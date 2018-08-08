「公車肇事就竄改班表」客運業法務告白：司機過勞的共犯結構是這樣煉成的

文：何宇軒（獨立記者）

點開新聞，不時可以看到客運司機疑似過勞發生車禍的事件，讓大眾驚覺勞動問題不單純在勞工與雇主之間，而可能危及每一個人的生命安全。

在這類事件中，客運業這一方往往被簡化成只有「管理高層」與「基層司機」兩種角色。一般人較少探究，在業者與司機之間，是誰在中間代替業者的名義，實際處理行車糾紛？在業者以不當的勞動條件壓榨司機時，是誰在協助維持這樣的壓迫？

答案是，客運公司的「法務」。他們必須隨時待命，趕往事故現場，處理行車糾紛與保險事宜。在處理過程中，各種光怪陸離的現象，對這些法務們而言已是家常便飯，甚至法務自己也被迫成為共犯結構的一環。他們對於維持這種不當勞動環境的結構，扮演著關鍵角色。

曾經擔任客運法務的「Y」將在本文現身說法，對讀者揭露他在任職期間所看到的客運業勞動亂象、進一步敘述法務在其中扮演的角色，以及法務自身的勞動狀況。而業者又是如何把法務拉進共犯結構中，協助維持體系的運作？

記者（以下簡稱Q）：請談一下你的工作？

客運法務Y（以下簡稱Y）：我的正式職務名稱叫「保安稽查」，不過對外自稱「法務」，一般人比較好理解。關於我的工作內容，別家我不清楚，但以我們家來說，比較像保險的「理賠人員」，通常要去自家客運肇事現場處理狀況，包括看車內影像、決定是否上法院等等，或者是直接押著司機去跟對方道歉，即使不一定是司機的錯。

表面上有七休一 還是休不到

Q：關於公車司機過勞的情形，除了常見的排班問題和疲勞駕駛，你還有看過哪些亂象？

Y：其實公車司機過勞，不只是在駕駛的時候，甚至他們在僅有的假日也一樣過勞。大家可以注意像是故宮等景點，不是常看到有人穿著背心，在站牌旁邊引導乘客上下車嗎？那些工作人員，其實平常都是司機，他們是去「銷過」。

若是肇事被記過，累積三大過就會免職；已經累積兩大過的司機，會在假日去銷過。銷過算是「自願服務」，不會列在班表中，但他們也只有自己放假時有空去銷過。最後結果就是，即使班表看起來有「七休一」，其實他們根本一連七天都沒放假。隔天再去開車、再過勞肇事、再記過⋯⋯惡性循環。

另外，司機不只是工時受到壓榨，也有在金錢上。為了降低損率，讓隔年保費不會拉高，公司規定，如果損失費用沒有達到3萬，就不報「出險」，全部司機出。公司會先墊，但按月從月薪扣。所以，搞不好有人還會覺得，「當初何不撞大力一點，如果損失金額達5到6萬，公司就會出錢了吧！」但事實上，核保還有20萬的產險理賠上限，若損失超過20萬，司機必須與公司依規定比例分擔，通常司機必須負擔數萬到十幾萬不等。

缺人、浮濫錄取、解僱的惡性循環

Q：公車司機的流動率如何？

Y：因為工時很長，所以一直缺人。因為缺人，各種怪人都能錄取，又容易犯錯、又被解雇⋯⋯我還看過連不會打擋的人都能進來，實在很扯。

有些司機有經濟壓力，他可能要養家庭、背債務，公司很愛這種，因為跑不掉；但做久了，身心狀況都不好，有重聽的、抱病開車的、疑似嗑藥、疑似躁鬱症，或心理狀況不佳的都有。

就算新人進來了，好開的路線也會被老鳥佔去、辛苦的路線都給新人開；像有人第一天上班，就要從泰山開到天母，這路線很難開，等於是變相陷害新人。新人出事很快會離職、又繼續找新人、再度犯錯，一樣是惡性循環。

Q：司機有出來發聲抗議不合理的勞動條件嗎？

Y：司機大部分沒讀什麼書，或許他們多少能感覺到制度好像不合理，但就是停留在嘴巴上幹譙的程度，不會去意識到這是不是違反勞基法，也從沒聽過司機從法律的角度在討論他們的勞動狀況；司機工會也是親近資方的。

公司指示竄改工時，法務成過勞幫兇

Q：在這些勞動亂象中，法務扮演甚麼角色？

Y：如果司機肇事，公共運輸處（公運處）會查三天內的工時，但公司會要求法務竄改。如果該司機每日工時超過10小時，就把時間改到10小時內。原本做法是把發車時間改掉，或直接把某班次的班車抽掉；但高層後來要求不要抽班次，因為該時段明明有開車，班表上卻沒有，這種幽靈班車很容易被公運處揭穿。

容易改的是公車回到站上的「回程時間」，只要宣稱交通順暢、很快回到發車站上就可以了。只要一次改個5分鐘，就能積少成多，反正有很多趟可以改。

這讓我們每個法務身上都背負偽造文書，因為文件都有蓋我們的章。如果造假被揭穿，就是那天的法務自己負責，法務變成共犯結構的一環。

Q：法務不配合改工時會如何？

Y：若沒有改工時，公司就會要法務吞罰單，或是扣薪水。我還有一次遇到前一個離職法務原本要吞的罰單，公司竟然要其他在職法務吞，真的太荒謬了，這讓我感受到強烈的不合理。

我們法務平常工作也很忙，不會想在這種事情跟公司對抗。反正公司做法就是把法務拉進來，賭我們不敢揭穿。對於這種做法，能忍的就留下來、就是公司要的人，而不爽的人早就離職了。所以法務的流動率也很高，各家都缺人。我遇過的最久做三年，其他人沒超過兩年的。

Q：對於這些不合理的要求，公司有試圖把它合理化嗎？

Y：做法務的都知道這些要求不合理，公司其實也沒有打算合理化，連對我們洗腦都懶了。

法務勞動條件也欠佳，拿命與時間換薪水

Q：回到客運法務本身，待遇及勞動條件如何？

Y：新人大約是38～42K。法務的工時也很長，表定上班時間是早上八點半到下午五點半，但如果輪到值班，變成早上五點到半夜一點半，也就是只要有公車班次的時間都要待命。值班頻率通常五天輪到一次，人手不足也有可能三天一次。

每位法務負責的轄區也很大，例如北到汐止、基隆、南到中壢、蘆洲，都算是一個人的轄區。在這中間有公車出了事，就要立刻騎機車趕到現場，但交通過程還會有其他地方發生肇事，往往是處理案子到一半，還會接到其他案子的電話，又會急著趕到下一個地點，根本是用時間跟命換薪水。

沒有值班時，也要花時間外出去談和解、探視，時間就花在交通上。在辦公室也要處理法律類書狀、起訴狀、答辯書、支付命令的聲明異議等；若司機被刑事起訴，雖然法務沒有律師資格，不能直接當辯護人，但開庭時法務也要坐在旁聽席，給予文書類的協助。

Q：最後想請問，假如遇到司機駕駛狀況不佳，即使有可能是因為過勞導致精神不濟，那我應該去申訴嗎？會不會反而害了基層的司機？

Y：像這種情況，若乘客去申訴，永遠只是司機被懲處，公司一樣沒事，也不會改進勞動狀況。我建議，應該要拿路線、車號、司機名稱、事發時間、地點跟公運處檢舉。因為最好的方式，就是讓公司一起受罰、一起痛。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航