此看出蔣經國所擁有的極大權力，完全淩駕於法律之上。蔣經國大幅擴大政工人員的職權，尤其是軍隊命令的副署權，以及監察、保防工作的推動，一時有「猛虎出柙」之勢。美方當時估計，有高達2.5萬名政工人員滲透各部隊，直接向其政工主持人密報，轟動一時的孫立人冤案就是蔣經國一手炮製的——抗日名將孫立人因反對在軍中設置政工幹部，而成為蔣經國陰謀的犧牲品。

國民黨和蔣介石絕對不是中國的救星。國民黨沒有共產黨那麽邪惡，只是因為其力有不逮，絕不意味著它天生就比共產黨仁慈和寬容。台灣的民主化，不是國民黨或蔣經國的恩賜，而是陳智雄、陳文成、鄭南榕等民主先驅者以生命為代價換取來的。那些崇拜國民黨或蔣經國的中國所謂「反共人士」，不過是以此掩飾道德上的怯懦，卻又暴露出判斷上的缺陷。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航