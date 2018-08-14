《失落的猴神古城》：充滿疾病和毒蛇，深入宏都拉斯最危險雨林

文：道格拉斯・普萊斯頓（Douglas Preston）

地獄之門

在宏都拉斯深處一個名叫蚊子海岸（La Mosquitia）的地區，蘊藏著世上少數幾個尚未開發的地方。蚊子海岸是一片廣袤的法外之地，占地約3.2萬平方英里，遍布著雨林、沼澤、潟湖、河流和山脈。早年的地圖把這裡標示為「地獄之門」（Portal del Infierno），因其地貌險惡，令人生畏。這是世界上最危險的地帶之一，數百年來不少人想深入探索這片土地，皆鎩羽而歸。即使是21世紀的今天，蚊子海岸的雨林仍有成千上百平方英里未經科學探索。

在蚊子海岸的中心地帶，世上最濃密的叢林覆蓋著綿延不盡的山脈，有的山地高達一英里，由陡峭的峽谷切割，瀑布飛流而下，澗水湍激奔流。每年10英尺以上的豐沛雨量，使這裡的地勢常受到洪水和土石流的沖刷。泥流可以把人活埋滅頂，林地裡有許多致命的毒蛇和美洲豹出沒，滿布著帶有勾刺、讓人皮開肉綻的貓爪藤。在蚊子海岸，一群經驗豐富的探險者即使裝備完善，帶著開山刀和鋸子，一天辛苦跋涉10小時，也只能前進兩、三英里。

然而，探索蚊子海岸的危險，遠不只是大自然灑下的天羅地網。宏都拉斯是全球謀殺率最高的國家之一。從南美洲運往美國的古柯鹼有八成是經由宏都拉斯運送，其中絕大多數是經由蚊子海岸，毒梟集團掌控著周圍的多數鄉鎮。美國國務院目前以「美國公民深受威脅」為由，禁止美國的政府人員前往蚊子海岸以及周邊的格拉西亞斯—阿迪奧斯省（Gracias a Dios）。

這樣令人望而生畏的隔離環境促成了奇特的結果：數百年來，蚊子海岸潛藏著一個全球流傳最久、最誘人的傳說。據說，在這片荒野的某處，有一座白石砌成的「失落之城」，名為「白城」（Ciudad Blanca），又名「失落的猴神古城」。有人說那個城市是馬雅人打造的，也有人說那是幾千年前某個不為人知而現已滅絕的族群建造的。

2015年2月15日，我在宏都拉斯卡塔卡馬斯市（Catacamas）的帕帕培多旅館（PapaBeto Hotel）裡，跟著大夥兒一起聽取簡報。未來幾天，我們這個團隊預定搭乘直升機，深入蚊子海岸的內地山區，進入暫名為「目標一」（Target One）的未開發山谷。直升機會在一條無名河流的岸邊把我們放下來，讓我們在雨林裡搭造原始營地，做為研究基地，前往探索某個我們深信為未知古城的遺跡。我們將會是第一批深入蚊子海岸那個區域的研究人員，沒有人知道在那片杳無人跡、叢林密布的原始荒地上會看到什麼。

卡塔卡馬斯市的天色漸暗，探險隊的後勤長站在簡報室前，他是退役軍官，名叫安德魯・伍德（Andrew Wood），人稱伍迪，曾是英國特別空勤團（SAS）的中士及高士廉衛隊（Coldstream Guards）的士兵。他是叢林戰及叢林求生的專家。他一上台簡報，開宗明義就說，他的任務很單純：幫我們保命。他之所以召開這場簡報會，是為了確保我們都知道探索山谷時可能遇到的各種威脅。他希望我們都了解及同意，在我們深入荒野的那幾天，讓他的前SAS團隊主導一切行動，即使是探險隊的名義領袖也必須服從他們的指揮。這個團隊將採用一種半軍事的指揮架構，我們必須完全接受他們的指令，不能反彈。

這次聚會也是這支探險隊第一次全員會合，成員的背景多元，包括科學家、攝影師、製片人、考古學家，還有我這個作家。我們每個人都有許多不同的荒野求生經驗。

伍迪以簡潔明快的英式風格說明安全守則：尚未進入叢林以前，也必須格外小心，因為卡塔卡馬斯市是個危險的城市，由粗暴的毒梟集團所掌控；任何人想離開旅館，都必須有武裝軍人護衛著；絕對不能對外人透露此次的行動內容；在旅館人員可聽到的範圍內，不能談論這個專案；在旅館房間內，不能隨手擺放任何提及此次行動的文件；不能在公共場合打手機；旅館的儲藏室裡有一個大型保險箱，可以存放文件、金錢、地圖、電腦和護照。

至於叢林裡可能遇到的危險，毒蛇名列危險清單的榜首。他說矛頭蛇在這一帶稱為「黃顎」（barbaamarilla）。爬蟲學家認為牠是最可怕的蝮蛇，在美洲大陸造成的死亡人數比其他蛇類還多。牠在夜間出沒，深受人類及活動的吸引，攻擊性強，敏感易怒，行動迅速。據觀察，牠的毒牙噴出的毒液可逾六英尺，連最厚的皮靴也能咬破。有時牠會襲擊，接著追擊，再襲擊。襲擊時，牠通常會往上跳，攻擊膝蓋以上的部位。

毒液有致命的效果，即使你沒有因腦出血而暴斃，之後也可能因敗血症而喪生。即使你大難不死，毒素也會使組織壞死，遭到攻擊的肢體通常必須截肢。伍迪說，直升機在夜裡或天候不佳時無法飛入我們前進的地區。萬一被毒蛇咬傷，可能要拖好幾天才能送醫。他叫我們隨時都要穿著克維拉防蛇鞋罩（Kevlarsnake gaiters），尤其是夜裡起床小解的時候。他提醒我們，在叢林裡一定要先踩在原木上，然後再下來，絕對不要踩進視線看不見的地方。他的朋友史蒂夫・蘭金（Steve Rankin）就是因為誤踩進看不見的死角而被毒蛇咬傷。

蘭金是電視節目《荒野求生祕技》（Man vs. Wild）的製作人，他們去哥斯大黎加為節目偵察拍攝地點時，遇到毒蛇襲擊。蘭金穿了防蛇鞋罩，但躲在原木另一邊的矛頭蛇攻擊了沒有防護的靴子。毒牙咬穿皮革時，就像咬穿奶油一樣容易。「結果變這樣。」伍迪掏出iPhone讓我們傳閱，手機螢幕上是蘭金的腳開刀時的恐怖模樣。即使注射了抗毒血清，那隻腳依然壞死了，死肉必須清創到肌腱和骨頭。蘭金的腳雖然救回來了，但醫生必須從他的大腿移植一塊肉去蓋住那個傷口。伍迪繼續說，山谷是矛頭蛇的理想棲息地。

我偷偷瞄了一下現場的伙伴。當天稍早，整個團隊還在旅館的泳池邊，手拿著啤酒，談天說笑，如今那種歡樂氣氛已蕩然無存。

接下來的簡報是有關我們可能遇到的帶原昆蟲，包括蚊子（註）和白蛉、恙蟎、蜱蟲、親吻蟲（名稱源自於牠們喜歡咬你的臉）、蠍子和子彈蟻（因咬傷的疼痛感有如遭到子彈射傷）。蚊子海岸流行的最可怕疾病，或許是黏膜皮膚型利什曼原蟲症（mucocutaneousleishmaniasis），有時稱為白癩病（white leprosy），是由帶原的白蛉咬傷所致。利什曼原蟲會移到受害者的鼻子和嘴唇的黏膜上寄居，並侵蝕黏膜，最後在臉上侵蝕出一個大瘡。他強調，我們從頭到腳一定要定時噴敵避（DEET），衣服上也要噴，黃昏後更要全身噴灑，徹底防護。

晚上我們聽到蠍子和蜘蛛爬進靴子裡。我們把靴子倒掛在鞋架上，每天早上拿起靴子時，還需要搖晃一番才能套上。伍迪也談到林裡有許多凶狠的紅螞蟻兵團，只要稍微碰一下樹枝，牠們可能像雨水般灑落在我們的頭髮和脖子上，瘋狂地鑽咬並釋放毒素，必須立刻排除。他警告我們，以手抓住任何樹枝、莖梗或樹幹以前，都要先看仔細，不要在茂密的植被叢中隨意地推進。

除了潛藏的昆蟲和爬樹蛇以外，許多植物也帶有荊棘和刺突，可能讓人皮開肉綻。在叢林裡一定要戴上手套，最好是潛水用的手套，防止刺傷的效果較佳。他也警告，在叢林裡很容易走失，離開團隊10到15英尺就很容易迷失方向。任何人在叢林中絕對不能擅自離開營地或脫隊，每次離開營地都必須背著裝有應急物資的背包（內有食物、水、衣服、敵避噴劑、手電筒、小刀、火柴、雨具）。那是假設我們每次離開都有可能走失，而被迫躲在某塊滴水的原木下過夜。他也發給我們哨子，要求我們一旦覺得自己迷路了，就馬上停下來，吹遇險訊號，等待救援。

我專心地聆聽，真的很專心。在安全的會議室裡，顯然伍迪只是想嚴詞恐嚇我們乖乖就範，告誡那些野外探險經驗不足的成員。現場只有三人曾經搭機飛過「目標一」——我們即將前往的那個遙遠山谷——我是其一。從空中鳥瞰，那裡宛如陽光燦爛的熱帶天堂，才不是伍迪描述的危險陰濕叢林，充滿了疾病和毒蛇。我們會沒事的。